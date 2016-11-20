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بالصور : هذا ما لا تعرفه عن شهيد أمن الدمام الجندي “عادل الخردلي”

20 نوفمبر, 2016 , 7:12 ص
بالصور : هذا ما لا تعرفه عن شهيد أمن الدمام الجندي “عادل الخردلي”
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صحيفة المرصد : ودّع الشهيد الجندي السعودي عادل خردلي زوجته في آخر محادثاته قبل أن يغادر الحياة ويتركها أرملة، حيث كان يحلم بالانتقال إلى مسقط رأسه جازان بالقرب منها ومن والديه.

وفي يوم استشهاده خرج خردلي من عمله بسيارته الخاصة إلى شقته الواقعة في حي النور غرب الدمام لأخذ بعض الأغراض والعودة مرة أخرى إلى العمل بالقطيف لكنه قُتل بوابل من الرصاص من مجهولين أمام بوابة العمارة بالقرب من سيارته بعد منتصف ليلة السبت.

وحسب موقع “العربية.نت” فإن الشهيد خردلي  يعمل في قوة أمن المنشآت بالشرقية، وخدم في العسكرية سبع سنوات بمحافظة القطيف، ويبلغ من العمر 30 عاماً ومتزوج منذ أربع سنوات.

من جهته أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الواحدة وعشر دقائق بعد منتصف ليلة السبت 19 نوفمبر، تعرض الجندي في قوات أمن المنشآت عادل بهلول خردلي لإطلاق نار من مصدر مجهول بعد ترجله من سيارته الخاصة بحي النور شمال غرب مدينة الدمام، مما نتج عن استشهاده.
وقد باشرت الجهات المختصة بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية.

ويؤدي حي النور في غرب الدمام إلى محافظة القطيف شرق السعودية، في حين استشهد خلال الشهرين المنصرمين 6 رجال أمن في القطيف والدمام في حوادث مختلفة .

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تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 29
    20 نوفمبر, 2016 , 11:33 ص

    جاسم

    قلم الحقيقه ****شف ايش سووا الارهابيين حسبنا الله عليهم
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  2. 28
    20 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص
    عدد التعليقات:536

    ابونواف...

    يتسابق اوباش الاٍرهاب في قتل رجال الامن بطريقه جبانه وقذره تحقيقاً لاهداف أعداء هذا الوطن التي بعون الله ستخيب
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  3. 27
    20 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    جاسم

    قلم الحقيقه ****وينك
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  4. 26
    20 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص

    المحتار

    يجب تغيير تركيبة السكان في بعض مناطق ****وهي معروفة لكي تضعف شوكتهم وينكشف امر الخونة ويحل في مكانهم مواطنين شرفاء عندهم انتما للوطن .
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  5. 25
    20 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    Mag

    على الدولة حفظها الله وضع كاميرات مراقبة في كل شوارع الدمام و القطيف و الشرقية حتى يتم القبض على المجرمين الخونة
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  6. 24
    20 نوفمبر, 2016 , 10:24 ص

    المعلم

    المواطن رجل الامن الاول والبلاغ عن شبهه اجراميه للوصول إلى المجرمين أمر مهم حتى نتخلص من تللك ا لشرذمه الفاسده على مجتمعنا
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  7. 23
    20 نوفمبر, 2016 , 9:29 ص

    سعودي

    في الحقيقة انا ضد **ان يعيش على ارض وطني ، فلو كانوا فعلا يحبون الوطن لا اتحدوا معنا ضد الاعداء؟ اليس هذا من الخطاء ان يعيشوا هاولاؤ المشبوهين بيننا.يجب التخلص منهم من يحسم الأمر ؟؟
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  8. 22
    20 نوفمبر, 2016 , 9:13 ص

    السدغاني

    رحمك الله وتقبلك من الشهداء .
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  9. 21
    20 نوفمبر, 2016 , 8:52 ص

    الأميـــــــر

    لله درك ياجازان ماروعك..فلايمر يوم الا وتزوفي احد ابنائك شهيدا في الدفاع عن وطنه....رحم الله من قضى نحبه
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  10. 20
    20 نوفمبر, 2016 , 8:36 ص

    المحتار

    معقول المواطنين والمقيمين لم يشاهدوا الجرائم الذي حدثت سابقآ على رجال اﻷمن و يجب على وزارة الداخلية اعلان المكأفاة بجميع لغات المقيمين حتى ينكشف امر المجرم *****
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  11. 19
    20 نوفمبر, 2016 , 8:35 ص

