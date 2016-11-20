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أغيثوني..كرهت أهل زوجتي فماذا أفعل؟

20 نوفمبر, 2016 , 12:58 م
أغيثوني..كرهت أهل زوجتي فماذا أفعل؟
  • 4٬162
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صحيفة المرصد: روي أحد الأزواج معاناته التي بدأت منذ 4 سنوات مع زوجته بسبب كثرة الطلبات التي تكلفه بها أثناء زيارتها لأهلها ما جعله لا يطيق سماع ذكرهما أو ذهابها إليهم لإيصال صلة الأرحام.

وقال الزوج : أعاني من مشكلة استمرت معي 4 سنوات تقريبا، وهي أن زوجتي كلما ذهبنا إلى أهلها -وهم يقطنون بعيدا عنا- تغير حالها سواء هناك أو بعد أن نعود إلى بيتنا، وتتحدث معي عن المظهر، وما سنأخذه معنا لهم، وما ستنفقه هناك إلى غير ذلك مما لا أطيقه وهي تعلم ذلك، علما بأنها في حياتنا العادية لا تكلفني فوق طاقتي، فكرهت أهلها كلهم، فكيف أتصرف معها؟.

وأمضى قائلًا:” وما زاد الأمر صعوبة أن أخا لها جاء ليقيم معنا في نفس الشقة بغرض العمل، وأحاول أن أكون لطيفا معه لكني لا أستطيع، مما خلق المشكلات بيني وبين زوجتي لانشغالها به وبطلباته، فكيف أتصرف؟ علمًا أن إقامته ستطول.

بدورها تناشد صحيفة “المرصد” القراء الأعزاء بإعطاء الزوج بعض الحلول التي تساعده على استقرار أسرته إضافة إلى عدم استنزاف جيبه من قبل أسرة زوجته.



تعليقات ( 127 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 127
    20 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    فلنعد لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان تعامله مع أهل زوجته..وكيف أنه كان يكرم صويحبات خديجة فيذبح الذبيحة ويوزعهاعليهن عليه الصلاة والسلام..كان ينهض من مكانه حين يسمع صوت اختها حبا وشوقا لها.
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  2. 126
    20 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    مـ

    شكلها وافدة لاصار بعيد عنك معناه مش دائما وليه كل مره تكليف اذا وضعهم جيد مايحتاجون واذا وضعهم عادي اي شي يسد اهلها بعيد وتزوجتها كيف طبيت عليهم لو كنتو في فلة نمشيها لكن شقة وجالس معكم عيب مايستحي
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  3. 125
    20 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    واعض

    شوف طلقها ومسكها الباب ووزن وجهتها لبيت اهل ثم قلها عادتن سر وخلك ورها واحد اثنين واحدثنين غلى اليمين استديري عند باب اهلها قلها عفش ارض باب اطرق ولافتح الباب قلها عادتن سر سلم العهدة ورجع للخلف دور
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  4. 124
    20 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    السالمي

    والله اشوف انك انت مدلعها المفروض تقلها اذا بتروحي لاهلك ماعندي الا ٢٠٠ ريال خذيها وان شاء الله تشترين بال٢٠٠ بيت لهم واعطها الفلوس يصير اذا نزلت تشتري ماتحاسب انت خلك فقط متفرج
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  5. 123
    20 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    اللى يقلون طلق وخذ الثانية المشكلة فية يعني تيتي تيتي عليك بالخسران والحقر وكثر من لاوعلى الاستراحة والبر والسفر العفيف
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  6. 122
    20 نوفمبر, 2016 , 14:24 م

    اللى يقلون طلق وخذ الثانية المشكلة فية يعني تيتي تيتي عليك بالخسران والحقر وكثر من لاوعلى الاستراحة والبر والسفر العفيف
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  7. 121
    20 نوفمبر, 2016 , 14:24 م

    عوامل مساعدة لتجنب الطلاق.

