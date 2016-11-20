صحيفة المرصد: أظهر لقاء تلفزيوني، أجراه طوني خليفة مقدم برنامج “العين بالعين” مع أحد المواطنين اللبنانيين الذي قُتل ابنه في حلب، مدى تضليل حزب الله لشباب لبنان وإيهامهم بـ”ولاية الفقيه” التي يدعو لها الشيعي الخامنيئ.
وحين سأل المذيع ضيفه عن سبب موافقته على ذهاب ابنه إلى سوريا، أجاب: “بسبب ولاية الفقيه، التي يمثل خامنئي رأس هرمها”، بحسب وصفه.
ولما سأل المذيع: “إنت خسرت ابنك في سوريا دفاعاً عن ماذا؟”، رد الرجل: “دفاعاً عن عقيدتنا وعن وجودنا، (عن) ولاية الفقيه. السيد الخامنئي حفظه الله”، وفق ما قال.
وكان محل حديث الضيف عن “ولاية الفقيه” العابرة للحدود، فقد صاغتها إيران منذ ثورتها، وزج بها حزب الله شباب لبنان في أتون حرب سوريا.
ويسعى حزب الله لتغذية أتباعه بهذه الطائفية والولاء الأعمى، جرياً على عادة ولاية الفقيه، وإن كانت بحجة قتال تنظيم داعش في سوريا، لكنها تتطابق مع ما يحاول زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي ترسيخه في عقول أتباعه، فالسعوديون يذكرون جيداً الجريمة التي هزت مجتمعهم، حين غدر شاب بابن عمه، إثباتاً لمبايعته لقائد التنظيم المتطرف.
وفي هذه الحوادث يتساوى عند أتباع ولاية الفقيه بإيران، أو أتباع قائد تنظيم داعش، أن يمارس الشخص كل صنوف التطرف من قتل وتخريب وإيذاء، ولو كان بحق أقرب الناس، ما يؤكد أنه لا تختلف أفكار القتل كثيراً بين الجماعات التي تعتمد تصفية “الآخر” أسلوباً، على الرغم من اختلاف منشأ تلك الجماعات ومكانه.
“ولاية الفقيه”.. نهجا واحدًا يجمع بين “داعش” و”حزب الله”-فيديو
صحيفة المرصد: أظهر لقاء تلفزيوني، أجراه طوني خليفة مقدم برنامج “العين بالعين” مع أحد المواطنين اللبنانيين الذي قُتل ابنه في حلب، مدى تضليل حزب الله لشباب لبنان وإيهامهم بـ”ولاية الفقيه” التي يدعو لها الشيعي الخامنيئ.
تعليقات ( 40 )
عدد التعليقات:13340
برق الحرم(((((عجنت فتنة هذا العصر ليلا .....وبصَمْت وضعت فيها الخميرةْ...... صنعوا تمثال ...((إرهاب)) ......وقالوا: سجل المسلم ..... في الأرض _ حضورهْ )))))
الفزاعةالدواعش والروافض سفكة دماء+العلمانيين واللبراليين سفكة فكر = التطرف والإرهاب . فهؤلاء من طرف وأولئك من طرف آخر هدفهم جميعا تشويه الإسلام و القضاء على الوسطية .
ولاية السفيه المجرم وولاية الخنبقة الداعشية الرافضيةهاذا الولي السفيه المجرم ومعاه ولاية الخنبقة الداعشية روافض كفار مجرمين قتله سفاحين
عدد التعليقات:13340
برق الحرم((((((((الصفوي ولاية السفيه .... كبير حمير اليهود ...... والبغدادي .... كلب_ناره...... مثله مثل ..... عبيده _الاذناب الدنيئة ))))))))
88كيف نصدق ان الطرفين الذين يقاتلون بعض يحملون نفس الفكر و اذا كان اطاعه ولى الامر هي الجامع بين الطرفين فمعناها ان المسلمين جميعا مشملون
عدد التعليقات:13340
برق الحرم(((((معطلِون بغاة من بني _سبأ.......((سودُ _العمائم))... كم قلـّوا وكم كثروا صفرُ الوجوه ((ورأسُ_الشركِ)) سيدهم......وسيدُ السيء((الدجال ))يا بشرُ ))))))
أبو بِسالله يلعنهم دنيا وآخرة،قتلة، الله يجمعهم في الدرك الأسفل بإذن الله الواحد الأحد.
