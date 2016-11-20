الشرطة الأمريكية تعتقل مشتبه به في قتل “النهدي”

صحيفة المرصد:اعتقلت شرطة مدينة مينوموني بولاية “ويسكونسن” الأمريكية، مشتبه به في جريمة قتل الطالب السعودي حسين النهدي أواخر أكتوبر الماضي.
وفي بيان لها نفت الشرطة أن يكون قتل النهدي على خلفية “جريمة كراهية”، مؤكدة في الوقت نفسه أن نتائج التحقيقات مع المشتبه به، والذي رفضت الكشف عن اسمه، تم إرسالها إلى المدعي العام.
يشار إلى أن المبتعث حسين النهدي (24 عاماً)، كان قد توفي متأثراً بإصابته، بعد اعتداء مجهولين عليه في الـ30 من أكتوبر الماضي، بمدينة مينوموني بولاية ويسكونسن، فيما نشرت الشرطة قبل أيام، صورتين لسيدتين يشتبه في أن تكون لهما علاقة بمقتل النهدي.
تعليقات ( 7 )
..الله يرحمه ويصبر أهله .. إن شاءالله يجدون الفاعل وياخذ جزاءه
الفاهمتراكم الزعجتنونا فيه
الكلمنتانيوش دخل زمزمية الشاي اللي عليها دائره حمراء بالجريمة 😂
مشــعلوفي بيان لها نفت الشرطة أن يكون قتل النهدي على خلفية “جريمة كراهية” ؟؟؟؟؟ لا لا جريمة محبة ؟ الله يرجمه
كلمة حقالله يرحمو و يرحم كل اموات المسلمين.
كلمة حقالاه يرحمو و يرحم كل اموات المسلمين
عدد التعليقات:2410
سهمالله يرحمه .