    الاصلاح بين الزوجين-تقريب وجهات النظر -حثهم على الصبر والقناعة-ترك السهر والشلل-البعد عن العناد وكأن الزواج معركة بين الزوجين-البعد عن مال الزوجة-والحذر من إهانة أحد الزوجين لأهل الآخر-وحفظ اللسان
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  8. 120
    20 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    اياد

    ماذا ستفعل لو كنت مكانه 1- أصارحها بذلك وأنني لاأستطيع توفير هدايا في كل مرة 2- تخفيف الزيارات لأهلها بالسنة مرة واحدة إذا كانوا بمنطقة بعيدة 3- تأخير الإنجاب حتى تتعدل 4- أخبرها بعدم قدرتي ع التوافق
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  9. 119
    20 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    عسكري متقاعد فقير غلبان وراتبه التقاعدي الفان

    خذ الحل إلحاقاً لماسبق وذكرته .... إذا البنت تستاهل اخلاق ودين ووجه وقفا وأنت تحبها تحمل ومن شأن عين تكرم مدينة ..وسكن اخوها عندها من صالحك يونسها وإذا راح لإهله اخذها معه وأكرم الناس يكرموك ياطيب
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  10. 118
    20 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    💎🎀سُندُس

    عندي حل مايخرش الميه "مضمون" بس دقيقة⏲خلينا نشوف رأي الأخوان والأخوات عقب ندلي بدلونا😊
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  11. 117
    20 نوفمبر, 2016 , 14:06 م

    جبال سدير

    اذا طلبت منك زيارة اهلها قل اصبري حتى اجمع فلوس عشان الزيارة مايصلح نروح ويدينا فاضية وخلها حتى تستوي وتشتاق لاهلها وسوف تطلب منك زيارتهم بدون هدايا وعند ذلك خل احد اخوانها يجي ياخذها قل مااني فاضي
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  12. 116
    20 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    ابو مشاري

    علي اخي الكريم اتباع التالي 1- لابد من ايجاد خطة مدروسه تعمل اذكاء الفتنه بينها وبين اهلها 2- عدم الإصغاء لسماع كلامها والإنصياع لاوامرها 3- العمل على تأجيج الصراع بينها وبين اهلها وطرد اخوها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 115
    20 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    ابو نورة

    طلقها بس وخلنى اتزوجها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 114
    20 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    الشايب

    انا مع تعليق.. الوليد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 113
    20 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    لا شفت ما يجرحك في مجلسا قم .. مرواحك اجمل من مقابل هلايم
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  16. 112
    20 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    deleted

    أكرم أهلها تٌكرم أهلك.أعطها حقوقها.تٌعطيك حقوقك كاملة.وتذكر أن والدها ووالدتها أجداد لأبناءك.وإخوانها خوال لأبناءك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  17. 111
    20 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    💎🎀سُندُس

    هل تعلم..؟ ‏"شنجنبور" قرية هندية لا يستخدمون الأبواب🚪في منازلهم ومتاجرهم ولا يقفلون🔑 على ممتلكاتهم لأنهم يؤمنون أن إلههم الهندوسي"شاني" يحميهم من اللصوص🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 110
    20 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    الشايب

    انا مع تعليق عبدالله الغامدي كلامك صح 100%
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 109
    20 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    بعض الحلول غبيه. يقول تزوج الثانيه وابسط عمرك ؟ هو ماهو قادر على مصاريف وحده .فكيف يصرف على ثنتين. ههههه
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  20. 108
    20 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    بأعتزل الصحيفة نهائيا.

    من يتقي الله يجعل له مخرجآ... ....قم بالعدل ولا تظلمها وقم بالواجبات التي لها!!!!؟ ستجد فرج!! ... .. الحل الثاني: جزاءها من جنس العمل!!!؟ كيف!!!خلها تزور أهلك وسو بها ماتسوي بك!! وجب لشقتك اخوك!!
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  21. 107
    20 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    مستشارك

    قلل زيارتك لبيت اَهلها وخلها تروح مع السلئق او اب وسيله أمنه لاهلها اما من ناحية اخوها فالضيف3 ايام وبعدها ابحث له عن سكن مناسب واذا تستطيع ساعد او سته أشهر وبعدها يدبر اموره اهو رجال
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  22. 106
    20 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    أبسط حل عند الرجال مقولة( طلقها وتزوج عليها ) ..سبحان الله الا يعلمون ان الرسول عليه الصلاة والسلام (لعن المخببين ) ..ألا تخشى ياهذا أن تدخل في دائرة اللعن والطرد من رحمة الله ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  23. 105
    20 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    الوليد

