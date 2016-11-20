ديبكا:نتيجة صعوبة الموقف..حزب الله ينقل 5 آلاف مقاتل إلى حلب

صحيفة المرصد:نقل حزب الله الأسبوع الماضي لواءين عسكريين للقتال في حلب بشمال سوريا، أحدهما لواء المشاة الآلية المجهز بالدبابات الثقيلة والأسلحة الثقيلة، والآخر لواء البنادق الآلية والكوماندوز ويضمن فرق الإغاثة مدربة خصيصا للعمل خلف خطوط العدو, ويبلغ قوام تلك القوات 5000 مقاتل.. وهكذا فإن عدد مقاتلي حزب الله في سوريا أصبح 14 أو 15 ألف جندي”.
وأضاف موقع ديبكا في تقرير ترجمته وطن أنه وفقا لمصادر عسكرية روسية فإن هدف هذه التغيرات كسب المعركة مع المتمردين السوريين في حلب.
ثم يتم إرسال الفرقتين لمحافظة إدلب حيث يوجد أكبر تجمع من المقاتلين، ويعتبر اللواءاين السابقين الآن في طليعة الهجوم السوري على شرق حلب.
وكشفت مصادر عسكرية خاصة بديبكا أن أفواج المشاة مجهزة بالأسلحة الأمريكية كما ناقلات الجنود المدرعة والدبابات وشعبة الإغاثة مجهزة بالأسلحة الروسية، واهو الأمر الذي يؤكد أن حزب الله الآن يعمل على بناء قواته وتزويدها بأنظمة الأسلحة التي يحتاج إليها.
ولفت الموقع العبري إلى أنه في بعض الوحدات وأنظمة الأسلحة يوجد تداخل من المعدات الأمريكية والروسي. فعلى سبيل المثال، تتكون ناقلات الجنود المدرعة من طرازات أمريكية، ويوجد ضمن قوات حزب الله أسلحة روسية. موضحا أنه لم يكن هذا هو الحال يوم الأحد الماضي عند الانتهاء من وضع اثنين من التطورات الجديدة لحزب الله في حلب، والعرض العسكري الذي عقد في جبال القصير السورية والقلمون في وسط سوريا، حيث كانت هناك بعض الوحدات مجهزة بأسلحة أمريكية. وفي الواقع لم يكن هناك موكب عسكري بالقصير، ولكن ظهرت عدة تجمعات أسلحة أمريكية في أيدي المنظمة لغرض التصوير.
ومنذ ثلاث سنوات مع بدء حزب الله التدخل لصالح دعم الرئيس السوري في يونيو 2013، أصبحت مدينة القصير مركز عسكري لحزب الله في سوريا. حتى صار حزب الله موجودا بها وهجرها سكانها وتم إنشاء مصانع للعديد من الأسلحة التي تعكس، من بين أمور أخرى أن منظومات الأسلحة تتطور خلال الحرب في المدينة. وكان واحدا من المشاريع العسكرية الرئيسية التي ظهرت مؤخرا في القصير وتابعة لحزب الله إنشاء شعبة لواء الإغاثة حيث تم بناء هذه الوحدة في شكل قوات خاصة من الحرس الثوري الإيراني، ومجهزة بعربات خاصة تسمى “الجهاد المحمول، والهواتف النقالة وتسمح هذه المركبات للقوات بالتحرك في المناطق التي يصعب فيها التضاريس.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها لواء كامل تابع لحزب الله يشارك في عمل عسكري في سوريا. وقد تم تجهيز قسم الإغاثة، والقوات الخاصة في سوريا بالشاحنات وعربات بيك آب والتي تتكون من رشاشات ثقيلة روسية. وصواريخ باتريوت ومدفع رشاش ثقيل وأنظمة الترشيح التلقائية التي تثبت أن السيارة تم تكييفها لحرب الصحراء حيث ضباب كثيف ورؤية مرهقة وأيضا هذه المركبات قادرة على العمل في ظروف متغيرة ودرجة حرارة حادة في المناطق القاحلة.
