تفاصيل العثور على جثة حاج بمشعر مزدلفة – صورة

صحيفة المرصد : عثر مواطن بمكة المكرمة على جثة حاج مسن مرتدياً لباس الإحرام في أحد الجبال بمشعر مزدلفة، ويرجح أنه من جنسية آسيوية، وقد بدت على جثته آثار تحلل.

وحسب موقع “سبق” أوضحت مصادر أنه خلال سير المواطن يوم الخميس الماضي بالمنطقة شاهد مصادفة الجثة فقام على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية بالأمر.

وأضافت أن فريقا من شرطة العزيزية توجه للموقع حيث تم العثور على جثة الحاج السبعيني، وقد بدأت فرق الأدلة الجنائية والطب الشرعي الإجراءات النظامية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد سبب الوفاة، وتحديد هوية الحاج، لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة.