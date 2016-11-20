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مدير مشروع قطار الحرمين يكشف السبب الرئيسي وراء وقوع الحادثة

20 نوفمبر, 2016 , 13:25 م
مدير مشروع قطار الحرمين يكشف السبب الرئيسي وراء وقوع الحادثة
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صحيفة المرصد:كشف مدير عام مشروع قطار الحرمين السريع الدكتور بسام غلمان السبب الرئيسي وراء الحادث الذي وقع بالمشروع يوم الإثنين الماضي بجدة، حيث يرجع الحادث إلى اختلال توازن العمال أثناء احتفالهم بتركيب قضبان طولها ٣٠٠ متر، خلال عودة المعدّة لمنطقة تخزينها في مخطط الرياض باتجاه ذهبان.

وأكد الغلمان أن التشغيل التدريجي للقطار يبدأ منتصف العام المقبل، مشيرا إلى أنه يتكون من 35 قطارا كهربائيا، تربط أربع مدن، وقادر على نقل 18 ألف راكب في الساعة بين مكة المكرمة وجدة، و3800 راكب في الساعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسرعته تصل إلى 300 كيلومتر/ساعة.



تعليقات ( 17 )

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  1. 17
    20 نوفمبر, 2016 , 16:16 م

    hima

    الله يستر .
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  2. 16
    20 نوفمبر, 2016 , 15:51 م

    الظاهري

    لو الدولة تتعاقد مع شركات اجنبية كورية ولا تركيا ولا غربية مباشرتاً بعمالتها مثل عهد الستينات والسبعينات كان جميع مشاريع الدولة باقية برساختها ومتانتها و وفرت اكثر . لاكن الباطن ابا ان يٌقطع دابره
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  3. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 15:46 م

    الظاهري الى تعليق9

    لا ونت الصادق من يوم ما سار العرب كلهم بشركاتهم ومؤسساتهم ينفذون المشاريع راحت المشاريع كلها سيئة وبمبالغ خيالية . الله يرحم ايام الشركات الكورية في البلد الي جودتها باقية الى يومنا هذه من قبل 50سنة
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  4. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    اطياف راحلة

    القطار ذا استنزف مبالغ تسوي مترو لنص مدن المملكة ..
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  5. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    مواطن ذروق

    الله يعز الدوله
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  6. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    الذيب

    ههههههههه اضحك الله سنك اجل احتفال العمال السبب وراء جنوح القطار ليش يحتفلون يعني اذا احتفلوا مايركبون زين ولا هناك شركات عالمية كما هو مدفوع للمتابعة عليهم عقب احتفالهم
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  7. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    سعودي في لندن

    الدكتور بسام غلمان جدا مثابر وواثق فيه وفي عمله. حصل على درجه الدكتوراه من امريكا وفي فتره زمنيه اقل من المتوقع نظهير جهده واجتهاده. ولمعرفتي الشخصيه بالدكتور دعوه يعمل وباذن الله سنرى مايسرنا.
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  8. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    علي العمري

    قطار. دبي. ابو ظبي. ١٥. دقيقه. بس. وخنا. الدمام. الرياض. عشر. ساعات. تقول. القطار. هذا. في. الهند يمشي
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  9. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    مهندس مطلع

    من يوم ما طلع المهندسين للأردنيين والسعوديين والفلبينية من المشروع وجبته أشباه المهندسين من مصر ، عمره ما راح يشوف الخير القطار . ليست عنصرية ولكن حقيقة للاسف وفيها دلائل وإثباتات
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  10. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    مواطن ما زودها

    بيان يلجم من في نفسه مرض الإساءة والتقليل من الانجازات والتشكيك وووووو
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  11. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    مواطن ما زودها

    مشروع وطني يحق لنا الفخر والتباهي به
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  12. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    الهمداني

    مدير مشروع قطار الحرمين يكشف السبب الرئيسي وراء وقوع الحادثة((السبب قدر الله فكان الحادث .... بس خلاص))
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  13. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    نبي قطار من الرياض لمكه وايضا قطار يربط دول الخليج مع بعض وباسرع وقت
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  14. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    إحتفال العمال بتركيب القضبان يعني جابوا العيد قبل رمضان
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  15. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    عبدالعزيز

    هايلكس هو اذا احتفلوا اختل التوازن ياخوي ترا وزنه بالاف الكيلوات معقوله كم عامل احتفل سببوا حادث
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  16. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    ياالله

    اللهم احفطهم العمال ويحفظ السائق ويحفط جميع المسلمين والمسلمات
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  17. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    شيعي برونزي

    دعاء السفر ز سبحان الذي سخر لنا هذا وماكنا له مقرنيين وانا الى ربنا لمنقلبون
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