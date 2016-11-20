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“ولاية الفقيه”.. نهجا واحدًا يجمع بين “داعش” و”حزب الله”-فيديو

20 نوفمبر, 2016 , 13:33 م
“ولاية الفقيه”.. نهجا واحدًا يجمع بين “داعش” و”حزب الله”-فيديو
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صحيفة المرصد: أظهر لقاء تلفزيوني، أجراه طوني خليفة مقدم برنامج “العين بالعين” مع أحد المواطنين اللبنانيين الذي قُتل ابنه في حلب، مدى تضليل حزب الله لشباب لبنان وإيهامهم بـ”ولاية الفقيه” التي يدعو لها الشيعي الخامنيئ.
وحين سأل المذيع ضيفه عن سبب موافقته على ذهاب ابنه إلى سوريا، أجاب: “بسبب ولاية الفقيه، التي يمثل خامنئي رأس هرمها”، بحسب وصفه.
ولما سأل المذيع: “إنت خسرت ابنك في سوريا دفاعاً عن ماذا؟”، رد الرجل: “دفاعاً عن عقيدتنا وعن وجودنا، (عن) ولاية الفقيه. السيد الخامنئي حفظه الله”، وفق ما قال.
وكان محل حديث الضيف عن “ولاية الفقيه” العابرة للحدود، فقد صاغتها إيران منذ ثورتها، وزج بها حزب الله شباب لبنان في أتون حرب سوريا.
ويسعى حزب الله لتغذية أتباعه بهذه الطائفية والولاء الأعمى، جرياً على عادة ولاية الفقيه، وإن كانت بحجة قتال تنظيم داعش في سوريا، لكنها تتطابق مع ما يحاول زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي ترسيخه في عقول أتباعه، فالسعوديون يذكرون جيداً الجريمة التي هزت مجتمعهم، حين غدر شاب بابن عمه، إثباتاً لمبايعته لقائد التنظيم المتطرف.
وفي هذه الحوادث يتساوى عند أتباع ولاية الفقيه بإيران، أو أتباع قائد تنظيم داعش، أن يمارس الشخص كل صنوف التطرف من قتل وتخريب وإيذاء، ولو كان بحق أقرب الناس، ما يؤكد أنه لا تختلف أفكار القتل كثيراً بين الجماعات التي تعتمد تصفية “الآخر” أسلوباً، على الرغم من اختلاف منشأ تلك الجماعات ومكانه.



تعليقات ( 40 )

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  1. 40
    20 نوفمبر, 2016 , 16:20 م
    عدد التعليقات:13340

    برق الحرم

    (((((عجنت فتنة هذا العصر ليلا .....وبصَمْت وضعت فيها الخميرةْ...... صنعوا تمثال ...((إرهاب)) ......وقالوا: سجل المسلم ..... في الأرض _ حضورهْ )))))
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  2. 39
    20 نوفمبر, 2016 , 16:13 م

    الفزاعة

    الدواعش والروافض سفكة دماء+العلمانيين واللبراليين سفكة فكر = التطرف والإرهاب . فهؤلاء من طرف وأولئك من طرف آخر هدفهم جميعا تشويه الإسلام و القضاء على الوسطية .
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  3. 38
    20 نوفمبر, 2016 , 16:04 م

    ولاية السفيه المجرم وولاية الخنبقة الداعشية الرافضية

    هاذا الولي السفيه المجرم ومعاه ولاية الخنبقة الداعشية روافض كفار مجرمين قتله سفاحين
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  4. 37
    20 نوفمبر, 2016 , 15:55 م
    عدد التعليقات:13340

    برق الحرم

    ((((((((الصفوي ولاية السفيه .... كبير حمير اليهود ...... والبغدادي .... كلب_ناره...... مثله مثل ..... عبيده _الاذناب الدنيئة ))))))))
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  5. 36
    20 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    88

    كيف نصدق ان الطرفين الذين يقاتلون بعض يحملون نفس الفكر و اذا كان اطاعه ولى الامر هي الجامع بين الطرفين فمعناها ان المسلمين جميعا مشملون
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  6. 35
    20 نوفمبر, 2016 , 15:52 م
    عدد التعليقات:13340

