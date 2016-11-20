مقتل مواطن بعد تعرض سيارته الخاصة لإطلاق نار في تبوك

صحيفة المرصد:قتل مواطن إثر إطلاق نار على سيارته الخاصة على طريق دمج الدائري بتبوك، أثناء توجهه لمقر عمله صباح اليوم الأحد.ووفقاً لصحيفة”صدى تبوك”أفادت مصادر بأن المواطن تعرض لعدة طلقات نارية أدت لوفاته في سيارته التي ارتطمت بسيارات أخرى.وأشارت إلى أن الجهات الأمنية باشرت موقع الحادث وبدأت تحرياتها حول الجريمة، مبينة أن المغدور يعمل بأحد القطاعات العسكرية.
آخر تعليق
الأخبار الدولية
تعرف على المواصفات الغريبة التي طلبها ترامب بسيارته الرئاسية-صور
8
3٬809
مند 2 ساعتين
2
1٬000
مند 2 ساعتين
21
1٬510
مند 12 ساعة
6
3٬162
مند 12 ساعة
المرصد الرياضي
بالصور : تعرف على الطقم الثالث لفريق “النصر”
49
4٬215
مند 1 يوم
56
3٬072
مند 2 يومين
10
6٬143
مند 4 أيام
24
13٬136
مند 4 أيام
اخبار منوعة
أغيثوني..كرهت أهل زوجتي فماذا أفعل؟
127
4٬166
مند 2 ساعتين
5
6٬169
مند 15 ساعة
50
13٬821
مند 20 ساعة
234
7٬102
مند 1 يوم
يوتيوب المرصد
بالفيديو: رصاصة تخترق سقف سيارة وتستقر في كتف سائق بالخرج
8
2٬087
مند 12 ساعة
38
6٬290
مند 14 ساعة
46
7٬262
مند 15 ساعة
13
6٬913
مند 22 ساعة
اخبار فنية
28
6٬632
مند 23 ساعة
64
10٬723
مند 2 يومين
اخبار ثقافية
18
2٬166
مند 5 أيام
17
6٬973
مند أسبوع واحد
58
5٬988
مند أسبوع واحد
اخبار صحية
32
2٬684
مند 15 ساعة
7
7٬450
مند 6 أيام
اخبار اقتصادية
الرياض : تدفق رؤساء بنوك العالم للفوز بـ «كعكة» أرامكو
27
4٬611
مند 8 ساعات
أخبار مناسبات
26
2٬464
مند أسبوع واحد
2
2٬553
مند 3 أسابيع
الاخيرة
الجريسي.. “كوماندوز” المال والأعمال الذي بدأ حاملًا للبضائع!
16
1٬385
مند 2 ساعتين
15
4٬828
مند 1 يوم
25
5٬894
مند 2 يومين
تعليقات ( 28 )
محمدلعنة الله على ***الدواعش واذنابهم الخمينيين
محمدالضرب في بنو رفض الشويعي الدويعشي مؤلم في سوريا والعراق
محمدتعليق مخالف
من تحت الماءالحمدلله 99% من شعبنا يخاف ربه ولا يرتجي الا الله وهو دائم الثقة بالله ومؤمن بأن الله هو الرازق وللللللللا تسسسسسسان علوووووم
أبو صالحرحمه الله رحمة واسعة الله يربط على اهله ويخلف عليهم بخير قاتل الله اﻹرهابيين أهل الغدر والخيانة والخسة والنذالة عديمو الرجولة قبحهم الله مطايا اﻷعداء خذلكم الله يا جبناء لعنكم الله
أبو صالحرحمه الله رحمة واسعة الله يربط على اهله ويخلف عليهم بخير قاتل الله اﻹرهابيين أهل الغدر والخيانة والخسة والنذالة عديمو الرجولة قبحهم الله مطايا اﻷعداء خذلكم الله يا جبناء لعنكم الله
شيعياللحين بيجون الدواعش وبيتهمون ***عموما الله يرحمه
اداري ناجحدامه انه رايح للدوام !! حط تحت الدوام الف خط !! الله يؤحمه ويغفر له
أبو عبدالعزيزحسبي الله ونعم الوكيل
أبو صالححسبنا الله ونعم الوكيل غفر الله له ورحمه وجعله شهيد يا ربي فوضنا أمرنا إليك يا رب في هؤلاء اﻹرهابيين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا ربي احفظ رجال أمننا بحفظك يا قوي
بولاياربي احمي بواسلنا من كل عدويارب ايش الجرأه ذي فين أمن الطرق ولا بس يازينهم بتبطح ان شاءالله يطلعوهم وياليتهم يضربوهم ظربه من حديد زودها يارب احمي بلدنا وبواسلنا وأي احد يعبث بأمن البلد تجعل كيده بنحر
