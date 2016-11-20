أغيثوني..كرهت أهل زوجتي فماذا أفعل؟

صحيفة المرصد: روي أحد الأزواج معاناته التي بدأت منذ 4 سنوات مع زوجته بسبب كثرة الطلبات التي تكلفه بها أثناء زيارتها لأهلها ما جعله لا يطيق سماع ذكرهما أو ذهابها إليهم لإيصال صلة الأرحام.
وقال الزوج : أعاني من مشكلة استمرت معي 4 سنوات تقريبا، وهي أن زوجتي كلما ذهبنا إلى أهلها -وهم يقطنون بعيدا عنا- تغير حالها سواء هناك أو بعد أن نعود إلى بيتنا، وتتحدث معي عن المظهر، وما سنأخذه معنا لهم، وما ستنفقه هناك إلى غير ذلك مما لا أطيقه وهي تعلم ذلك، علما بأنها في حياتنا العادية لا تكلفني فوق طاقتي، فكرهت أهلها كلهم، فكيف أتصرف معها؟.
وأمضى قائلًا:” وما زاد الأمر صعوبة أن أخا لها جاء ليقيم معنا في نفس الشقة بغرض العمل، وأحاول أن أكون لطيفا معه لكني لا أستطيع، مما خلق المشكلات بيني وبين زوجتي لانشغالها به وبطلباته، فكيف أتصرف؟ علمًا أن إقامته ستطول.
بدورها تناشد صحيفة “المرصد” القراء الأعزاء بإعطاء الزوج بعض الحلول التي تساعده على استقرار أسرته إضافة إلى عدم استنزاف جيبه من قبل أسرة زوجته.
تعليقات ( 127 )
مـشكلها وافدة لاصار بعيد عنك معناه مش دائما وليه كل مره تكليف اذا وضعهم جيد مايحتاجون واذا وضعهم عادي اي شي يسد اهلها بعيد وتزوجتها كيف طبيت عليهم لو كنتو في فلة نمشيها لكن شقة وجالس معكم عيب مايستحي
واعضشوف طلقها ومسكها الباب ووزن وجهتها لبيت اهل ثم قلها عادتن سر وخلك ورها واحد اثنين واحدثنين غلى اليمين استديري عند باب اهلها قلها عفش ارض باب اطرق ولافتح الباب قلها عادتن سر سلم العهدة ورجع للخلف دور
السالميوالله اشوف انك انت مدلعها المفروض تقلها اذا بتروحي لاهلك ماعندي الا ٢٠٠ ريال خذيها وان شاء الله تشترين بال٢٠٠ بيت لهم واعطها الفلوس يصير اذا نزلت تشتري ماتحاسب انت خلك فقط متفرج
عوامل مساعدة لتجنب الطلاق.الاصلاح بين الزوجين-تقريب وجهات النظر -حثهم على الصبر والقناعة-ترك السهر والشلل-البعد عن العناد وكأن الزواج معركة بين الزوجين-البعد عن مال الزوجة-والحذر من إهانة أحد الزوجين لأهل الآخر-وحفظ اللسان
ايادماذا ستفعل لو كنت مكانه 1- أصارحها بذلك وأنني لاأستطيع توفير هدايا في كل مرة 2- تخفيف الزيارات لأهلها بالسنة مرة واحدة إذا كانوا بمنطقة بعيدة 3- تأخير الإنجاب حتى تتعدل 4- أخبرها بعدم قدرتي ع التوافق
عسكري متقاعد فقير غلبان وراتبه التقاعدي الفانخذ الحل إلحاقاً لماسبق وذكرته .... إذا البنت تستاهل اخلاق ودين ووجه وقفا وأنت تحبها تحمل ومن شأن عين تكرم مدينة ..وسكن اخوها عندها من صالحك يونسها وإذا راح لإهله اخذها معه وأكرم الناس يكرموك ياطيب
💎🎀سُندُسعندي حل مايخرش الميه "مضمون" بس دقيقة⏲خلينا نشوف رأي الأخوان والأخوات عقب ندلي بدلونا😊
جبال سديراذا طلبت منك زيارة اهلها قل اصبري حتى اجمع فلوس عشان الزيارة مايصلح نروح ويدينا فاضية وخلها حتى تستوي وتشتاق لاهلها وسوف تطلب منك زيارتهم بدون هدايا وعند ذلك خل احد اخوانها يجي ياخذها قل مااني فاضي
ابو مشاريعلي اخي الكريم اتباع التالي 1- لابد من ايجاد خطة مدروسه تعمل اذكاء الفتنه بينها وبين اهلها 2- عدم الإصغاء لسماع كلامها والإنصياع لاوامرها 3- العمل على تأجيج الصراع بينها وبين اهلها وطرد اخوها
ابو نورةطلقها بس وخلنى اتزوجها
الشايبانا مع تعليق.. الوليد
deletedأكرم أهلها تٌكرم أهلك.أعطها حقوقها.تٌعطيك حقوقك كاملة.وتذكر أن والدها ووالدتها أجداد لأبناءك.وإخوانها خوال لأبناءك.