    إذا على الذهاب لأهلها لها حق تفتخر بك وتهدي أهلها ولا تظهرك بخيل ومادام ماتكلفك في البيت شيء فهي بنت حلال وأما أخوها فحاول تتحمله لأجل زوجتك وهذا أخوها يعني في رأيك إنها تطرد أخوها استحي على وجهك
    لا يعجبني(1) اعجبني(9)
  24. 104
    20 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    رأي زائر

    يكرهه اهلها ..طيب لو كان العكس الزوجة تكرهه امه وابوه هل يرضاها؟ وكيف بيكون شعوره لو كانت زوجته تكرهه اهله؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  25. 103
    20 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    ابو يارا

    يطلقها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 102
    20 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    ابو زهرة

    امسكها مع قفاها هي واخوها ونزلهم عند بيت اهلها وارتاح ياعمي وش لك والخط المعلق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 101
    20 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    فيصل

    تزوج الثانية وابسط عمرك والله أن تتمناك وحدك
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  28. 100
    20 نوفمبر, 2016 , 13:52 م

    ت

    إقامة أخو الزوجة في بيت زوجها .قلة أدب. فالضيافه ثلاثة أيام ومازاد فهو صدقة ..بعض الناس ما تستحي. طيب يعمل يعني عنده مرتب ويستطيع أستاجار شقه.والا إخوانه يقطون له مبلغ يدبر نفسه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  29. 99
    20 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    بولا

    ورجالها عايدي ولا طفش انا مره بسنه وجهه يتقلب ويقولي متا يروحو مع ان امي وربي عسل ولا تطلب شي والله ولا النص ساعه تقعد وحست انه مو طايقها مع ان امي زي العسل بس عشان ابويا مات يمكن شاف مافي مصلحه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  30. 98
    20 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    ابو رنيم

    نزلها يامال العافيه عند باب اهلها وخلها تروح ومر بالليل وخذها من عند الباب وارجع بيتك الميانه الي حطيتها ما لها حل الا تخلق مشكله ويحسبون لك الف حساب بعدها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  31. 97
    20 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    شكلها تفش ابوهم معاد يبونها اقول ارجعي لبيت اهلك مثل كثير من الفتيات الي طلبن الطلاق ورتاحن في بيوت اهلهم اكل ومرعى وقلة صنعه وسهر باليل ونوم لاخر النهار هذا الي بتحصلينه بيت اهلك
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  32. 96
    20 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    عبدالله الغامدي

    إكرامك لأهل زوجتك هو إكرام لها الحب ليس كلام يتغنى به بل أفعال تظهر في كثير من المواقف هل ترضى أن تعامل أهلك بالمثل
    لا يعجبني(4) اعجبني(14)
  33. 95
    20 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    الشايب

    باختصار هي اطلق منك يارخمه اكرم بنت الناس وقدرهم حتى يحترموك وتترتفع في نظرهم
    لا يعجبني(6) اعجبني(16)
  34. 94
    20 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    رح تشفط فلوسك وبعد ماتخليك على الحديده .هيا رح تطلب الطلاق بنفسها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 93
    20 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    سابق

    في مثل هذه الأمور لابد من الصراحة والوضوح والبعد عن المجاملة على حساب سعادتك ولابد للزوجة ان تقدر ذلك وعلى اَهلها الا يكونوا لبطين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 92
    20 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    الشايب

    اذا كانت في حياتها عاديه معك فهذا حقها ان تحتفي بهم ويجب عليك اكرامهم تقديرا لها واذا اخوها سكن عندكم وش المشكله اجل تطرده انت صاحي تجمل يامال السلامه لارحم ابوك انت عديم المرؤه والشهامه الحق يقال
    لا يعجبني(0) اعجبني(11)
  37. 91
    20 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    زمن أغبر

