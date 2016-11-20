شاهد : طفل “11 عاما” يشتري لوحة سيارة بـ 6 ملايين درهم .. وبيعت أخرى بـ 31 مليون بالإمارات

صحيفة المرصد : قامت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي أمس (السبت) وشركة الإمارات للمزادات بتنظيم مزاد لبيع عدد من لوحات السيارات ذات الأرقام المميزة، كان من أبرزها الرقم 1 والذي تم بيعه بـ 31 مليون درهم، والرقم 11 الذي فاز بشرائه طفل (11 عاما) بأكثر من 6 ملايين درهم.

ونقلت وسائل إعلام إماراتية أن أحداث المزايدة على الرقم 1 والتي بدأت بـ 5 ملايين درهم وزاد السعر تدريجيا بمعدل 200 ألف درهم وصولا إلى قيمته النهائية التي تم بيعه بها وهي 31 مليون درهم.

وشهد المزاد أيضاً بيع الرقم 7 بمبلغ 13 مليوناً و400 ألف درهم والرقم 10 بمبلغ 4 ملايين و550 ألف درهم، والرقم 11 بمبلغ 6 ملايين و150 ألف درهم، والذي فاز بشرائه طفل يعد أصغر مشارك في مزادات لوحات السيارات المميزة.