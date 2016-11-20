أغيثوني..كرهت أهل زوجتي فماذا أفعل؟

صحيفة المرصد: روي أحد الأزواج معاناته التي بدأت منذ 4 سنوات مع زوجته بسبب كثرة الطلبات التي تكلفه بها أثناء زيارتها لأهلها ما جعله لا يطيق سماع ذكرهما أو ذهابها إليهم لإيصال صلة الأرحام.

وقال الزوج : أعاني من مشكلة استمرت معي 4 سنوات تقريبا، وهي أن زوجتي كلما ذهبنا إلى أهلها -وهم يقطنون بعيدا عنا- تغير حالها سواء هناك أو بعد أن نعود إلى بيتنا، وتتحدث معي عن المظهر، وما سنأخذه معنا لهم، وما ستنفقه هناك إلى غير ذلك مما لا أطيقه وهي تعلم ذلك، علما بأنها في حياتنا العادية لا تكلفني فوق طاقتي، فكرهت أهلها كلهم، فكيف أتصرف معها؟.

وأمضى قائلًا:” وما زاد الأمر صعوبة أن أخا لها جاء ليقيم معنا في نفس الشقة بغرض العمل، وأحاول أن أكون لطيفا معه لكني لا أستطيع، مما خلق المشكلات بيني وبين زوجتي لانشغالها به وبطلباته، فكيف أتصرف؟ علمًا أن إقامته ستطول.

بدورها تناشد صحيفة “المرصد” القراء الأعزاء بإعطاء الزوج بعض الحلول التي تساعده على استقرار أسرته إضافة إلى عدم استنزاف جيبه من قبل أسرة زوجته.