الرياض : تدفق رؤساء بنوك العالم للفوز بـ «كعكة» أرامكو

صحيفة المرصد : أعلنت شبكة إخبارية أمس أن رؤساء أكبر البنوك البريطانية والأمريكية تدفقوا على الرياض خلال نهاية الأسبوع الماضي، للتنافس على حصة في تنظيم الاكتتاب في بيع 5% من أسهم أرامكو السعودية، الذي سيكون الأكبر من نوعه في العالم.

وحسب صحيفة “عكاظ” نقلا عن «سكاي نيوز» أن الاكتتاب المرتقب أثار أيضاً تدافع بورصات العالم لتحظى بنصيب منه.

وأكدت مصادر في حي المال والأعمال في العاصمة البريطانية أن بورصتي لندن وهونغ كونغ تسعيان لإقناع الرياض بإدراج أسهم أرامكو لديهما.