أبو فيصل - الرياضحسبنا الله ونعم الوكيل انا لله وانا اليه راجعون احسن الله عزاء أهله وجبر مصيبتهم وغفر لميتهم واسكنه الفردوس الأعلى. اللهم عليك بالرافضة والخوارج والليبراليين والعلمانيين ورد كيدهم في نحورهم...آمين
طنطلتعليق مخالف
زائر70الله يستر كثرة الحوادث من الفئه الضاله اعداء الامن والاستقرارالله يرد كيدهم في نحورهم ويجعل دائرة السوا عليهم
مرسيالضرب في بنوا دويعش مؤلم في العراق و سوريا
واضح بوضوحهذا اسمه ارهاب والجماعه يبغون يشيلون بدل ارهاب على العسكر مايصير ياجماعه العسكر مستهدفين من الفئة الباغية ويحتاجون دعم ورفع معنويات
عفاف اللحيانيالمفروض العسكري يخرج من منزله بلباسه المدني وإذا وصل العمل يكمل رسمي وإذا أنتهاء من العمل يخلع البدله ويلبس مدني علشان كلاب الشوارع الضاله أخزاهم الله ماتتصيده وتغتاله
والله قهرالكمرات الامنيه مطلوبه نحن نعيش فترة حرب خارجي وداخلي يجب تركيب الكمرات للمراقبه في كل شارع لو تم استقطاع ١٠٠ ريال من كل موظف فنحن مع الوطن ابنائنا رجال أمن والخونة منتشرين للقتل و الاجرام حاربهم الله
عدد التعليقات:15486
قلم الحقيقهيجب الاسراع فورآ في تشكيل قوات عسكرية أمنية يطلق عليها قوات الأمن الداخلي السعودي مهمتها تحديدآ مطاردة هذه الكلاب الارهابية العقورة واقتحام كل مكان يشتبه تواجدها فيه وقتلها أو اعتقالها أفراد أو جماعات
أبو محمدالخوارج قبحهم الله خنجر مسموم في ظهر الأمر ينتهزون الفرص قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ( يخرجون على حين فرقة من المسلمين ) فاحذروا غدرهم قاتلهم الله أني يؤفكون.
الزهرانيالله يرحمه ويغفر له نسال الله ان يتم القبض على الجاني لينال جزاءه
عدد التعليقات:15486
قلم الحقيقهيوجد خطان متلازمان في تنفيذ هذه الجرائم ضد العسكريين السعوديين تقريبآ بنفس الطريقة والأسلوب التي تنفذ فيه.أحدهم يلزم مساره الصفويين خنازير ايران والآخر يسلكه الدواعش كلاب البغدادي الخونة الارهابيين .
ابوبنياندووووووووعش مايبيلها واحد اثنين سلط الله عليهم الحكومة
ياسرمافائدة الخائن من قتل رجال الأمن فهو لهذة الفعل يرتكب عدة جرام بحق الشخص المقتول و والديه و عائلته و اطفاله وزوجتة لا وفقه الله وعجل الله بالقبض عليه دواعش مغرر بهم اليهود أفضل منهم ..المدعين بالدِين
عدد التعليقات:15486
قلم الحقيقههناك عسكريين تم قبل ذلك اغتيالهم تقريبآ بنفس الطريقة الذي تم به اغتيال العسكري المغدور رحمه الله.طبعآ نحن هنا لانعلم اذا كانت هذه الجريمة ارهابية أم هي جنائية قبل أن تفصح عنها الجهات الأمنية المسؤولة.
منصورالمفروض العسكري لا يخرج من بيته او مقر عمله الا لبس ثوب وشماغ الا لعنة الله عليهم الخونه ودواعش الداخل منتشرين في ارجاء المملكة لتربص وقتل رجال الأمن رد الله كيدهم في نحورهم وسلط الله عليهم جنود السما
عدد التعليقات:15486
قلم الحقيقهمؤكد أنه تم مراقبة سكن المغدور ومن ثم معرفة كامل التفاصيل عن موعد خروجه وعودته والطريق الذي يسلكه ومن ثم تمت متابعته والترصد له قبل اطلاق النار عليه واغتياله رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته.