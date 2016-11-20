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تفاصيل العثور على جثة حاج بمشعر مزدلفة – صورة

20 نوفمبر, 2016 , 9:57 ص
تفاصيل العثور على جثة حاج بمشعر مزدلفة – صورة
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صحيفة المرصد : عثر مواطن بمكة المكرمة على جثة حاج مسن مرتدياً لباس الإحرام في أحد الجبال بمشعر مزدلفة، ويرجح أنه من جنسية آسيوية، وقد بدت على جثته آثار تحلل.

وحسب موقع “سبق” أوضحت مصادر أنه خلال سير المواطن يوم الخميس الماضي بالمنطقة شاهد مصادفة الجثة فقام على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية بالأمر.

وأضافت أن فريقا من شرطة العزيزية توجه للموقع حيث تم العثور على جثة الحاج السبعيني، وقد بدأت فرق الأدلة الجنائية والطب الشرعي الإجراءات النظامية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد سبب الوفاة، وتحديد هوية الحاج، لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

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تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص

    مفطح

    الحج له شهرين منتهي و السؤال الأول : هل الحملة التي قدم بها قد قدمت بلاغ عن أختفائه أم لا والسؤال الثاني: وين الحجاج يلي كانوا معاه ليه ماساعدوه ولا بلغوه الاسعاف في وقته.
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  2. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    مبارك السبيعي

    الله يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته الحاج بنغالي الجنسية
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  3. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    احمد عسيري

    الله يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته
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  4. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص

    مصرقع

    هنيئا له يبعث ملبيا يوم القيامة
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  5. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    غييييوووورررر

    المفروض تمشيط كل المشاعر بعد الحج
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  6. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 10:13 ص

    الزهراني

    الله يرحمه
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  7. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 10:08 ص

    azooz

    الله يرحمه
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