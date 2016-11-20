وزارة الاقتصاد تكشف حقيقة اتهامات الكاتب “الزومان” لها بسرقة الأفكار

صحيفة المرصد : كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن عندم صحة اتهامات الكاتب عبدالرحمن الزومان، التي وجهها لها وادعاءه بسرقة الأفكار والاحتيال، وأكدت أنها “عارية من الصحة”. وأكدت ترحيبها بلجوئه للقضاء؛ لإظهار الحق، مؤكدة بأنها سترد على ادعاءاته أمام الجهات القضائية والمختصة.
وحسب صحيفة “المدينة” قالت الوزارة في بيان لها: إشارة إلى ما تداولته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي حول ما طرحه عبدالرحمن الزومان من اتهامات لوزارة الاقتصاد والتخطيط بسرقة الأفكار والاحتيال إلخ.. تود وزارة الاقتصاد والتخطيط التأكيد للمهتمين على احترامها للحقوق الفكرية للمؤسسات والأفراد الذين يعملون أو يتواصلون معها، وأنها تسعى للاستفادة من أفضل بيوت الخبرة الوطنية والعالمية فيما أوكل اليها من مهام.
وختم بيان الوزراة بالقول: “كما نود أن نؤكد على أن جميع ادعاءات عبدالرحمن التي أوردها عارية من الصحة، وتقدر حقه وحق الجميع في اللجوء للقضاء لتبيان الحق وإظهاره، وعليه فإنه سيتم بإذن الله الرد على هذه الادعاءات، أمام الجهات القضائية والمختصة”.
تعليقات ( 9 )
شكرا للدكتور عبدالرحمنالذي اجبر الوزارة على سماع صوتها لاول مرة لكافة المتابعين والمهتمين .. ثم لماذا تحذف الوزارة الدكتوراه من لقبة وهو مالا يليق بجهة تضطلع بالتخطيط للوطن إلا أن كان هذا بداية تعامل الوزارة مع منتقديها
خالد الجعيدلا يوجد دخان بلا نار
شاي سعوديتعليق مخالف
الحق يقالطيب لماذا لم توضحوا الحقيقة لنا نحن المهتمين !! ردكم السطحي هذا يرجح صحة ما اتهمكم به الزومان وشركته واذا كنتم على حق اذكروا التفاصيل كما اتهمكم وذكر تفاصيل ماقمتم به من مخالفات واضحة لتجاوزاتكم
عدد التعليقات:2406
سهمماتكلم الرجال ، إلا وصل لمرحلة الإنفجار ، قال خلني أحط كل ماعندي على طاولة الناس ...******!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الخالديلا تتاخرون علينا بسرعه نبي نعرف وش صاير
طحاس ان الدكتور عبدالرحمن صادق وبقوة
يا وزارة الإقتصاد هذا اكاديميوبالمخاطبة يسمى الدكتور عبدالرحمن الزومان وليس كما اوردتموه في نفيكم ***فمهما كان الإختلاف يجب إحترام الآخر لا التحدث عنه بلهجة صبيانية وكانها تقول روح بعيد يا عبيد.