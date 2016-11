ترامب يتهم فرقة مسرحية بـ”التحرش” بنائبه ويطالبها بالاعتذار

صحيفة المرصد: اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، السبت، أعضاء فرقة مسرحية غنائية بـ”التحرش” بنائبه مايك بينس، بعدما طالبه الممثلون في الفرقة بـ”التمسك بالقيم الأمريكية” خلال عرضهم المسرحي، الجمعة، في نيويورك.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، قال ترامب: “نائب الرئيس القادم الرائع مايك بينس تعرض للتحرش الليلية الماضية في المسرح من قبل فرقة مسرحية هاملتون، وهذا لا يجب أن يحدث”، وأضاف: “المسرح يجب أن يكون دائما مكانا خاصا وآمنا، فرقة المسرحية كانت وقحة جدا مع رجل جيد جدا وهو مايك بينس. اعتذروا”.

ورد فيكتور ديكسون أحد أعضاء الفرقة المسرحية على ترامب، عبر “تويتر”، بقوله إن “المحادثة ليست تحرشا يا سيدي. وأنا أقدر مايك بينس لأنه توقف ليستمع”.

وفي نهاية عرض مسرحية “هاملتون”، عن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، كان مايك بينس يستعد للمغادرة قبل أن يبدأ ديكسون في قراءة رسالة موجهة له، حققت انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ديكسون لبينس: “نحن نمثل التنوع في أمريكا وقلقون للغاية من ألا تعمل الإدارة الجديدة على حمايتنا وعلى حماية كوكبنا وأطفالنا وآبائنا أو الدفاع عنا وتعزيز حقوقنا الراسخة”. وأضاف ديكسون: “نأمل بحق في أن يكون هذا العرض ملهما لك لكي تدعم قيمنا الأمريكية وتعمل نيابة عنا كلنا”.

CNN

