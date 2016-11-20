الحكم بحبس الفنان “هشام عبد الله”بتهمة زعزعة الاستقرار وهز الثقة في الدولة المصرية

صحيفة المرصد:أصدرت محكمة مصرية حكما غيابيا بحبس الفنان المصري هشام عبد الله المذيع بقناة “وطن” التابعة للإخوان والتي تبث من تركيا 3 سنوات مع الشغل، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام والترويج للعنف وفقاً لموقع العربية نت.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الممثل هشام عبد الله، المذيع بقناة “وطن” يقوم ومن خلال برنامج باسم “ابن بلد”، بنشر أخبار كاذبة، وشائعات مغرضة تهدف إلى زعزعة الاستقرار وهز الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها وتكدير السلم العام، كما دأب على سب النظام المصري ورموزه.

هشام عبد الله من مواليد 13 ديسمبر عام 1959، تخرج في معهد التربية الرياضية، متزوج من الناشطة السياسية غادة محمد نجيب وله منها ولد وبنت.

بدأ حياته الفنية عام 1984 واشتهر بدور الضابط البحري في فيلم “الطريق إلى إيلات” كما اشتهر بدور ابن البخيل في المسلسل التليفزيوني “البخيل وأنا ” مع الفنان الراحل فريد شوقي.

قدم هشام عبد الله أدوارا مهمة في مسلسلات ليالي الحلمية، تفاحة آدم، لحظات حرجة، خالتي صفية والدير، بوابة الحلواني، السيرة الهلالية.