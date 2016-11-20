شاهد : طفل “11 عاما” يشتري لوحة سيارة بـ 6 ملايين درهم .. وبيعت أخرى بـ 31 مليون بالإمارات

صحيفة المرصد : قامت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي أمس (السبت) وشركة الإمارات للمزادات بتنظيم مزاد لبيع عدد من لوحات السيارات ذات الأرقام المميزة، كان من أبرزها الرقم 1 والذي تم بيعه بـ 31 مليون درهم، والرقم 11 الذي فاز بشرائه طفل (11 عاما) بأكثر من 6 ملايين درهم.
ونقلت وسائل إعلام إماراتية أن أحداث المزايدة على الرقم 1 والتي بدأت بـ 5 ملايين درهم وزاد السعر تدريجيا بمعدل 200 ألف درهم وصولا إلى قيمته النهائية التي تم بيعه بها وهي 31 مليون درهم.
وشهد المزاد أيضاً بيع الرقم 7 بمبلغ 13 مليوناً و400 ألف درهم والرقم 10 بمبلغ 4 ملايين و550 ألف درهم، والرقم 11 بمبلغ 6 ملايين و150 ألف درهم، والذي فاز بشرائه طفل يعد أصغر مشارك في مزادات لوحات السيارات المميزة.
تعليقات ( 17 )
عدد التعليقات:15476
قلم الحقيقهبعض الأخونجية يسمع مايردده عليه داعيته ثاغيته ويحشو به عقله وفكره ومن ثم يأتي ليردده كالببغاء.وطنك أولى بالدفاع عنه والخوف عليه من سوريا وغيرها والجهاد في سبيل بلادك هو المفروض يقال على لسانك يالخائن.
ناصحكم بصدقكثير من الناس لايضن ان تبيد املاكه(مثل صاحب الجنه في سورةالكهف)
ااببووححممووددمن حصل شيء يستاهله .. وإذا صار عمره 12 سنه بيشتري الوحة رقم 12 ب 12000000 مليون درهم 🚘
عدد التعليقات:15476
قلم الحقيقهشيء طيب ويشكرون عليه الاماراتيين لتنظيمهم مثل هذه المزادات التي يذهب ريعها وأموالها التي اشترو بها لوحات السيارات في خدمة وطنهم وتحقيق المزيد من الرفاهية لشعبهم وفي خدمة كل مايسعدهم من خلال مزاداتهم.
عدد التعليقات:15476
قلم الحقيقهالبعض أزعجنا بسوريا وحلب والجهاد وأخواننا ومن هالخرابيط الخاصة بالأسطوانة الأخونجية . روح اذلف لسوريا وحارب مع المجهادين المزعومين وفكنا من شرك وثرثرتك وبربرتك.ماسمعناك تبي تروح الحد الجنوبي لوطنك.
ابو سجىلتسألن يوم إذ عن النعيم
محمد الشوكيهياط ...العالم ينفق امواله للعلم والعربان عند ***والسيارات
عدد التعليقات:15476
قلم الحقيقهالله يزيدهم من رزقه وفضله ويشترون مايريدون بحر أموالهم ليس لأحدآ وصاية عليهم ولم يأتي اليهم من يتهمهم بأنها غسيل أموال أو غير ذلك.مسابقة تدار تحت ظل وسمع وبصر حكومتهم ممثلة بشرطتهم وهو أمر مشروع.
حنشلربنا لا تاخذنا بما يفعله السفهاء منا
في الصميمقال تعالى : (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا)....
نحمد الله على سلامة العقولاناس تتضور جوعا واناس تدفع الملايين على تفاهات لا تقدم ولا تؤخر في موازين حسناتهم. ماذا يعني لي رقم 1 او 7 او غيره لكن يعني لي ما اقدمه ليشفع لي يوم تقول كل نفس نفسي يا نفسي لا حول ولا قوة الا بالله.
عدد التعليقات:2403
سهماللهم عافنا ، ,إخواننا يذبحون في سوريا بصواريخ روسيا . حسبنا الله ونعم الوكيل .
ابو ريمايعني معلش احترمو عقولنا لا تقولو اشتراه طفل بل اشتراه والدي الطفل ولا كيف لطفل ملك 6 مليون ؟؟؟ !!! .. الاموال يلعب بها والله غدا سيندمون عليها فالله نسال عدم زوال النعمة علينا بطون جائعة واموال ضائعة
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتربنا لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا .. لاحول ولا قوة الا بالله .. الى هذا الحد اصبحنا نلعب بالنعم يا اهلنا بالامارات الحبيبة !؟
محمد البادي***وهذا المبلغ عباره عن تموييه
الصولجانوتلومون السعودي على ناقة بكم مليون قبل فترة هندي صاحب سوبرماركت لولو العالمي مشتري لوحة ب33 مليون درهم صاحب المال لايراى غلط فيما فعل
ديدويا أمه ضحكت من جهلها الامم سوريا وحلب تحت الحصار وبدون مشافي والعراق ودوّل العالم الاسلامي تعاني من ارهاب الروس والصفويين وداعش وبشار وحزب اللات ونحن نتفاخر بلوحات يارب رحمااااااااك