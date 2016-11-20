استقالات جماعية تعصف بمجموعة محمد المعجل…وإدارتها تصدر بيان

صحيفة المرصد:أعلنت مجموعة محمد المعجل، اليوم، استقالة جميع أعضاء مجلس إدارتها، مُرجعةً أسباب الاستقالة الجماعية إلى ٤ أسباب.
ووفقاً لموقع”سبق”كشفت المجموعة عن تقدم عضو مجلس الإدارة شخبوط بن عبدالله بن فالح الحنابجة (مستقل)، وأمجد بن محمد بن ناصر آل بدره (مستقل)، وعلي بن عبدالرزاق الشعير الغامدي (مستقل)، وشهاب بن ناصر العيسى (مستقل)، وعبدالعزيز بن عبدالله الضراب (مستقل)، باستقالة جماعية من منصبهم إلى مجلس الإدارة بتاريخ 19/ 11/ 2016م على أن تسري الاستقالة اعتباراً من تاريخ 21/ 11/ 2016م.
وقالت المجموعة إن الاستقالة تعود إلى ٤ أسباب:
1-عدم تمكّن المجلس من تحديث بيانات الشركة في السجل التجاري بإضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي، وعدم إمكانية تعديل معلومات الغرف التجارية واعتماد التواقيع.
2عدم إمكانية التوكيل لغرض المدافعة والمرافعة بحقوق الشركة ورفع الدعاوى المختلفة.
3- صدور قرارات محكمة التنفيذ، وذلك بتطبيق المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والذي حال بدوره من تحقيق المجلس لخططه التطويرية.
4-عدم تمكن المجلس من تفعيل حسابات الشركة المجمدة والمغلقة في جميع البنوك؛ بسبب القروض المتعثرة التي تكبدتها الشركة.
وأوضحت المجموعة أن المجلس قام بمخاطبة الجهات الرقابية لتوضح المعوقات التي يواجهها مجلس الإدارة والحلول المقترحة المناسبة حيال الشركة ومساهميها.
مؤكداً أن هذه العوائق أثرت وستؤثر على أداء المجلس الحالي والمجالس القادمة بصورة سلبية، وتمنعه من القيام بدوره على الشكل المطلوب، ولا يبدو أيضاً أن هذه العوائق وخاصة الخارجية منها في سبيلها للحل قريباً، مما يجعل المجلس في حالة من عدم القدرة على أداء عمله على الوجه الذي يعود بالنفع على الشركة ومساهميها”.
تعليقات ( 18 )
عاطل بن عاطل بن فقير بن متدهوروساند خرطي
عاطل بن عاطل بن فقير بن متدهورأنا موظف في قطاع خاص تم فصلي من عملي والان الشركات يفصلون الموظفين بعد قرار وزارة العمل بعدم الزامهم بالسعوده مقابل دفع الشركات 9000 ريال لوزارة العمل والان ابحث عن عمل ولم اجد والضمان مايسجلوني وين ا
عاطل بن عاطل بن فقير بن متدهورأنا موظف في قطاع خاص تم فصلي من عملي والان الشركات يفصلون الموظفين بعد قرار وزارة العمل بعدم الزامهم بالسعوده مقابل دفع الشركات 9000 ريال لوزارة العمل والان ابحث عن عمل ولم اجد والضمان مايسجلوني وين ا
السبب توظيف الاجانب في شركات اكثر من احتياجهمللاسف مع رؤيه وطموح وزارة العمل في طاقات وتوظيف السعوديين في شئت المجالات ترى هناك فساد في الشركات التي لديها عماله زادة فوق المعقول وكانت تلعب على النظام سابقا والان ترى النتائج في كثير من الشركات .
الشايبمن خلقت وانا اشوف مباني ذا الشركه قديمه جدا في الدمام لكن لااعلم ماهو مجال شغلها حرام تنهار
ا ب تعقبال استقالات قناة لم نستفد منها سوى قلب الشباب رائس على عقب وليس لها هدف ابدا
ابو الفكرالبلد الى اين متجهه؟
يجب إغلاق الشركات المفلسة قبل إغراق المساهمينلا نعلم سبب يبقي مثل تلك الشركات وهي غارقة في ديونها هل ستغرقون المساهمين في المزيد من الديون ولم التسويف والمماطلة المفروض الوقف الفوري لنشاطاتها وتصفيتها وعد التمادي في المزيد من الكوارث والديون.
الهمدانيالى اين متجهين اغلبب الشركات واكبرها صارت تنسحب من الساحة وتختفي ماذا حدث وماذا سيحدث واين متجهين والاسر التي يعمل معيليها في هذه الشركات ماذا مصيرهم الى اين نحن متجهين...؟؟؟
الدنيا دوارةكل يوم نسمع افلاس الشركات وش سالفة غسيل اموال انتشرت وانكشفوا انا لا اتكلم عن هذة الشركة غسيل اموال ولا نشر الملابس فوق السطح
الجنوووووووووووووبيشوفوا المدام اللي تحت ماتفكر الا بالشاليهات وش هالعالم ... فعلا الرجال قوامون على النساء
عدد التعليقات:2410
سهمالشركة التي تواصل الاعتماد على الأجنبي وعدم إحلال المواطن محله خاصة بعد وجود البديل من ابناء البلد الأكفاء ، هذا مصيرها ، الفشل والسرقة ، ثم الخسارة .
إمرأهرخصوا اجارات شاليهات المرسى عشان نجيكم دايم
عفاف اللحيانيأزمه وراح تعدي بأذن الله وترجع الأمور للأفضل وتقدم لجميع شركات القطاع الخاص
عدد التعليقات:15486
قلم الحقيقهالضرب في الميت حرام.وهناك غيرهم ينتظرون فقط تشييعهم الى مثواهم الأخير.
موظف ماله الا اللهعقبال اللي في سعودي اوجيه الله يرحم الشهيد رفيق الحريري
ابو عبد اللهوتأبى المصائب أن تأتي فرادا. وإذا طاح الجمل كثرت سكاكينه