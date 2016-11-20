الخدمة المدنية تعيد بدلات موظفي العمل .. تعرف على الفئات المشمولة

صحيفة المرصد : استثنت وزارة الخدمة المدنية من هم على وظيفة كاتب أو مراسل أو حارس أو سائق أو مراقب أمن وسلامة من إيقاف صرف بدل طبيعة العمل.

وحسب صحيفة “مكة” فإن وزارة الخدمة المدنية وجهت كل الجهات الحكومية باستمرار صرف بدل طبيعة العمل لشاغلي وظائف كاتب أو مراسل أو حارس أو سائق أو مراقب أمن وسلامة، وأن هذا التوجيه يأتي وفق قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بمنح من يشغل هذه الوظائف بدل طبيعة عمل.

وفسرت الوزارة بدل طبيعة العمل بأنه (ساعات عمل إضافية) لا يتم إيقاف بدلها عن شاغليها، مؤكدة على استمرار صرف هذا البدل وفق المعايير والشروط، مشيرة إلى أن التوجيه الذي أصدرته يجيب على كل الاستفسارات التي تلقتها من وزارات ومصالح حكومية عدة عن إيقاف بدل طبيعة العمل للوظائف المذكورة، أو أي وظيفة لا تشبه بطبيعة عملها أي من الوظائف التي صدر قرار إيقاف البدل عنها بقرار مجلس الوزراء الأخير.

يذكر أن بدل طبيعة العمل وفق تفسير الخدمة المدنية هو كل عمل يكلف به الموظف بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام الأعياد والعطلات بموجب تكليف رسمي.

الفئات المشمولة باستمرار بدل طبيعة العمل

1 الكتاب

2 المراسلون

3 الحراس

4 السائقون

5 مراقبو الأمن والسلامة