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شائعات فصل «بدل التدريس» تطيح بـ19 في المئة من راتب التقاعد

20 نوفمبر, 2016 , 14:13 م
شائعات فصل «بدل التدريس» تطيح بـ19 في المئة من راتب التقاعد
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صحيفة المرصد: كثرت الشائعات التي تداولها المعلمون والمعلمات عن توصيات «اللجنة الثلاثية»، لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل، ما بين متفائل وحائر متردد، وخصوصاً في ما يتعلق بفصل بدل التدريس عن الراتب الأساسي في الراتب التقاعدي، وهو ما يمثل 19 في المئة من راتب المعلم.
وبحسب صحيفة الحياة شهدت الأيام الماضية تزايد أعداد المعلمين والمعلمات المتقدمين إلى التقاعد المبكر، بسبب تخوفهم من مخرجات «اللجنة» وتأثيرها في الراتب التقاعدي! وسارع المعلمون والمعلمات في إشعال مواقع التواصل الاجتماعي بإجراء إعادة «تغريدات» لبعض وزراء التعليم وأعضاء مجلس الشورى السابقين، وكذلك الإعلاميين.
واستطاع وزير التعليم السابق الدكتور عبدالعزيز الخويطر، بجهود القائمين على العملية التعليمية، تخصيص كادر تعليمي وسلم وظيفي مستقل للمعلمين، تم فيه تأكيد ضرورة ضم الراتب الأساس مع البدلات التي تمنح للمعلمين، ليستفيدوا عند التقاعد في أكبر قدر ممكن، إضافة إلى أن تكون الترقيات من مستوى إلى مستوى مربوطة بالتأهيل العلمي، وصدر بذلك قرار رسمي ليعلن على الملأ في 1402هـ.
وطالب عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي خلال تفاعله مع «وسم» ببقاء كادر المعلمين والمعلمات.
وقال عبر حسابه في «تويتر»: «هم مربو ومعلمو الأجيال، ونتطلع أن يسعى وزير التعليم الحالي الدكتور أحمد العيسى لأن يبقى كادرهم كما فعل سلفه».
وأيد المعلمون والمعلمات في مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة القاضي، واصفين مهمة التعليم بأنها «مهمة شاقة»، إذ ينبغي أن يراعى المعلم بمنحه مزيداً من المميزات التي تشجعه على أداء عمله، شريطة أن توضع لممارسي مهنة التعليم ضوابط ومعايير بما يضمن لهم الاستقرار.



تعليقات ( 50 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 50
    20 نوفمبر, 2016 , 17:32 م

    نفساني متخصص

    حتى لا يكون فيه تفرقه بين أبناء الشعب السعودي يجب تحقيق العدل بينهم مثل ماتم تنقيص رواتب الموظفين الشهر الماضي فمن الضروري أستقطاع شي من رواتب الكادر التعليمي . الحق حق ومافيه أحد يزعل منه
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  2. 49
    20 نوفمبر, 2016 , 17:21 م

    متابع عن بعد

    المعلم ليس كالموظف..ابني إذا جلست معه نصف ساعة جاب لي الضغط والسكر..بينما يستلمه المعلم أكثر من 6 ساعات..وبصراحة المفروض يعطى المعلم بدل ريحة..الفصل بداخله أكثر من عشرين طالب بجميع النكهات... فهمتوا..
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  3. 48
    20 نوفمبر, 2016 , 17:19 م

    ملكي

    الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. وكل مخلوق لن يخرج من الدنيا الا وهو ومستوفي رزقه.
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  4. 47
    20 نوفمبر, 2016 , 17:15 م

    💎🎀سُندُس

    مُمكن سؤال? النخلة🌴اللي قدم البوابة ويش نوعها🤔
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  5. 46
    20 نوفمبر, 2016 , 17:15 م

    قوندا

    يا عريف فرق بين الي توضف بعد الابتدائي والي أفنى عمره يدرس كيف تبي التعديل واحد وين العدل
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  6. 45
    20 نوفمبر, 2016 , 17:13 م

    💎🎀سُندُس

    آحححلى ي الشعار الجديد😉
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  7. 44
    20 نوفمبر, 2016 , 17:08 م

    صريح

    يا عريف المعلم هو رجل الأمن الأول وهو الطبيب وهو مهندس العقول وهو......الخ
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  8. 43
    20 نوفمبر, 2016 , 17:00 م

    عريف

    المعلم ماهوب اهم من العسكري اللي خصمو من راتبه يكفي ان تعديل المعلم ٥٠٠ والعسكري ١٥٠ فرق شاسع
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  9. 42
    20 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    محمد البشري

    العدل ولمساواه مطلب شعبي بين الموظفين مثل مانقصتو رواتب الموظفين الشهر الماضي يجب تنقيص رواتب المعلمين مافيه أحد أحسن من أحد كلنا في بلد واحد
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  10. 41
    20 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    صريح