    الذين يحرضون الزوج على طلاق زوجته اتقوا الله الزوج لا يريد طلاقها هو يبحث عن حل لمشكلته مع اهلها اتقوا الله في الزوجين . اعلى نسبة طلاق عندنا بسبب فقدان الحكمة والصراحة والتفاهم بين الزوجين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  38. 90
    20 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    بولا

    لا كدا عداها العيب مانت مكلف بيهم وأخوها لو في ذره رجوله مايزيد اقامته عندكم ثلاث ايام وَذَا قاله الرسول اكرام الضيف ثلاث ايام ايش يضره لو اخذ غرفه او استأجر والله سلفتي يوميا أمها وأبوها وخواتها وأخوها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 89
    20 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    💎🎀سُندُس

    قال النبي ﷺ : « أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي « " 🌸🍃
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 88
    20 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    ت

    خصلتان كريهتان في الزوج وقد ورد ذكرها في حديث! صعلوك لا مال له "بخيل" ..ورجل لايضع العصا عن عاتقه"يضرب الزوجه" ..يعني البخل والخلق السئ ويقابلهما (الكرم.... وحسن الخلق )
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  41. 87
    20 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    مشكله يصرف عليها وعلى اخوها بعد
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  42. 86
    20 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    المنصف

    تحمد الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 85
    20 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    الهمداني

    هذا حال الجميع هنا اليوم لا يستطيعون ان يكونوا مضيافين بسبب قلة المادة وشحها في اليد لكن تبي شوري شيل نسيبك اليوم يمكن ينفعك في الغد ولو اني اعرف طباع البشر هنا مافيهم فود لكن انت خسران في كل الحالات
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  44. 84
    20 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    سكاكا

    انت رخمه....الحل مشيها على الصراط المستقيم هي واهلها والا قضبها الباب قلعتها...انا عندي نفس المشكله طرت اهلها طرد عاجبها ماهو عاجبها تلحقهم ماكثر الله غير الحريم
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  45. 83
    20 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    يالطيف

    زودتوها امس ام زوجي وعلقنا بلي نقدر عليه مع الحلول والان اهل زوجي هو تحريض فكونا المشاكل هاذي لها طرقها في المحاكم تبين النصح يق لهم يكرهونك شكل ثقيلة دم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 82
    20 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    عسكري متقاعد فقير غلبان وراتبه التقاعدي الفان

    سوف نعرض مشكلتك على رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين ..للدراسة وعرضها على مجلس ..! وبعد 30 سنة سوف تجد الرد هنا بنفس المكان والصفحة .....يالله تنصر كل مظلوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  47. 81
    20 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    💎🎀سُندُس

    النساء ناقصات عقل😳
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 80
    20 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    الاسطورة

    اولا أنت لست في الجنة هذا حال الدنيا تواجه التعب والكد وحاول تتحلى بالصبر والاخلاق الحميدة والله يعوضك خير
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  49. 79
    20 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    عيسى

    تزوج موظفة ترتاح من المصاريف
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  50. 78
    20 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    يلقاها منين ولا من وين صبر جميل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 77
    20 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    طلقها ورح تلاقي 100موظفة تدور زوج تصرف عليه بدل ما هوا يصرف عليها
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  52. 76
    20 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    الحمدلله.....

    بما انها في حياتك العاديه لاتكلفك....وفقط عند الذهاب الی اهلها...واضح جدا...تحبك جدا وتريد ان يكون نظرة اهلها لك انك كريم جدا معها وتعيش في خيرك ونعمك وكرمك .. وهي بلاساس لاتكلفك الا اذا ذهبت لهم..
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  53. 75
    20 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    أم طلال

    أتوقع أن الزوج بخيل وردي نصيحه أطلبي الطلاق وخليه يخيس غريبه كيف صبرتي عليه أربع سنوات
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  54. 74
    20 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    صباح

    عطه دواء منوم هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 73
    20 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    ابراهيم السرحاني

    وليه يخططون لرؤية 2030 عشان يحلون مشكلكم ومشاكل انسباك وزجه والعيال قل لها اصبري لين تجي رؤية علي تنحل كل المشاكل السرف الريال 2030ماندفع إلا لضرورة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  56. 72
    20 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    شيعي برونزي

