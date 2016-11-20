صحيفة المرصد: كثرت الشائعات التي تداولها المعلمون والمعلمات عن توصيات «اللجنة الثلاثية»، لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل، ما بين متفائل وحائر متردد، وخصوصاً في ما يتعلق بفصل بدل التدريس عن الراتب الأساسي في الراتب التقاعدي، وهو ما يمثل 19 في المئة من راتب المعلم.
وبحسب صحيفة الحياة شهدت الأيام الماضية تزايد أعداد المعلمين والمعلمات المتقدمين إلى التقاعد المبكر، بسبب تخوفهم من مخرجات «اللجنة» وتأثيرها في الراتب التقاعدي! وسارع المعلمون والمعلمات في إشعال مواقع التواصل الاجتماعي بإجراء إعادة «تغريدات» لبعض وزراء التعليم وأعضاء مجلس الشورى السابقين، وكذلك الإعلاميين.
واستطاع وزير التعليم السابق الدكتور عبدالعزيز الخويطر، بجهود القائمين على العملية التعليمية، تخصيص كادر تعليمي وسلم وظيفي مستقل للمعلمين، تم فيه تأكيد ضرورة ضم الراتب الأساس مع البدلات التي تمنح للمعلمين، ليستفيدوا عند التقاعد في أكبر قدر ممكن، إضافة إلى أن تكون الترقيات من مستوى إلى مستوى مربوطة بالتأهيل العلمي، وصدر بذلك قرار رسمي ليعلن على الملأ في 1402هـ.
وطالب عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي خلال تفاعله مع «وسم» ببقاء كادر المعلمين والمعلمات.
وقال عبر حسابه في «تويتر»: «هم مربو ومعلمو الأجيال، ونتطلع أن يسعى وزير التعليم الحالي الدكتور أحمد العيسى لأن يبقى كادرهم كما فعل سلفه».
وأيد المعلمون والمعلمات في مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة القاضي، واصفين مهمة التعليم بأنها «مهمة شاقة»، إذ ينبغي أن يراعى المعلم بمنحه مزيداً من المميزات التي تشجعه على أداء عمله، شريطة أن توضع لممارسي مهنة التعليم ضوابط ومعايير بما يضمن لهم الاستقرار.
شائعات فصل «بدل التدريس» تطيح بـ19 في المئة من راتب التقاعد
صحيفة المرصد: كثرت الشائعات التي تداولها المعلمون والمعلمات عن توصيات «اللجنة الثلاثية»، لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل، ما بين متفائل وحائر متردد، وخصوصاً في ما يتعلق بفصل بدل التدريس عن الراتب الأساسي في الراتب التقاعدي، وهو ما يمثل 19 في المئة من راتب المعلم.
تعليقات ( 50 )
نفساني متخصصحتى لا يكون فيه تفرقه بين أبناء الشعب السعودي يجب تحقيق العدل بينهم مثل ماتم تنقيص رواتب الموظفين الشهر الماضي فمن الضروري أستقطاع شي من رواتب الكادر التعليمي . الحق حق ومافيه أحد يزعل منه
متابع عن بعدالمعلم ليس كالموظف..ابني إذا جلست معه نصف ساعة جاب لي الضغط والسكر..بينما يستلمه المعلم أكثر من 6 ساعات..وبصراحة المفروض يعطى المعلم بدل ريحة..الفصل بداخله أكثر من عشرين طالب بجميع النكهات... فهمتوا..
ملكيالأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. وكل مخلوق لن يخرج من الدنيا الا وهو ومستوفي رزقه.