💎🎀سُندُسهل تعلم..؟ "شنجنبور" قرية هندية لا يستخدمون الأبواب🚪في منازلهم ومتاجرهم ولا يقفلون🔑 على ممتلكاتهم لأنهم يؤمنون أن إلههم الهندوسي"شاني" يحميهم من اللصوص🤔
الشايبانا مع تعليق عبدالله الغامدي كلامك صح 100%
بأعتزل الصحيفة نهائيا.من يتقي الله يجعل له مخرجآ... ....قم بالعدل ولا تظلمها وقم بالواجبات التي لها!!!!؟ ستجد فرج!! ... .. الحل الثاني: جزاءها من جنس العمل!!!؟ كيف!!!خلها تزور أهلك وسو بها ماتسوي بك!! وجب لشقتك اخوك!!
مستشاركقلل زيارتك لبيت اَهلها وخلها تروح مع السلئق او اب وسيله أمنه لاهلها اما من ناحية اخوها فالضيف3 ايام وبعدها ابحث له عن سكن مناسب واذا تستطيع ساعد او سته أشهر وبعدها يدبر اموره اهو رجال
الوليدإذا على الذهاب لأهلها لها حق تفتخر بك وتهدي أهلها ولا تظهرك بخيل ومادام ماتكلفك في البيت شيء فهي بنت حلال وأما أخوها فحاول تتحمله لأجل زوجتك وهذا أخوها يعني في رأيك إنها تطرد أخوها استحي على وجهك
رأي زائريكرهه اهلها ..طيب لو كان العكس الزوجة تكرهه امه وابوه هل يرضاها؟ وكيف بيكون شعوره لو كانت زوجته تكرهه اهله؟؟
ابو يارايطلقها
ابو زهرةامسكها مع قفاها هي واخوها ونزلهم عند بيت اهلها وارتاح ياعمي وش لك والخط المعلق
فيصلتزوج الثانية وابسط عمرك والله أن تتمناك وحدك
تإقامة أخو الزوجة في بيت زوجها .قلة أدب. فالضيافه ثلاثة أيام ومازاد فهو صدقة ..بعض الناس ما تستحي. طيب يعمل يعني عنده مرتب ويستطيع أستاجار شقه.والا إخوانه يقطون له مبلغ يدبر نفسه
بولاورجالها عايدي ولا طفش انا مره بسنه وجهه يتقلب ويقولي متا يروحو مع ان امي وربي عسل ولا تطلب شي والله ولا النص ساعه تقعد وحست انه مو طايقها مع ان امي زي العسل بس عشان ابويا مات يمكن شاف مافي مصلحه
ابو رنيمنزلها يامال العافيه عند باب اهلها وخلها تروح ومر بالليل وخذها من عند الباب وارجع بيتك الميانه الي حطيتها ما لها حل الا تخلق مشكله ويحسبون لك الف حساب بعدها
عبدالله الغامديإكرامك لأهل زوجتك هو إكرام لها الحب ليس كلام يتغنى به بل أفعال تظهر في كثير من المواقف هل ترضى أن تعامل أهلك بالمثل
الشايبباختصار هي اطلق منك يارخمه اكرم بنت الناس وقدرهم حتى يحترموك وتترتفع في نظرهم
سابقفي مثل هذه الأمور لابد من الصراحة والوضوح والبعد عن المجاملة على حساب سعادتك ولابد للزوجة ان تقدر ذلك وعلى اَهلها الا يكونوا لبطين
الشايباذا كانت في حياتها عاديه معك فهذا حقها ان تحتفي بهم ويجب عليك اكرامهم تقديرا لها واذا اخوها سكن عندكم وش المشكله اجل تطرده انت صاحي تجمل يامال السلامه لارحم ابوك انت عديم المرؤه والشهامه الحق يقال
زمن أغبرالذين يحرضون الزوج على طلاق زوجته اتقوا الله الزوج لا يريد طلاقها هو يبحث عن حل لمشكلته مع اهلها اتقوا الله في الزوجين . اعلى نسبة طلاق عندنا بسبب فقدان الحكمة والصراحة والتفاهم بين الزوجين .