    عابرون

    لابد من التضييق عليهم بكل السبل حتى يعلمو انهم سيدفعون ثمن الاعمال التي يقوم فيها الارهابيين اللذين يتسترون عليهم حينها هم اول من سيقف بوجه هؤلاء
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  12. 18
    20 نوفمبر, 2016 , 8:14 ص

    سواق وايت موية

    الساحل الشرقي أصبح بحاجة إلى تكثيف لمعاهد إمام الدعوة محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ومكاتب ( توعية الجاليات ) ومنع المناسبات الدينية المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة
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  13. 17
    20 نوفمبر, 2016 , 8:09 ص

    ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام

    لعنكم الله ياخونة الدين والارض ستنالون جزاء فعلتكم هذه وقريب جدا ان شاء الله لكن ماذا استفدتم ومن خدمتوا بعملكم القبيح
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  14. 16
    20 نوفمبر, 2016 , 8:08 ص

    ساري الليل

    المفروض جميع ***السعودية وبالاخص المنطقة الشرقية الاحساء والدمام وجميع قراهم يجتثونهم من عرقهم التفاحة الفاسدة بالامكان ان تفسد الألاف من الاشخاص المجاورين لها خصوصاً انهم يندرجون تحت ايدلوجية وحده
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  15. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 8:08 ص

    قارئ

    انا لله وانا له راجعون
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  16. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 8:03 ص

    ابو سليمان

    يجب التعامل مع اعداء الوطن في الداخل بكل صرامه و تضييق الخناق عليهم وعلى من يساعدهم لا بارك الله فيهم خائن الوطن قتبلهم موقوته
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  17. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 7:54 ص

    ابوسجى

    الله يرحمه ويصبر والديه وزوجته وسيستمر مسلسل استهداف ابنائنا مالم تتغير القواعد في ملاحفة المجرمين اذناب ايران لعنهم الله
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  18. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 7:50 ص

    الفاهم

    الحل في القطيف هوا أن يسند أمر الأمن لي الحرس الوطني ..,,,, هم كافلين استعادت الأمن مثل ماصر في البحرين .....،،،، تتذكرون كلامي
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  19. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 7:47 ص

    احمد عسيري

    الله يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته
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  20. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 7:44 ص

    بقايا مشاعر.....♡

    رحمه الله وغفر له وحسبي الله على الخونه الله ينتقم منهم
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  21. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 7:43 ص

    زياد

    تعليق مخالف
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  22. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 7:41 ص

    خرخرينو

    الله يرحمه ويغفر له ويرزق أهله الصبر وينصرنا على الفئة الباغية الضالة
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  23. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 7:35 ص

    مرااد

    الله يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته
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  24. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 7:34 ص

    اللهم ارحمه رحمة واسعه واكتبه عندك من الصالحين والشهداء والابرار والهم ذويه الصبر و السلوان وحسبي الله على من يتم اطفاله ورمل زوجته وفجع والديه
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  25. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 7:32 ص

    اذناب المجوس

    لكي يقف القتل افعلوا الاتي. من يتم التعرف عليه يتم تهديم منزل والديه. وفصل جميع اخوته وجاره الايمن وجاره الايسر من وظايفهم. ونزع الجنسيه من والديه واخوانه واخواته. بعد كذا لن تجد متستر وسيقف الارهاب
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  26. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 7:30 ص

    اذناب المجوس

    لاحظنا في الاونه الاخيره توسيع نطاق الهجوم, من القطيف ثم سيهات والان الدمام, وهذه جراءه لم نعهدها من اذناب المجوس. وكانهم يقولون ان الدمام لنا.. للاسف طريقه مكافحتهم غير كافيه
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  27. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 7:24 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    الله يرحمه ويسكنه الجنان .. الى متى يا المسئولين بالأمن العام!؟ .. لماذا لا يتم محاصرة هذه المحافظة من جميع الطرق والمنافذ .. ويتم تفتيش المنازل والمزارع حتى جحور الضبان والجرابيع للقبض على كلاب ايران
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  28. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 7:21 ص

    واضح

    تعليق مخالف
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  29. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 7:16 ص

    زائرناصح

    رحمه الله واسكنه جنته آمين
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