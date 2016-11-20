وفد لزيارة لبنان على رأسه “الفيصل” و”السبهان” .. وتوقعات بتعيين سفير جديد خلفاً لـ”عسيري”

صحيفة المرصد : أكدت مصادر رسمية أن وفداً سعودياً رفيعاً سيزور بيروت غداً (الإثنين) للقاء رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال تمام سلام والرئيس المكلّف تأليف الحكومة الجديدة سعد الحريري. ويضم الوفد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان.

كما ذكرت مصادر أن الوفد من المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون؛ لتهنئته على اختياره رئيساً للبنان، إضافة إلى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ومن المتوقع أيضاً أن يلتقي الوفد رئيس مجلس النواب نبيه بري، متوقعة أن تسفر الزيارة عن تعيين سفير للمملكة في لبنان خلفاً للسفير علي عسيري.