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وزارة الاقتصاد تكشف حقيقة اتهامات الكاتب “الزومان” لها بسرقة الأفكار

20 نوفمبر, 2016 , 7:46 ص
وزارة الاقتصاد تكشف حقيقة اتهامات الكاتب “الزومان” لها بسرقة الأفكار
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صحيفة المرصد : كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن عندم صحة اتهامات الكاتب عبدالرحمن الزومان، التي وجهها لها وادعاءه بسرقة الأفكار والاحتيال، وأكدت أنها “عارية من الصحة”. وأكدت ترحيبها بلجوئه للقضاء؛ لإظهار الحق، مؤكدة بأنها سترد على ادعاءاته أمام الجهات القضائية والمختصة.

وحسب صحيفة “المدينة” قالت الوزارة في بيان لها: إشارة إلى ما تداولته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي حول ما طرحه عبدالرحمن الزومان من اتهامات لوزارة الاقتصاد والتخطيط بسرقة الأفكار والاحتيال إلخ.. تود وزارة الاقتصاد والتخطيط التأكيد للمهتمين على احترامها للحقوق الفكرية للمؤسسات والأفراد الذين يعملون أو يتواصلون معها، وأنها تسعى للاستفادة من أفضل بيوت الخبرة الوطنية والعالمية فيما أوكل اليها من مهام.

وختم بيان الوزراة بالقول: “كما نود أن نؤكد على أن جميع ادعاءات عبدالرحمن التي أوردها عارية من الصحة، وتقدر حقه وحق الجميع في اللجوء للقضاء لتبيان الحق وإظهاره، وعليه فإنه سيتم بإذن الله الرد على هذه الادعاءات، أمام الجهات القضائية والمختصة”.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    شكرا للدكتور عبدالرحمن

    الذي اجبر الوزارة على سماع صوتها لاول مرة لكافة المتابعين والمهتمين .. ثم لماذا تحذف الوزارة الدكتوراه من لقبة وهو مالا يليق بجهة تضطلع بالتخطيط للوطن إلا أن كان هذا بداية تعامل الوزارة مع منتقديها
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  2. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص

    خالد الجعيد

    لا يوجد دخان بلا نار
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  3. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    شاي سعودي

    تعليق مخالف
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  4. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 9:56 ص

    الحق يقال

    طيب لماذا لم توضحوا الحقيقة لنا نحن المهتمين !! ردكم السطحي هذا يرجح صحة ما اتهمكم به الزومان وشركته واذا كنتم على حق اذكروا التفاصيل كما اتهمكم وذكر تفاصيل ماقمتم به من مخالفات واضحة لتجاوزاتكم
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  5. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 9:24 ص
    عدد التعليقات:2406

    سهم

    ماتكلم الرجال ، إلا وصل لمرحلة الإنفجار ، قال خلني أحط كل ماعندي على طاولة الناس ...******!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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  6. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 8:58 ص

    يازومان إذا كان وزارة التخطيط سرقت أفكارك ****منها من أفكار ******* .
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  7. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 8:37 ص

    الخالدي

    لا تتاخرون علينا بسرعه نبي نعرف وش صاير
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  8. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 8:29 ص

    ط

    حاس ان الدكتور عبدالرحمن صادق وبقوة
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  9. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 7:50 ص

    يا وزارة الإقتصاد هذا اكاديمي

    وبالمخاطبة يسمى الدكتور عبدالرحمن الزومان وليس كما اوردتموه في نفيكم ***فمهما كان الإختلاف يجب إحترام الآخر لا التحدث عنه بلهجة صبيانية وكانها تقول روح بعيد يا عبيد.
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