مدير مشروع قطار الحرمين يكشف السبب الرئيسي وراء وقوع الحادثة

صحيفة المرصد:كشف مدير عام مشروع قطار الحرمين السريع الدكتور بسام غلمان السبب الرئيسي وراء الحادث الذي وقع بالمشروع يوم الإثنين الماضي بجدة، حيث يرجع الحادث إلى اختلال توازن العمال أثناء احتفالهم بتركيب قضبان طولها ٣٠٠ متر، خلال عودة المعدّة لمنطقة تخزينها في مخطط الرياض باتجاه ذهبان.
وأكد الغلمان أن التشغيل التدريجي للقطار يبدأ منتصف العام المقبل، مشيرا إلى أنه يتكون من 35 قطارا كهربائيا، تربط أربع مدن، وقادر على نقل 18 ألف راكب في الساعة بين مكة المكرمة وجدة، و3800 راكب في الساعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسرعته تصل إلى 300 كيلومتر/ساعة.
تعليقات ( 17 )
himaالله يستر .
الظاهريلو الدولة تتعاقد مع شركات اجنبية كورية ولا تركيا ولا غربية مباشرتاً بعمالتها مثل عهد الستينات والسبعينات كان جميع مشاريع الدولة باقية برساختها ومتانتها و وفرت اكثر . لاكن الباطن ابا ان يٌقطع دابره
الظاهري الى تعليق9لا ونت الصادق من يوم ما سار العرب كلهم بشركاتهم ومؤسساتهم ينفذون المشاريع راحت المشاريع كلها سيئة وبمبالغ خيالية . الله يرحم ايام الشركات الكورية في البلد الي جودتها باقية الى يومنا هذه من قبل 50سنة
اطياف راحلةالقطار ذا استنزف مبالغ تسوي مترو لنص مدن المملكة ..
مواطن ذروقالله يعز الدوله
الذيبههههههههه اضحك الله سنك اجل احتفال العمال السبب وراء جنوح القطار ليش يحتفلون يعني اذا احتفلوا مايركبون زين ولا هناك شركات عالمية كما هو مدفوع للمتابعة عليهم عقب احتفالهم
سعودي في لندنالدكتور بسام غلمان جدا مثابر وواثق فيه وفي عمله. حصل على درجه الدكتوراه من امريكا وفي فتره زمنيه اقل من المتوقع نظهير جهده واجتهاده. ولمعرفتي الشخصيه بالدكتور دعوه يعمل وباذن الله سنرى مايسرنا.
علي العمريقطار. دبي. ابو ظبي. ١٥. دقيقه. بس. وخنا. الدمام. الرياض. عشر. ساعات. تقول. القطار. هذا. في. الهند يمشي
مهندس مطلعمن يوم ما طلع المهندسين للأردنيين والسعوديين والفلبينية من المشروع وجبته أشباه المهندسين من مصر ، عمره ما راح يشوف الخير القطار . ليست عنصرية ولكن حقيقة للاسف وفيها دلائل وإثباتات
مواطن ما زودهابيان يلجم من في نفسه مرض الإساءة والتقليل من الانجازات والتشكيك وووووو
مواطن ما زودهامشروع وطني يحق لنا الفخر والتباهي به
الهمدانيمدير مشروع قطار الحرمين يكشف السبب الرئيسي وراء وقوع الحادثة((السبب قدر الله فكان الحادث .... بس خلاص))
عبدالعزيزهايلكس هو اذا احتفلوا اختل التوازن ياخوي ترا وزنه بالاف الكيلوات معقوله كم عامل احتفل سببوا حادث
يااللهاللهم احفطهم العمال ويحفظ السائق ويحفط جميع المسلمين والمسلمات
شيعي برونزيدعاء السفر ز سبحان الذي سخر لنا هذا وماكنا له مقرنيين وانا الى ربنا لمنقلبون