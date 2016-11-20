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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

20 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد
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1

الجزيرة-سعود الماضي

2

الجزيرة-منال محمد

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-مفرح الزيادي

5

الجزيرة-طلال الشعشاع

6

الجزيرة-رشيد السليم

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الجزيرة-عبد الله المرزوق

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الرياض-المسيهيج

9

الوطن-هنداوي

10

الوطن-خالد

 



تعليقات ( 56 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 56
    20 نوفمبر, 2016 , 11:39 ص

    🎀💫

    مدري وش يحسون فيه-اللي يكتبون كلام سيئ -في هاذي الصفحة -اولاً عيب والله -ترضون أخواتكم- أوبناتكم أوزوجاتكم-يقرون هاذا الكلام الوسخ -ثانياً أحمدوا ربكم-أنكم تقدرون تمسكون-القلم وتكتبون وتقرون
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  2. 55
    20 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص

    القناص2

    ياحيف تخفي أموراً كنت حاسبها/ وللي على بالهم كله على بالي/
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  3. 54
    20 نوفمبر, 2016 , 11:36 ص
    عدد التعليقات:6928

    سـارونھَہّ

    وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته...صباح النور
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  4. 53
    20 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص

    شايف العجائب

    شايف ليا منه حضر يحضر الحرف ،، صاغر وهو يعلن لشايف خضوعه ،، بنات فكري تعرف النقد والصرف ،، تصرف ذهب والا تولع شموعه ...(شايف)
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  5. 52
    20 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص

    💐قال النبيﷺ 🌤 إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا.🌻
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  6. 51
    20 نوفمبر, 2016 , 11:33 ص

    🎀💫

    صباح الخير-رب اجعله يوماً جميلاً -وأغمرنا بخيرك -يارب
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  7. 50
    20 نوفمبر, 2016 , 11:33 ص

    أ د صالح بن سبعان

    إيران هي الإرهاب بشحمه ولحمه !
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  8. 49
    20 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    الجميل في الحياة أن يكون معك شخص مره حبيب ومره صديقة ومره أهل 😍
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  9. 48
    20 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص

    القناص2

    ت 35 اختي سارونه الصبر صبران صبر على من نحبه ونحترمه وصبر على أذاء وتجاوز حدوده بجهل وسفاهه اشكرك من اعماق قلبي أخت عزيزه وفاضله لنا في أخلاقها وأدبها أسوه تحياتى
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  10. 47
    20 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    شايف العجائب

    السلام عليكم ورحمة الله .. صباح الخير للاخوة والاخوات المحترمين والمحترمات ،، من رياض المحبة يرحب بكم ....(شايف)
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  11. 46
    20 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع هذا المثل اسمعه وعرفت انه صحيح ميه ب الميه ..
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  12. 45
    20 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص
    عدد التعليقات:3668

    ولدالشيوخ

    وصباح الخير عاللي عندهم روحي.. سألت الشمس انا عنك قال نورها مشتاق سألت الغيم عن وجهك قال لشوفتك شفاق لقيت ان دنيتي كلها وجودك وصرخت لهفتي لأبعد حدودك انا المشتاق انا المشتاق لعيونك انا مشتاق..
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  13. 44
    20 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص
    عدد التعليقات:6928

    سـارونھَہّ

    ليس العاقل الذي يعرف الخير والشر، إنما العاقل الذي إذا رأى الخير اتبعه وإذا رأى الشر اجتنبه.....
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  14. 43
    20 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    اللهم أنعم علينا البصيرة .......كما أنعمت علينا بالبصر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 42
    20 نوفمبر, 2016 , 11:25 ص
    عدد التعليقات:6928

    سـارونھَہّ

    من ينصب نفسه للناس إماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. - علي ابن أبي طالب...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 41
    20 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    تذكر أنك مهما تعلى جذورك بالأرض ومهما ترتفع مصيررك ترجع تحت الأرض لذلك كن متواضع ،،،لين الجانب ،،قريب الناااااس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 40
    20 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص
    عدد التعليقات:6928

    سـارونھَہّ

    فداك من عداك هيوفه لبى قلبك...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 39
    20 نوفمبر, 2016 , 11:22 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    الحمدالله على صلابة الظاهر وقوة التماسك مهما كان المكبوت في الداخل..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  19. 38
    20 نوفمبر, 2016 , 11:22 ص
    عدد التعليقات:6928

    سـارونھَہّ

    اعذرني ع تدخلي بس اكو اشخاص اتهموني انو انا سبب المشاكل الي بينكم مع اني مادري ايش علاقتي بس الله يسامحهم وحسبي الله ونعم الوكيل...
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  20. 37
    20 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص

    القناص2

    ولد الشيوخ لكلُ من إسمه نصيب راقي الله يوفقك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 36
    20 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    الصّباح ولادة للأمل ومبعث للتفاؤل ومشرق للفرح لايمكن أن تشعر به إلّا إذااستيقظت فيه ولاتشع به إلّا إذا شاهدت بياضه وشممت هواءه وملأت أجواء روحك بنقائه..
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  22. 35
    20 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص
    عدد التعليقات:6928

    سـارونھَہّ

    تبشر بالجنه انت ومن قرأ يا رب اخي كل مره انت تنصحني اني اعرض عن الكلام السى ولا التفت له اغلب المعرفات الي تكتب وتتهجم مجهوله حتى لو صدق ظنك بشخص اتمنى تترافع وتعرض عنه...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 34
    20 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:3668

    ولدالشيوخ

    حكمه.. اذا اردت ان تزرع الأحترام لك في قلوب الناس فأرفع مستوى كلماتك ومستوى اسلوبك ولا ترفع مستوى صوتك. فان المطر هو الذي ينبت الورد وليس الرعد فـ لنرتقيツ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  24. 33
    20 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    هلا فيك أكثر النور نورك ي قلبي. فديتك يا سارونهه...💙
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 32
    20 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص
    عدد التعليقات:6928

