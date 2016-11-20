شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

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تعليقات ( 56 )
🎀💫مدري وش يحسون فيه-اللي يكتبون كلام سيئ -في هاذي الصفحة -اولاً عيب والله -ترضون أخواتكم- أوبناتكم أوزوجاتكم-يقرون هاذا الكلام الوسخ -ثانياً أحمدوا ربكم-أنكم تقدرون تمسكون-القلم وتكتبون وتقرون
القناص2ياحيف تخفي أموراً كنت حاسبها/ وللي على بالهم كله على بالي/
عدد التعليقات:6928
سـارونھَہّوعليكم السلام ورحمه الله وبركاته...صباح النور
شايف العجائبشايف ليا منه حضر يحضر الحرف ،، صاغر وهو يعلن لشايف خضوعه ،، بنات فكري تعرف النقد والصرف ،، تصرف ذهب والا تولع شموعه ...(شايف)
🎀💫صباح الخير-رب اجعله يوماً جميلاً -وأغمرنا بخيرك -يارب
أ د صالح بن سبعانإيران هي الإرهاب بشحمه ولحمه !
عدد التعليقات:1
هيفاء @الجميل في الحياة أن يكون معك شخص مره حبيب ومره صديقة ومره أهل 😍
القناص2ت 35 اختي سارونه الصبر صبران صبر على من نحبه ونحترمه وصبر على أذاء وتجاوز حدوده بجهل وسفاهه اشكرك من اعماق قلبي أخت عزيزه وفاضله لنا في أخلاقها وأدبها أسوه تحياتى
شايف العجائبالسلام عليكم ورحمة الله .. صباح الخير للاخوة والاخوات المحترمين والمحترمات ،، من رياض المحبة يرحب بكم ....(شايف)
عدد التعليقات:1
هيفاء @ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع هذا المثل اسمعه وعرفت انه صحيح ميه ب الميه ..
عدد التعليقات:3668
ولدالشيوخوصباح الخير عاللي عندهم روحي.. سألت الشمس انا عنك قال نورها مشتاق سألت الغيم عن وجهك قال لشوفتك شفاق لقيت ان دنيتي كلها وجودك وصرخت لهفتي لأبعد حدودك انا المشتاق انا المشتاق لعيونك انا مشتاق..
عدد التعليقات:6928
سـارونھَہّليس العاقل الذي يعرف الخير والشر، إنما العاقل الذي إذا رأى الخير اتبعه وإذا رأى الشر اجتنبه.....
عدد التعليقات:1
هيفاء @اللهم أنعم علينا البصيرة .......كما أنعمت علينا بالبصر
عدد التعليقات:6928
سـارونھَہّمن ينصب نفسه للناس إماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. - علي ابن أبي طالب...
عدد التعليقات:1
هيفاء @تذكر أنك مهما تعلى جذورك بالأرض ومهما ترتفع مصيررك ترجع تحت الأرض لذلك كن متواضع ،،،لين الجانب ،،قريب الناااااس
عدد التعليقات:6928
سـارونھَہّفداك من عداك هيوفه لبى قلبك...
عدد التعليقات:1
هيفاء @الحمدالله على صلابة الظاهر وقوة التماسك مهما كان المكبوت في الداخل..
عدد التعليقات:6928
سـارونھَہّاعذرني ع تدخلي بس اكو اشخاص اتهموني انو انا سبب المشاكل الي بينكم مع اني مادري ايش علاقتي بس الله يسامحهم وحسبي الله ونعم الوكيل...
القناص2ولد الشيوخ لكلُ من إسمه نصيب راقي الله يوفقك
عدد التعليقات:1
هيفاء @الصّباح ولادة للأمل ومبعث للتفاؤل ومشرق للفرح لايمكن أن تشعر به إلّا إذااستيقظت فيه ولاتشع به إلّا إذا شاهدت بياضه وشممت هواءه وملأت أجواء روحك بنقائه..
عدد التعليقات:6928
سـارونھَہّتبشر بالجنه انت ومن قرأ يا رب اخي كل مره انت تنصحني اني اعرض عن الكلام السى ولا التفت له اغلب المعرفات الي تكتب وتتهجم مجهوله حتى لو صدق ظنك بشخص اتمنى تترافع وتعرض عنه...
عدد التعليقات:3668
ولدالشيوخحكمه.. اذا اردت ان تزرع الأحترام لك في قلوب الناس فأرفع مستوى كلماتك ومستوى اسلوبك ولا ترفع مستوى صوتك. فان المطر هو الذي ينبت الورد وليس الرعد فـ لنرتقيツ..
عدد التعليقات:1
هيفاء @هلا فيك أكثر النور نورك ي قلبي. فديتك يا سارونهه...💙
عدد التعليقات:6928
سـارونھَہّوصباحك هيوفه هلا بيك نورتي...