    بعض التعليقات للاسف لايعلمون من هم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  57. 71
    20 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    الصارم

    أن مستقبل أسرتكم يحتاج لتوفير مال لشراء أرض وبناء بيت لها ولأبنائها وتحتاج مبالغ لدراسة أبنائك وأي أمور طارئة. خذها لجلسه خاصه في مطعم راقي أو على كورنيش أو حتى سفره لتمشيه أو عمره وتناقش الموضوع معها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  58. 70
    20 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    2030

    2030 فيها حلول لمشكلتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  59. 69
    20 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    أرزة 🌲 لبنان

    خلي الطلاق آخر الحلول وحطا إدام اﻷمر الواقع وقل لها أنا متزوج وحدة فقط من العيلة ومش مجبور إصرف عالكل وبوقت الزيارة خود علبة حلو معك ما أكتر منهيك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 68
    20 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    خبير تجارب

    الحل بسيط قول اخوي يبي يسكن عندنا وشوف ردت فعلها بالرضى او التضجر وبعدين تقدر تقرر اما من ناحيت الطلبات تناقشها مع زوجتك وتشرح لها وضعك المادي من اجار ومصروف البيت والأولاد ومستقبل بيت
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  61. 67
    20 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    ابو تالا

    شف تبي الفكه من اخوها استأجر له غرفة قريبة من عمله وادفع عنه ست اشهر مقدم وزره كل يومين مره وبعدها كل اسبوع مره وشهر واقطع امها زوجتك اذا تبي اهلها سافر بها لاقرب مدينة مره وتعذر بشغلك مره وفكنا منك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  62. 66
    20 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    الصارم

    الرسول (ص) أوصانا خيراً بالنساء، وأنت أثنيت على هذه المرأه وليس فيه الا عيب بسيط تستطيع حله أو تجنبه، والرسول(ص) أن ننظر لطباعها الطيبه ونتجاهل السلبيه. أفضل حل أن تشرك بأحلامك وكيف أنك تخطط للأسرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  63. 65
    20 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    ابن المدينة المنورة

    الحل الامثل في رأيي هي الصراحة وتكون بمواجهة أخيها الساكن معهم ومصارحتة بمعاناته بصراحة وتوضيح له مشكلته بكل صدق ووضوح والطلب منه حل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  64. 64
    20 نوفمبر, 2016 , 13:32 م
    عدد التعليقات:5881

    المنتصر بالله

    أنت حلو مع نفسك يا 112ههههههههههه حسب علمي أن ليس لديك أهل ولا إخوان من حظ إللي يتزوجك خخخخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 63
    20 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    اعاذك الله والله لا يبلاك

    اللي يصبر على اذى الناس يتضاعف اجره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 62
    20 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    العزوبية ميه ميه ....... اشتري دماغك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  67. 61
    20 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    ميادة

    طلقها وخلى اهلها يبلشو بيها
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  68. 60
    20 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    طنطل

    يدك الاعلى اطرده طردة الكلب والا استغله في المشاوير والمقاضي لين يزهق اربطها فيها بمشاورها وتمشياتها هي وبزرانها واسبوع وينحاش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 59
    20 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    والله ***مشاكلكم كثيره أسرية اقتصادية اجتماعية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 58
    20 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    انا حلو

    حاول انه لا يكون فيه ميانه مع اهل زوجتك بس بنفس الوقت اكسبهم بطريقة غير مباشره مو ضروري في المال بطرق اخرا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 57
    20 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    مجتمع انوثي خنبوقيه

    طلقها وخلها تخيس عند اهلها
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  72. 56
    20 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    ابو فيصل

    كن شجاعا وخيرها بين تعديل طباعها او الزواج بأخرى
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  73. 55
    20 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    الشئ اذا زاد عن حده انقلب ضده

    في كل شئ خذ هذا المثل انت لك حقوق لا تنسى نصيبك هذا المثل يدعو للوسطيه والاعتدال اي شئ يزيد عن حده ينقلب ضده سواء سلم او حرب او غنى فاحش او اي شئ يجب ان يدرس هذا المثل لاجيالنا
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  74. 54
    20 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    شيعي برونزي