💎🎀سُندُسمُمكن سؤال? النخلة🌴اللي قدم البوابة ويش نوعها🤔
قوندايا عريف فرق بين الي توضف بعد الابتدائي والي أفنى عمره يدرس كيف تبي التعديل واحد وين العدل
💎🎀سُندُسآحححلى ي الشعار الجديد😉
صريحيا عريف المعلم هو رجل الأمن الأول وهو الطبيب وهو مهندس العقول وهو......الخ
عريفالمعلم ماهوب اهم من العسكري اللي خصمو من راتبه يكفي ان تعديل المعلم ٥٠٠ والعسكري ١٥٠ فرق شاسع
محمد البشريالعدل ولمساواه مطلب شعبي بين الموظفين مثل مانقصتو رواتب الموظفين الشهر الماضي يجب تنقيص رواتب المعلمين مافيه أحد أحسن من أحد كلنا في بلد واحد
صريحنسأل الله ان تكون هذه الدراسة في صالح المعلمين والمعلمات.
ملكييتبع..... نقول الله يرزق الجميع من فضله.يجب أن يشعر الموظف بالأمان في نهاية خدمته.
مهزلهالمعلم اصبح مسخرة النظام وسخرية المواقع .. اول مربوط واخر مقطوع ...لك الله ايها المعلم التائه
فارس الوابصيفي شهر 4 تنتهي اللجنه الثلاثه من دراسة وتعديل سلم رواتب المعلمين ولمعلمات تماشيآ مع رؤية السعوديه 2030 . أتوقع راح ينخفض مبلغ 3000 ريال من رواتبهم مع لحويلهم للعمل الإداري في إجازة الصيف
ابو طاقيةما شاءالله المعلمه تدخل مجال التدريس نحيفه ومع الوقت ومد السفر في الفسح مما لذ وطاب من الاكل والمكسرات اصبحت اوزانهن من فئات الوزن الثقيل وهذي معاناه للازواج
ابومحمدصدقوني لايهتمون في الموظف ولا الانتاجيه الموضوع اكبر مما تتصورو
ملكيهل تعلم أن السكورتي في أرامكو السعودية وسابك وفي تحليلية المياة وبعض الشركات أفضل من راتب المعلمين بخلاف السكن والعلاج ومكافأة نهاية الخدمةالتي تصل إلى فوق مليون ونصف وهم بالثانوية العامة.الل
اهعغفقثثماجد البلوي بدل النقل 700وليس 1000واول مربطوط 8050وليس 8500للتصحيح فقط
أبو فارسأهم شي نقصو من إجازاتهم لأنهم خربو عيالنا وبناتنا قامو يقلدونهم في السفر للخارج المفروض تشغلوهم في الإجازات في الأعمال الإداريه في الجامعات وإدارة التربيه وتعلم
الله أكبرحسبنا عليكم .. اصبحنا نعيش في رعب من أجل لقمة العيش ..
ابها الخميسيجب ان يشارك المعلم في تحقيق 2030فهو قدوه.
ماجد البلويراتب المعلم كله أساسي يبدا من 7500 ريال ويضم له 1000 ريال بدل نقل يعني أول مربوط للمعم 8500 ريال وإذا كان يعمل في هجره يصرف له بدل منطقه نائبه تعديل المعلم كل سنه 500 ريال وعنده قفزه كل 5 سنوات 1000
لارااتمنى النظر في رواتب اخوانا في السلك العسكري ايضا
علي العمريرؤيه ٢٠٣٠. اه. لو. تصير رؤيه ٢٠٩٠. كان. افضل
عبير المنىفيه معلم يطرد وراء طلابه بالاجازه ليتقنو مهاراتهم بعد اسبوع الاجازه وفيه الي ساحب عليهم من اول السنه فيه الي صوته راح من الشرح وفيه الي صوته على طلابه تهديد يجب ان يكون هناك تفريق بين المتسيب والمجتهد
ابوراشدلايوجد في كادر المعلمين بدل تدريس بل راتب معلم في المستوي الذي يستحقه والدليل على ذلك ان خصم التقاعد الشهري من اصل الراتب للمعلم وهذا حق من حقوقه التي كفلها له النظام
اهعغفقثثموتوا غيظ راتب المعلم ماراح ينقص ولاراح يتغير بالعكس راح يزيد اعوذ بالله من الحسد
اهعغفقثثتعليق مخالف
فهد١١١أصبحت الرؤية لاترى غير رواتب المواطنيين وحقوقهم !بينما الهدر يمين وشمال لايتم الكلام عنه!!
