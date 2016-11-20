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مقتل مواطن بعد تعرض سيارته الخاصة لإطلاق نار في تبوك

20 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص
مقتل مواطن بعد تعرض سيارته الخاصة لإطلاق نار في تبوك
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صحيفة المرصد:قتل مواطن إثر إطلاق نار على سيارته الخاصة على طريق دمج الدائري بتبوك، أثناء توجهه لمقر عمله صباح اليوم الأحد.ووفقاً لصحيفة”صدى تبوك”أفادت مصادر بأن المواطن تعرض لعدة طلقات نارية أدت لوفاته في سيارته التي ارتطمت بسيارات أخرى.وأشارت إلى أن الجهات الأمنية باشرت موقع الحادث وبدأت تحرياتها حول الجريمة، مبينة أن المغدور يعمل بأحد القطاعات العسكرية.



تعليقات ( 28 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 28
    20 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    محمد

    لعنة الله على ***الدواعش واذنابهم الخمينيين
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  2. 27
    20 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    محمد

    الضرب في بنو رفض الشويعي الدويعشي مؤلم في سوريا والعراق
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  3. 26
    20 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    محمد

    تعليق مخالف
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  4. 25
    20 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    من تحت الماء

    الحمدلله 99% من شعبنا يخاف ربه ولا يرتجي الا الله وهو دائم الثقة بالله ومؤمن بأن الله هو الرازق وللللللللا تسسسسسسان علوووووم
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  5. 24
    20 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    أبو صالح

    رحمه الله رحمة واسعة الله يربط على اهله ويخلف عليهم بخير قاتل الله اﻹرهابيين أهل الغدر والخيانة والخسة والنذالة عديمو الرجولة قبحهم الله مطايا اﻷعداء خذلكم الله يا جبناء لعنكم الله
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  6. 23
    20 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    أبو صالح

    رحمه الله رحمة واسعة الله يربط على اهله ويخلف عليهم بخير قاتل الله اﻹرهابيين أهل الغدر والخيانة والخسة والنذالة عديمو الرجولة قبحهم الله مطايا اﻷعداء خذلكم الله يا جبناء لعنكم الله
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  7. 22
    20 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    شيعي

    اللحين بيجون الدواعش وبيتهمون ***عموما الله يرحمه
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  8. 21
    20 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    اداري ناجح

    دامه انه رايح للدوام !! حط تحت الدوام الف خط !! الله يؤحمه ويغفر له
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  9. 20
    20 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    أبو عبدالعزيز

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  10. 19
    20 نوفمبر, 2016 , 12:56 م

    أبو صالح

    حسبنا الله ونعم الوكيل غفر الله له ورحمه وجعله شهيد يا ربي فوضنا أمرنا إليك يا رب في هؤلاء اﻹرهابيين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا ربي احفظ رجال أمننا بحفظك يا قوي
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  11. 18
    20 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    بولا

    ياربي احمي بواسلنا من كل عدويارب ايش الجرأه ذي فين أمن الطرق ولا بس يازينهم بتبطح ان شاءالله يطلعوهم وياليتهم يضربوهم ظربه من حديد زودها يارب احمي بلدنا وبواسلنا وأي احد يعبث بأمن البلد تجعل كيده بنحر
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  12. 17
    20 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    أبو فيصل - الرياض

    حسبنا الله ونعم الوكيل انا لله وانا اليه راجعون احسن الله عزاء أهله وجبر مصيبتهم وغفر لميتهم واسكنه الفردوس الأعلى. اللهم عليك بالرافضة والخوارج والليبراليين والعلمانيين ورد كيدهم في نحورهم...آمين
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  13. 16
    20 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    طنطل

    تعليق مخالف
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  14. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 12:26 م

    زائر70

    الله يستر كثرة الحوادث من الفئه الضاله اعداء الامن والاستقرارالله يرد كيدهم في نحورهم ويجعل دائرة السوا عليهم
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  15. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 12:18 م

    مرسي

    الضرب في بنوا دويعش مؤلم في العراق و سوريا
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  16. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 12:10 م

