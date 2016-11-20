والد الطفلة “شموخ”يوضح حقيقة هجوم النمر على ابنته

صحيفة المرصد:كشف والد الطفلة التي هجم عليها النمر في فعالية مقامة شمال السعودية بسكاكا أن ماتعرضت له ابنته ليس مشهد تدريبي.ووفقاً لموقع”العربية نت”أكد ياسر الربيع، الأب الحقيقي للفتاة “شموخ” أنه قام بسحبها من بين مخالب النمر بعد أن قفز عليها بوحشية كاد يقضي عليها.

وأوضح”الربيع” إنه قدم شكوى لدى شرطة سكاكا ضد القائم على الفعالية والمسؤولين المتسببين في هذه القضية التي أحمد الله سبحانه وتعالى على نجاة ابنتي منها، حيث إنها لم تستطع النوم من الرعب الذي وقع لها.

وأضاف الربيع أن ابنته (6 سنوات) كانت تلهو في حديقة الحيوان بالقرب منا، إلا أن نمراً كان يتجول مع مدربه بلا سلامة ولا حواجز قام بالتهجم عليها، وقمت بالتدخل مع أحد الحضور لسحبها قبل أن يقضي عليها.