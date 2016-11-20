السخرية على مواقع التواصل لرصد سلبيات انتخابات الكويت – فيديو

صحيفة المرصد:تشهد انتخابات مجلس الأمة الكويتي سجالاً من نوعٍ آخر، هذه المرة مواقع التواصل هي مسرح الأحداث، حيث يسخر عدد من نجوم هذه المواقع من بعض السلبيات التي تشهدها هذه الانتخابات.

السخريةُ على مواقعِ التواصل الاجتماعيِ حاضرةٌ في انتخابات مجلسِ الأمة الكويتي، لتسليط الضوء على الممارسات السلبيةِ في الانتخابات وفقاً لموقع العربية نت.

سوبر مان، بات مان، وشخصياتٌ كوميدية أخرى يتقمصها الكوميدي الكويتي علي كمال لإيصالِ رسائلِه.

وبدوره يطرح الكوميدي الكويتي بشار الجزاف مع زملائه عبر حساباتهم على موقعِ التواصل الانستغرام، قضايا عدة على غرار بيعُ الأصوات، القلقُ من الفشل، الوعودُ الانتخابيةُ الكاذبة، وغيرُها.

تحدياتٌ عدة تواجه الشبابَ الكويتيَ الذي يرصُد همومَ السباقِ البرلمانيِ في بلاده.

وتبقى السخريةُ ملاذا يلجأ له نجوم مواقعِ التواصلِ الاجتماعي، لمواكبةِ انتخاباتِ مجلسِ الأمةِ 2016، محاولين من خلال هذه السخريةِ إيصالَ رسائلهم للمواطن الكويتي.