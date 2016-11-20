الرياض : تدفق رؤساء بنوك العالم للفوز بـ «كعكة» أرامكو

صحيفة المرصد : أعلنت شبكة إخبارية أمس أن رؤساء أكبر البنوك البريطانية والأمريكية تدفقوا على الرياض خلال نهاية الأسبوع الماضي، للتنافس على حصة في تنظيم الاكتتاب في بيع 5% من أسهم أرامكو السعودية، الذي سيكون الأكبر من نوعه في العالم.
وحسب صحيفة “عكاظ” نقلا عن «سكاي نيوز» أن الاكتتاب المرتقب أثار أيضاً تدافع بورصات العالم لتحظى بنصيب منه.
وأكدت مصادر في حي المال والأعمال في العاصمة البريطانية أن بورصتي لندن وهونغ كونغ تسعيان لإقناع الرياض بإدراج أسهم أرامكو لديهما.
تعليقات ( 14 )
زائر****تري الغرب يبون شعره من البلاد علي شان يتمسكون فما بالك ارمكوا
hussainسلامى عليكم ياخوان ماتخافون تصير خيانة ويصير تنازل حق ايران وتشترى كل الاسهم
يالطيفارامكو لاعرف اين متجه طول عمرها وهي في استقرار لم نسمع عنها انها طرحت اسهم لها ايش غير الاحوال
الهوي شماليفي احد يبيع او يشارك احد بالدجاجه الى تبيض ذهب امر غريب وعجيب جدا
فريدة شوقيضاق صدري من هالخبر 😢
بقايا مشاعر.....♡ي.ليت قومي يعلمون...
أفريقيمن يضمن عدم تملك إيران لحصص كبيرة من شركة أرامكو ولو بطريقة غير مباشرة، إيران تملك قوة شرائية ضخمة ولن تتردد في شراء ما يمكنها شراءه من أسهم أرامكو مهما بلغ الثمن. نحن في زمن الخطوات غير المحسوبه.
عدد التعليقات:2403
سهماقتراح جميل يازياد رد رقم 4 ، لكن ما احدن درى عنك .
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتاخوف ما نخافه ان تصبح هذه الخطة للإصلاح الاقتصادي ان يتم استغلالها من قبل بعض الدول الارهابية خاصة ممن لديهم مجنسين اوروربيين بأن يتحكموا بنا وبخيرات بلادنا بسبب قرارات ارتجالية غير مدروسة
زيادعندي اقتراح بعيد عن الموضوع لماذا لا يتم بناء مدينة عالمية سياحية في عسير شبيهه بالمدن الغربية🏦🏤🏣🏢🏩🏨🏧🏠
ابن جعيثنأقرأ ع الدنيا السلام ناويكم الهامور عسا الله أن يشغله في نفسه ويجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه يارب العالمين
موااااااطن شريفحلووووه .... تدفقوا
أفريقيلن أنسى فرحة الشعب عندما تملكت الحكومة شركة أرامكو بنسبة 100% والآن سيتملكها الأجنبي من جديد، شدوا الحزام يا موظفي أرامكو وودعوا بدلاتكم التي ستحرمون منها إن لم يتم حرمانكم مما هو أكثر من ذلك بكثير.