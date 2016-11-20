بالصور : هذا ما لا تعرفه عن شهيد أمن الدمام الجندي “عادل الخردلي”

صحيفة المرصد : ودّع الشهيد الجندي السعودي عادل خردلي زوجته في آخر محادثاته قبل أن يغادر الحياة ويتركها أرملة، حيث كان يحلم بالانتقال إلى مسقط رأسه جازان بالقرب منها ومن والديه.
وفي يوم استشهاده خرج خردلي من عمله بسيارته الخاصة إلى شقته الواقعة في حي النور غرب الدمام لأخذ بعض الأغراض والعودة مرة أخرى إلى العمل بالقطيف لكنه قُتل بوابل من الرصاص من مجهولين أمام بوابة العمارة بالقرب من سيارته بعد منتصف ليلة السبت.
وحسب موقع “العربية.نت” فإن الشهيد خردلي يعمل في قوة أمن المنشآت بالشرقية، وخدم في العسكرية سبع سنوات بمحافظة القطيف، ويبلغ من العمر 30 عاماً ومتزوج منذ أربع سنوات.
من جهته أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الواحدة وعشر دقائق بعد منتصف ليلة السبت 19 نوفمبر، تعرض الجندي في قوات أمن المنشآت عادل بهلول خردلي لإطلاق نار من مصدر مجهول بعد ترجله من سيارته الخاصة بحي النور شمال غرب مدينة الدمام، مما نتج عن استشهاده.
وقد باشرت الجهات المختصة بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية.
ويؤدي حي النور في غرب الدمام إلى محافظة القطيف شرق السعودية، في حين استشهد خلال الشهرين المنصرمين 6 رجال أمن في القطيف والدمام في حوادث مختلفة .
تعليقات ( 29 )
جاسمقلم الحقيقه ****شف ايش سووا الارهابيين حسبنا الله عليهم
عدد التعليقات:536
ابونواف...يتسابق اوباش الاٍرهاب في قتل رجال الامن بطريقه جبانه وقذره تحقيقاً لاهداف أعداء هذا الوطن التي بعون الله ستخيب
جاسمقلم الحقيقه ****وينك
المحتاريجب تغيير تركيبة السكان في بعض مناطق ****وهي معروفة لكي تضعف شوكتهم وينكشف امر الخونة ويحل في مكانهم مواطنين شرفاء عندهم انتما للوطن .
Magعلى الدولة حفظها الله وضع كاميرات مراقبة في كل شوارع الدمام و القطيف و الشرقية حتى يتم القبض على المجرمين الخونة
المعلمالمواطن رجل الامن الاول والبلاغ عن شبهه اجراميه للوصول إلى المجرمين أمر مهم حتى نتخلص من تللك ا لشرذمه الفاسده على مجتمعنا
سعوديفي الحقيقة انا ضد **ان يعيش على ارض وطني ، فلو كانوا فعلا يحبون الوطن لا اتحدوا معنا ضد الاعداء؟ اليس هذا من الخطاء ان يعيشوا هاولاؤ المشبوهين بيننا.يجب التخلص منهم من يحسم الأمر ؟؟
السدغانيرحمك الله وتقبلك من الشهداء .
الأميـــــــرلله درك ياجازان ماروعك..فلايمر يوم الا وتزوفي احد ابنائك شهيدا في الدفاع عن وطنه....رحم الله من قضى نحبه
المحتارمعقول المواطنين والمقيمين لم يشاهدوا الجرائم الذي حدثت سابقآ على رجال اﻷمن و يجب على وزارة الداخلية اعلان المكأفاة بجميع لغات المقيمين حتى ينكشف امر المجرم *****
عابرونلابد من التضييق عليهم بكل السبل حتى يعلمو انهم سيدفعون ثمن الاعمال التي يقوم فيها الارهابيين اللذين يتسترون عليهم حينها هم اول من سيقف بوجه هؤلاء
سواق وايت مويةالساحل الشرقي أصبح بحاجة إلى تكثيف لمعاهد إمام الدعوة محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ومكاتب ( توعية الجاليات ) ومنع المناسبات الدينية المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة
ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلاملعنكم الله ياخونة الدين والارض ستنالون جزاء فعلتكم هذه وقريب جدا ان شاء الله لكن ماذا استفدتم ومن خدمتوا بعملكم القبيح
ساري الليلالمفروض جميع ***السعودية وبالاخص المنطقة الشرقية الاحساء والدمام وجميع قراهم يجتثونهم من عرقهم التفاحة الفاسدة بالامكان ان تفسد الألاف من الاشخاص المجاورين لها خصوصاً انهم يندرجون تحت ايدلوجية وحده
قارئانا لله وانا له راجعون
ابو سليمانيجب التعامل مع اعداء الوطن في الداخل بكل صرامه و تضييق الخناق عليهم وعلى من يساعدهم لا بارك الله فيهم خائن الوطن قتبلهم موقوته
ابوسجىالله يرحمه ويصبر والديه وزوجته وسيستمر مسلسل استهداف ابنائنا مالم تتغير القواعد في ملاحفة المجرمين اذناب ايران لعنهم الله
الفاهمالحل في القطيف هوا أن يسند أمر الأمن لي الحرس الوطني ..,,,, هم كافلين استعادت الأمن مثل ماصر في البحرين .....،،،، تتذكرون كلامي
احمد عسيريالله يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته
بقايا مشاعر.....♡رحمه الله وغفر له وحسبي الله على الخونه الله ينتقم منهم
زيادتعليق مخالف
خرخرينوالله يرحمه ويغفر له ويرزق أهله الصبر وينصرنا على الفئة الباغية الضالة
مراادالله يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته
اذناب المجوسلكي يقف القتل افعلوا الاتي. من يتم التعرف عليه يتم تهديم منزل والديه. وفصل جميع اخوته وجاره الايمن وجاره الايسر من وظايفهم. ونزع الجنسيه من والديه واخوانه واخواته. بعد كذا لن تجد متستر وسيقف الارهاب
اذناب المجوسلاحظنا في الاونه الاخيره توسيع نطاق الهجوم, من القطيف ثم سيهات والان الدمام, وهذه جراءه لم نعهدها من اذناب المجوس. وكانهم يقولون ان الدمام لنا.. للاسف طريقه مكافحتهم غير كافيه
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتالله يرحمه ويسكنه الجنان .. الى متى يا المسئولين بالأمن العام!؟ .. لماذا لا يتم محاصرة هذه المحافظة من جميع الطرق والمنافذ .. ويتم تفتيش المنازل والمزارع حتى جحور الضبان والجرابيع للقبض على كلاب ايران
واضحتعليق مخالف
زائرناصحرحمه الله واسكنه جنته آمين