بولالا كدا عداها العيب مانت مكلف بيهم وأخوها لو في ذره رجوله مايزيد اقامته عندكم ثلاث ايام وَذَا قاله الرسول اكرام الضيف ثلاث ايام ايش يضره لو اخذ غرفه او استأجر والله سلفتي يوميا أمها وأبوها وخواتها وأخوها
💎🎀سُندُسقال النبي ﷺ : « أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي « " 🌸🍃
تخصلتان كريهتان في الزوج وقد ورد ذكرها في حديث! صعلوك لا مال له "بخيل" ..ورجل لايضع العصا عن عاتقه"يضرب الزوجه" ..يعني البخل والخلق السئ ويقابلهما (الكرم.... وحسن الخلق )
المنصفتحمد الله
الهمدانيهذا حال الجميع هنا اليوم لا يستطيعون ان يكونوا مضيافين بسبب قلة المادة وشحها في اليد لكن تبي شوري شيل نسيبك اليوم يمكن ينفعك في الغد ولو اني اعرف طباع البشر هنا مافيهم فود لكن انت خسران في كل الحالات
سكاكاانت رخمه....الحل مشيها على الصراط المستقيم هي واهلها والا قضبها الباب قلعتها...انا عندي نفس المشكله طرت اهلها طرد عاجبها ماهو عاجبها تلحقهم ماكثر الله غير الحريم
يالطيفزودتوها امس ام زوجي وعلقنا بلي نقدر عليه مع الحلول والان اهل زوجي هو تحريض فكونا المشاكل هاذي لها طرقها في المحاكم تبين النصح يق لهم يكرهونك شكل ثقيلة دم
عسكري متقاعد فقير غلبان وراتبه التقاعدي الفانسوف نعرض مشكلتك على رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين ..للدراسة وعرضها على مجلس ..! وبعد 30 سنة سوف تجد الرد هنا بنفس المكان والصفحة .....يالله تنصر كل مظلوم
💎🎀سُندُسالنساء ناقصات عقل😳
الاسطورةاولا أنت لست في الجنة هذا حال الدنيا تواجه التعب والكد وحاول تتحلى بالصبر والاخلاق الحميدة والله يعوضك خير
عيسىتزوج موظفة ترتاح من المصاريف
الحمدلله.....بما انها في حياتك العاديه لاتكلفك....وفقط عند الذهاب الی اهلها...واضح جدا...تحبك جدا وتريد ان يكون نظرة اهلها لك انك كريم جدا معها وتعيش في خيرك ونعمك وكرمك .. وهي بلاساس لاتكلفك الا اذا ذهبت لهم..
