تفاصيل جديدة في قضية الدجاج الفاسد يرويها مدير الطوارئ بأمانة القصيم

صحيفة المرصد: روى على الحسين، مدير العمليات والطوارئ بالنيابة بأمانة القصيم، تفاصيل عملية ضبط 25 شاحنة محملة بدجاج منتهي الصلاحية قبل توزيعها بالأسواق قائلًا:” البداية كانت يوم الأحد الماضي حيث ورد بلاغ من الدوريات الأمنية يفيد بوجود 11 شاحنة تبريد محملة بمواد منتهية الصلاحية غرب جامعة القصيم”.

وأضاف الحسين:” على الفور تم التعامل مع البلاغ والتحفظ على المضبوطات وإحضار الشاحنات ومحتوياتها إلى مبنى إدارة العمليات والطوارئ التابع للأمانة، وأثناء التحقيق مع سائقي الشاحنات اعترفوا بوجود 14 شاحنة أخرى متوجهة إلى المنطقة الغربية٬ فتم التواصل مع قائدها والتفاوض بصفة عميل يريد شراء الكمية الموجودة بعهدته٬ وبالفعل تم الاتفاق معه٬ وعاد للقصيم.

واستطرد:” بعد ذلك تم التنسيق مع أمن الطرق بالقصيم٬ حيث تم إيقاف 12 شاحنة عائدة للقصيم بالقرب من الحناكية٬ ومن ثم إحضارها لمقر العمليات والطوارئ بالأمانة”.

وعن الشاحنتين المتبقيتين قال مدير العمليات بأمانة القصيم، إنه تبقت شاحنتان كانتا على مشارف مكة المكرمة٬ فتفاوض معهما قائد المجموعة للعودة إلى القصيم٬ وبالفعل رجعوا فجر الثلاثاء٬ وفي اليوم ذاته تم تشكيل لجنة من الأمانة للتقصي والتحقق من مكان التحميل.

وبين الحسين، أنه وجد أن كل شاحنة كانت محملة بـ3200 كرتون دجاج منتهي الصلاحية٬ كما وجد في مكان التحميل نحو 3200 كرتونة٬ فتم مخاطبة الجهات المعنية لبحث طريقة التخلص منها بطريقة سليمة ونظامية٬ كما شكلت لجنة للتحقيق في الضبطية.