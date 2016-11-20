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فلبينية تقتل كفيلتها بالساطور بمكة..والجهات الأمنية تباشر الحادثة

20 نوفمبر, 2016 , 14:50 م
فلبينية تقتل كفيلتها بالساطور بمكة..والجهات الأمنية تباشر الحادثة
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صحيفة المرصد:شهدت العاصمة المقدسة قبل قليل جريمة بشعة حيث أقدمت خادمة فلبينية على قتل كفيلتها بآلة حادة (ساطور) وذلك بمنزلها بحي الشرائع .

ووفقاً لموقع”سبق”باشرت الجهات الأمنية الحادثة بالانتقال للموقع إثر تلقي مركز عمليات الأمن الموحد بلاغا عن قيام الخادمة بقتل كفيلتها، كما عثر على ملابس خاصة للخادمة خلف المنزل وبها آثار الدماء .



تعليقات ( 38 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 38
    20 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    محب السلام

    نعم لا للخادمات نعم لا للذنوب والفساد نعم لا لزهق الارواح البريئة نعم لا للتبذير نعم لا لخراب ودمار البيوت نعم لا لا اساءة سمعة الوطن والدولة نعم لا للفتنة نعم أغلقوا مكاتب الاستقدام
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  2. 37
    20 نوفمبر, 2016 , 17:17 م

    عفاف اللحياني

    أخر شي ممكن أفكر فيه أني أدخل شغاله على بيتي الحمد الله لاني ناقصه يد ولاني ناقصه رجل أمور بيتي وزوجي وأبني أنا شخصيآ أقوم فيها على أكمل وجه
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  3. 36
    20 نوفمبر, 2016 , 17:12 م

    قوندا

    الدين المعامله
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  4. 35
    20 نوفمبر, 2016 , 16:58 م

    حتى نستغني عن الخادمات لابد من ان نغيير الكثير من عاداتنا بالاخص وقت الزياره خلوها خفيفه والكل يساعد الماما الضعيفه أيه تلحق لاتلحق طبخ تنظيف ترتيب مذاكره الخ لاتنسون كلمة شكراً يعطيك العافيه تعبناك..
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  5. 34
    20 نوفمبر, 2016 , 16:53 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  6. 33
    20 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    نسأل الله العافية والسلامة
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  7. 32
    20 نوفمبر, 2016 , 16:45 م
    عدد التعليقات:924

    سامية

    تعليق ٢٦ (عبدالعزيز ت 12 تكملة لتعليقك .. الخادمة شايلةالطفل وحضرتها تمر على المحلات اذا شافت بائع حلو دخلت تشتري) هكذا فكر الإخونجي ونظرته للمرأة
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  8. 31
    20 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    واحد من الناس

    انا لا اتكلم عن هذه الحالة لأني لا اعرف تفاصيلها لكن اقول عاملوهم زين يعاملوكم زين للأسف نحن نعامل الخدم بأسوء مما يعامل العبيد او حتى البهائم و لا نريدهم ينتقموا من سوء معاملتنا لهم
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  9. 30
    20 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    .

    الأمر أصبح لاعاد يحتمل واصبح كارثي ويضع علامات استفهام حقيقية
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  10. 29
    20 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    أصيلة

    بعض الشغالات بدون تعميم تجي والسماعة في اذنها وعينها ع الزوج ا الشباب في المنزل رافضة لعاداتنا وقيمنا ع الرغم أنها عارفة كل شي من مكاتب بلدها بس تمرد لو طحت في كذا اش تسوي وانت دافع دم قلبك؟؟؟؟؟
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  11. 28
    20 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    محب السلام

    اناشد حضرة أمير المؤمنيين سلمان الحزم حفظة الله. بالتدخل السريع للحد من هذه الفوضي وإغلاق كافة جميع مكاتب الاستقدام. الأمر أصبح ملحا وضروريا.. ملكنا الحبيب هو الوحيد القادر علي تمزيق هذا الملف الفاسد
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  12. 27
    20 نوفمبر, 2016 , 16:18 م

    صرصور داعشي

    تعليق 19_احنا نحلل سبب الجريمه حتى يتم تداركها في المستقبل
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  13. 26
    20 نوفمبر, 2016 , 16:12 م

    عبدالعزيز

    ت 12 تكملة لتعليقك .. الخادمة شايلةالطفل وحضرتها تمر على المحلات***
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  14. 25
    20 نوفمبر, 2016 , 16:11 م

    صرصور داعشي

    صح المتخلفات يروهم عابدات بين ايديهم والمتخلفين يروهم ماملكت ايمانهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  15. 24
    20 نوفمبر, 2016 , 16:05 م
    عدد التعليقات:5885

    المنتصر بالله

    سبب قتل الشغالات للأطفال والنساء هو سوء المعاملة لأن هؤلاء المتخلفات عقلياً تحسب ال*** فتكون النتائج هكذا قتل وسحر وهروب ووووووووو
    لا يعجبني(2) اعجبني(9)
  16. 23
    20 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    ياسر11

    نصيحة اي واحد عند شغالة من الساعة 9 مساء يخليها ترتاح -تراكم جايبين بشر يخدمونكم ماهم مكاين -الله يرحم الميتة ويتوب علينا
    لا يعجبني(1) اعجبني(11)
  17. 22
    20 نوفمبر, 2016 , 16:00 م

