خليجية تزوجت «مسيار» وقبضت 8 ملايين من قاتل «الزوج».. وإختفت!

صحيفة المرصد : قدمت أسرة قتيل سعودي التماساً إلى المحكمة العليا للطعن في حكم بتثبيت «زوجة مسيار» خليجية حصلت على 8 ملايين ريال للتنازل عن قاتل عايض الدوسري.
وحسب صحيفة “عكاظ” طلبت الأسرة من المحكمة العليا إعادة المحاكمة، بدعوى أن وثائق إثبات الزواج «العرفي» غير صحيحة، ومزورة، وبسببها أفلت القاتل من عقوبة القتل قصاصاً، بسبب تنازل الزوجة «المزعومة» عن قتل الجاني.
فضلا عن دخولها في الإرث بموجب عقد زواج عرفي حصلت عليه من مكتب محاماة بالقاهرة، ووثقته محكمة مصرية، ثم صادقت عليه محكمة كويتية، وأتبعته مصادقة محكمة سعودية.
تعليقات ( 18 )
ابووليد11مصادق من السفاره السعوديه يعتبر العقد صحيح .. والله اعلم
فريدة شوقيغريب ذا الموضوع وبعدين هل تصديق ورقة الزواج تم قبل الجريمة او بعد
فنان شعبي قديم1020 نوفمبر, 2016 , 7:08 ص أفريقي ............... هذه لعبه شيطانيه بداء نسجها في دوله افريقيه ( مصر ) دياركم وانتم ابخص فيها من اكل الحمير الا حرق الاطفال
فنان شعبي قديمفلم قوي تم تأليفه ووضع السيناريو في مصر وتم تصويره في الكويت والسعوديه مصر ارض وشعب وقضاه ارض خصبه للتزوير والرشوه قبل اسبوع قبض على قاضي مصري وبحيازة 250 كيلوا حشيش واراد تلفيقها لسائقه بعرض الرشوه
فلمنكووووووووووووواثنين طعمية وواحد فووووول يابو بيضة و سمعني سلاااام التمنية مليوووووووون
عدد التعليقات:2403
سهمخطة ملعوبة صح ، الله واكبر ، وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين .
محمدافلام خنبقة ومعرفاته لا تنتهي
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتيتم التنازل عن القصاص لكن لا يمكن ان يتنازل الحق عن باقي الورثة .. هناك حلقة مفقودة لايمكن للقضاة ان تمر عليهم هذه القضية ويتم الحكم بهذه البساطة للزوجة دون أي وثائق صحيحة .. ولكن الحق باقي للورثة
أفريقيكل هالمصادقات على عقد الزواج ومن محاكم مختلفة في دول مختلفة من ضمنها السعودية وتطعنون فيه
عدد التعليقات:4389
العنيدكيف تم التنازل ؟ الاولاد من الزوجة الاولى لازم يكتبون التنازل عن القاتل والا لن يتم اطلاق سراح الجاني من الاصل خبر !!
مـيعتبر عقد فاسد ومخالف للانظمة بالبلد وتم معاقبه كثيرين تزوجو بطريقه غير نظاميه مع ان زواجهم شرعي وليس عرفي مثل خبر قبل امس هنا الي ولد زوجته الوافده بوثائق الزوجه الاولى وش معنى هذي يصادقون عليه !
يالطيفشربكه في شربكه من يطرد وراء الملذات زوجة وكسبت وقاتل ونجى وانتم اقعظو من محامي الى محامي حتى تخسرون اكثر واكثر ثم تميع القضيه مصر قضية طرفها سعودي لاتنتهي وتعقد وتستنزف ماديا
جنوبية..🌻🌻ثمنية مليون يالمفترية اعطيني منها نص مليون بعض الحريم تعرف تضبط نفسها مدري وين يلقون الهوامير واحنا خلونا على التونة يمدحونها معا الشطة
خالدالعرفي لاترث كيف حصلت هعلى المبلغ !!!!
Ymni mahbobالمسيار وما يفعل....
حلبوبيعني زوجة المسيار هي من يقرر التنازل من عدمه وكيف اخذت 8.000.000 وين ورثة المتوفى...القاضي هو المسؤول عن المبلغ وهو مسؤول عن ضياع حقوق الميت
الصارمعقد زواج موثق من ٣ محاكم ل ٣ دول ومازال عرفي أرحموا عقول الناس وأتقوا الله
صبحيمادام صدقته محكمه سعوديه انتهى خلاص