جابر عثرات الكرامداعش صناعه ايرانيه سوريه لمحاربة الاسلام واتمام احكام سيطرة الصفويين والنصيريين على العراق وسوريا ولبنان وايجاد مبرر للتدخل الروسي لعجزهم منفردين عن تنفيذ مخططاتهم فكان المجرم بوتين هو النصير والمعين
ظامي اليلخامئيني في شبابه.عليهما من الله مايستحقان.
ابواحمدسؤال من اسس داعش الارهابيه. ..الجواب دول الارهاب ايران وبمساعدة إسرائيل وأمريكا وروسيا وهدفهم قتل العرب للسرقه واحتلال بلدانهم سؤال من أين الاموال لإيران.. .الجواب من مقتدرات شعب العراق وسوريا.
غرم اللهمن يوم ظهر صاحب الوجه الكئيب خميني والفتن شغاله والقتل مستمر دينهم لايدعوا الى التطور والرقي ماعندهم الا اللعن والنجاسه مع الخسه كل حياتهم استرجاع الماضي واسقاطه على الحاضر والمستقبل حياة النواح واللط
ضب ياكل خنبوقةولاية الفقيه الخنبوقية
ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشدكل له مخرجه وخراجاته اللهم اكفنا ضلالهم وشرهم
ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشدمخرجات ولاية المرشد (( حزب الخوارج القطبي والسروري وحزب الحريات والعدالات ))
ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشدمخرجات ولاية الفقيه (( حزب اللات والحوثية والحشد ووو ))
ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشد62 مستشارك داعش وحزب الشيطان كلهم نتاج من الرافضه // وش جاب ولد ..... ؟ لولد ..... ؟ ربما يكون ولد ..... ؟ عاش مع ولد ....؟ ولكنهم مختلفين
ابو طلالمن يختار ولاية سفية ايران و عصابة نوري المالكي وايران المسماه داعش فل يدفع ثم ولائه
محمدهاذي ولاية الخنابق المترفضة
ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشد10 محب آل البيت ...الشبة بن الرافضة وداعش // شبه في الشكل والمظهر وإختلاف في في المضمون والجوهر و المنبت والعقائد واشتراك في الضلال والمخالفة للسنة والجماعة
حمدلعنة الله على الروافض الشيعة الدواعش ومن يؤيدهم لعنة الله على خامنئي الكافر
فهدالجويانالروافض والدواعش وجهين لعمله واحده
ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشدلا اريكم الا ما أرى وأهديكم سبيل الرشاد !!
ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشدلا تولي رافضي ولا تولي اخواني
ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشدضع بدل صورة البغدادي البنا أو قطب أو بديع
ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشدولاية فقيه حزب اللات ... وولاية مرشد حزب الاخوان !! وكل ولايه لها مخرجاتها ومنتجاتها !!
محب آل البيتالشبة بن الرافضة وداعش لبس السواد واتخاذه شعاً . مراجعهم يدعون النسب الشريف. القتل على الهوية . تكفير عامة المسلمين وقتلهم.قتل أهل الإسلام ومولات أهل الأوثان.وزاد الرافضة بتحريف القران وتكفير الصحابة
ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشدولاية الفقيه عند الرافضة !!!! وولاية المرشد عند الاخوان وأذنابهم !!!!
ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشدولاياتان وجهان لعملة ضلال وانحراف عن الدين
محب آل البيتالشبة بن الرافضة وداعش لبس السواد واتخاذه شعاً . مراجعهم يدعون النسب الشريف. القتل على الهوية . تكفير عامة المسلمين وقتلهم.قتل أهل الإسلام ومولات أهل الأوثان.وزاد الرافضة بتحريف القران وتكفير الصحابة
مستشاركداعش وحزب الشيطان كلهم نتاج من الرافضه واذنابهم اليهود بمعنى داعش ايرانيه رافضيه والمنفذ سني مغسول مخه
الصارميقاتل الإنسان عن عقيده ودفاع عن النفس والعرض وأرض الوطن، يوجد ناس تقدم أبنائهم والغالي والنفيس لأجل شخص. إذا مات أين تذهب تضحياتك وما قدمت،إنه الخسران المبين،العرب يخربون بيوتهم بأنفسهم ويقتلون بعضهم
عبد اللهالكل في هذا العالم لديه قضية او مصلحة يدافع عنها وعند الله تجتمع الخصوم
واضحولاية السفية هي الموافقة على الغاء رجولتك وادميتك واتباع نهج الشيطان الذي يروج له السفيه في طهران على امعات العرب
شيعي برونزيتعليق رقم واحد اتق الله واياك بالسب والشتم اتقوا الله
متابعولاية الفقيه تعني حمير الفقيه اعزكم الله