    واضح بوضوح

    هذا اسمه ارهاب والجماعه يبغون يشيلون بدل ارهاب على العسكر مايصير ياجماعه العسكر مستهدفين من الفئة الباغية ويحتاجون دعم ورفع معنويات
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  17. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 12:07 م

    عفاف اللحياني

    المفروض العسكري يخرج من منزله بلباسه المدني وإذا وصل العمل يكمل رسمي وإذا أنتهاء من العمل يخلع البدله ويلبس مدني علشان كلاب الشوارع الضاله أخزاهم الله ماتتصيده وتغتاله
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  18. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص

    والله قهر

    الكمرات الامنيه مطلوبه نحن نعيش فترة حرب خارجي وداخلي يجب تركيب الكمرات للمراقبه في كل شارع لو تم استقطاع ١٠٠ ريال من كل موظف فنحن مع الوطن ابنائنا رجال أمن والخونة منتشرين للقتل و الاجرام حاربهم الله
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  19. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص
    عدد التعليقات:15486

    قلم الحقيقه

    يجب الاسراع فورآ في تشكيل قوات عسكرية أمنية يطلق عليها قوات الأمن الداخلي السعودي مهمتها تحديدآ مطاردة هذه الكلاب الارهابية العقورة واقتحام كل مكان يشتبه تواجدها فيه وقتلها أو اعتقالها أفراد أو جماعات
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  20. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 11:51 ص

    أبو محمد

    الخوارج قبحهم الله خنجر مسموم في ظهر الأمر ينتهزون الفرص قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ( يخرجون على حين فرقة من المسلمين ) فاحذروا غدرهم قاتلهم الله أني يؤفكون.
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  21. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص

    الزهراني

    الله يرحمه ويغفر له نسال الله ان يتم القبض على الجاني لينال جزاءه
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  22. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 11:42 ص
    عدد التعليقات:15486

    قلم الحقيقه

    يوجد خطان متلازمان في تنفيذ هذه الجرائم ضد العسكريين السعوديين تقريبآ بنفس الطريقة والأسلوب التي تنفذ فيه.أحدهم يلزم مساره الصفويين خنازير ايران والآخر يسلكه الدواعش كلاب البغدادي الخونة الارهابيين .
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  23. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 11:42 ص

    ابوبنيان

    دووووووووعش مايبيلها واحد اثنين سلط الله عليهم الحكومة
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  24. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 11:40 ص

    ياسر

    مافائدة الخائن من قتل رجال الأمن فهو لهذة الفعل يرتكب عدة جرام بحق الشخص المقتول و والديه و عائلته و اطفاله وزوجتة لا وفقه الله وعجل الله بالقبض عليه دواعش مغرر بهم اليهود أفضل منهم ..المدعين بالدِين
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  25. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص
    عدد التعليقات:15486

    قلم الحقيقه

    هناك عسكريين تم قبل ذلك اغتيالهم تقريبآ بنفس الطريقة الذي تم به اغتيال العسكري المغدور رحمه الله.طبعآ نحن هنا لانعلم اذا كانت هذه الجريمة ارهابية أم هي جنائية قبل أن تفصح عنها الجهات الأمنية المسؤولة.
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  26. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص

    منصور

    المفروض العسكري لا يخرج من بيته او مقر عمله الا لبس ثوب وشماغ الا لعنة الله عليهم الخونه ودواعش الداخل منتشرين في ارجاء المملكة لتربص وقتل رجال الأمن رد الله كيدهم في نحورهم وسلط الله عليهم جنود السما
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  27. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص
    عدد التعليقات:15486

    قلم الحقيقه

    مؤكد أنه تم مراقبة سكن المغدور ومن ثم معرفة كامل التفاصيل عن موعد خروجه وعودته والطريق الذي يسلكه ومن ثم تمت متابعته والترصد له قبل اطلاق النار عليه واغتياله رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته.
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  28. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 11:25 ص

    تعليق مخالف
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