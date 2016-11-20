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خليجية تزوجت «مسيار» وقبضت 8 ملايين من قاتل «الزوج».. وإختفت!

20 نوفمبر, 2016 , 6:15 ص
خليجية تزوجت «مسيار» وقبضت 8 ملايين من قاتل «الزوج».. وإختفت!
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صحيفة المرصد : قدمت أسرة قتيل سعودي التماساً إلى المحكمة العليا للطعن في حكم بتثبيت «زوجة مسيار» خليجية حصلت على 8 ملايين ريال للتنازل عن قاتل عايض الدوسري.

وحسب صحيفة “عكاظ” طلبت الأسرة من المحكمة العليا إعادة المحاكمة، بدعوى أن وثائق إثبات الزواج «العرفي» غير صحيحة، ومزورة، وبسببها أفلت القاتل من عقوبة القتل قصاصاً، بسبب تنازل الزوجة «المزعومة» عن قتل الجاني.

فضلا عن دخولها في الإرث بموجب عقد زواج عرفي حصلت عليه من مكتب محاماة بالقاهرة، ووثقته محكمة مصرية، ثم صادقت عليه محكمة كويتية، وأتبعته مصادقة محكمة سعودية.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    20 نوفمبر, 2016 , 8:30 ص

    ابووليد11

    مصادق من السفاره السعوديه يعتبر العقد صحيح .. والله اعلم
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  2. 17
    20 نوفمبر, 2016 , 7:57 ص

    فريدة شوقي

    غريب ذا الموضوع وبعدين هل تصديق ورقة الزواج تم قبل الجريمة او بعد
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  3. 16
    20 نوفمبر, 2016 , 7:44 ص

    فنان شعبي قديم

    1020 نوفمبر, 2016 , 7:08 ص أفريقي ............... هذه لعبه شيطانيه بداء نسجها في دوله افريقيه ( مصر ) دياركم وانتم ابخص فيها من اكل الحمير الا حرق الاطفال
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  4. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 7:39 ص

    فنان شعبي قديم

    فلم قوي تم تأليفه ووضع السيناريو في مصر وتم تصويره في الكويت والسعوديه مصر ارض وشعب وقضاه ارض خصبه للتزوير والرشوه قبل اسبوع قبض على قاضي مصري وبحيازة 250 كيلوا حشيش واراد تلفيقها لسائقه بعرض الرشوه
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  5. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 7:39 ص

    فلمنكووووووووووووو

    اثنين طعمية وواحد فووووول يابو بيضة و سمعني سلاااام التمنية مليوووووووون
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  6. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 7:35 ص
    عدد التعليقات:2403

    سهم

    خطة ملعوبة صح ، الله واكبر ، وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين .
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  7. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 7:32 ص

    محمد

    افلام خنبقة ومعرفاته لا تنتهي
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  8. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 7:08 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    يتم التنازل عن القصاص لكن لا يمكن ان يتنازل الحق عن باقي الورثة .. هناك حلقة مفقودة لايمكن للقضاة ان تمر عليهم هذه القضية ويتم الحكم بهذه البساطة للزوجة دون أي وثائق صحيحة .. ولكن الحق باقي للورثة
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  9. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 7:08 ص

    أفريقي

    كل هالمصادقات على عقد الزواج ومن محاكم مختلفة في دول مختلفة من ضمنها السعودية وتطعنون فيه
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  10. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 6:39 ص
    عدد التعليقات:4389

    العنيد

    كيف تم التنازل ؟ الاولاد من الزوجة الاولى لازم يكتبون التنازل عن القاتل والا لن يتم اطلاق سراح الجاني من الاصل خبر !!
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  11. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 6:38 ص

    مـ

    يعتبر عقد فاسد ومخالف للانظمة بالبلد وتم معاقبه كثيرين تزوجو بطريقه غير نظاميه مع ان زواجهم شرعي وليس عرفي مثل خبر قبل امس هنا الي ولد زوجته الوافده بوثائق الزوجه الاولى وش معنى هذي يصادقون عليه !
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  12. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 6:37 ص

    يالطيف

    شربكه في شربكه من يطرد وراء الملذات زوجة وكسبت وقاتل ونجى وانتم اقعظو من محامي الى محامي حتى تخسرون اكثر واكثر ثم تميع القضيه مصر قضية طرفها سعودي لاتنتهي وتعقد وتستنزف ماديا
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  13. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 6:36 ص

    جنوبية..🌻🌻

    ثمنية مليون يالمفترية اعطيني منها نص مليون بعض الحريم تعرف تضبط نفسها مدري وين يلقون الهوامير واحنا خلونا على التونة يمدحونها معا الشطة
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  14. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 6:31 ص

    خالد

    العرفي لاترث كيف حصلت هعلى المبلغ !!!!
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  15. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 6:30 ص

    Ymni mahbob

    المسيار وما يفعل....
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  16. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 6:29 ص

    حلبوب

    يعني زوجة المسيار هي من يقرر التنازل من عدمه وكيف اخذت 8.000.000 وين ورثة المتوفى...القاضي هو المسؤول عن المبلغ وهو مسؤول عن ضياع حقوق الميت
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  17. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 6:28 ص

    الصارم

    عقد زواج موثق من ٣ محاكم ل ٣ دول ومازال عرفي أرحموا عقول الناس وأتقوا الله
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  18. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 6:28 ص

    صبحي

    مادام صدقته محكمه سعوديه انتهى خلاص
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