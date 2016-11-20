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وفد لزيارة لبنان على رأسه “الفيصل” و”السبهان” .. وتوقعات بتعيين سفير جديد خلفاً لـ”عسيري”

20 نوفمبر, 2016 , 8:56 ص
وفد لزيارة لبنان على رأسه “الفيصل” و”السبهان” .. وتوقعات بتعيين سفير جديد خلفاً لـ”عسيري”
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صحيفة المرصد : أكدت مصادر رسمية  أن وفداً سعودياً رفيعاً سيزور بيروت غداً (الإثنين) للقاء رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال تمام سلام والرئيس المكلّف تأليف الحكومة الجديدة سعد الحريري. ويضم الوفد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان.

كما ذكرت مصادر أن الوفد من المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون؛ لتهنئته على اختياره رئيساً للبنان، إضافة إلى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ومن المتوقع أيضاً أن يلتقي الوفد رئيس مجلس النواب نبيه بري، متوقعة أن تسفر الزيارة عن تعيين سفير للمملكة في لبنان خلفاً للسفير علي عسيري.



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    وماتوفيقي الا بالله

    الله يوفقهم وإن شاء الله تعود بيروت الى حضن السنة العرب وبحول الله وقوته بقيةالعواصم العربية المخطوفةمن قبل المجوس الروافض صنعاء وبغدادودمشق
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  2. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 10:54 ص

    ابوشيخه

    انا من رأي انهم يحطون خالد الفيصل سفير للبنان ومصر في أن واحد
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  3. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 10:06 ص

    محمد الهاجري

    أسال الله ان يكلل مساعي مملكتنا بالنجاح وان يحفظ قادتنا ويعز بهم الاسلام والمسلمين وان يرجع لبنان الى امتها ألعربيه
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  4. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص

    عبدالله

    ارجاع العلاقات امر جيد********
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  5. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 9:49 ص

    ؟؟؟؟!!!!!!!!!

    تعليق مخالف
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  6. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 9:43 ص

    محامي مخضرم

    لبنان ومصر واليمن ليس لهما قيمة سياسية فهم بحاجتنا حتى وان رفرف علم ايران على بوابات حدودهما.... فالمفترض هم من يأتون للرياض فالرياض عاصمة الدول العربية رضت ام ابت ايران.
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  7. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 9:28 ص

    معيض

    الله يصلح الشأن
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  8. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 9:26 ص

    ابن البلد

    الله يخلف علينا بخير
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  9. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 9:20 ص

    saleh33

    تعليق مخالف
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  10. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 9:19 ص

    سلقلق

    تعليق رقم 2 السبهان حاليا وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دوله كيف يحطونه سفير ؟!!!!!!!!!!!!!!
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  11. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 9:14 ص

    سلمان

    هاذي المفاجاءه الي قال عنها الكاتب الاماراتي بالنسبة للبنان من ضمن المفاجات باقي الثلاثة مليار
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  12. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 9:10 ص

    sooonx

    تعليق مخالف
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  13. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 9:05 ص

    تعليق مخالف
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  14. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 9:04 ص

    ااببووححمموودد

    السبهان .. سفيرها القادم في لبنان .. الله ينفع به .. المذهب الشيعي تغلغل في لبنان كالسرطان .. يجب تدخل مشرط الجراح ⁉
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