بالفيديو : رقص “العرضة” احتفاءً بحضور ولي العهد في ختام تمرين أمن الخليج

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لجنود وضباط وهم يرقصون ويرفعون علم المملكة وسط أجواء من الفرح والابتهاج بحضور ولي العهد ختام الفعاليات، وذلك بعد تداول فيديو آخر يظهر ترديد الجنود السعوديين المشاركين في التمرين لأهازيج حماسية وترحيبية؛ فرحاً بحضور الأمير محمد بن نايف.

يشار إلى أن المناورات التي قامت بها الفرق الأمنية المشاركة بالتمرين في البحرين، شهدت تدريبات ميدانية على التعامل مع التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة، وإظهار كفاءة الأجهزة الأمنية في التصدي لها.