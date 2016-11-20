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الرياض : تدفق رؤساء بنوك العالم للفوز بـ «كعكة» أرامكو

20 نوفمبر, 2016 , 6:50 ص
الرياض : تدفق رؤساء بنوك العالم للفوز بـ «كعكة» أرامكو
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صحيفة المرصد : أعلنت شبكة إخبارية أمس أن رؤساء أكبر البنوك البريطانية والأمريكية تدفقوا على الرياض خلال نهاية الأسبوع الماضي، للتنافس على حصة في تنظيم الاكتتاب في بيع 5% من أسهم أرامكو السعودية، الذي سيكون الأكبر من نوعه في العالم.

وحسب صحيفة “عكاظ” نقلا عن «سكاي نيوز» أن الاكتتاب المرتقب أثار أيضاً تدافع بورصات العالم لتحظى بنصيب منه.
وأكدت مصادر في حي المال والأعمال في العاصمة البريطانية أن بورصتي لندن وهونغ كونغ تسعيان لإقناع الرياض بإدراج أسهم أرامكو لديهما.



تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 8:38 ص

    زائر

    ****تري الغرب يبون شعره من البلاد علي شان يتمسكون فما بالك ارمكوا
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  2. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 8:29 ص

    hussain

    سلامى عليكم ياخوان ماتخافون تصير خيانة ويصير تنازل حق ايران وتشترى كل الاسهم
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  3. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 8:27 ص

    يالطيف

    ارامكو لاعرف اين متجه طول عمرها وهي في استقرار لم نسمع عنها انها طرحت اسهم لها ايش غير الاحوال
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  4. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 8:11 ص

    الهوي شمالي

    في احد يبيع او يشارك احد بالدجاجه الى تبيض ذهب امر غريب وعجيب جدا
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  5. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 7:50 ص

    فريدة شوقي

    ضاق صدري من هالخبر 😢
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  6. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 7:47 ص

    بقايا مشاعر.....♡

    ي.ليت قومي يعلمون...
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  7. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 7:41 ص

    اللهم ولي علينا خيارنا وأبعد اللهم عنا شرارنا اللهم ومن ولي من أمرنا ومن أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه صدق رسول الهدى .
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  8. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    أفريقي

    من يضمن عدم تملك إيران لحصص كبيرة من شركة أرامكو ولو بطريقة غير مباشرة، إيران تملك قوة شرائية ضخمة ولن تتردد في شراء ما يمكنها شراءه من أسهم أرامكو مهما بلغ الثمن. نحن في زمن الخطوات غير المحسوبه.
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  9. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 7:25 ص
    عدد التعليقات:2403

    سهم

    اقتراح جميل يازياد رد رقم 4 ، لكن ما احدن درى عنك .
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  10. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 7:12 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    اخوف ما نخافه ان تصبح هذه الخطة للإصلاح الاقتصادي ان يتم استغلالها من قبل بعض الدول الارهابية خاصة ممن لديهم مجنسين اوروربيين بأن يتحكموا بنا وبخيرات بلادنا بسبب قرارات ارتجالية غير مدروسة
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  11. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 7:10 ص

    زياد

    عندي اقتراح بعيد عن الموضوع لماذا لا يتم بناء مدينة عالمية سياحية في عسير شبيهه بالمدن الغربية🏦🏤🏣🏢🏩🏨🏧🏠
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  12. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 7:08 ص

    ابن جعيثن

    أقرأ ع الدنيا السلام ناويكم الهامور عسا الله أن يشغله في نفسه ويجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه يارب العالمين
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  13. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 7:07 ص

    موااااااطن شريف

    حلووووه .... تدفقوا
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  14. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 7:05 ص

    أفريقي

    لن أنسى فرحة الشعب عندما تملكت الحكومة شركة أرامكو بنسبة 100% والآن سيتملكها الأجنبي من جديد، شدوا الحزام يا موظفي أرامكو وودعوا بدلاتكم التي ستحرمون منها إن لم يتم حرمانكم مما هو أكثر من ذلك بكثير.
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