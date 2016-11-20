مرور الباحة يكشف حقيقة منح “راحة” لمحررين 100 مخالفة يوميا

صحيفة المرصد : صرح مدير مرور منطقة الباحة العقيد حسين أحمد مباركعن عدم صحة إراحة الأفراد وإعفاءهم من الاستلامات لثلاثة أيام في حالة تحرير أحدهم 100 مخالفة يومياً، مؤكداً أن دويات المرور تتولى تنظيم حركة السير على جميع الطرقات الداخلية والخارجية، وتنفذ حملات تفتيشية، وترصد المخالفات المرورية الخطرة وذلك نابع من واجب إسلامي ووطني ونظامي وإنساني وإن لم يرض البعض.

ولفت إلى أن تحقيق السلامة يتطلب تحرير المخالفات على المتهورين ومتجاوزي السرعات المحددة وقاطعي الإشارات الضوئية وعاكسي السير، ومستخدمي الهاتف النقال أثناء القيادة مشيراً إلى أن جميع المخالفات المحررة تستند إلى نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏٨٥ وتاريخ 26/‏10/‏1428هـ واللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ٧٠١٩ وتاريخ 3/‏7/‏1429هـ.

وأوضح أن الهدف من تحرير المخالفات هو حماية الأرواح والممتلكات من الحوادث المرورية في ظل ارتفاع معدل وفيات وإصابات حوادث الطرق، مبدياً احترامه لكل من يريد الاعتراض على أي مخالفة من خلال الهيئة المرورية المختصة بالنظر في جميع ما يرد من اعتراضات على المخالفات والفصل في ذلك.