عدد التعليقات:1
هيفاء @جـفّ آﻟڪـلآم آللي تـﻣﻧيـت أﻗـولـﮪۂ ❈ ✶✵ مآ بآقي إلاّ آﻟﺻﻣت وآﻟﺻﻣت يـڪـفي..
القناص2ت 20 الأخت سارونه ابشرى طلبك على العين والراس اطلبي
عدد التعليقات:1
هيفاء @ابتسم وتفائل.. وصل على حبيبك محمد. تكن سعيدا دائما.
عدد التعليقات:6928
سـارونھَہّصباح الفل اخي ابو حمود...
عدد التعليقات:1
هيفاء @قلبك حبيبي بعد عمري وش أخباره ؟ قلبي حبيبي من الأشواق به زحمه نظرة عيوني بتكشف لك عن أسراره.
عدد التعليقات:3668
ولدالشيوخالاحترام هو اجمل هديه يقدمھا الانسان للناس فالأدب لا يباع ولا يشترى بل هو طابع في قلب من تربى. المجتمعات اليوم هو وجود ازمة احترام بين افراد الشعوب حيث ان قلة الاحترام تفسد الود المتبادل بين الناس..
عدد التعليقات:1
هيفاء @ونقوول .. اسعد الله صباحكم بكل خيير. ..💙
......كان راسمينها عجوز ***تغرع مثل الي تركب المكنسة
ااببووححممووددصباح الخير ' صباح الكرز ' لزوار هذه الصفحة تحديدا 🍒 .. إني احبكم جميعا 🌸
عدد التعليقات:3668
ولدالشيوخبأن لنا رب..ا اذا غلقت الأبواب لايغلق بابه واذا انقطعت الأسباب جاء مداده واذا قست القلوب نزلت رحماته. اسعد الله صباحكم بكل خير اخواني المحترمين..
القناص2إن الله جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلاً بيننا وبينه
عدد التعليقات:6928
سـارونھَہّربي يسعد قلبك اخي القناص2 ممكن اطلب منك طلب اخي...
عدد التعليقات:3668
ولدالشيوخالحمد لله.. على صباح قبل ونحن نسمع ونبصر الحمد لله على شمس اشرقت ونحن نؤمن ونشكر. الحمد لله على يوم اقبل ونحن لم نفقد ونفقد فليشرق صباحنا حمدا..
القناص2ينبغي للعاقل ان يخاطب الجاهل مخاطبة الطبيب للمريض / متناقضه على ماحصل مني أمس أسف للجميع
عدد التعليقات:6928
سـارونھَہّثلاث وصفهم الله بالجمال "صبر جميل، هجر جميل، صفح جميل" فأصبر بلا شكوى و أهجر بلا أذى و أصفح بلا عتاب....
عدد التعليقات:6928
سـارونھَہّلا تُحاول أن تبحث عن الوجه الثّاني من أيِّ شخصٍ حتّى لو كُنت متأكِّد أنّه سيّء يكفِي أنّه احترمك و أظهر لك الجانبَ الأفضلَ منه....
القناص2اهلاً وسهلاً أختي الصغيره العزيزه سارونه
عدد التعليقات:6928
سـارونھَہّإشتغل بنفسک و أصلح عيوبک فسوف تسأل عن نفسک فقط ... لا عن غيرك...موجه للكل.....
عدد التعليقات:6928
سـارونھَہّالبشر يؤاخذون بالظاهر والله يآخذ بالباطن فأحسن ظاهرك يحمدك الناس ، وجمِّل باطنك يحمدك الله ....
عدد التعليقات:3668
ولدالشيوخمشرفنا الغالي اعضاء وزوار صحيفة المرصد الأوفياء.. اسعد الله صباحكم بكل خير ربنا نسألك في هذا الصباح ان تشرح صدورنا وتيسر امورنا وتقدر لنا الخير كله. عودا حميدا ابنائي الطلبه..
القناص2راحة الجسم في قلة الطعام وراحة النفس في قلة الآثام
عدد التعليقات:6928
سـارونھَہّليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب - علي بن أبي طالب....
القناص2إن أغنى ألغنى العقل واكبر الفقر الحمق واوحش الوحشه العجب وأكرم الكرم حسن الخلق
عدد التعليقات:6928
سـارونھَہّوصباحك فرح وسعاده اخي القناص2....وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته....
القناص2أياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك
عدد التعليقات:3668
ولدالشيوخالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
القناص2قوة العمل هي روح الحياة
القناص2من لم يتعلم الطاعه لايستطيع القياده
القناص2إن السعاده تبع من ذواتنا وليس من الآخرين
القناص2صباح الفل ولكادي صبحكم الله بالخير جميعاً
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد 🃏 ليس هناك فشل ' يوازي فشل اللحاق بركب ( العالمية ) 😆 .. احترم عقولنا يا طاقية 👊