أم طلالأتوقع أن الزوج بخيل وردي نصيحه أطلبي الطلاق وخليه يخيس غريبه كيف صبرتي عليه أربع سنوات
صباحعطه دواء منوم هههههههه
ابراهيم السرحانيوليه يخططون لرؤية 2030 عشان يحلون مشكلكم ومشاكل انسباك وزجه والعيال قل لها اصبري لين تجي رؤية علي تنحل كل المشاكل السرف الريال 2030ماندفع إلا لضرورة
شيعي برونزيبعض التعليقات للاسف لايعلمون من هم
الصارمأن مستقبل أسرتكم يحتاج لتوفير مال لشراء أرض وبناء بيت لها ولأبنائها وتحتاج مبالغ لدراسة أبنائك وأي أمور طارئة. خذها لجلسه خاصه في مطعم راقي أو على كورنيش أو حتى سفره لتمشيه أو عمره وتناقش الموضوع معها
20302030 فيها حلول لمشكلتك
أرزة 🌲 لبنانخلي الطلاق آخر الحلول وحطا إدام اﻷمر الواقع وقل لها أنا متزوج وحدة فقط من العيلة ومش مجبور إصرف عالكل وبوقت الزيارة خود علبة حلو معك ما أكتر منهيك
خبير تجاربالحل بسيط قول اخوي يبي يسكن عندنا وشوف ردت فعلها بالرضى او التضجر وبعدين تقدر تقرر اما من ناحيت الطلبات تناقشها مع زوجتك وتشرح لها وضعك المادي من اجار ومصروف البيت والأولاد ومستقبل بيت
ابو تالاشف تبي الفكه من اخوها استأجر له غرفة قريبة من عمله وادفع عنه ست اشهر مقدم وزره كل يومين مره وبعدها كل اسبوع مره وشهر واقطع امها زوجتك اذا تبي اهلها سافر بها لاقرب مدينة مره وتعذر بشغلك مره وفكنا منك
الصارمالرسول (ص) أوصانا خيراً بالنساء، وأنت أثنيت على هذه المرأه وليس فيه الا عيب بسيط تستطيع حله أو تجنبه، والرسول(ص) أن ننظر لطباعها الطيبه ونتجاهل السلبيه. أفضل حل أن تشرك بأحلامك وكيف أنك تخطط للأسرة
ابن المدينة المنورةالحل الامثل في رأيي هي الصراحة وتكون بمواجهة أخيها الساكن معهم ومصارحتة بمعاناته بصراحة وتوضيح له مشكلته بكل صدق ووضوح والطلب منه حل
عدد التعليقات:5881
المنتصر باللهأنت حلو مع نفسك يا 112ههههههههههه حسب علمي أن ليس لديك أهل ولا إخوان من حظ إللي يتزوجك خخخخخخخخ
اعاذك الله والله لا يبلاكاللي يصبر على اذى الناس يتضاعف اجره
ميادةطلقها وخلى اهلها يبلشو بيها
طنطليدك الاعلى اطرده طردة الكلب والا استغله في المشاوير والمقاضي لين يزهق اربطها فيها بمشاورها وتمشياتها هي وبزرانها واسبوع وينحاش
انا حلوحاول انه لا يكون فيه ميانه مع اهل زوجتك بس بنفس الوقت اكسبهم بطريقة غير مباشره مو ضروري في المال بطرق اخرا
مجتمع انوثي خنبوقيهطلقها وخلها تخيس عند اهلها
ابو فيصلكن شجاعا وخيرها بين تعديل طباعها او الزواج بأخرى
الشئ اذا زاد عن حده انقلب ضدهفي كل شئ خذ هذا المثل انت لك حقوق لا تنسى نصيبك هذا المثل يدعو للوسطيه والاعتدال اي شئ يزيد عن حده ينقلب ضده سواء سلم او حرب او غنى فاحش او اي شئ يجب ان يدرس هذا المثل لاجيالنا
شيعي برونزياتقوا الله
💎🎀سُندُسالرجال ناقصين عقل🤓
انا حلوواذا جا وقت روحتها لم اهلها حاول انك تاخذ اوتيل قول هاذي هديه من شخص او الدوام او احدا الشركاة الي نتعامل معاها ما اقدر اعدل الحجز وبكذا بتقعد لأنه طيبعت المرأة تحب الزين خاصه اذا كانت محرومه
🎀💫انت تقول في حياتكم -ماتغثك بكثر الطلبات -وش هالتناقض -
محمداول مرة اشوف ابو معرفات مستذكر مستانث على جميع الموجات داخل هههههههه خنبوقه
عدد التعليقات:5881
المنتصر باللهمثل ما سكنت أخوها عندك حتى أنت دق على على أحد إخوانك وسكنه عندك السن في السن والبادي أظلم ههههههههع
من تحت الماءواضح انك تحبه موت أجل تحمّل الين تموت
محمدقلم الحقيقة داخل بمعرف مجتمع ذكوري بحت
🎀💫لا تتعذر بأهلها وأخوها -خلك صريح مع نفسك -وش مشكلتك بالضبط
لا تجعلواملا تجعلوحياتكم مطارده لان فيها جاهليه الله يثبتك ويخارجك ويسلمك هذتا افكار ناس تجعلك في الواجهه انتبه واحسن الظن يمكن يرفهونك وتعوذ من النفاق وادع لنفسك ما حد يضمن الغيب
انا حلوالحلول كثيرة وابسط حل غير من تفكيرك شوي انك قلبت رومنسي وراعي بارتي انت وزوجتك سوها مره ومرتين بس تكون بطريقة سريعة بحيث انها تقولك خلينا وانت تتعذر بخوها انه يدخل وانت تحرج منه وكررها وقفها اهي تطلب
محمدابا خنبوقة الدكر الا ان يطلع بمعرفاته الكذابه يلا اتحفنا يا دكر اقصد يا خنبوقة بتوجهاتك ***وافكرك
زائر المرصدلو كل امراة متزوجة يٌصرف لها راتب شهري او كانت موظفة وعندها راتبها تصرف على نفسها منه كان انحلت امور عديدة بين الزوجين
شنب الأسدعزيزي الزوج أنت رخمه
سدرة الغرمولالصبر ثم الصبر مثل ماهي صابره على فقرك وهمك الواجب عليك أنك تصبر عليها . صدق من قال رضينى في الهم ولهم مارضى فينا !
