صحيفة المرصد: روى على الحسين، مدير العمليات والطوارئ بالنيابة بأمانة القصيم، تفاصيل عملية ضبط 25 شاحنة محملة بدجاج منتهي الصلاحية قبل توزيعها بالأسواق قائلًا:” البداية كانت يوم الأحد الماضي حيث ورد بلاغ من الدوريات الأمنية يفيد بوجود 11 شاحنة تبريد محملة بمواد منتهية الصلاحية غرب جامعة القصيم”.
وأضاف الحسين:” على الفور تم التعامل مع البلاغ والتحفظ على المضبوطات وإحضار الشاحنات ومحتوياتها إلى مبنى إدارة العمليات والطوارئ التابع للأمانة، وأثناء التحقيق مع سائقي الشاحنات اعترفوا بوجود 14 شاحنة أخرى متوجهة إلى المنطقة الغربية٬ فتم التواصل مع قائدها والتفاوض بصفة عميل يريد شراء الكمية الموجودة بعهدته٬ وبالفعل تم الاتفاق معه٬ وعاد للقصيم.
واستطرد:” بعد ذلك تم التنسيق مع أمن الطرق بالقصيم٬ حيث تم إيقاف 12 شاحنة عائدة للقصيم بالقرب من الحناكية٬ ومن ثم إحضارها لمقر العمليات والطوارئ بالأمانة”.
وعن الشاحنتين المتبقيتين قال مدير العمليات بأمانة القصيم، إنه تبقت شاحنتان كانتا على مشارف مكة المكرمة٬ فتفاوض معهما قائد المجموعة للعودة إلى القصيم٬ وبالفعل رجعوا فجر الثلاثاء٬ وفي اليوم ذاته تم تشكيل لجنة من الأمانة للتقصي والتحقق من مكان التحميل.
وبين الحسين، أنه وجد أن كل شاحنة كانت محملة بـ3200 كرتون دجاج منتهي الصلاحية٬ كما وجد في مكان التحميل نحو 3200 كرتونة٬ فتم مخاطبة الجهات المعنية لبحث طريقة التخلص منها بطريقة سليمة ونظامية٬ كما شكلت لجنة للتحقيق في الضبطية.
تفاصيل جديدة في قضية الدجاج الفاسد يرويها مدير الطوارئ بأمانة القصيم
صحيفة المرصد: روى على الحسين، مدير العمليات والطوارئ بالنيابة بأمانة القصيم، تفاصيل عملية ضبط 25 شاحنة محملة بدجاج منتهي الصلاحية قبل توزيعها بالأسواق قائلًا:” البداية كانت يوم الأحد الماضي حيث ورد بلاغ من الدوريات الأمنية يفيد بوجود 11 شاحنة تبريد محملة بمواد منتهية الصلاحية غرب جامعة القصيم”.
تعليقات ( 28 )
العنزيمانا وزيره اسويديه اقيلت من وزارتها بسبب انها زودت سيارتها الخاصة بالوقود من ميزانيه الدوله يعني ماسرقت مليارات أوغشت شعب كامل بدجاج والله انها اكبر جريمه******
واحدالسرطانات والامراض كثرت من جراء هذه المخالفات المميته والسبب العمالة الاجنبية التي لاتخاف
وشك وشكلماذا لايتم التشهير به وبغيره اذا اخطأ في حق المجتمع.
