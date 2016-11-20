بالصور : هذا ما لا تعرفه عن شهيد أمن الدمام الجندي “عادل الخردلي”

صحيفة المرصد : ودّع الشهيد الجندي السعودي عادل خردلي زوجته في آخر محادثاته قبل أن يغادر الحياة ويتركها أرملة، حيث كان يحلم بالانتقال إلى مسقط رأسه جازان بالقرب منها ومن والديه.

وفي يوم استشهاده خرج خردلي من عمله بسيارته الخاصة إلى شقته الواقعة في حي النور غرب الدمام لأخذ بعض الأغراض والعودة مرة أخرى إلى العمل بالقطيف لكنه قُتل بوابل من الرصاص من مجهولين أمام بوابة العمارة بالقرب من سيارته بعد منتصف ليلة السبت.

وحسب موقع “العربية.نت” فإن الشهيد خردلي يعمل في قوة أمن المنشآت بالشرقية، وخدم في العسكرية سبع سنوات بمحافظة القطيف، ويبلغ من العمر 30 عاماً ومتزوج منذ أربع سنوات.

من جهته أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الواحدة وعشر دقائق بعد منتصف ليلة السبت 19 نوفمبر، تعرض الجندي في قوات أمن المنشآت عادل بهلول خردلي لإطلاق نار من مصدر مجهول بعد ترجله من سيارته الخاصة بحي النور شمال غرب مدينة الدمام، مما نتج عن استشهاده.

وقد باشرت الجهات المختصة بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية.

ويؤدي حي النور في غرب الدمام إلى محافظة القطيف شرق السعودية، في حين استشهد خلال الشهرين المنصرمين 6 رجال أمن في القطيف والدمام في حوادث مختلفة .