الخدمة المدنية تعيد بدلات موظفي العمل .. تعرف على الفئات المشمولة

صحيفة المرصد : استثنت وزارة الخدمة المدنية من هم على وظيفة كاتب أو مراسل أو حارس أو سائق أو مراقب أمن وسلامة من إيقاف صرف بدل طبيعة العمل.
وحسب صحيفة “مكة” فإن وزارة الخدمة المدنية وجهت كل الجهات الحكومية باستمرار صرف بدل طبيعة العمل لشاغلي وظائف كاتب أو مراسل أو حارس أو سائق أو مراقب أمن وسلامة، وأن هذا التوجيه يأتي وفق قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بمنح من يشغل هذه الوظائف بدل طبيعة عمل.
وفسرت الوزارة بدل طبيعة العمل بأنه (ساعات عمل إضافية) لا يتم إيقاف بدلها عن شاغليها، مؤكدة على استمرار صرف هذا البدل وفق المعايير والشروط، مشيرة إلى أن التوجيه الذي أصدرته يجيب على كل الاستفسارات التي تلقتها من وزارات ومصالح حكومية عدة عن إيقاف بدل طبيعة العمل للوظائف المذكورة، أو أي وظيفة لا تشبه بطبيعة عملها أي من الوظائف التي صدر قرار إيقاف البدل عنها بقرار مجلس الوزراء الأخير.
يذكر أن بدل طبيعة العمل وفق تفسير الخدمة المدنية هو كل عمل يكلف به الموظف بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام الأعياد والعطلات بموجب تكليف رسمي.
الفئات المشمولة باستمرار بدل طبيعة العمل
1 الكتاب
2 المراسلون
3 الحراس
4 السائقون
5 مراقبو الأمن والسلامة
تعليقات ( 24 )
شمشونهؤلاء هم اقل الموظين رواتب وليس لديهم بدلات من قبل اعانهم الله وعودة بدل مسجل معلومات قريبا بأذن الله استغفر الله العظيم سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم لاحول ولاقوة الا باالله كرروها
عكاش ابو عجره*****.ما يكلف به الموظف زيادة عن ساعات العمل او خارج وقت العمل هو عمل اضافي يستحق عليه خارج دوام، وهو لا يصنف من البدلات. ما الغي من البدلات لن يعود فلا داعي للتلاعب بمشاعر الموظفين. والله المستعان
مسالمتعليق مخالف
سميني بسمكتعليق مخالف
الغريبوبدل الفرز والتوزيع اين موقعه من الاعراب ياموظفين البريد....
2030كما قلنا العلاوة ستعود تدريجيا وكل بجهده وعطاءه يأخذ منها ما يستحق فقط
2030الآن بدأ التصحيح التدريجي لمن يستحق فقط لا لمن يتلاعب ووووووو
2030الأهم أن لاتذهب لمن لا يستحق
2030نعم تلك هي بداية التصحيح لينال كل ما يستحق بالعدل
عدد التعليقات:2406
سهمآبووووووووووو، جبتوا راس غليص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الحق يقالكل ابن ادم خطاء .. ولا فيه انسان معصوم من الخطأ وعلى الانسان ان لايكابر ويستمر .. فالاعتراف بالخق فضيله وراحة بال ورضا لله وللناس اتمنى من صناع القرار مراجعة رؤيتهم ونظرتهم والله يحفظ ولي امرنا ووطننا
الحق يقاللماذا تأثر الموظفين كثيرا بعد ألغاء البدلات !؟ لان الراتب الاساسي ضعيف جدا ولايعتمد عليه .. ودولتنا غنية وتساعد جميع الدول ومادام نمر بضروف صعبة يفترض البدء بإيقاف الهبات الخارجية اللي مالها بند واضح
حسبي اللهكل ما اطلع من صلاه الفجر كل يوم ارفع يدي بسماء وقول حسبي الله ونعم الوكيل******
ابو عسرةطيب كتاب الضبط
محمد(حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله انا إلى الله راغبون)
الهمدانيادفعوا اجار سكني والكهرب ومونوا خلاجتي شهريا وانا اشتغل ببلاش وكمان ادبر لكم حق المخالفات والضرايب بمعرفتي
جنوبية..🌻🌻من كثر رواتبهم عشان تشيلو البدلات والي أعرفه رواتبهم مافيها بدلات على أساس الخدمة متعاونة معا الموظف خايفين عليهم ارفعو رواتبهم الحياء صعبة
موظفاقصد الكتاب الاداريين لخبرتي بذلك
موظفلو بيشتغلوا خارج دوام وينتجون كان انجزوا عملهم خلال الدوام الرسمي ، خارج الدوام يكلف مبالغ كبيرة والبعض لا يحضر وان حضر لايعمل وان عمل لايذكر عمله لهذا يجب وضع أليه للعمل خارج الدوام وضوابط قويه جدا
عبداللهالكاتب اصلا مالهم بدلات
ابو شلشالكاتب والمراسل والسائق اساسا ما لهم بدلات
ااببووححممووددعمل يذكر فيشكر .. هذه الفئآت تستحق أن يضاف لها .. لا أن يخصم منها ⁉
سالم قدهوو على الطيب ضاريبدري حرام عليكم
بن ليفانكويس