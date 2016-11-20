وزارة الاقتصاد تكشف حقيقة اتهامات الكاتب “الزومان” لها بسرقة الأفكار

صحيفة المرصد : كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن عندم صحة اتهامات الكاتب عبدالرحمن الزومان، التي وجهها لها وادعاءه بسرقة الأفكار والاحتيال، وأكدت أنها “عارية من الصحة”. وأكدت ترحيبها بلجوئه للقضاء؛ لإظهار الحق، مؤكدة بأنها سترد على ادعاءاته أمام الجهات القضائية والمختصة.

وحسب صحيفة “المدينة” قالت الوزارة في بيان لها: إشارة إلى ما تداولته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي حول ما طرحه عبدالرحمن الزومان من اتهامات لوزارة الاقتصاد والتخطيط بسرقة الأفكار والاحتيال إلخ.. تود وزارة الاقتصاد والتخطيط التأكيد للمهتمين على احترامها للحقوق الفكرية للمؤسسات والأفراد الذين يعملون أو يتواصلون معها، وأنها تسعى للاستفادة من أفضل بيوت الخبرة الوطنية والعالمية فيما أوكل اليها من مهام.

وختم بيان الوزراة بالقول: “كما نود أن نؤكد على أن جميع ادعاءات عبدالرحمن التي أوردها عارية من الصحة، وتقدر حقه وحق الجميع في اللجوء للقضاء لتبيان الحق وإظهاره، وعليه فإنه سيتم بإذن الله الرد على هذه الادعاءات، أمام الجهات القضائية والمختصة”.