شائعات فصل «بدل التدريس» تطيح بـ19 في المئة من راتب التقاعد

صحيفة المرصد: كثرت الشائعات التي تداولها المعلمون والمعلمات عن توصيات «اللجنة الثلاثية»، لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل، ما بين متفائل وحائر متردد، وخصوصاً في ما يتعلق بفصل بدل التدريس عن الراتب الأساسي في الراتب التقاعدي، وهو ما يمثل 19 في المئة من راتب المعلم.

وبحسب صحيفة الحياة شهدت الأيام الماضية تزايد أعداد المعلمين والمعلمات المتقدمين إلى التقاعد المبكر، بسبب تخوفهم من مخرجات «اللجنة» وتأثيرها في الراتب التقاعدي! وسارع المعلمون والمعلمات في إشعال مواقع التواصل الاجتماعي بإجراء إعادة «تغريدات» لبعض وزراء التعليم وأعضاء مجلس الشورى السابقين، وكذلك الإعلاميين.

واستطاع وزير التعليم السابق الدكتور عبدالعزيز الخويطر، بجهود القائمين على العملية التعليمية، تخصيص كادر تعليمي وسلم وظيفي مستقل للمعلمين، تم فيه تأكيد ضرورة ضم الراتب الأساس مع البدلات التي تمنح للمعلمين، ليستفيدوا عند التقاعد في أكبر قدر ممكن، إضافة إلى أن تكون الترقيات من مستوى إلى مستوى مربوطة بالتأهيل العلمي، وصدر بذلك قرار رسمي ليعلن على الملأ في 1402هـ.

وطالب عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي خلال تفاعله مع «وسم» ببقاء كادر المعلمين والمعلمات.

وقال عبر حسابه في «تويتر»: «هم مربو ومعلمو الأجيال، ونتطلع أن يسعى وزير التعليم الحالي الدكتور أحمد العيسى لأن يبقى كادرهم كما فعل سلفه».

وأيد المعلمون والمعلمات في مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة القاضي، واصفين مهمة التعليم بأنها «مهمة شاقة»، إذ ينبغي أن يراعى المعلم بمنحه مزيداً من المميزات التي تشجعه على أداء عمله، شريطة أن توضع لممارسي مهنة التعليم ضوابط ومعايير بما يضمن لهم الاستقرار.