    اتقوا الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 53
    20 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    💎🎀سُندُس

    الرجال ناقصين عقل🤓
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  76. 52
    20 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    انا حلو

    واذا جا وقت روحتها لم اهلها حاول انك تاخذ اوتيل قول هاذي هديه من شخص او الدوام او احدا الشركاة الي نتعامل معاها ما اقدر اعدل الحجز وبكذا بتقعد لأنه طيبعت المرأة تحب الزين خاصه اذا كانت محرومه
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  77. 51
    20 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    🎀💫

    انت تقول في حياتكم -ماتغثك بكثر الطلبات -وش هالتناقض -
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  78. 50
    20 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    محمد

    اول مرة اشوف ابو معرفات مستذكر مستانث على جميع الموجات داخل هههههههه خنبوقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 49
    20 نوفمبر, 2016 , 13:25 م
    عدد التعليقات:5881

    المنتصر بالله

    مثل ما سكنت أخوها عندك حتى أنت دق على على أحد إخوانك وسكنه عندك السن في السن والبادي أظلم ههههههههع
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  80. 48
    20 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    من تحت الماء

    واضح انك تحبه موت أجل تحمّل الين تموت
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  81. 47
    20 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    محمد

    قلم الحقيقة داخل بمعرف مجتمع ذكوري بحت
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  82. 46
    20 نوفمبر, 2016 , 13:23 م

    🎀💫

    لا تتعذر بأهلها وأخوها -خلك صريح مع نفسك -وش مشكلتك بالضبط
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  83. 45
    20 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    لا تجعلوام

    لا تجعلوحياتكم مطارده لان فيها جاهليه الله يثبتك ويخارجك ويسلمك هذتا افكار ناس تجعلك في الواجهه انتبه واحسن الظن يمكن يرفهونك وتعوذ من النفاق وادع لنفسك ما حد يضمن الغيب
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  84. 44
    20 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    انا حلو

    الحلول كثيرة وابسط حل غير من تفكيرك شوي انك قلبت رومنسي وراعي بارتي انت وزوجتك سوها مره ومرتين بس تكون بطريقة سريعة بحيث انها تقولك خلينا وانت تتعذر بخوها انه يدخل وانت تحرج منه وكررها وقفها اهي تطلب
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  85. 43
    20 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    محمد

    ابا خنبوقة الدكر الا ان يطلع بمعرفاته الكذابه يلا اتحفنا يا دكر اقصد يا خنبوقة بتوجهاتك ***وافكرك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  86. 42
    20 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    زائر المرصد

    لو كل امراة متزوجة يٌصرف لها راتب شهري او كانت موظفة وعندها راتبها تصرف على نفسها منه كان انحلت امور عديدة بين الزوجين
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  87. 41
    20 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    شنب الأسد

    عزيزي الزوج أنت رخمه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  88. 40
    20 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    سدرة الغرمول

    الصبر ثم الصبر مثل ماهي صابره على فقرك وهمك الواجب عليك أنك تصبر عليها . صدق من قال رضينى في الهم ولهم مارضى فينا !
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  89. 39
    20 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    ناصح لوجه الله

    طالما انها جيدة في الحياة الطبيعية فهذابيسهل المهمة الحل بشرط انها تقتنع 1حدد لها عدد الزيارات 2حدد لها ملبغ لكل زيارة اشعرها ان المبالغةفي الشكليات يؤثر على حياتكم الزوجية والمادية!!! الله يوفقك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  90. 38
    20 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    عابر

    هم اهل لابناءك ، ارتقي بتصرفاتك ترتقي في نظرهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  91. 37
    20 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    انا حلو

    انا اهني المنتصر باالله على اخلاقة ونصيحتة الجميله اتمنا منه ترك المرجلة الزايدة لهالها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  92. 36
    20 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    عموري

    الحل بيدك الطلاق واترك عنك التشكي والتويل
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  93. 35
    20 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    مجتمع ذكوري بحت

