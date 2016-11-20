بالفيديو : رقص “العرضة” احتفاءً بحضور ولي العهد في ختام تمرين أمن الخليج

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لجنود وضباط وهم يرقصون ويرفعون علم المملكة وسط أجواء من الفرح والابتهاج بحضور ولي العهد ختام الفعاليات، وذلك بعد تداول فيديو آخر يظهر ترديد الجنود السعوديين المشاركين في التمرين لأهازيج حماسية وترحيبية؛ فرحاً بحضور الأمير محمد بن نايف.
يشار إلى أن المناورات التي قامت بها الفرق الأمنية المشاركة بالتمرين في البحرين، شهدت تدريبات ميدانية على التعامل مع التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة، وإظهار كفاءة الأجهزة الأمنية في التصدي لها.
تعليقات ( 4 )
الحقبانيعلم والاة امرنا محبوب عند شعبهم الحمدلله اللهم صلي علي محمد وصحابه وسلام علم
مشعل العتيبيالله يوفقكم ويحميكم
فهداللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين
بعد الله ... هؤلاء هم من يوفرون النظام والأمن مع الداخليه لي ولك ولعائلتييعتبرووووون في خدمة الشعب ((( بكل طوائفه ))) فشكرا لكم من القلب ... تحيه لكم مع شعبكم بكل الطوائف ..