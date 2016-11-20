  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

الشرطة الأمريكية تعتقل مشتبه به في قتل “النهدي”

20 نوفمبر, 2016 , 12:07 م
الشرطة الأمريكية تعتقل مشتبه به في قتل “النهدي”
  • 1٬995
  • 7
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:اعتقلت شرطة مدينة مينوموني بولاية “ويسكونسن” الأمريكية، مشتبه به في جريمة قتل الطالب السعودي حسين النهدي أواخر أكتوبر الماضي.

وفي بيان لها نفت الشرطة أن يكون قتل النهدي على خلفية “جريمة كراهية”، مؤكدة في الوقت نفسه أن نتائج التحقيقات مع المشتبه به، والذي رفضت الكشف عن اسمه، تم إرسالها إلى المدعي العام.

يشار إلى أن المبتعث حسين النهدي (24 عاماً)، كان قد توفي متأثراً بإصابته، بعد اعتداء مجهولين عليه في الـ30 من أكتوبر الماضي، بمدينة مينوموني بولاية ويسكونسن، فيما نشرت الشرطة قبل أيام، صورتين لسيدتين يشتبه في أن تكون لهما علاقة بمقتل النهدي.



تعليقات ( 7 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    ..

    الله يرحمه ويصبر أهله .. إن شاءالله يجدون الفاعل وياخذ جزاءه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    الفاهم

    تراكم الزعجتنونا فيه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  3. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    الكلمنتاني

    وش دخل زمزمية الشاي اللي عليها دائره حمراء بالجريمة 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    مشــعل

    وفي بيان لها نفت الشرطة أن يكون قتل النهدي على خلفية “جريمة كراهية” ؟؟؟؟؟ لا لا جريمة محبة ؟ الله يرجمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 12:16 م

    كلمة حق

    الله يرحمو و يرحم كل اموات المسلمين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 12:13 م

    كلمة حق

    الاه يرحمو و يرحم كل اموات المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 12:11 م
    عدد التعليقات:2410

    سهم

    الله يرحمه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم