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مرور الباحة يكشف حقيقة منح “راحة” لمحررين 100 مخالفة يوميا

20 نوفمبر, 2016 , 8:47 ص
مرور الباحة يكشف حقيقة منح “راحة” لمحررين 100 مخالفة يوميا
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صحيفة المرصد : صرح مدير مرور منطقة الباحة العقيد حسين أحمد مباركعن عدم صحة إراحة الأفراد وإعفاءهم من الاستلامات لثلاثة أيام في حالة تحرير أحدهم 100 مخالفة يومياً، مؤكداً أن دويات المرور تتولى تنظيم حركة السير على جميع الطرقات الداخلية والخارجية، وتنفذ حملات تفتيشية، وترصد المخالفات المرورية الخطرة وذلك نابع من واجب إسلامي ووطني ونظامي وإنساني وإن لم يرض البعض.

ولفت إلى أن تحقيق السلامة يتطلب تحرير المخالفات على المتهورين ومتجاوزي السرعات المحددة وقاطعي الإشارات الضوئية وعاكسي السير، ومستخدمي الهاتف النقال أثناء القيادة مشيراً إلى أن جميع المخالفات المحررة تستند إلى نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏٨٥ وتاريخ 26/‏10/‏1428هـ واللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ٧٠١٩ وتاريخ 3/‏7/‏1429هـ.

وأوضح أن الهدف من تحرير المخالفات هو حماية الأرواح والممتلكات من الحوادث المرورية في ظل ارتفاع معدل وفيات وإصابات حوادث الطرق، مبدياً احترامه لكل من يريد الاعتراض على أي مخالفة من خلال الهيئة المرورية المختصة بالنظر في جميع ما يرد من اعتراضات على المخالفات والفصل في ذلك.



تعليقات ( 20 )

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  1. 20
    20 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    مشعل الغامدي

    سلطان طفح الكيل بمعنى انو خلاص ما عاد به تحمل ندفع مخالفات لكن امثالك تستغل الامور هذي****
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  2. 19
    20 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    سلطان

    1720 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص مشعل الغامدي لم يصدق ابدا ولا بكلمة لكن طفح الكيل طفح الكيل ،،،،،، طفح الكيل طفح الكيل يعني وش بتسوي ياط****
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  3. 18
    20 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    سلطان

    الى ناصر ،،، وهوه اصلآ يوم تقول ماصدق نفى حملات التفتيش ههههههههه ايها ***اقرأ زين الخبر عساك ماتمسك طاره
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  4. 17
    20 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    مشعل الغامدي

    لم يصدق ابدا ولا بكلمة لكن طفح الكيل طفح الكيل
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  5. 16
    20 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    فنان شعبي قديم

    مايبث مثل هذه الأشاعات سوى انسان عاش على الفوضى وعدم احترام الأنظمه لذلك تجدنفسه الخبيثه تحاول بين فتره واخرى بث الشأعات التي لايقبلها لاعقل ولامنطق ولايصدقها سوى انسان خبيث مثله ترعرع على الكذب
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  6. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص

    زاااائر

    تعليق رقم 1 الفقر ليس عيب وبيع الأغنام والمنتجات الزراعيه أيضا ليست بعيب. أتمنى أن تقرأ عن منطقة الباحة أو تقوم بزيارتها لتعرف مدا محدودية خيالك عن المنطقه
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  7. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص

    رحنا فيها

    جميل أن تكافي المجتهد والمتميز وتعمل على تشجيعه .. لكن لا يخفى على الجميع أن هناك بعضا منهم اصحاب مزاج ولا يمتون للنظام بصلة وهو ما يتطلب ايضا حفض حقوق السائقين ومعاقبة كل من يرتكب خطيئة بحق السائقين
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  8. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص

    Naaser

    ما صدق حملات تفتيش وقت الذروة تعطيل للحركه
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  9. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص

    معلم متقاعد

    عندما يتعود شعب على الفوضى والهمجية لا يريد أن يتخلى عنها طواعية وسيرافض أي نظام لضبط الأمور ولكن لابد من ذلك رغم أن المرور هو المسئول الأول عم وصلنا له من فوضى لا مثيل لها في العالم .
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  10. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    ص ص ص

    تعليق مخالف
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  11. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    يالطيف

    نريد دوريات تجوب الشوارع وترتب الحركه والوقوف الخاطئ فيه حسنات تذكر هي انه تم تواجد الدوريات في اماكن مثل شارع خالد ابن الوليد وشارع الكلباني بعد ماكانت دورياتكم محتكرة على مخرج (٧)و(٦)و(٥)و(٢) فقط
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  12. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص

    ذكريات الفنان عادل امام

    الساعة بخمس جنية والحسابة بتحسب $$$$$$$$$
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  13. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 9:56 ص

    الهمداني

    لا استبعد شي
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  14. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 9:55 ص

    منصور

    نظام يطبق على الجميع بلا كلام عن المرور السؤال هل المسئولاين في المرور بياخذون قيمة المخالفات لحسابهم *****
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  15. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 9:38 ص

    الزهراني

    الطرقات في الباحة ١٠٠٪‏ لاحفريت لامطبات وجميع الطرقات مزدوجة الله يعين
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  16. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص

    زائر

    ****انا مظلل سيارتي تظليل خفيف ٠/١ و يعطيك مخالفه ليه ؟ بالرغم ان اغلب الدوريات مظلله بشكل ثقيل ولا احد يقول لهم شي
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  17. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 9:10 ص

    صور مع تحيه

    انت تعطيه دافع انه يعطيك مخالفه لو شاف سيارتك وصخه
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  18. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 9:09 ص

    واضح

    وأوضح أن الهدف من تحرير المخالفات هو حماية الأرواح والممتلكات من الحوادث المرورية
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  19. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 8:54 ص

    جزاكم الله كل خير في المحافظة على الأرواح وطالما ستصب هذه المخالفات في خزنة وزارة المالية فسترفع عوائد الميزانية .
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  20. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 8:54 ص

    دحمي

    ******* والمشكلة المنطقة من الطبقة الفقيرة لارواتب ودوائر او معسكرات بالمنطقة فقط على الزراعة وبيع الماشية والمخالفات فلكية ومخالفات على 10 الاف ريال
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