    نسأل الله ان تكون هذه الدراسة في صالح المعلمين والمعلمات.
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  11. 40
    20 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    ملكي

    يتبع..... نقول الله يرزق الجميع من فضله.يجب أن يشعر الموظف بالأمان في نهاية خدمته.
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  12. 39
    20 نوفمبر, 2016 , 16:25 م

    مهزله

    المعلم اصبح مسخرة النظام وسخرية المواقع .. اول مربوط واخر مقطوع ...لك الله ايها المعلم التائه
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  13. 38
    20 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    فارس الوابصي

    في شهر 4 تنتهي اللجنه الثلاثه من دراسة وتعديل سلم رواتب المعلمين ولمعلمات تماشيآ مع رؤية السعوديه 2030 . أتوقع راح ينخفض مبلغ 3000 ريال من رواتبهم مع لحويلهم للعمل الإداري في إجازة الصيف
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  14. 37
    20 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    ابو طاقية

    ما شاءالله المعلمه تدخل مجال التدريس نحيفه ومع الوقت ومد السفر في الفسح مما لذ وطاب من الاكل والمكسرات اصبحت اوزانهن من فئات الوزن الثقيل وهذي معاناه للازواج
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  15. 36
    20 نوفمبر, 2016 , 16:21 م

    ابومحمد

    صدقوني لايهتمون في الموظف ولا الانتاجيه الموضوع اكبر مما تتصورو
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  16. 35
    20 نوفمبر, 2016 , 16:16 م

    ملكي

    هل تعلم أن السكورتي في أرامكو السعودية وسابك وفي تحليلية المياة وبعض الشركات أفضل من راتب المعلمين بخلاف السكن والعلاج ومكافأة نهاية الخدمةالتي تصل إلى فوق مليون ونصف وهم بالثانوية العامة.الل
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  17. 34
    20 نوفمبر, 2016 , 16:14 م

    اهعغفقثث

    ماجد البلوي بدل النقل 700وليس 1000واول مربطوط 8050وليس 8500للتصحيح فقط
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  18. 33
    20 نوفمبر, 2016 , 16:12 م

    أبو فارس

    أهم شي نقصو من إجازاتهم لأنهم خربو عيالنا وبناتنا قامو يقلدونهم في السفر للخارج المفروض تشغلوهم في الإجازات في الأعمال الإداريه في الجامعات وإدارة التربيه وتعلم
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  19. 32
    20 نوفمبر, 2016 , 16:09 م

    الله أكبر

    حسبنا عليكم .. اصبحنا نعيش في رعب من أجل لقمة العيش ..
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  20. 31
    20 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    ابها الخميس

    يجب ان يشارك المعلم في تحقيق 2030فهو قدوه.
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  21. 30
    20 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    ماجد البلوي

    راتب المعلم كله أساسي يبدا من 7500 ريال ويضم له 1000 ريال بدل نقل يعني أول مربوط للمعم 8500 ريال وإذا كان يعمل في هجره يصرف له بدل منطقه نائبه تعديل المعلم كل سنه 500 ريال وعنده قفزه كل 5 سنوات 1000
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  22. 29
    20 نوفمبر, 2016 , 15:56 م

    لارا

    اتمنى النظر في رواتب اخوانا في السلك العسكري ايضا
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  23. 28
    20 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    علي العمري

    رؤيه ٢٠٣٠. اه. لو. تصير رؤيه ٢٠٩٠. كان. افضل
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  24. 27
    20 نوفمبر, 2016 , 15:43 م

    عبير المنى

    فيه معلم يطرد وراء طلابه بالاجازه ليتقنو مهاراتهم بعد اسبوع الاجازه وفيه الي ساحب عليهم من اول السنه فيه الي صوته راح من الشرح وفيه الي صوته على طلابه تهديد يجب ان يكون هناك تفريق بين المتسيب والمجتهد
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  25. 26
    20 نوفمبر, 2016 , 15:38 م

    ابوراشد

    لايوجد في كادر المعلمين بدل تدريس بل راتب معلم في المستوي الذي يستحقه والدليل على ذلك ان خصم التقاعد الشهري من اصل الراتب للمعلم وهذا حق من حقوقه التي كفلها له النظام
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  26. 25
    20 نوفمبر, 2016 , 15:36 م

    اهعغفقثث

    موتوا غيظ راتب المعلم ماراح ينقص ولاراح يتغير بالعكس راح يزيد اعوذ بالله من الحسد
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  27. 24
    20 نوفمبر, 2016 , 15:33 م

    اهعغفقثث

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 23
    20 نوفمبر, 2016 , 15:32 م

    فهد١١١

    أصبحت الرؤية لاترى غير رواتب المواطنيين وحقوقهم !بينما الهدر يمين وشمال لايتم الكلام عنه!!
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  29. 22
    20 نوفمبر, 2016 , 15:29 م

    العدل

    لا بد ان يساوى المعلم بغيره من الموظفين وخصوصا اصحاب شهادات الكفاءه والثانوي لانه ما تهم الدرجه العلميه كلنا عيال تسعه
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  30. 21
    20 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    حمدالربياوي

