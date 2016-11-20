الشرطة الأمريكية تعتقل مشتبه به في قتل “النهدي”

صحيفة المرصد:اعتقلت شرطة مدينة مينوموني بولاية “ويسكونسن” الأمريكية، مشتبه به في جريمة قتل الطالب السعودي حسين النهدي أواخر أكتوبر الماضي.

وفي بيان لها نفت الشرطة أن يكون قتل النهدي على خلفية “جريمة كراهية”، مؤكدة في الوقت نفسه أن نتائج التحقيقات مع المشتبه به، والذي رفضت الكشف عن اسمه، تم إرسالها إلى المدعي العام.

يشار إلى أن المبتعث حسين النهدي (24 عاماً)، كان قد توفي متأثراً بإصابته، بعد اعتداء مجهولين عليه في الـ30 من أكتوبر الماضي، بمدينة مينوموني بولاية ويسكونسن، فيما نشرت الشرطة قبل أيام، صورتين لسيدتين يشتبه في أن تكون لهما علاقة بمقتل النهدي.