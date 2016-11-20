قرد يفجر معركة مسلحة بين قبيلتين فى جنوب ليبيا تودي بحياة 16 شخصا

صحيفة المرصد – رويترز: قال مسؤول طبى ليبى، إن 16 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 50 آخرون فى اشتباكات بين فصائل متنافسة دامت أربعة أيام فى مدينة سبها الجنوبية.
وأضاف سكان وتقارير محلية، أن الاشتباكات نشبت بين قبيلتين بعد حادث هاجم فيه قرد يخص صاحب متجر من قبيلة القذاذفة مجموعة من فتيات المدارس خلال مرورهن بجوار المتجر.
وقال ساكن لرويترز، إن القرد نزع أغطية الرأس من فوق رؤوس الفتيات مما دفع رجال من قبيلة أولاد سليمان إلى قتل ثلاثة من القذاذفة والقرد، ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين فى المدينة لتأكيد الرواية.
وقال الساكن لرويترز عبر الهاتف طالبا عدم نشر اسمه بسبب تدهور الوضع الأمنى: “حدث تصعيد فى اليومين الثانى والثالث مع استخدام الدبابات وقذائف المورتر والأسلحة الثقيلة”.
وأضاف: “لا تزال بعض الاشتباكات المتفرقة جارية والحياة معطلة تماما فى المناطق التى شهدت القتال.”
وقال المتحدث باسم مركز سبها الطبى، إن المركز استقبل بحلول اليوم الأحد 16 جثة ونحو 50 جريحا، مضيفا: “يوجد بين الجرحى نساء وأطفال وبعض الأجانب من دول أفريقيا جنوب الصحراء بين القتلى بسبب القصف العشوائى. “
تعليقات ( 20 )
💎🎀سُندُسأنا العنوان "لحاله" موتّني من الضحك😂😂
حمل بن بدر العربيهذه المجزرة من خيرات(الربيع العربي)الحكم ملح الأرض،ولا بد للناس من حاكمِ عادل أو ظالم.حرب البسوس بين بكر وتغلب إبنا ربيعة بسبب ناقة سعاد،إستمرت 40 سنة،تلاها حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان 40 سنة.
يالطيفقرد يعني حيوان وسبب كل هل مشكله. اجل بعذر تتقتلون مابينكم
سهوم الدوسريمن الغرب لتأخذوا صدق قصص مفبركة عايشين الأكشن زي افلاهم
💎🎀سُندُسأنا مرة شفت ع اليوتيوپ / شخص نسى شنطة سيارته🚘 مفتوحة وفيها أغراض توه متبضع وهجموا عليها هالأشقياء وراحت الأغراض من صيد أمس نتفوا الخبز🍪وقشروا الفواكه ومزقوا الأكياس ووالخ😂😂حسبي الله علاهم.
💎🎀سُندُسمعروف بشقاوته😂
العمدهاقول ليس للقرد ذنب فى ما حصل بينهم ومن قبل وجود القرد وهم ناويين بعضهم البعض والقرد مجرد عذر لتبرير قتل الانفس التى حرمها الله .ومن طباع القرود اللهو وكثرة الحركه وخطف الطعام والتسلق والهروب
سنونودأحس والغبراء موديل 2016 لا أدري اضحك أم ماذا قتلى وجرحى من أجل قرد ، لو احتكموا الي قبيلة القرود لما وقع كل هذا
شافيعالم عقولهم قواطي علب فارغه قتل 16 شخص في ليبيا بسبب قرد وفي اليمن و مصر قتل بسبب حمير قتل انفس بريه مسلمه بسبب حيوانات الحمد لله العقل نعمه المفروض القاتل يقتل حسايف عرب شعوب جاهلة بتعاليم الدين
عدد التعليقات:5889
المنتصر باللهمافيه أخبث من القرد وإذا شاف البنت يصير خروف ويتميلح وووووووو اطردوا القرود من جزيرة العرب إلى موطنهم الأصلي ***
عدد التعليقات:5889
المنتصر باللهاهب ياذا القرد لكن الشرهه على عمك وراه مازوجك وفكك من التحرش في بنات الناس والتميلح علاهم وأنت شكلك مثل..........إللي على رأسه بطحاء يحسس علاها هههههههه مرر 112
عدد التعليقات:5889
المنتصر باللهفيه واحد حط في مزرعته قرد وقرده في شبك ويروح ويجي عادي مايسوون حركات لكن إذا راح ومعه أولاده وبناته للمزرعه على طول سوو.............وبعدين زعل راع المزرعه وقام في قتلهم في رشاش وأحرقوا في جثثهم 🐒🐒
عدد التعليقات:5889
المنتصر باللهمثل اليمانيه إللي تقاتلوا من سبب حمار اعتدى على حماره من عشيره ثانيه وصقط 15 قتيل و20 مصاب بسبب نزوة الحمار والحماره ولم يتفهموا حال المحبين نفس الطينه والعجين متخلفين عقلياً وسذج وووووووووووووووووووو
خالدنفسي اشتري الجيب اللي بالصورة شكله نظيف
خالدتعليق مخالف
دروجباتعليق مخالف
عمر المريهذي والله الثانيه عهههههه
دروجباياليتني قرد
وشك وشكهو فيه اقرد من ذا الحال ...الله المستعان