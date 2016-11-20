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شاهد:شبيه بدر آل زيدان يُفاجئ لجنة Arab Idol ونانسي عجرم تنسحب لتقوم بأمر مفاجئ!

20 نوفمبر, 2016 , 2:34 ص
شاهد:شبيه بدر آل زيدان يُفاجئ لجنة Arab Idol ونانسي عجرم تنسحب لتقوم بأمر مفاجئ!
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صحيفة المرصد: يومٌ جديد ورحلةٌ جديدة تخوضها لجنة تحكيم Arab Idol، وهذه المرّة إلى البحرين حيث تحتشد المواهب الخليجية والعربية من الدول المجاورة للوقوف أمام اللجنة بدقيقةٍ واحدة محاولين إقناع أعضائها بأدائهم وبالتالي التأهل.

والمفاجأة الأبرز، فكانت دخول شبيهٍ للمذيع والممثل السعودي بدر آل زيدان وإسمه عبد العزيز فيصل. وتأهّل إلى المرحلة التالية بتصويت وإعجاب اللجنة، لتنتقل بعد ذلك كاميرا Arab Idol إلى بيروت وشوارعها.
اما المشترك السوري ربيع زيود لم يُقنع حسن الشافعي ونانسي عجرم بأدائه فخرج خائب الظن من قاعة تجارب الأداء، إلّا أنّ اللجنة أرادت إعطاءه فرصةً ثانية وتأهّل على أثرها إلى المرحلة الثانية، في إستثناءٍ فريد من نوعه وخطوة مُحبّبة منها، إذ خرجت نانسي عجرم من الإستوديو لبتلغه عودتها عن قرارها برفضه بعد إجتماعٍ مغلق مع زملائها في اللجنة بحسب موقع لها.



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 5:00 ص

    سيف الطويرقي

    ونقول ليش تأخر النصر وتكالب الأعداء علينا .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  2. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 4:09 ص

    بدر الجهني

    زمن التفاهه والضياع والانحطاط برامج ما منها فايدة ماخذينها من الغرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  3. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 3:34 ص

    ولا شيء

    انتصار عظيم للأمه الاسلاميه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 3:07 ص

    س ج

    اجتمعو وقالو هذا بيسحب البنات وتكثر نسبت المشاهده بيصوتوله البنات علشان نكسب فلوس من ذا الوسيم حراكات معروفة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 3:03 ص

    د. ماجد

    عندنا مواهب مدفونة كثيرة من ابنائنا وبناتنا بس مشكلتهم عدم تقبل المجتمع لهم بأسم الدين والعيب
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  6. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 2:57 ص

    ابو سعود

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 2:51 ص

    مواطن محترم

    ما شاء الله على نانسي ما ودها تكبر وكل يوم تزيد حلاوة يا لبى قلبك يا نانلسي عجرم وبس
    لا يعجبني(17) اعجبني(2)
  8. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 2:48 ص

    مؤسف جداً

    بدال ما يخاف من الله رايح يغني والمشكلة انهم يعرفون ان الاغاني حرام ومنكر والمصيبة يلقون من يشجعهم ويصفق لهم ويمدحهم ويتابعهم ويمجدهم... حقيقة امور لا تليق بأبناء المسلمين
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  9. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 2:46 ص

    زائر

    برنامج فاشل
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  10. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 2:43 ص

    المنضبط

    اللجنة فاشلة خاصة الشافعي**.. ولا ننسى احلام *** والتباهي بكلمة yes مع ان قول "نعم" اسهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 2:40 ص

    ماجد الرفاعي

    سلامات ولا ذرة شبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 2:40 ص

    آخر الزمان

    للاسف هذي اخرتها اغاني ومتسابقين سعوديين مشتركين بهالبرامج المختلطة لاحول ولا قوة الا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  13. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 2:39 ص

    ماجد الرفاعي

    سلامات ولا ذرة شبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 2:39 ص

    تركي2

    بصراحة الأصوات عندنا مو قوية ناعمة زي الأصوات الجبلية البنانية او الأصوات العراقية أتوقع البيئة لها دور. من مناخ وتضاريس
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 2:38 ص

    الزهراني

    برنامج فاشل
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)

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