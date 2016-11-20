شرطة الشرقية تكشف تفاصيل إصابة مواطن عَقِب إطلاق نار على نقطة تفتيش بـ”عوامية القطيف”

صحيفة المرصد : قال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي: إنه عند الثامنة والربع من مساء يوم الجمعة 18/ 2/ ١٤٣٨هـ تعرضت نقطة ضبط أمني بمدخل بلدة العوامية لإطلاق نار من مصدر مجهول أثناء أداء طاقمها لمهامهم الأمنية؛ مما نتج عنه إصابة مواطن عشريني أثناء مرور مركبته بالموقع.
وحسب موقع “سبق” أضاف العقيد “الرقيطي”: جرى نقل المواطن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالته الصحية مستقرة، كما باشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة الإرهابية.
تعليقات ( 13 )
كجمغلوهؤلاء ارهابيين لا بد من معاملتهم بحد القتل الفوري وتعليقهم على مدخل العواميه للعبره ............ لا تهاون مع مرتزقة ايران المجوسية
ولد الظهيرةهؤلاء اعداء للدين والوطن اللهم رد كيدهم لنحورهم واجعل تدبيرهم دمار عليهم واحفظ يا الله بلادنا ورجال امننا و مواطنينا الشرفاء.
kulتعليق مخالف
خالد الجعيديا وزير الداخلية اضرب بقدم من حديد على هولاء الارهابيين الذين لا دين ولا وطنية ويسعون لشق العصا قاتلهم الله أنى يؤفكون
الارهاب لا دين لهالارهاب ملة ضلال في الدين
الارهاب لا دين لهالارهاب لا دين له ؟؟؟ إن دين روافض أو دين خوارج فكر سرور وقطب
غييييووووررررالروافض أعداء الدين والوطن يأكلون من خيرات البلد وولائهم لاسيادهم في ايران ينفذون اجندات اسيادهم بهدف زعزة الامن واشاعة الفوضى والطائفية
معيضمتى تنتهي هذه يا الله السلامة
عدد التعليقات:15479
قلم الحقيقهمؤكد أن من يقف خلف كل تلك العمليات والاعتداءآت الارهابية المتتابعة تنظيم ارهابي صفوي ممول من ايران وتابع له ويستمد كل خططه وتعليماته منها مباشرة. حوادث اطلاق نار كثيرة يجب وأدها في مهدها والقضاء عليها
الزهرانيحسبنا الله ونعم الوكيل وش يدور الارهابي لابارك الله فيه والله ان الامن اكبر نعمة
محمدوين قلم الحقيقة ومعرفاته ومهاجمته للمسلمين على قولته احذروا الاخوان والسلفية وغيرهم يلا تعال اتحفنا بالخمينين اذا انت وطني ورجال لكن******