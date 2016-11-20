مقتل مواطن بعد تعرض سيارته الخاصة لإطلاق نار في تبوك

صحيفة المرصد:قتل مواطن إثر إطلاق نار على سيارته الخاصة على طريق دمج الدائري بتبوك، أثناء توجهه لمقر عمله صباح اليوم الأحد.ووفقاً لصحيفة”صدى تبوك”أفادت مصادر بأن المواطن تعرض لعدة طلقات نارية أدت لوفاته في سيارته التي ارتطمت بسيارات أخرى.وأشارت إلى أن الجهات الأمنية باشرت موقع الحادث وبدأت تحرياتها حول الجريمة، مبينة أن المغدور يعمل بأحد القطاعات العسكرية.