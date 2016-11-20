مرور الباحة يكشف حقيقة منح “راحة” لمحررين 100 مخالفة يوميا

صحيفة المرصد : صرح مدير مرور منطقة الباحة العقيد حسين أحمد مباركعن عدم صحة إراحة الأفراد وإعفاءهم من الاستلامات لثلاثة أيام في حالة تحرير أحدهم 100 مخالفة يومياً، مؤكداً أن دويات المرور تتولى تنظيم حركة السير على جميع الطرقات الداخلية والخارجية، وتنفذ حملات تفتيشية، وترصد المخالفات المرورية الخطرة وذلك نابع من واجب إسلامي ووطني ونظامي وإنساني وإن لم يرض البعض.
ولفت إلى أن تحقيق السلامة يتطلب تحرير المخالفات على المتهورين ومتجاوزي السرعات المحددة وقاطعي الإشارات الضوئية وعاكسي السير، ومستخدمي الهاتف النقال أثناء القيادة مشيراً إلى أن جميع المخالفات المحررة تستند إلى نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٨٥ وتاريخ 26/10/1428هـ واللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ٧٠١٩ وتاريخ 3/7/1429هـ.
وأوضح أن الهدف من تحرير المخالفات هو حماية الأرواح والممتلكات من الحوادث المرورية في ظل ارتفاع معدل وفيات وإصابات حوادث الطرق، مبدياً احترامه لكل من يريد الاعتراض على أي مخالفة من خلال الهيئة المرورية المختصة بالنظر في جميع ما يرد من اعتراضات على المخالفات والفصل في ذلك.
تعليقات ( 20 )
مشعل الغامديسلطان طفح الكيل بمعنى انو خلاص ما عاد به تحمل ندفع مخالفات لكن امثالك تستغل الامور هذي****
سلطان1720 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص مشعل الغامدي لم يصدق ابدا ولا بكلمة لكن طفح الكيل طفح الكيل ،،،،،، طفح الكيل طفح الكيل يعني وش بتسوي ياط****
سلطانالى ناصر ،،، وهوه اصلآ يوم تقول ماصدق نفى حملات التفتيش ههههههههه ايها ***اقرأ زين الخبر عساك ماتمسك طاره
مشعل الغامديلم يصدق ابدا ولا بكلمة لكن طفح الكيل طفح الكيل
فنان شعبي قديممايبث مثل هذه الأشاعات سوى انسان عاش على الفوضى وعدم احترام الأنظمه لذلك تجدنفسه الخبيثه تحاول بين فتره واخرى بث الشأعات التي لايقبلها لاعقل ولامنطق ولايصدقها سوى انسان خبيث مثله ترعرع على الكذب
زاااائرتعليق رقم 1 الفقر ليس عيب وبيع الأغنام والمنتجات الزراعيه أيضا ليست بعيب. أتمنى أن تقرأ عن منطقة الباحة أو تقوم بزيارتها لتعرف مدا محدودية خيالك عن المنطقه
رحنا فيهاجميل أن تكافي المجتهد والمتميز وتعمل على تشجيعه .. لكن لا يخفى على الجميع أن هناك بعضا منهم اصحاب مزاج ولا يمتون للنظام بصلة وهو ما يتطلب ايضا حفض حقوق السائقين ومعاقبة كل من يرتكب خطيئة بحق السائقين
Naaserما صدق حملات تفتيش وقت الذروة تعطيل للحركه
معلم متقاعدعندما يتعود شعب على الفوضى والهمجية لا يريد أن يتخلى عنها طواعية وسيرافض أي نظام لضبط الأمور ولكن لابد من ذلك رغم أن المرور هو المسئول الأول عم وصلنا له من فوضى لا مثيل لها في العالم .
ص ص صتعليق مخالف
يالطيفنريد دوريات تجوب الشوارع وترتب الحركه والوقوف الخاطئ فيه حسنات تذكر هي انه تم تواجد الدوريات في اماكن مثل شارع خالد ابن الوليد وشارع الكلباني بعد ماكانت دورياتكم محتكرة على مخرج (٧)و(٦)و(٥)و(٢) فقط
ذكريات الفنان عادل امامالساعة بخمس جنية والحسابة بتحسب $$$$$$$$$
الهمدانيلا استبعد شي
منصورنظام يطبق على الجميع بلا كلام عن المرور السؤال هل المسئولاين في المرور بياخذون قيمة المخالفات لحسابهم *****
الزهرانيالطرقات في الباحة ١٠٠٪ لاحفريت لامطبات وجميع الطرقات مزدوجة الله يعين
زائر****انا مظلل سيارتي تظليل خفيف ٠/١ و يعطيك مخالفه ليه ؟ بالرغم ان اغلب الدوريات مظلله بشكل ثقيل ولا احد يقول لهم شي
صور مع تحيهانت تعطيه دافع انه يعطيك مخالفه لو شاف سيارتك وصخه
واضحوأوضح أن الهدف من تحرير المخالفات هو حماية الأرواح والممتلكات من الحوادث المرورية
دحمي******* والمشكلة المنطقة من الطبقة الفقيرة لارواتب ودوائر او معسكرات بالمنطقة فقط على الزراعة وبيع الماشية والمخالفات فلكية ومخالفات على 10 الاف ريال