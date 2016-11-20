تطورات في قضية سعد لمجرد .. و الفتاة الفرنسية تكشف عن شرطها مقابل التنازل عن الدعوى !

صحيفة المرصد:لا تزال قضية الفنان المغربي سعد لمجرد حديث الساعة على الساحة الفنيّة العربيّة والعالمية، بعدما سُجن بتهمة اغتصاب شابة فرنسية.

أمّا مستجدّات القضية، فتجلّت في الخبر الذي نشرته بعض الوسائل الأجنبيّة، وهو الشرط الذي طرحته الشابة لورا بريول، مقابل التنازل عن الدعوى وفقاً لمجلة لها.

وطلبت الشابة التي اتّهمت لمجرّد باغتصابها بتعويض بمبلغ 700 ألف يورو، لكن لا معلومات تشير ما إذا كان سعد سيدفع هذا المبلغ مقابل حريّته.

وتجدر الاشارة الى أنّ هيئة الدفاع عن سعد نفت تحديد أي موعد لجلسة مواجهة النجم المغربي ولورا، التي غابت عن الجلسات بحجّة حالتها النفسية السيئة.