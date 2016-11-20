خليجية تزوجت «مسيار» وقبضت 8 ملايين من قاتل «الزوج».. وإختفت!

صحيفة المرصد : قدمت أسرة قتيل سعودي التماساً إلى المحكمة العليا للطعن في حكم بتثبيت «زوجة مسيار» خليجية حصلت على 8 ملايين ريال للتنازل عن قاتل عايض الدوسري.

وحسب صحيفة “عكاظ” طلبت الأسرة من المحكمة العليا إعادة المحاكمة، بدعوى أن وثائق إثبات الزواج «العرفي» غير صحيحة، ومزورة، وبسببها أفلت القاتل من عقوبة القتل قصاصاً، بسبب تنازل الزوجة «المزعومة» عن قتل الجاني.

فضلا عن دخولها في الإرث بموجب عقد زواج عرفي حصلت عليه من مكتب محاماة بالقاهرة، ووثقته محكمة مصرية، ثم صادقت عليه محكمة كويتية، وأتبعته مصادقة محكمة سعودية.