الجريسي.. “كوماندوز” المال والأعمال الذي بدأ حاملًا للبضائع!

صحيفة المرصد: توفي والده عندما كان عمره سنتين، وتولي جده رعايته ومن بعده عمه، إلى أن صار في أواخر المرحلة الابتدائية فقام بالاعتماد على نفسه ودخل عالم التجارة بعد انتهاء الصف الخامس تحديدًا، كمساعد بائع براتب شهري 20 ريالا، ينقل البضائع من المخزن إلى المحل لمدة 14 ساعة، إضافة إلى عمله في بيت صاحب العمل لساعتين إضافيتين في إعداد الشاي وجلب الماء من بئر بعيدة إلى منزل التاجر الذي كان يعمل معه، بحسب صحيفة “عكاظ”.
إنه عبدالرحمن بن علي الجريسي، رجل الأعمال المعروف، الذي انطلق من قريته الصغيرة «رغبة» التي تبعد 120 كم عن الرياض، إلى عالم التجارة والمال والأعمال ليحصد لقب “كوماندوز” جوقة ليوبولد الثاني وهو وسام بلجيكا الرفيع من ولي العهد البلجيكي.
عرف الجريسي بتخليه عن المكابرة منذ نعومة أظافره، فلم يطلب من صاحب العمل راتبا شهريا لمدة ثلاثة أعوام، فدفع له التاجر 720 ريالا ثمرة عمله لـ36 شهرا، منحه سلفة لأحد زملائه، تعثر في سدادها، فضاع شقاء ثلاثة أعوام هباء، إلا أنه لم ييأس، فبدأ مشروعا استثماريا صغيرا مع ابن عمه، لكنه أيضًا لم يكتب له النجاح، فقرر بعدها أن يعتمد على نفسه، لينطلق إلى عالم النجاحات الاقتصادية، فتبوأ على إثرها مناصب عدة، علاوة على عضوية الجامعات والجمعيات والمؤسسات الخيرية.
يلعب عبدالرحمن الجريسي دورًا أساسيا في دعم الاقتصاد السعودي، ووجها معروفا يحظى بالاحترام في أوساط المجتمع السعودي، لما قدمه للوطن من خدمات طوال فترة حياته.
تولي “الجريسي” رئاسة مجلس الغرف التجارية الصناعية، وغرفة تجارة وصناعة الرياض، ومجالس الأعمال السعودي الياباني الصيني، والأمريكي، وعضوية الجمعيات الانسانية والخيرية، والجامعات والمؤسسات الصحفية، نظرًا لنجاحه الباهر في مجال عمله.
حصل على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، والدكتوراه الشرفية في فلسفة الاقتصاد من جامعة كينسنعتون الأمريكية، ومثلها في فلسفة إدارة الأعمال من جامعة أمريكية بولاية مونتانا، وجائزة المؤسسة الأمريكية العالمية للمنجزات، وجائزة الشخصية الإسلامية العالمية المميزة لعام 2000 مؤسسة (محمد الإسلامية) بشيكاغو بولاية ايلونيز.
لم تقتصر نجاحاته على عالم المال والأعمال، إذ حصل على درجة أستاذ وزميل في الاقتصاد من جامعة أمريكا ولاية مونتانا الأمريكية، ورجل العام 2004 من المعهد الأمريكي للسير الذاتية، إضافة إلى منحه العضوية الأكاديمية الروسية في علم الاجتماع 2007.
الجريسي.. “كوماندوز” المال والأعمال الذي بدأ حاملًا للبضائع!
صحيفة المرصد: توفي والده عندما كان عمره سنتين، وتولي جده رعايته ومن بعده عمه، إلى أن صار في أواخر المرحلة الابتدائية فقام بالاعتماد على نفسه ودخل عالم التجارة بعد انتهاء الصف الخامس تحديدًا، كمساعد بائع براتب شهري 20 ريالا، ينقل البضائع من المخزن إلى المحل لمدة 14 ساعة، إضافة إلى عمله في بيت صاحب العمل لساعتين إضافيتين في إعداد الشاي وجلب الماء من بئر بعيدة إلى منزل التاجر الذي كان يعمل معه، بحسب صحيفة “عكاظ”.