    سـارونھَہّ

    وصباحك هيوفه هلا بيك نورتي...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 31
    20 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    جـفّ آﻟڪـلآم آللي تـﻣﻧيـت أﻗـولـﮪۂ ❈ ✶✵ مآ بآقي إلاّ آﻟﺻﻣت وآﻟﺻﻣت يـڪـفي..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 30
    20 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    القناص2

    ت 20 الأخت سارونه ابشرى طلبك على العين والراس اطلبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 29
    20 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    ابتسم وتفائل.. وصل على حبيبك محمد. تكن سعيدا دائما.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 28
    20 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص
    عدد التعليقات:6928

    سـارونھَہّ

    صباح الفل اخي ابو حمود...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 27
    20 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    قلبك حبيبي بعد عمري وش أخباره ؟ قلبي حبيبي من الأشواق به زحمه نظرة عيوني بتكشف لك عن أسراره.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 26
    20 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص
    عدد التعليقات:3668

    ولدالشيوخ

    الاحترام هو اجمل هديه يقدمھا الانسان للناس فالأدب لا يباع ولا يشترى بل هو طابع في قلب من تربى. المجتمعات اليوم هو وجود ازمة احترام بين افراد الشعوب حيث ان قلة الاحترام تفسد الود المتبادل بين الناس..
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  32. 25
    20 نوفمبر, 2016 , 10:54 ص
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    ونقوول .. اسعد الله صباحكم بكل خيير. ..💙
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  33. 24
    20 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    ......

    كان راسمينها عجوز ***تغرع مثل الي تركب المكنسة
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  34. 23
    20 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص

    ااببووححمموودد

    صباح الخير ' صباح الكرز ' لزوار هذه الصفحة تحديدا 🍒 .. إني احبكم جميعا 🌸
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  35. 22
    20 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص
    عدد التعليقات:3668

    ولدالشيوخ

    بأن لنا رب..ا اذا غلقت الأبواب لايغلق بابه واذا انقطعت الأسباب جاء مداده واذا قست القلوب نزلت رحماته. اسعد الله صباحكم بكل خير اخواني المحترمين..
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  36. 21
    20 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص

    القناص2

    إن الله جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلاً بيننا وبينه
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  37. 20
    20 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص
    عدد التعليقات:6928

    سـارونھَہّ

    ربي يسعد قلبك اخي القناص2 ممكن اطلب منك طلب اخي...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 19
    20 نوفمبر, 2016 , 10:47 ص
    عدد التعليقات:3668

    ولدالشيوخ

    الحمد لله.. على صباح قبل ونحن نسمع ونبصر الحمد لله على شمس اشرقت ونحن نؤمن ونشكر. الحمد لله على يوم اقبل ونحن لم نفقد ونفقد فليشرق صباحنا حمدا..
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  39. 18
    20 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص

    القناص2

    ينبغي للعاقل ان يخاطب الجاهل مخاطبة الطبيب للمريض / متناقضه على ماحصل مني أمس أسف للجميع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 17
    20 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص
    عدد التعليقات:6928

    سـارونھَہّ

    ثلاث وصفهم الله بالجمال "صبر جميل، هجر جميل، صفح جميل" فأصبر بلا شكوى و أهجر بلا أذى و أصفح بلا عتاب....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 16
    20 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص
    عدد التعليقات:6928

    سـارونھَہّ

    لا تُحاول أن تبحث عن الوجه الثّاني من أيِّ شخصٍ حتّى لو كُنت متأكِّد أنّه سيّء يكفِي أنّه احترمك و أظهر لك الجانبَ الأفضلَ منه....
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  42. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص

    القناص2

    اهلاً وسهلاً أختي الصغيره العزيزه سارونه
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  43. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص
    عدد التعليقات:6928

    سـارونھَہّ

    إشتغل بنفسک و أصلح عيوبک فسوف تسأل عن نفسک فقط ... لا عن غيرك...موجه للكل.....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص
    عدد التعليقات:6928

    سـارونھَہّ

    البشر يؤاخذون بالظاهر والله يآخذ بالباطن فأحسن ظاهرك يحمدك الناس ، وجمِّل باطنك يحمدك الله ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص
    عدد التعليقات:3668

    ولدالشيوخ

    مشرفنا الغالي اعضاء وزوار صحيفة المرصد الأوفياء.. اسعد الله صباحكم بكل خير ربنا نسألك في هذا الصباح ان تشرح صدورنا وتيسر امورنا وتقدر لنا الخير كله. عودا حميدا ابنائي الطلبه..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    القناص2

    راحة الجسم في قلة الطعام وراحة النفس في قلة الآثام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص
    عدد التعليقات:6928

    سـارونھَہّ

    ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب - علي بن أبي طالب....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 10:37 ص

    القناص2

    إن أغنى ألغنى العقل واكبر الفقر الحمق واوحش الوحشه العجب وأكرم الكرم حسن الخلق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص
    عدد التعليقات:6928

    سـارونھَہّ

    وصباحك فرح وسعاده اخي القناص2....وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    القناص2

    أياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص
    عدد التعليقات:3668

    ولدالشيوخ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  52. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 10:32 ص

    القناص2

    قوة العمل هي روح الحياة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص

    القناص2

    من لم يتعلم الطاعه لايستطيع القياده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 10:30 ص

    القناص2

    إن السعاده تبع من ذواتنا وليس من الآخرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    القناص2

    صباح الفل ولكادي صبحكم الله بالخير جميعاً
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  56. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد 🃏 ليس هناك فشل ' يوازي فشل اللحاق بركب ( العالمية ) 😆 .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)

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