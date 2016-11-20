فلبينية تقتل كفيلتها بالساطور بمكة..والجهات الأمنية تباشر الحادثة

صحيفة المرصد:شهدت العاصمة المقدسة قبل قليل جريمة بشعة حيث أقدمت خادمة فلبينية على قتل كفيلتها بآلة حادة (ساطور) وذلك بمنزلها بحي الشرائع .
ووفقاً لموقع”سبق”باشرت الجهات الأمنية الحادثة بالانتقال للموقع إثر تلقي مركز عمليات الأمن الموحد بلاغا عن قيام الخادمة بقتل كفيلتها، كما عثر على ملابس خاصة للخادمة خلف المنزل وبها آثار الدماء .
تعليقات ( 38 )
محب السلامنعم لا للخادمات نعم لا للذنوب والفساد نعم لا لزهق الارواح البريئة نعم لا للتبذير نعم لا لخراب ودمار البيوت نعم لا لا اساءة سمعة الوطن والدولة نعم لا للفتنة نعم أغلقوا مكاتب الاستقدام
عفاف اللحيانيأخر شي ممكن أفكر فيه أني أدخل شغاله على بيتي الحمد الله لاني ناقصه يد ولاني ناقصه رجل أمور بيتي وزوجي وأبني أنا شخصيآ أقوم فيها على أكمل وجه
قونداالدين المعامله
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمنسأل الله العافية والسلامة
عدد التعليقات:924
ساميةتعليق ٢٦ (عبدالعزيز ت 12 تكملة لتعليقك .. الخادمة شايلةالطفل وحضرتها تمر على المحلات اذا شافت بائع حلو دخلت تشتري) هكذا فكر الإخونجي ونظرته للمرأة
واحد من الناسانا لا اتكلم عن هذه الحالة لأني لا اعرف تفاصيلها لكن اقول عاملوهم زين يعاملوكم زين للأسف نحن نعامل الخدم بأسوء مما يعامل العبيد او حتى البهائم و لا نريدهم ينتقموا من سوء معاملتنا لهم
.الأمر أصبح لاعاد يحتمل واصبح كارثي ويضع علامات استفهام حقيقية
أصيلةبعض الشغالات بدون تعميم تجي والسماعة في اذنها وعينها ع الزوج ا الشباب في المنزل رافضة لعاداتنا وقيمنا ع الرغم أنها عارفة كل شي من مكاتب بلدها بس تمرد لو طحت في كذا اش تسوي وانت دافع دم قلبك؟؟؟؟؟
محب السلاماناشد حضرة أمير المؤمنيين سلمان الحزم حفظة الله. بالتدخل السريع للحد من هذه الفوضي وإغلاق كافة جميع مكاتب الاستقدام. الأمر أصبح ملحا وضروريا.. ملكنا الحبيب هو الوحيد القادر علي تمزيق هذا الملف الفاسد
صرصور داعشيتعليق 19_احنا نحلل سبب الجريمه حتى يتم تداركها في المستقبل
عبدالعزيزت 12 تكملة لتعليقك .. الخادمة شايلةالطفل وحضرتها تمر على المحلات***
صرصور داعشيصح المتخلفات يروهم عابدات بين ايديهم والمتخلفين يروهم ماملكت ايمانهم
عدد التعليقات:5885
المنتصر باللهسبب قتل الشغالات للأطفال والنساء هو سوء المعاملة لأن هؤلاء المتخلفات عقلياً تحسب ال*** فتكون النتائج هكذا قتل وسحر وهروب ووووووووو
ياسر11نصيحة اي واحد عند شغالة من الساعة 9 مساء يخليها ترتاح -تراكم جايبين بشر يخدمونكم ماهم مكاين -الله يرحم الميتة ويتوب علينا
قصيمي معتقالفلبين شعب انتقامي و اخطر من الافارقة اي غلط منك غير مقصود تأكد انه راح ينتقم منك فالواجب من يتعامل مع هذي الجنسية الحذر ثم الحذر بالتعامل