تعليقات ( 17 )
زيادوش فيكم حزب الله راح يحررلنا القدس..بس بعد ما يذبح جميع السوريين
ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلاماللهم يامن لايعجزه شي ولايققهر شي ياجبار السموات والارض وانت على كل شي قدير احصه عددا واقتلهم بددا ولاتغادرمنهم احد وازر المجاهدين بجند من جندك ترهب بهم عدوهم وعدوك
الاحساءيعودون بإذن الله إلى المشرك الكافر حسن نصر الشيطان في كيس زبايل حتى يطعم لحومهم العفنه الكلاب الضاله في لبنان كما أطعم الجيش الحر لحوم جنود حزب الشيطان الكلاب الضالة في سوريا هذا مصير من كفر بالله وال
اللهم أنصر المجاهدين وأحفظهم وأحفظ أهل السنة وأبنائهم عامة في كل مكانأتمنى الفزعة يامسلمين ياعرب يا أهل السنة مع أخوانكم ساعدوهم ولاتتركوهم
الهمدانياللهم اعن السعوديين على صعاب الحياة ويسر لهم امرهم ولا تحرمهم من الوظائف والسكن الحلال اللهم اخفض فواتير كهربهم ومائهم اللهم اعتقهم من ساهر وراصد اللهم خفف الضرائب عليهم اللهم امين
ماهم بإمة أحمد لأ والذي فطر السماء ماهم بإمة خير خلق الله بدأً وأنتهاءالشيععة الراافضة المجرمين نقلو الحرب من على إسرائيل إلى على المسلمين المؤمنين ووالله أنهم ليسو مسلمين مؤمنين او اتباع لآل البيت رضوان الله عليهم بل أعداء وهم عبيد وخدم للصهاينة_واتحدى احد يقول غير ذلك
اليوسياللهم عليك باليهود والرافضة والنصيرية والحوثية ومن يقف معهم او يساندهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وباعد بين قلوبهم اللهم انزل الرعب في قلوبهم اللهم انصر أهل السنة في سوريا والعراق واليمن على اعداءهم .
اليوسياللهم ان أعداء أهل السنة تجمعوا لقتال من يشهد انك انت الله لا اله الاانت وان محمد عبدك وَرَسُولِكَ عليه الصلاة والسلام اللهم انزل الرعب في قلوبهم اللهم باعد بين قلوبهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم يارب .
الراصداللهم سلط عليهم طير أبابيل وفرق شملهم وادخل الرعب في قلوبهم الروافض اذناب الفرش لعنهم الله
جبال سديرايران هربت وجعلت حمير العرب وقودا لهذة الحرب انا اقول وباذن الله اعتبرو حزب الشيطان منتهي هذا اخر مافي جعبتة ماذا يساواي امام السوريين الشجعان الذين جننو الروس والمجوس لم ياتي احد الى ارضهم وخرج سالما
محمداللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم لا ترفع لهم في ارض الاسلام رايه ولا تحقق لهم غايه واجعلهم لغيرهم عبره وآيه
محمداللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم غنيمه للمسلمين
زائرابوفوازالاصعوبه موقف ولاشي حزب الشيطان يعمل ويحقق تقدم على جميع لاصعده في لبنان وغير لبنان وهذا يسمونه تطهير المواقع من بواقي أوممممممماتبقى (السنه )) نامو بس وأحلام سعيده ولايام القادمه ليست لنا نحن الس
صنداحيالشرهه على جامعتنا العربية . كان تسمح للي يبي ينصر المستضعفين من أهل السنه بحلب . فالذي يصير هناك إبادة وفرض سيطرة وايديولوجيا علوية رافضية مجوسية إلا لعنة الله على بشار وزميره
علي العمريحزب. الله. يعمل. ومجنون. ندعو. عليهم. باقي. شهر. حلب. ودلب وترجع. الي. بشار. كلام. اكيد
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برق الحرم((((((( كيف ينقل زميرة حمير اليهود (((5000)) مرتزق لبناني ..... في ظل الحكومة الجديدة .... او هي مثل سابقتها صماء صنجاء.... لاترى لاتسمع ولاتحكم )))))))