ناصح لوجه اللهطالما انها جيدة في الحياة الطبيعية فهذابيسهل المهمة الحل بشرط انها تقتنع 1حدد لها عدد الزيارات 2حدد لها ملبغ لكل زيارة اشعرها ان المبالغةفي الشكليات يؤثر على حياتكم الزوجية والمادية!!! الله يوفقك
عابرهم اهل لابناءك ، ارتقي بتصرفاتك ترتقي في نظرهم
انا حلوانا اهني المنتصر باالله على اخلاقة ونصيحتة الجميله اتمنا منه ترك المرجلة الزايدة لهالها
عموريالحل بيدك الطلاق واترك عنك التشكي والتويل
مجتمع ذكوري بحتفي هذا الموضوع 👈 سعودية تستغيث.. والدة زوجي لا تريدني..فما الحل؟ قالوا للزوجة اصبري واحتسبي .. وفي هذا 👆الموضوع يقولون للزوج طلقها وتزوج بغيرها ... فعلا مجتمع ذكوري اناني لا يهمهم الا مصلحتهم
لا ضرر ولا ضراربمعنى لا تضروني ولا اضركم عشان ما يكون هناك احقاد او ما شابه ايضا قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم سو لك مقياس او قدوه او تدبير معيشه واطلعهم ولا يهمك
عدد التعليقات:5881
المنتصر بالله***ياكثرهم في هذا الزمن هات أحد اخوانك وسكنه معك في البيت وخلهم يتهاوشون نوع من انواع الحلول هههههههه
شيعي برونزيياخوان اتقوا الله توبوا حاقظوا على صلواتكم استغفروالله
غريبوايش الي يحظك عليهم وعليها الله لا يردهم
متيم انااغلب الناس زيك ولو قال اللي بقلبه حرضوا بنتهم عليه وخلوها تسود عليه عيشته
ابوعامرخال عيااالك افا ياذا العلم الخال جعلها تخلى منك
وليتلطفالحل انك تعلمهم واذا ما عرفت والا ما قدرت جب لهم واحد يعلمهم والمحبه رزق من الله لكن ابذل الاسباب لن تؤمنوا حتى تحابوا خليهم يلاطفونك لا يضغطون عليك علمه الحياه علمهم اصول الحب عطهم درس ولا يكلف الله
أبو محمدتمسًك بزوجتك بسبب ماذكرته وهو (علما بأنها في حياتنا العادية لا تكلفني فوق طاقتي) ، تستطيع ان تسايس الامور الثانية بروية وحكمة ،،،، فلا تفرًط في زوجتك .
تركيغصب عليك وعلى الي يشدلك من ***مجتمع رجال يا خنبوقة المعرفات هاذي البلد تفخر برجالها ****
ابوعامرالزوج جهدة على قدة وشكواة بهالشكل تنقص من قدرة ماتزيدة والايام دوارة خال عيالك تتشكى من ضيافتة عطبت
عدد التعليقات:5881
المنتصر باللهآبك آبك آبك علي الحرام أنك***مع أخوها وابلغه وقول له عان الطريق إلى بيتكم يروح يامال الفقر......?
