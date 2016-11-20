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شاهد : طفل “11 عاما” يشتري لوحة سيارة بـ 6 ملايين درهم .. وبيعت أخرى بـ 31 مليون بالإمارات

20 نوفمبر, 2016 , 6:40 ص
شاهد : طفل “11 عاما” يشتري لوحة سيارة بـ 6 ملايين درهم .. وبيعت أخرى بـ 31 مليون بالإمارات
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صحيفة المرصد : قامت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي أمس (السبت) وشركة الإمارات للمزادات بتنظيم مزاد لبيع عدد من لوحات السيارات ذات الأرقام المميزة، كان من أبرزها الرقم 1 والذي تم بيعه بـ 31 مليون درهم، والرقم 11 الذي فاز بشرائه طفل (11 عاما) بأكثر من 6 ملايين درهم.

 

ونقلت وسائل إعلام إماراتية أن أحداث المزايدة على الرقم 1 والتي بدأت بـ 5 ملايين درهم وزاد السعر تدريجيا بمعدل 200 ألف درهم وصولا إلى قيمته النهائية التي تم بيعه بها وهي 31 مليون درهم.

 

وشهد المزاد أيضاً بيع الرقم 7 بمبلغ 13 مليوناً و400 ألف درهم والرقم 10 بمبلغ 4 ملايين و550 ألف درهم، والرقم 11 بمبلغ 6 ملايين و150 ألف درهم، والذي فاز بشرائه طفل يعد أصغر مشارك في مزادات لوحات السيارات المميزة.

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تعليقات ( 17 )

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  1. 17
    20 نوفمبر, 2016 , 8:34 ص
    عدد التعليقات:15476

    قلم الحقيقه

    بعض الأخونجية يسمع مايردده عليه داعيته ثاغيته ويحشو به عقله وفكره ومن ثم يأتي ليردده كالببغاء.وطنك أولى بالدفاع عنه والخوف عليه من سوريا وغيرها والجهاد في سبيل بلادك هو المفروض يقال على لسانك يالخائن.
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  2. 16
    20 نوفمبر, 2016 , 8:33 ص

    ناصحكم بصدق

    كثير من الناس لايضن ان تبيد املاكه(مثل صاحب الجنه في سورةالكهف)
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  3. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 8:32 ص

    ااببووححمموودد

    من حصل شيء يستاهله .. وإذا صار عمره 12 سنه بيشتري الوحة رقم 12 ب 12000000 مليون درهم 🚘
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  4. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 8:30 ص
    عدد التعليقات:15476

    قلم الحقيقه

    شيء طيب ويشكرون عليه الاماراتيين لتنظيمهم مثل هذه المزادات التي يذهب ريعها وأموالها التي اشترو بها لوحات السيارات في خدمة وطنهم وتحقيق المزيد من الرفاهية لشعبهم وفي خدمة كل مايسعدهم من خلال مزاداتهم.
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  5. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 8:25 ص
    عدد التعليقات:15476

    قلم الحقيقه

    البعض أزعجنا بسوريا وحلب والجهاد وأخواننا ومن هالخرابيط الخاصة بالأسطوانة الأخونجية . روح اذلف لسوريا وحارب مع المجهادين المزعومين وفكنا من شرك وثرثرتك وبربرتك.ماسمعناك تبي تروح الحد الجنوبي لوطنك.
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  6. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 8:24 ص

    ابو سجى

    لتسألن يوم إذ عن النعيم
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  7. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 8:21 ص

    محمد الشوكي

    هياط ...العالم ينفق امواله للعلم والعربان عند ***والسيارات
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  8. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 8:20 ص
    عدد التعليقات:15476

    قلم الحقيقه

    الله يزيدهم من رزقه وفضله ويشترون مايريدون بحر أموالهم ليس لأحدآ وصاية عليهم ولم يأتي اليهم من يتهمهم بأنها غسيل أموال أو غير ذلك.مسابقة تدار تحت ظل وسمع وبصر حكومتهم ممثلة بشرطتهم وهو أمر مشروع.
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  9. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 8:16 ص

    حنشل

    ربنا لا تاخذنا بما يفعله السفهاء منا
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  10. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 8:04 ص

    في الصميم

    قال تعالى : (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا)....
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  11. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 7:54 ص

    نحمد الله على سلامة العقول

    اناس تتضور جوعا واناس تدفع الملايين على تفاهات لا تقدم ولا تؤخر في موازين حسناتهم. ماذا يعني لي رقم 1 او 7 او غيره لكن يعني لي ما اقدمه ليشفع لي يوم تقول كل نفس نفسي يا نفسي لا حول ولا قوة الا بالله.
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  12. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 7:28 ص
    عدد التعليقات:2403

    سهم

    اللهم عافنا ، ,إخواننا يذبحون في سوريا بصواريخ روسيا . حسبنا الله ونعم الوكيل .
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  13. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    ابو ريما

    يعني معلش احترمو عقولنا لا تقولو اشتراه طفل بل اشتراه والدي الطفل ولا كيف لطفل ملك 6 مليون ؟؟؟ !!! .. الاموال يلعب بها والله غدا سيندمون عليها فالله نسال عدم زوال النعمة علينا بطون جائعة واموال ضائعة
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  14. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 7:10 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    ربنا لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا .. لاحول ولا قوة الا بالله .. الى هذا الحد اصبحنا نلعب بالنعم يا اهلنا بالامارات الحبيبة !؟
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  15. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 6:58 ص

    محمد البادي

    ***وهذا المبلغ عباره عن تموييه
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  16. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 6:58 ص

    الصولجان

    وتلومون السعودي على ناقة بكم مليون قبل فترة هندي صاحب سوبرماركت لولو العالمي مشتري لوحة ب33 مليون درهم صاحب المال لايراى غلط فيما فعل
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  17. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 6:53 ص

    ديدو

    يا أمه ضحكت من جهلها الامم سوريا وحلب تحت الحصار وبدون مشافي والعراق ودوّل العالم الاسلامي تعاني من ارهاب الروس والصفويين وداعش وبشار وحزب اللات ونحن نتفاخر بلوحات يارب رحمااااااااك
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