    لايوجد اي بدلات للمعلم سوى بدل نقل *** عقد مع الدولة بهذا الشأن ومن حقي اللجوء والاحتكام الى اي جهة لاسترجاع حقوقنا
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  31. 20
    20 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    أم طلال

    تخفيض رواتب المعلمين ولمعلمات مطلب شعبي ليتحقق العدل بينهم وبين الموظفين الي تم تخفيض رواتبهم الشهر الماضي وسبب الأخر علشان تخف سفرياتهم وصرفهم وبذخهم من زود النعمه الي هم فيه
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  32. 19
    20 نوفمبر, 2016 , 15:04 م

    ابو منصور

    يتبع الى تعليق (6)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير ) . رواه الترمذي، وحسنه الالباني
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  33. 18
    20 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    ابو منصور

    وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : " ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم )
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  34. 17
    20 نوفمبر, 2016 , 15:00 م

    تعليق (6) المجهول الإسم خوفا، أشهد بالله أنك جهول لا تعرف قدر العلم ولا المعلم، كل الشرائع والقوانين كرمت المعلم ، وأعلت من شأنه وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : " ذكر لرسول الله صلى الله عليه
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  35. 16
    20 نوفمبر, 2016 , 14:58 م

    طلال الرحيلي

    المدرسين لا يودون دورهم وفاشلين
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  36. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    أم فارس

    محد خرب الشعب وخلاهم يتسلفون علشان يسافرون للخارج غير المدرسيه فتحو باب شر على الناس الله يهديهم وسبب أن رواتبهم عاليه وإجازاتهم كثير . أنا مع تخفيض رواتب المدرسين ومساواتهم مع أخوانهم الموظفين
    لا يعجبني(7) اعجبني(5)
  37. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 14:52 م

    مشكلة

    الخويطر رحمه الله لم يخدم المعلمين بكادر مميز وإنما خصم من بدل التدريس التقاعد فخدم المعلمين من حيث لا يعلم كل بدلات الموظفين لا يخصم منها تقاعد إلا بدل التدريس وعليه أصبحت مثلها مثل الراتب الأساسي
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  38. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    علي العمري

    تعليق. رقم ٢. مواطن الي. اين. اكيد. جهنم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  39. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 14:45 م

    مشكلة

    يعتقد البعض أن المعلمين لديهم بدل تدريس البدل تم ضمه إلى الراتب ويتم خصم التقاعد منه. من أراد أن يتأكد عليه أن يحصل على تعريف بالراتب قد يكون هناك قرارات أخرى وهذه تسري على الموظف والمعلم
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  40. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 14:44 م

    ااببووححمموودد

    هذا اسمه الهروب الى الامام عزيزي المعلم .. حتى لو تقاعدت اليوم , سيطبق فيك القرار غدا .. أين المفر !!
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  41. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    عبدالله

    بعض الوظائف لا شغل ولا مشغلة احسن من المعلم الف مرة
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  42. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  43. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    العلوم كلها مدحدره ... والله يستر
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  44. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    خندمه

    اي أمة لاتحرم التعليم والمعلمين بتحسين اوضاعهم بما فيها المادية فهي أمة لا مستقبل لها ، رحم الله الخويط والرشيد فهمًا من نهض بالتعليم
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  45. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    لو القرار بيدي كان خليت المعلم يرعى الغنم وقت الاجازة والجمعة والسبت عشان يعرف يفرق بين البشر والبهائم خصوصاً مدرسين الدين واللغة العربية مامنهم فائدة
    لا يعجبني(14) اعجبني(5)
  46. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 14:32 م

    يجب ان تتم معاملتهم كالعسكريين

    بدل التدريس يجب أن لا يشمل التقاعد فالمعلم والمعلمة تنقطع علاقتهم عن التعليم وعليه فهم غير مستحقين لأي بدل يخص التدريس. لو صدر فقرار اللجنة صائب فمن هم على رأس العمل يحصلون عليه فقط.
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  47. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 14:32 م

    عفاف اللحياني

    نحترم المعلمين ولمعلمات ولاكن من باب العدل ولمساواه بينهم وبين الموظفين اللذي تم أستقطاع بعض البدلات من رواتبهم يجب تخفيض رواتبهم ليكونو مشاركين في تحقيق رؤية المملكه 2030 المباركه
    لا يعجبني(8) اعجبني(6)
  48. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    ودي اضحك ههههه

    ليش اذا راح يسون هذا الشي الوزير ماله يد مجرد موظف لااقل ولااكثر يجي الشي من فوقه غصبا عنه من باب طبعا توفير الانفاق ههعههههه ودي اضحك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  49. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    مواطن ولكن ،،،،

    الى اين !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  50. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    علي العمري

    الحمد. لله. رجع. سفير نا. في. لبنان. هذا. اهم. من بدل الدريس.
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