    في هذا الموضوع 👈 سعودية تستغيث.. والدة زوجي لا تريدني..فما الحل؟ قالوا للزوجة اصبري واحتسبي .. وفي هذا 👆الموضوع يقولون للزوج طلقها وتزوج بغيرها ... فعلا مجتمع ذكوري اناني لا يهمهم الا مصلحتهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(9)
  94. 34
    20 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    لا ضرر ولا ضرار

    بمعنى لا تضروني ولا اضركم عشان ما يكون هناك احقاد او ما شابه ايضا قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم سو لك مقياس او قدوه او تدبير معيشه واطلعهم ولا يهمك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  95. 33
    20 نوفمبر, 2016 , 13:18 م
    عدد التعليقات:5881

    المنتصر بالله

    ***ياكثرهم في هذا الزمن هات أحد اخوانك وسكنه معك في البيت وخلهم يتهاوشون نوع من انواع الحلول هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  96. 32
    20 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    شيعي برونزي

    ياخوان اتقوا الله توبوا حاقظوا على صلواتكم استغفروالله
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  97. 31
    20 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    غريب

    وايش الي يحظك عليهم وعليها الله لا يردهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  98. 30
    20 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    متيم انا

    اغلب الناس زيك ولو قال اللي بقلبه حرضوا بنتهم عليه وخلوها تسود عليه عيشته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  99. 29
    20 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    ابوعامر

    خال عيااالك افا ياذا العلم الخال جعلها تخلى منك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  100. 28
    20 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    **************
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  101. 27
    20 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    وليتلطف

    الحل انك تعلمهم واذا ما عرفت والا ما قدرت جب لهم واحد يعلمهم والمحبه رزق من الله لكن ابذل الاسباب لن تؤمنوا حتى تحابوا خليهم يلاطفونك لا يضغطون عليك علمه الحياه علمهم اصول الحب عطهم درس ولا يكلف الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  102. 26
    20 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    أبو محمد

    تمسًك بزوجتك بسبب ماذكرته وهو (علما بأنها في حياتنا العادية لا تكلفني فوق طاقتي) ، تستطيع ان تسايس الامور الثانية بروية وحكمة ،،،، فلا تفرًط في زوجتك .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  103. 25
    20 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    تركي

    غصب عليك وعلى الي يشدلك من ***مجتمع رجال يا خنبوقة المعرفات هاذي البلد تفخر برجالها ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  104. 24
    20 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    عامل أهلها بالقدر الذي تعامل به هي أهلك. فإن كانت تكرم أهلك فأكرمها هي وأهلها .. والفلوس تروح وتجي ولا يبقى إلا قولة فلان والنعم. والطلاق مهوب حل وأنا أخوك .. ضياع وتشتت أسره. أحرص على فعل الطيب.
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  105. 23
    20 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    ابوعامر

    الزوج جهدة على قدة وشكواة بهالشكل تنقص من قدرة ماتزيدة والايام دوارة خال عيالك تتشكى من ضيافتة عطبت
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  106. 22
    20 نوفمبر, 2016 , 13:11 م
    عدد التعليقات:5881

    المنتصر بالله

    آبك آبك آبك علي الحرام أنك***مع أخوها وابلغه وقول له عان الطريق إلى بيتكم يروح يامال الفقر......?
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  107. 21
    20 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    حمد

    عناد في خنبوقة ت رقم1 اقول طلقها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  108. 20
    20 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    انت رجل رائع

    انت تداريهم ومداراه الناس صدقه لكن اذا عاملتهم بما تحب انت فسوف تنعكس الايه فيصبحون هم اللذين يستغيثون منك واسال مجرب واسال خبير وطبيب ايضا المهم الصحه لكن اوصلوا لاتفاق يحببكم في بعض هدايا سلام
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  109. 19
    20 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    معيض

    أمس واحدة ماهي طايقة ام زوجها واليوم زوج ماهو طايق أهل زوجته انا ارى الانفصال والطلاق هو الحل وبالله التوفيق
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  110. 18
    20 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    محمد