    ١٤ جعلك للي في بالي امين الله لايوفقك
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  18. 21
    20 نوفمبر, 2016 , 15:52 م

    قصيمي معتق

    الفلبين شعب انتقامي و اخطر من الافارقة اي غلط منك غير مقصود تأكد انه راح ينتقم منك فالواجب من يتعامل مع هذي الجنسية الحذر ثم الحذر بالتعامل
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  19. 20
    20 نوفمبر, 2016 , 15:50 م

    قل خيرا او اصمت

    استغرب من الي يبرر هالجربمه بسوء الاخلاق او يسب النساء السعوديات ؛ اتقوا الله سواء كنتوا سعوديين او غير سعوديين فجريمه القتل لا تبرر مهما كانت الاسباب وما فيه دوله اعطت الاجنبي حقه واكثر من المواطن
    لا يعجبني(2) اعجبني(16)
  20. 19
    20 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    زائر

    الله يرحم ايام جدودنا ما فبه خدم ما فبه جرائم الآن ما يمر أسبوع إلا ونسمع بخادمة سوت بلاوي البحثو عن السبب سترون العجب فأغلب من لهم خدمات فاكرين نفسهم اشتروهم عبيد عندهم وهات يا معاملات سيئة ونفسيات
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  21. 18
    20 نوفمبر, 2016 , 15:40 م

    متسلطة بهبل ومرض

    من زين النفسيات والطبع والتصرف والتربية بناتهن على التواصل ومع 🚘👳🏽 بدجه ومتبطحات على المنكرات ونسبة الطلاق متفشية فيهن ثلاث اضعاف الزواج ويمدحن حالهن
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  22. 17
    20 نوفمبر, 2016 , 15:36 م

    محب السلام

    هذا الكابوس المخيف سيبقي جاثم على صدورنا كابوس رعب حقيقي وان اختلفت فيه الآراء والتعابير .ومن هذا المنبر اناشد أمير المؤمنيين سلمان الحزم التدخل وإغلاق كافة قطاع مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة ؟؟؟
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  23. 16
    20 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    ااببووححمموودد

    المرأة الموقرة .. كفاية قرقرة , كفاية واتس , كفاية تسدح , كفاية ترهل .. وإلا الساطور من امامكم , والسحر من خلفكم !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  24. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    أبو محمد

    القهر عواقبه وخيمة ، يقول سيد الثقلين عليه افضل الصلاة والسلام (الدين المعاملة) وكذلك قال عليه الصلاة والسلام (اثنتان لاتقربهما الشرك بالله والإضرار بالناس) ......الاسلام دين ترغيب وليس دبن تنفير ....
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  25. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 15:30 م
    عدد التعليقات:924

    سامية

    أعوذ بالله الله لايبلانا ولايمتحنا رحم الله المرأة وغفر لها .***
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  26. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 15:28 م

    مـ

    الي يقهر ويحير مديحهن لحالهن وان مافيه مثلهن بالكون وهن مترديات **
    لا يعجبني(9) اعجبني(1)
  27. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 15:24 م

    سواق وايت موية

    من المناظر المؤسفة التي نراها في الأسواق أن الخادمة تحمل الطفل بيد ****
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  28. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 15:22 م

    سواق وايت موية

    تعليق ( 5 ) صح .... وننتظر نتائج التحقيق
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  29. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 15:18 م

    جنوبية..🌻🌻

    حتى الفلبينيات يقتلون عاد قدمة على شغالة فلبينية وعلى الله أن شاء الله تطلع زينة لاني راح أكون لها نحول
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  30. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    سلمانوف

    الله ينصر دينك تعليق 5 لازم نبحث عن السب حتى نداوي الجرح
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  31. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    الهمداني

    من لم يمت بالفقر والفلس والجوع مات بالساطور
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  32. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    سلمانوف

    انا مريت بتجربه وشفت معامله الوالدة الله يسامحها مع الخادمه جدا سيئه
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  33. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    متأمل

    اللهم إنا نعوذ بك من قهر الرجال ومن كيد النساء .. البعض يستخدم الخدم كالعبيد ولا يراعون مشاعرهم وراحتهم وإعطائهم حقوقهم .. والسبب في إعتقادي لا يخرج عن هذه التجاوزات الأخلاقية ،،
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  34. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    بالمختصر

    سوء المعاملة وهضم الحقوق واحتقار الانسان والتعذيب النفسي تؤدي في النهاية الي مثل هذه المأساة والله أعلم
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  35. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 15:10 م

    سلمانوف

    *** تصرفات الامهات غير انساني مافيه وحده تقتل كذ من الباب لطاقه ،،اقسم بالله قهر
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  36. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    سلمانوف

    ياخي راعوا الخادمات تراهم بشر ماهم حيوانات****
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  37. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 15:04 م

    لا حول ولا قوة إلا بالله ... الله يرحمها ... ( وما تدري نفس ماذا تكسب غداً * وما تدري نفس بأي أرض تموت ) صدق الله العظيم.
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  38. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 14:59 م

    الحق ينقال

    يجب أن يعلم الجميع بأن الخادمة ليست ضرورة وأن الحياة من غير خادمة أجمل وأفضل ، ويجب على الدولة عدم السماح باستقدام الخادمات الا لبعض الحالات النادره جداً
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