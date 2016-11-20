فلبينية تقتل كفيلتها بالساطور بمكة..والجهات الأمنية تباشر الحادثة

صحيفة المرصد:شهدت العاصمة المقدسة قبل قليل جريمة بشعة حيث أقدمت خادمة فلبينية على قتل كفيلتها بآلة حادة (ساطور) وذلك بمنزلها بحي الشرائع .

ووفقاً لموقع”سبق”باشرت الجهات الأمنية الحادثة بالانتقال للموقع إثر تلقي مركز عمليات الأمن الموحد بلاغا عن قيام الخادمة بقتل كفيلتها، كما عثر على ملابس خاصة للخادمة خلف المنزل وبها آثار الدماء .