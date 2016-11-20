شرطة الشرقية تكشف تفاصيل إصابة مواطن عَقِب إطلاق نار على نقطة تفتيش بـ”عوامية القطيف”

صحيفة المرصد : قال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي: إنه عند الثامنة والربع من مساء يوم الجمعة 18/ 2/ ١٤٣٨هـ تعرضت نقطة ضبط أمني بمدخل بلدة العوامية لإطلاق نار من مصدر مجهول أثناء أداء طاقمها لمهامهم الأمنية؛ مما نتج عنه إصابة مواطن عشريني أثناء مرور مركبته بالموقع.

وحسب موقع “سبق” أضاف العقيد “الرقيطي”: جرى نقل المواطن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالته الصحية مستقرة، كما باشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة الإرهابية.