وفد لزيارة لبنان على رأسه “الفيصل” و”السبهان” .. وتوقعات بتعيين سفير جديد خلفاً لـ”عسيري”

صحيفة المرصد : أكدت مصادر رسمية أن وفداً سعودياً رفيعاً سيزور بيروت غداً (الإثنين) للقاء رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال تمام سلام والرئيس المكلّف تأليف الحكومة الجديدة سعد الحريري. ويضم الوفد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان.
كما ذكرت مصادر أن الوفد من المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون؛ لتهنئته على اختياره رئيساً للبنان، إضافة إلى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ومن المتوقع أيضاً أن يلتقي الوفد رئيس مجلس النواب نبيه بري، متوقعة أن تسفر الزيارة عن تعيين سفير للمملكة في لبنان خلفاً للسفير علي عسيري.
تعليقات ( 14 )
وماتوفيقي الا باللهالله يوفقهم وإن شاء الله تعود بيروت الى حضن السنة العرب وبحول الله وقوته بقيةالعواصم العربية المخطوفةمن قبل المجوس الروافض صنعاء وبغدادودمشق
ابوشيخهانا من رأي انهم يحطون خالد الفيصل سفير للبنان ومصر في أن واحد
محمد الهاجريأسال الله ان يكلل مساعي مملكتنا بالنجاح وان يحفظ قادتنا ويعز بهم الاسلام والمسلمين وان يرجع لبنان الى امتها ألعربيه
عبداللهارجاع العلاقات امر جيد********
؟؟؟؟!!!!!!!!!تعليق مخالف
محامي مخضرملبنان ومصر واليمن ليس لهما قيمة سياسية فهم بحاجتنا حتى وان رفرف علم ايران على بوابات حدودهما.... فالمفترض هم من يأتون للرياض فالرياض عاصمة الدول العربية رضت ام ابت ايران.
معيضالله يصلح الشأن
ابن البلدالله يخلف علينا بخير
saleh33تعليق مخالف
سلقلقتعليق رقم 2 السبهان حاليا وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دوله كيف يحطونه سفير ؟!!!!!!!!!!!!!!
سلمانهاذي المفاجاءه الي قال عنها الكاتب الاماراتي بالنسبة للبنان من ضمن المفاجات باقي الثلاثة مليار
sooonxتعليق مخالف
ااببووححممووددالسبهان .. سفيرها القادم في لبنان .. الله ينفع به .. المذهب الشيعي تغلغل في لبنان كالسرطان .. يجب تدخل مشرط الجراح ⁉