مدير مشروع قطار الحرمين يكشف السبب الرئيسي وراء وقوع الحادثة

صحيفة المرصد:كشف مدير عام مشروع قطار الحرمين السريع الدكتور بسام غلمان السبب الرئيسي وراء الحادث الذي وقع بالمشروع يوم الإثنين الماضي بجدة، حيث يرجع الحادث إلى اختلال توازن العمال أثناء احتفالهم بتركيب قضبان طولها ٣٠٠ متر، خلال عودة المعدّة لمنطقة تخزينها في مخطط الرياض باتجاه ذهبان.

وأكد الغلمان أن التشغيل التدريجي للقطار يبدأ منتصف العام المقبل، مشيرا إلى أنه يتكون من 35 قطارا كهربائيا، تربط أربع مدن، وقادر على نقل 18 ألف راكب في الساعة بين مكة المكرمة وجدة، و3800 راكب في الساعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسرعته تصل إلى 300 كيلومتر/ساعة.