    برق الحرم

    (((((معطلِون بغاة من بني _سبأ.......((سودُ _العمائم))... كم قلـّوا وكم كثروا صفرُ الوجوه ((ورأسُ_الشركِ)) سيدهم......وسيدُ السيء((الدجال ))يا بشرُ ))))))
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  7. 34
    20 نوفمبر, 2016 , 15:36 م

    أبو بِس

    الله يلعنهم دنيا وآخرة،قتلة، الله يجمعهم في الدرك الأسفل بإذن الله الواحد الأحد.
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  8. 33
    20 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    جابر عثرات الكرام

    داعش صناعه ايرانيه سوريه لمحاربة الاسلام واتمام احكام سيطرة الصفويين والنصيريين على العراق وسوريا ولبنان وايجاد مبرر للتدخل الروسي لعجزهم منفردين عن تنفيذ مخططاتهم فكان المجرم بوتين هو النصير والمعين
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  9. 32
    20 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    ظامي اليل

    خامئيني في شبابه.عليهما من الله مايستحقان.
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  10. 31
    20 نوفمبر, 2016 , 14:51 م

    الخميني والإخوان المسلمين بسبب تشابه منهجهما وعقيدتهما بينما زيارات ولقاءات ومبايعات وتعاون من أيام حسن البنا حتي إلي يومنا سرية تارة وجهرية تارة أخرى والقاعدة اﻹخوانية الي اﻵن قاعدتها في إيران
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  11. 30
    20 نوفمبر, 2016 , 14:44 م

    صدق نبينا حين قال( إن الله ﻻ يسلط علينا عدوا سوي من أنفسنا يستبيح بيضتنا )فا هم الروافض وخوارج اﻹخوان واحزابهم الكثيرة يقتلون عامة المسلمين وحكامهم تدينا لله بتكفيرهم ونهب أموالهم وهتك أعراضهم
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  12. 29
    20 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    الروافض متمثلة بإيران والخوارج متمثلة بدواعش اﻹخوان وجهان لمنهج واحد. هو منهج الفتنة واﻹرهاب والتحريض وإستغﻻل المسلمين بإسم الدين تارة وباسم الوطنية تارة أخرى فهما محسوبان علي اﻹسﻻم والمسلمين
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  13. 28
    20 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    صدق النبي حين قال ( إن الله ﻻ يسلط علينا عدوا سوي من أنفسنا يستبيح بيضتنا )وهاهم الروافض بشعار آل البيت وخوارج اﻹخوان الدواعش بإسم الجهاد والحرية والعدالة والثورة والمساواة. وﻻءهم للخميني وحسن البنا
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  14. 27
    20 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    الروافض متمثلة بإيران والخوارج متمثلة بدواعش اﻹخوان وجهان لمنهج واحد. هو منهج الفتنة واﻹرهاب والتحريض وإستغﻻل المسلمين بإسم الدين تارة وباسم الوطنية تارة أخرى فهما محسوبان علي اﻹسﻻم والمسلمين
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  15. 26
    20 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    ابواحمد

    سؤال من اسس داعش الارهابيه. ..الجواب دول الارهاب ايران وبمساعدة إسرائيل وأمريكا وروسيا وهدفهم قتل العرب للسرقه واحتلال بلدانهم سؤال من أين الاموال لإيران.. .الجواب من مقتدرات شعب العراق وسوريا.
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  16. 25
    20 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    غرم الله

    من يوم ظهر صاحب الوجه الكئيب خميني والفتن شغاله والقتل مستمر دينهم لايدعوا الى التطور والرقي ماعندهم الا اللعن والنجاسه مع الخسه كل حياتهم استرجاع الماضي واسقاطه على الحاضر والمستقبل حياة النواح واللط
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  17. 24
    20 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    ضب ياكل خنبوقة

    ولاية الفقيه الخنبوقية
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  18. 23
    20 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشد

    كل له مخرجه وخراجاته اللهم اكفنا ضلالهم وشرهم
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  19. 22
    20 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشد

    مخرجات ولاية المرشد (( حزب الخوارج القطبي والسروري وحزب الحريات والعدالات ))
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  20. 21
    20 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشد

    مخرجات ولاية الفقيه (( حزب اللات والحوثية والحشد ووو ))
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  21. 20
    20 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشد

    62 مستشارك داعش وحزب الشيطان كلهم نتاج من الرافضه // وش جاب ولد ..... ؟ لولد ..... ؟ ربما يكون ولد ..... ؟ عاش مع ولد ....؟ ولكنهم مختلفين
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  22. 19
    20 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    ابو طلال

    من يختار ولاية سفية ايران و عصابة نوري المالكي وايران المسماه داعش فل يدفع ثم ولائه
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  23. 18
    20 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    محمد

    هاذي ولاية الخنابق المترفضة
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  24. 17
    20 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشد

    10 محب آل البيت ...الشبة بن الرافضة وداعش // شبه في الشكل والمظهر وإختلاف في في المضمون والجوهر و المنبت والعقائد واشتراك في الضلال والمخالفة للسنة والجماعة
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  25. 16
    20 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    حمد

    لعنة الله على الروافض الشيعة الدواعش ومن يؤيدهم لعنة الله على خامنئي الكافر
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  26. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    فهدالجويان

    الروافض والدواعش وجهين لعمله واحده
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  27. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشد

    لا اريكم الا ما أرى وأهديكم سبيل الرشاد !!
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  28. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشد

    لا تولي رافضي ولا تولي اخواني
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  29. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 14:06 م

    ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشد

    ضع بدل صورة البغدادي البنا أو قطب أو بديع
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  30. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشد

    ولاية فقيه حزب اللات ... وولاية مرشد حزب الاخوان !! وكل ولايه لها مخرجاتها ومنتجاتها !!
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  31. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    محب آل البيت

    الشبة بن الرافضة وداعش لبس السواد واتخاذه شعاً . مراجعهم يدعون النسب الشريف. القتل على الهوية . تكفير عامة المسلمين وقتلهم.قتل أهل الإسلام ومولات أهل الأوثان.وزاد الرافضة بتحريف القران وتكفير الصحابة
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  32. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشد

    ولاية الفقيه عند الرافضة !!!! وولاية المرشد عند الاخوان وأذنابهم !!!!
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  33. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشد

    ولاياتان وجهان لعملة ضلال وانحراف عن الدين
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  34. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    محب آل البيت

    الشبة بن الرافضة وداعش لبس السواد واتخاذه شعاً . مراجعهم يدعون النسب الشريف. القتل على الهوية . تكفير عامة المسلمين وقتلهم.قتل أهل الإسلام ومولات أهل الأوثان.وزاد الرافضة بتحريف القران وتكفير الصحابة
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  35. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 13:52 م

    مستشارك

    داعش وحزب الشيطان كلهم نتاج من الرافضه واذنابهم اليهود بمعنى داعش ايرانيه رافضيه والمنفذ سني مغسول مخه
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  36. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    الصارم

    يقاتل الإنسان عن عقيده ودفاع عن النفس والعرض وأرض الوطن، يوجد ناس تقدم أبنائهم والغالي والنفيس لأجل شخص. إذا مات أين تذهب تضحياتك وما قدمت،إنه الخسران المبين،العرب يخربون بيوتهم بأنفسهم ويقتلون بعضهم
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  37. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    عبد الله

    الكل في هذا العالم لديه قضية او مصلحة يدافع عنها وعند الله تجتمع الخصوم
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  38. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    واضح

    ولاية السفية هي الموافقة على الغاء رجولتك وادميتك واتباع نهج الشيطان الذي يروج له السفيه في طهران على امعات العرب
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  39. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    شيعي برونزي

    تعليق رقم واحد اتق الله واياك بالسب والشتم اتقوا الله
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  40. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    متابع

    ولاية الفقيه تعني حمير الفقيه اعزكم الله
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