تعليقات ( 16 )
اقول رجل في الدنيا ورجل في الاخرهايّام زمان 2 ريال تقضى للبيت شهر ونصف ،، الان الببسي ابو غازات بريال ونصف ،، لكن لا بد نخترع خبر لابد نسوي اكشن .
صبحيطيب كثير زيه في هالبلد
وجد دعما كبيرا لشراكته بكبار تنفيذيينمشاركاته ساهمت كثيرا بنجاحه وشركائه فتحوا له جميع الابواب واستطاع بذكاء العمل على تطوير التحارة التي يديرها بكل اقتدار.
زمان اول غيراللي اعرفه انه كان سواق تكسي..!
شيعي برونزياللهم اني اسالك خير هذا اليوم اتقوا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا
عدد التعليقات:15486
قلم الحقيقهت 10 \\\\ ماهو ضروري لاهو ولاغيره أن يخبرك عن ماقدمت يمينه الكريمة تجاه الفقراء والمحتاجين من أبناء وطنه وهو أمرآ يبحث أجره عند الله لاعندك ولاعند غيرك. وهذه طباع وخصال الرجال أهل النخوة والشيم.فاهم.
عدد التعليقات:2410
سهمالسؤال الأهم ، ماذا قدم هو وغيره*** لبلادهم وللمجتمع وللمواطن سواء أيام الرخاء أو الآن ؟ وماهي مساهماتهم الاجتماعية والخيرية ؟ لاشيء ؟
ابن الوطنعملت عنده احد عشر سنة تعلمت منه الكثير رجل لا مثيل له الله يطول عمرة و يعطية الصحة و العافية و ابنه خالد خلوق جداً عائلة محترمة جداً
عدد التعليقات:15486
قلم الحقيقهمن يقلل من شأن الرجال الناجحين ووصولهم الى هامات سنام المجد والنجاح ومنصاته وخدمة دينهم ووطنهم ومليكهم ماهو الا شخص فاشل لايجيد غير الطنين على نفسه.السيد عبدالرحمن الجريسي رعاه الله غني عن التعريف.
حنشلسبحان الله اذكر وانا صغير كان عند دكان صغير لبيع الات الطباعة والان مشاء الله رجل اعمال كبير, مشاء الله لا قوة الا بالله هذا دلاله على عصامية هذا الرجل وصبره وعزيمته وفقه الله
صريحطبعاً هذا فيلم هندي جديد من ضمن الأفلام الهندية التي واجب علينا كـ مواطنين أن نصدقها .. يعني أشتغل حمّال ما يجي عمرك ٣٠ إلا و أنت من الأثرياء .. وصلت الرساله هيّا إلى سوق عتيقة
عدد التعليقات:15486
قلم الحقيقهالله يوفقه ويرزقه ويزيده من فضله.رجل مكافح تعب وصبر على نفسه وجاهد وكافح حتى وصل الى ماوصل اليه بجهده وعرقه وكد يمينه ولم يكن طريقه مفروشآ بالورود كما يظن البعض عنه.مثل هؤلاء الرجال يستحقون كل تقدير.
ابوفيصل 1ونعم الرجل وسيرته وبارك الله له تواضعه وأخلاقه هي أكبر وسام.
احمد عسيريذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
سواق وايت مويةيقال أن هناك رجل أعمال ( ملياردير ) معه مرسيدس وبالخطأ صدمه مواطن ( وضعه المادي ضعيف جداً ) وكان يتوقع أن صاحب المرسيدس سوف يتنازل إلا أنه فوجئ به يطالبه بقيمة الإصلاح كاملة و من الوكالة !!
اعلاميانا قبلت هذ الاخ.....*******