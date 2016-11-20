والد الطفلة “شموخ”يوضح حقيقة هجوم النمر على ابنته

صحيفة المرصد:كشف والد الطفلة التي هجم عليها النمر في فعالية مقامة شمال السعودية بسكاكا أن ماتعرضت له ابنته ليس مشهد تدريبي.ووفقاً لموقع”العربية نت”أكد ياسر الربيع، الأب الحقيقي للفتاة “شموخ” أنه قام بسحبها من بين مخالب النمر بعد أن قفز عليها بوحشية كاد يقضي عليها.
وأوضح”الربيع” إنه قدم شكوى لدى شرطة سكاكا ضد القائم على الفعالية والمسؤولين المتسببين في هذه القضية التي أحمد الله سبحانه وتعالى على نجاة ابنتي منها، حيث إنها لم تستطع النوم من الرعب الذي وقع لها.
وأضاف الربيع أن ابنته (6 سنوات) كانت تلهو في حديقة الحيوان بالقرب منا، إلا أن نمراً كان يتجول مع مدربه بلا سلامة ولا حواجز قام بالتهجم عليها، وقمت بالتدخل مع أحد الحضور لسحبها قبل أن يقضي عليها.
تعليقات ( 5 )
ابوخالد الدمامحمد لله ع سلامتها ، اشتكيهم ولاتتنازل
زائرههذا الترفيه اللي تحبونه ويرضيكم
فهدالجويانتصرف القائمين على المهرجان تصرف ارعن يجب التحقيق معهم لانهم لانهم بفتقدون السلامه للحاضرين والمصيبه انهم اطفال المتفرجين يفترض من البلديات وهيئة السياحه والدفاع المدني والشرطه ان تضع شروط للمهرجانات
محب ارامكوايجب معاقبه ومنع الحيوانات المفترسه من جميع الفعاليات المفتوحه للجمهور
بولاالله يهديك يابو البنت وربي اخذ رشاش وانفض النمر حقه ومعاه مدربه كمان طفله ذي كيف يفلت النمر كدا هباله ذَا المدرب