حمدعناد في خنبوقة ت رقم1 اقول طلقها
انت رجل رائعانت تداريهم ومداراه الناس صدقه لكن اذا عاملتهم بما تحب انت فسوف تنعكس الايه فيصبحون هم اللذين يستغيثون منك واسال مجرب واسال خبير وطبيب ايضا المهم الصحه لكن اوصلوا لاتفاق يحببكم في بعض هدايا سلام
معيضأمس واحدة ماهي طايقة ام زوجها واليوم زوج ماهو طايق أهل زوجته انا ارى الانفصال والطلاق هو الحل وبالله التوفيق
محمدخنبوقة ابو المعرفات ما تتوب ترى معرف مجتمع ذكوري بحت هو قلم الحقيقة خير خنبوقة تبغنا الرجال تلبس حريمي ويلبسوو عبايات ويصيرو حريم علشان حضرتك ترضى ويرضى معممينك نعم مجتمع رجال وليس ذكوري يا ذكر
زائر حالياقل خير او اصمت بعض التعلقات ملها داعي
حكيمالحل باختصار يكمن في الزوجة إذا كانت تفهم وتسعى لإرضاء زوجها وليس أهلها وبس
ابوسعودطلقها بالثلاث وارتاح اقسم بالله انهم مغث هذولا الحريم
استغث اللهكان في عهد موسى رجل يؤذي سيدنا موسى عليه السلام فدعى عليه موسى وهو يموت يستغيث بموسى فقال له الله عزوجل ما اقسى قلبك يا موسى لو استغاثني لاغثته نوجهك لاستغاثه الله
عدد التعليقات:5881
المنتصر باللهأقول طلقها ***
شابورةافعل الخير وارميه في البحر
عدد التعليقات:2410
سهمانصحها واجلس معها وتفاهم معها في لحظة صراحة ، فإن أصرت على أسلوبها وعنادها فهذه المرأة متطلبه ، وستتعبك في حياتك في المستقبل مع الأطفال ، طلقها وابحث عن انسانة من مستواك ، نصيحة .
مشــعلياحليله لو يخلي الشكاوي للحريم
بسااامخليك صريح معاها وعلمها أنك غير مسؤول عن أهلها ولا تحمل نفسك فوق طاقتها وإذا ماقدرة ضروفك رجعها لبيت أهلها والله يرزقك في وحده أفضل منها وهيا الله يرزقها في واحد يتحمل مصاريف أهلها
عدد التعليقات:5881
المنتصر باللهالحل الوحيد هو أنك تطلقها *** لو أنا مكانك غير أطلقها ف 3333 طلقه
ابو فهدتعامل مع اهلها كما تحب من زوجتك ان تعامل اهلك . وين لغة الحوار والمصارحة فيما بينكم عن هذا الموضوع . ناقشها وتفاهم معها . انصحها وفهمها وعلمها واقنعها . تكلم مع اهلها في هذا الموضوع لا تخجل منهم .
الاستغفاراولا كثره الاستغفار ثم الصراحه ترى فيها راحه علمهم وقل لهم ما دام انك ما ظلمت احد اعاذك الله من الظلم لكي تتفاهموا وسددوا وقاربوا ونظموا حياتكم ورتبوها في اوراق واتفاقات لان اللخبطه ولا تكون مستهدف
ملفت الأنظارالم يوم وليس الم كل يوم وربي بلا قبائل بلا عادات انت تزوجت لكي ترتاح وربي لو انها اختي اقول طلق وريح بالك ولا حط شروط في انهاء المشكله وتكون راضي وهي راضيه
محب المرصدالحل سهل:- قلها انا اريد ان استقر بحياتي معك دون وجود شخص معنا حتى لو ابي وامي. الحاجه الثانية قلها طلبات اهلك جعلتني اكره اهلك فما هو رايك. اذ فهمت ذلك ولا تزوج وقتها بتعرف ان الله حق.
مجتمع ذكوري بحتالحين اللي قالوا للزوجة اصبري رح يقولون للزوج طلقها وخذ غيرها ... هذا هم المجتمع الذكوري تابعوا تعليقاتهم فقط .