الحكم بحبس الفنان “هشام عبد الله”بتهمة زعزعة الاستقرار وهز الثقة في الدولة المصرية

صحيفة المرصد:أصدرت محكمة مصرية حكما غيابيا بحبس الفنان المصري هشام عبد الله المذيع بقناة “وطن” التابعة للإخوان والتي تبث من تركيا 3 سنوات مع الشغل، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام والترويج للعنف وفقاً لموقع العربية نت.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الممثل هشام عبد الله، المذيع بقناة “وطن” يقوم ومن خلال برنامج باسم “ابن بلد”، بنشر أخبار كاذبة، وشائعات مغرضة تهدف إلى زعزعة الاستقرار وهز الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها وتكدير السلم العام، كما دأب على سب النظام المصري ورموزه.
هشام عبد الله من مواليد 13 ديسمبر عام 1959، تخرج في معهد التربية الرياضية، متزوج من الناشطة السياسية غادة محمد نجيب وله منها ولد وبنت.
بدأ حياته الفنية عام 1984 واشتهر بدور الضابط البحري في فيلم “الطريق إلى إيلات” كما اشتهر بدور ابن البخيل في المسلسل التليفزيوني “البخيل وأنا ” مع الفنان الراحل فريد شوقي.
قدم هشام عبد الله أدوارا مهمة في مسلسلات ليالي الحلمية، تفاحة آدم، لحظات حرجة، خالتي صفية والدير، بوابة الحلواني، السيرة الهلالية.
تعليقات ( 27 )
التقية تعملكيف تدعين الوطنيه وانتي تهاجمين حليف لنا ليل نهار وبحقد دفين وغل خطير مايوحي انك مسلمه وكيف تمجدين شخص متحالف مع عدونا الي يحاربنا ويقتل اهلنا بالجنوب والعراق وسوريا تعليقاتك ماراح تعدي ع خير
التقية تعملاربع مئه الف شهيد سني سوري وكثرهم عراقيين من الاطفال والنساء بعد سقوط صدام وباشراف ايراني وشفتي صور قاسم سليماني الايراني يصول ويجول بالعراق ولا حرك فيك شعرة ولا تشوفينهم خطر وتتكلمين بسراب الاخوان
التقية تعملاللايكات ماراح تشفع لك اسلوب قديم غبي معتقده ان الناس مايفهمون وان كلامك له تاثير وصدى *** ليه تدافعين عن المجرمين الملاحده والدكتاتوريات العلمانيه المصريين موكلينك بالدفاع عنهم
التقية تعملليه تكرهين كل توجه ديني وكل شخص متدين وتترحمين على النصارى وتدعين للتحرر وتمجدين كل فاسق منحرف انتي سنيه سعوديه ليه غامضه دعائك للجنود ما اقتنعت فيه لانك دائما ضد الدين وليه تكتبين باسم محاميه وغيره
التقية تعملمافيه شي اسمه اخوان عندنا كيف عرفتيهم عطينا رموزهم اسامي بعضهم ابي اعرف اسم الشخص الي قال وثن مثلا عطينا شي ملموس ماهو يقولون وردي على استفساراتي تحت ردك ١٩ غير مقنع نهائي
التقية تعملساميه ليه ماشفنا لك تعليق عن اطفال سوريا وشعبها وهو يذبح بصواريخ ايران وروسيا ولا شفنا لك تعليق ينتقد بشار او ايران او روسيا وين عروبتك واسلامك اتهمتو مرسي بالعلاقات مع ايران وسيسيك الان بمحورهم تنكري
عدد التعليقات:917
سامية١٤/حدودنا ولله الحمد برعاية الله ويحرسها جنود الوطن المخلصين الأبطال لكن مصيبتنا في السوس الذي ينخر بسرية ويدّعي حب الوطن وهو يسميه الوثن ويُخوِّن المخلصين ويُمجِّد أهل الفتن .😡
التقية تعملساميه تركيا حليف والتنسيق عالي المستوى هل معنا هذا ان سياساتنا غلط وعلاقاتنا مع اسيادك بمصر مثل ماعو معلوم هل معنا هذا انا على خطأ والسيسي صح الاعلام الرسمي المصري يشتم وش رايك فيه راضيه عليهم
التقية تعملساميه هذا ممثل من حزبك وتوجهاتك كيف صار اخوان لانه معارض لاسيادك اصبح اخوان قولي لنا من يمثل الاخوان اليوم بمصر نبي نعرف سبب هلعك وخوفك منهم حنا مانشوف شي انتي شايفه اذكريهم لنا من هم الشيوخ والتائبين
عدد التعليقات:917
سامية٩/ وسع صدرك ريلاااكس حنا نقول إخونج وإخونجي من باب الإختصار ل (جماعة الإخوان المتأسلمين)وش طولها تاكل حروف التعليق وليس عيارة يعني مثل مايقال لقائد العربة عربجي انتبه لصحتك أولى منهم 😂😂😂
****ساميه الاخوان مايحاربونا ولا لهم وجود وتأثير نبي نعرف ليه تاركة العدو الحقيقي الي يقاتلنا على حدودنا ومن وراه ايران يهددونا علانية وينكم عنهم نبي رد لا تهربين من الاجابه مثل عاداتك
جيهانهو يحب السعوديه وشعبها ودافع عنهم وانتقد الي يحبو الرز-قال عيب الطمع وعيب جمايل المملكه ومساعداتها لمصر تقابل بالجفاء
عدد التعليقات:917
سامية٧/ إقرأعن تنظيم الإخوان وغلوه وتشدده وسريته وطقوس قسم الإنظمام له وعبودية المنتمين لشيوخهم بمايتنافى مع مذهب أهل السنة والجماعة يوجد الكثير من التائبين المنشقين عنه كتبوا تجاربهم وكشفوا حقيقة الإخونج.
مسلم غيورقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : « سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلا يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ
مسلم غيورألإتهام : شائعات مغرضة تهدف إلى زعزعة الاستقرار وهز الثقة بالله عليكم أين الإستقرار في زمن العسكري ***
سامي السلميساميه****والمفروض مايعطونها جوال خطر عليها
عدد التعليقات:917
ساميةأبرك واسعد ويستاهل أكثر (بتهمة نشر أخبار كاذبة) مستحيل تحصل إخونجي واحد صادق طبعهم واحد يكذبون كما يتنفسون وولائهم ليس لأوطانهم بل للتنظيم العالمي السري للإخوان المستوحى من الماسونية العالمية.
تعليق اعجبني👍👍👍👍شنب مستقل كفو الحكومه المصريه
شنب مستقلكفو الحكومه المصريه