العدللا بد ان يساوى المعلم بغيره من الموظفين وخصوصا اصحاب شهادات الكفاءه والثانوي لانه ما تهم الدرجه العلميه كلنا عيال تسعه
حمدالربياويلايوجد اي بدلات للمعلم سوى بدل نقل *** عقد مع الدولة بهذا الشأن ومن حقي اللجوء والاحتكام الى اي جهة لاسترجاع حقوقنا
أم طلالتخفيض رواتب المعلمين ولمعلمات مطلب شعبي ليتحقق العدل بينهم وبين الموظفين الي تم تخفيض رواتبهم الشهر الماضي وسبب الأخر علشان تخف سفرياتهم وصرفهم وبذخهم من زود النعمه الي هم فيه
ابو منصوريتبع الى تعليق (6)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير ) . رواه الترمذي، وحسنه الالباني
ابو منصوروعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : " ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم )
طلال الرحيليالمدرسين لا يودون دورهم وفاشلين
أم فارسمحد خرب الشعب وخلاهم يتسلفون علشان يسافرون للخارج غير المدرسيه فتحو باب شر على الناس الله يهديهم وسبب أن رواتبهم عاليه وإجازاتهم كثير . أنا مع تخفيض رواتب المدرسين ومساواتهم مع أخوانهم الموظفين
مشكلةالخويطر رحمه الله لم يخدم المعلمين بكادر مميز وإنما خصم من بدل التدريس التقاعد فخدم المعلمين من حيث لا يعلم كل بدلات الموظفين لا يخصم منها تقاعد إلا بدل التدريس وعليه أصبحت مثلها مثل الراتب الأساسي
علي العمريتعليق. رقم ٢. مواطن الي. اين. اكيد. جهنم
مشكلةيعتقد البعض أن المعلمين لديهم بدل تدريس البدل تم ضمه إلى الراتب ويتم خصم التقاعد منه. من أراد أن يتأكد عليه أن يحصل على تعريف بالراتب قد يكون هناك قرارات أخرى وهذه تسري على الموظف والمعلم
ااببووححممووددهذا اسمه الهروب الى الامام عزيزي المعلم .. حتى لو تقاعدت اليوم , سيطبق فيك القرار غدا .. أين المفر !!
عبداللهبعض الوظائف لا شغل ولا مشغلة احسن من المعلم الف مرة
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
خندمهاي أمة لاتحرم التعليم والمعلمين بتحسين اوضاعهم بما فيها المادية فهي أمة لا مستقبل لها ، رحم الله الخويط والرشيد فهمًا من نهض بالتعليم
يجب ان تتم معاملتهم كالعسكريينبدل التدريس يجب أن لا يشمل التقاعد فالمعلم والمعلمة تنقطع علاقتهم عن التعليم وعليه فهم غير مستحقين لأي بدل يخص التدريس. لو صدر فقرار اللجنة صائب فمن هم على رأس العمل يحصلون عليه فقط.
عفاف اللحيانينحترم المعلمين ولمعلمات ولاكن من باب العدل ولمساواه بينهم وبين الموظفين اللذي تم أستقطاع بعض البدلات من رواتبهم يجب تخفيض رواتبهم ليكونو مشاركين في تحقيق رؤية المملكه 2030 المباركه
ودي اضحك هههههليش اذا راح يسون هذا الشي الوزير ماله يد مجرد موظف لااقل ولااكثر يجي الشي من فوقه غصبا عنه من باب طبعا توفير الانفاق ههعههههه ودي اضحك
مواطن ولكن ،،،،الى اين !!
علي العمريالحمد. لله. رجع. سفير نا. في. لبنان. هذا. اهم. من بدل الدريس.