قل خيرا او اصمتاستغرب من الي يبرر هالجربمه بسوء الاخلاق او يسب النساء السعوديات ؛ اتقوا الله سواء كنتوا سعوديين او غير سعوديين فجريمه القتل لا تبرر مهما كانت الاسباب وما فيه دوله اعطت الاجنبي حقه واكثر من المواطن
زائرالله يرحم ايام جدودنا ما فبه خدم ما فبه جرائم الآن ما يمر أسبوع إلا ونسمع بخادمة سوت بلاوي البحثو عن السبب سترون العجب فأغلب من لهم خدمات فاكرين نفسهم اشتروهم عبيد عندهم وهات يا معاملات سيئة ونفسيات
متسلطة بهبل ومرضمن زين النفسيات والطبع والتصرف والتربية بناتهن على التواصل ومع 🚘👳🏽 بدجه ومتبطحات على المنكرات ونسبة الطلاق متفشية فيهن ثلاث اضعاف الزواج ويمدحن حالهن
محب السلامهذا الكابوس المخيف سيبقي جاثم على صدورنا كابوس رعب حقيقي وان اختلفت فيه الآراء والتعابير .ومن هذا المنبر اناشد أمير المؤمنيين سلمان الحزم التدخل وإغلاق كافة قطاع مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة ؟؟؟
ااببووححممووددالمرأة الموقرة .. كفاية قرقرة , كفاية واتس , كفاية تسدح , كفاية ترهل .. وإلا الساطور من امامكم , والسحر من خلفكم !!
أبو محمدالقهر عواقبه وخيمة ، يقول سيد الثقلين عليه افضل الصلاة والسلام (الدين المعاملة) وكذلك قال عليه الصلاة والسلام (اثنتان لاتقربهما الشرك بالله والإضرار بالناس) ......الاسلام دين ترغيب وليس دبن تنفير ....
عدد التعليقات:924
ساميةأعوذ بالله الله لايبلانا ولايمتحنا رحم الله المرأة وغفر لها .***
مـالي يقهر ويحير مديحهن لحالهن وان مافيه مثلهن بالكون وهن مترديات **
سواق وايت مويةمن المناظر المؤسفة التي نراها في الأسواق أن الخادمة تحمل الطفل بيد ****
سواق وايت مويةتعليق ( 5 ) صح .... وننتظر نتائج التحقيق
جنوبية..🌻🌻حتى الفلبينيات يقتلون عاد قدمة على شغالة فلبينية وعلى الله أن شاء الله تطلع زينة لاني راح أكون لها نحول
سلمانوفالله ينصر دينك تعليق 5 لازم نبحث عن السب حتى نداوي الجرح
الهمدانيمن لم يمت بالفقر والفلس والجوع مات بالساطور
سلمانوفانا مريت بتجربه وشفت معامله الوالدة الله يسامحها مع الخادمه جدا سيئه
متأملاللهم إنا نعوذ بك من قهر الرجال ومن كيد النساء .. البعض يستخدم الخدم كالعبيد ولا يراعون مشاعرهم وراحتهم وإعطائهم حقوقهم .. والسبب في إعتقادي لا يخرج عن هذه التجاوزات الأخلاقية ،،
بالمختصرسوء المعاملة وهضم الحقوق واحتقار الانسان والتعذيب النفسي تؤدي في النهاية الي مثل هذه المأساة والله أعلم
سلمانوف*** تصرفات الامهات غير انساني مافيه وحده تقتل كذ من الباب لطاقه ،،اقسم بالله قهر
سلمانوفياخي راعوا الخادمات تراهم بشر ماهم حيوانات****
الحق ينقاليجب أن يعلم الجميع بأن الخادمة ليست ضرورة وأن الحياة من غير خادمة أجمل وأفضل ، ويجب على الدولة عدم السماح باستقدام الخادمات الا لبعض الحالات النادره جداً