    خنبوقة ابو المعرفات ما تتوب ترى معرف مجتمع ذكوري بحت هو قلم الحقيقة خير خنبوقة تبغنا الرجال تلبس حريمي ويلبسوو عبايات ويصيرو حريم علشان حضرتك ترضى ويرضى معممينك نعم مجتمع رجال وليس ذكوري يا ذكر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  111. 17
    20 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    زائر حاليا

    قل خير او اصمت بعض التعلقات ملها داعي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  112. 16
    20 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    الحل عندي كان عالمي على الرأس وداخل العين وإذا كان طاقية مع النافذة ذبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  113. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    حكيم

    الحل باختصار يكمن في الزوجة إذا كانت تفهم وتسعى لإرضاء زوجها وليس أهلها وبس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  114. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    ابوسعود

    طلقها بالثلاث وارتاح اقسم بالله انهم مغث هذولا الحريم
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  115. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    استغث الله

    كان في عهد موسى رجل يؤذي سيدنا موسى عليه السلام فدعى عليه موسى وهو يموت يستغيث بموسى فقال له الله عزوجل ما اقسى قلبك يا موسى لو استغاثني لاغثته نوجهك لاستغاثه الله
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  116. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 13:07 م
    عدد التعليقات:5881

    المنتصر بالله

    أقول طلقها ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  117. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    شابورة

    افعل الخير وارميه في البحر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  118. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 13:07 م
    عدد التعليقات:2410

    سهم

    انصحها واجلس معها وتفاهم معها في لحظة صراحة ، فإن أصرت على أسلوبها وعنادها فهذه المرأة متطلبه ، وستتعبك في حياتك في المستقبل مع الأطفال ، طلقها وابحث عن انسانة من مستواك ، نصيحة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  119. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    مشــعل

    ياحليله لو يخلي الشكاوي للحريم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  120. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    بسااام

    خليك صريح معاها وعلمها أنك غير مسؤول عن أهلها ولا تحمل نفسك فوق طاقتها وإذا ماقدرة ضروفك رجعها لبيت أهلها والله يرزقك في وحده أفضل منها وهيا الله يرزقها في واحد يتحمل مصاريف أهلها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  121. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    طلقها وافتك منها ومن اهلها ولا تتزوج ابد ما ورا الزواج إلا الهم والفقر
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  122. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 13:06 م
    عدد التعليقات:5881

    المنتصر بالله

    الحل الوحيد هو أنك تطلقها *** لو أنا مكانك غير أطلقها ف 3333 طلقه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  123. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    ابو فهد

    تعامل مع اهلها كما تحب من زوجتك ان تعامل اهلك . وين لغة الحوار والمصارحة فيما بينكم عن هذا الموضوع . ناقشها وتفاهم معها . انصحها وفهمها وعلمها واقنعها . تكلم مع اهلها في هذا الموضوع لا تخجل منهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  124. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    الاستغفار

    اولا كثره الاستغفار ثم الصراحه ترى فيها راحه علمهم وقل لهم ما دام انك ما ظلمت احد اعاذك الله من الظلم لكي تتفاهموا وسددوا وقاربوا ونظموا حياتكم ورتبوها في اوراق واتفاقات لان اللخبطه ولا تكون مستهدف
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  125. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    ملفت الأنظار

    الم يوم وليس الم كل يوم وربي بلا قبائل بلا عادات انت تزوجت لكي ترتاح وربي لو انها اختي اقول طلق وريح بالك ولا حط شروط في انهاء المشكله وتكون راضي وهي راضيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  126. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    محب المرصد

    الحل سهل:- قلها انا اريد ان استقر بحياتي معك دون وجود شخص معنا حتى لو ابي وامي. الحاجه الثانية قلها طلبات اهلك جعلتني اكره اهلك فما هو رايك. اذ فهمت ذلك ولا تزوج وقتها بتعرف ان الله حق.
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  127. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    مجتمع ذكوري بحت

    الحين اللي قالوا للزوجة اصبري رح يقولون للزوج طلقها وخذ غيرها ... هذا هم المجتمع الذكوري تابعوا تعليقاتهم فقط .
    لا يعجبني(2) اعجبني(8)

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