زائرابوفوازلكم كم يوم الدجاج الفاسد وتجار الدجاج يعني مافيه فاسد وفسيد لا الدجاج وتجاره الدجاج في أكبر من هذا بس اكلوه وسكتو لايطلع لكم ديك واصل وجبر كم على تقبل الموضوع بصدر رحب
شايممن لجنه الى لجنة ضاعت القضية كالعاده
العنوان مغاير للمحتوىعدم الشفافية والافصاح من المسؤلين سبب رئيس للانتشار الفساد حتى طريقة اتلاف الدجاج الفاسد لم يتخدوا قرار بها بمعنى ان هؤلاء المسوؤلين لم يتوقعوا هكذا مشكلة الشكوى لله
لن نجـد سعوديا فأيـن نظام نطاقات ياوزارة العمـل ؟؟هذا هو السر فى عدم السعودة فى بعض المؤسسات ان المسؤلين يخافون الموظفين السعودين ان يكونوا اعينا وآذان للدولة اعزها الله و25 شـاحنة مشروع كبير !! فأين نطاقات والسعوة ياوزارة العمل ؟
خالدمع انو للحين ما ذكر مين ورها ومين صاحبه العقاب الرادع انو كل يوم ياكل هو واولادة والي يشتغل معاه والي يسوقو الشاحنات لحد ما يخلص الدجاج الفاسد كله بدال ما يسمم النس باكل الدجاج ولا همه
الحق ينقالجميع شركات الدواجن تستعيد الدجاج المنتهي الصلاحية ولانعرف مصيره وكذلك شركات الألبان أعتقد انه يعاد بيعه مرة أخرى بعد إضافة مواد ضارة بصحة المستهلك وتغيير تاريخ الصلاحية
عموريخلافات ادت الى كشف الدجاج المنتهي والا البلدية ماعندها الا الخرطي
قلم مكسورننتظر إعلان والتشهير بإسم هذا الشخص عديم الإنسانية الذي يقف خلف هذه العملية
باب الشمالمافي شي جديد من صاحب الثلاجات ومن صاحب الشحنة ومن اين اتت الشحنة واين تذهب الشحنة بالتحديد ....
himaطبعا البركه في هوامير الفيز,اللي ترسو البلد بلعماله اللي تاكل الزلط والبشر.
الحقبانيعلم سبحان الله اول مره اسمع اهتم ببلاغ اعرف ان أي بلاغ يتم اهل بدليل امور كثير بس اتمن انه ثبات ان في شخص كان له دور في سلمة المواطنين ان يجزاء برهم وليس شهاده الانه موقت تذكر في سجله الوظيفه علم
ابراهيم3200كرتون و25 شاحنة يعني 80 الف كرتون 800 الف دجاجة ببساطة مليون و600 الف ضحية لو افترضنا ان الشخص ياكل نصف حبة جريمة كبرى
ام محمدالسؤال هنا الى من تعود ملكية هالدجاج الفاسد !؟لا بد من التشهير وإلا لن يتعدل الحال وسيستمر الفساد في كل مكان طالما الناس تخشى الفضيحة أكثر من خشيتهم من الله ، لا بارك الله فيهم ولا من تستر عليهم
سابقاسغربت البلدية تقوم بمادرة او مجهود كهذا ولو الله ثم الدوريات الأمنية بيض الله وجيههم كان توزعت على المطاعم وأكلها كما أكلوا غيرها
أحمدأظم صوتي لصوت الأخ أبو هاني (صاحب التعليق رقم:5). حفظ الله بلادنا من كل مفسد اللهم آمين.
احمديعني اكثر من 400 الف دجاجة منتهية الصلاحية فلو وزعت على الاسواق والمطاعم كم سيتسمم من شخص غافل وكم سيكون عدد الوفيات فيجب تشديد العقوبة على ذلك التاجر حماية للناس ليرتدع ويتعض غيره
أبجد هوزلكن الى الآن ما أبلغتونا من المسئول عن هذه الكمية الهائلة،هل هو صاحب مزرعة الدجاج أم الموزع، وماهية العقوبة التي ستفرض عليه والتي من المفروض أن يعلن عنها بوسائل الاعلام ويشهر به باعلان مدفوع على حسابه
ابوهانيياليت من المسوءليين بالقصيم انه تتم مكافأة الشخص المتسبب في كشف هالجريمه سواء كان من رجال الدوريات الامنيه او خلافه وتكون مكافأة كبيره على قدر الحدث وتعلن لوسائل الاعلام
فهد سعدونفيه شركات غير معروفة تقوم بشراء الدجاج المثلج منتهى الصلاحية وتقوم بتذويبه ووضعه في أكياس ثم بيعه في السوق على أنه دجاج مبرد نصيحه لأحد يشتري الا من شركه موثوق بها ومعروفة
وزير الأسفلتوش نوع هذا الدجاج...افيدونا..حتى نأخذ الحيطية وش الشركة المنتجة..جزاكم الله خيرا
ابوسالموعن تجربة دجاج الاسياح يعلو ولا يعلى عليه
صفخــهواحد بلغنا سيارات دجاج منتهيه وراحو يوزعوها سيارت وصلت والباقي بالطريق جيبوهم عندنا نتاكد الله معك يامبلغ روح بحالك وش****