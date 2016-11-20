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شرطة الشرقية تكشف تفاصيل إصابة مواطن عَقِب إطلاق نار على نقطة تفتيش بـ”عوامية القطيف”

20 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص
شرطة الشرقية تكشف تفاصيل إصابة مواطن عَقِب إطلاق نار على نقطة تفتيش بـ”عوامية القطيف”
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صحيفة المرصد : قال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي: إنه عند الثامنة والربع من مساء يوم الجمعة 18/ 2/ ١٤٣٨هـ تعرضت نقطة ضبط أمني بمدخل بلدة العوامية لإطلاق نار من مصدر مجهول أثناء أداء طاقمها لمهامهم الأمنية؛ مما نتج عنه إصابة مواطن عشريني أثناء مرور مركبته بالموقع.

وحسب موقع “سبق” أضاف العقيد “الرقيطي”: جرى نقل المواطن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالته الصحية مستقرة، كما باشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة الإرهابية.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص

    كجمغلو

    هؤلاء ارهابيين لا بد من معاملتهم بحد القتل الفوري وتعليقهم على مدخل العواميه للعبره ............ لا تهاون مع مرتزقة ايران المجوسية
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  2. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص

    ولد الظهيرة

    هؤلاء اعداء للدين والوطن اللهم رد كيدهم لنحورهم واجعل تدبيرهم دمار عليهم واحفظ يا الله بلادنا ورجال امننا و مواطنينا الشرفاء.
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  3. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص

    kul

    تعليق مخالف
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  4. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    خالد الجعيد

    يا وزير الداخلية اضرب بقدم من حديد على هولاء الارهابيين الذين لا دين ولا وطنية ويسعون لشق العصا قاتلهم الله أنى يؤفكون
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  5. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 10:54 ص

    الارهاب لا دين له

    الارهاب ملة ضلال في الدين
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  6. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص

    الارهاب لا دين له

    الارهاب لا دين له ؟؟؟ إن دين روافض أو دين خوارج فكر سرور وقطب
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  7. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص

    غييييوووورررر

    الروافض أعداء الدين والوطن يأكلون من خيرات البلد وولائهم لاسيادهم في ايران ينفذون اجندات اسيادهم بهدف زعزة الامن واشاعة الفوضى والطائفية
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  8. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    معيض

    متى تنتهي هذه يا الله السلامة
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  9. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 10:17 ص
    عدد التعليقات:15479

    قلم الحقيقه

    مؤكد أن من يقف خلف كل تلك العمليات والاعتداءآت الارهابية المتتابعة تنظيم ارهابي صفوي ممول من ايران وتابع له ويستمد كل خططه وتعليماته منها مباشرة. حوادث اطلاق نار كثيرة يجب وأدها في مهدها والقضاء عليها
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  10. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 10:11 ص

    الزهراني

    حسبنا الله ونعم الوكيل وش يدور الارهابي لابارك الله فيه والله ان الامن اكبر نعمة
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  11. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص

    محمد

    وين قلم الحقيقة ومعرفاته ومهاجمته للمسلمين على قولته احذروا الاخوان والسلفية وغيرهم يلا تعال اتحفنا بالخمينين اذا انت وطني ورجال لكن******
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  12. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 10:04 ص

    المد المجوسي **** عملاء مزروعين مثل السرطان
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  13. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 9:58 ص

    تعليق مخالف
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