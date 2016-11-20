شاهد:شبيه بدر آل زيدان يُفاجئ لجنة Arab Idol ونانسي عجرم تنسحب لتقوم بأمر مفاجئ!

صحيفة المرصد: يومٌ جديد ورحلةٌ جديدة تخوضها لجنة تحكيم Arab Idol، وهذه المرّة إلى البحرين حيث تحتشد المواهب الخليجية والعربية من الدول المجاورة للوقوف أمام اللجنة بدقيقةٍ واحدة محاولين إقناع أعضائها بأدائهم وبالتالي التأهل.

والمفاجأة الأبرز، فكانت دخول شبيهٍ للمذيع والممثل السعودي بدر آل زيدان وإسمه عبد العزيز فيصل. وتأهّل إلى المرحلة التالية بتصويت وإعجاب اللجنة، لتنتقل بعد ذلك كاميرا Arab Idol إلى بيروت وشوارعها.

اما المشترك السوري ربيع زيود لم يُقنع حسن الشافعي ونانسي عجرم بأدائه فخرج خائب الظن من قاعة تجارب الأداء، إلّا أنّ اللجنة أرادت إعطاءه فرصةً ثانية وتأهّل على أثرها إلى المرحلة الثانية، في إستثناءٍ فريد من نوعه وخطوة مُحبّبة منها، إذ خرجت نانسي عجرم من الإستوديو لبتلغه عودتها عن قرارها برفضه بعد إجتماعٍ مغلق مع زملائها في اللجنة بحسب موقع لها.

