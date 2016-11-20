قرد يفجر معركة مسلحة بين قبيلتين فى جنوب ليبيا تودي بحياة 16 شخصا

صحيفة المرصد – رويترز: قال مسؤول طبى ليبى، إن 16 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 50 آخرون فى اشتباكات بين فصائل متنافسة دامت أربعة أيام فى مدينة سبها الجنوبية.

وأضاف سكان وتقارير محلية، أن الاشتباكات نشبت بين قبيلتين بعد حادث هاجم فيه قرد يخص صاحب متجر من قبيلة القذاذفة مجموعة من فتيات المدارس خلال مرورهن بجوار المتجر.

وقال ساكن لرويترز، إن القرد نزع أغطية الرأس من فوق رؤوس الفتيات مما دفع رجال من قبيلة أولاد سليمان إلى قتل ثلاثة من القذاذفة والقرد، ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين فى المدينة لتأكيد الرواية.

وقال الساكن لرويترز عبر الهاتف طالبا عدم نشر اسمه بسبب تدهور الوضع الأمنى: “حدث تصعيد فى اليومين الثانى والثالث مع استخدام الدبابات وقذائف المورتر والأسلحة الثقيلة”.

وأضاف: “لا تزال بعض الاشتباكات المتفرقة جارية والحياة معطلة تماما فى المناطق التى شهدت القتال.”

وقال المتحدث باسم مركز سبها الطبى، إن المركز استقبل بحلول اليوم الأحد 16 جثة ونحو 50 جريحا، مضيفا: “يوجد بين الجرحى نساء وأطفال وبعض الأجانب من دول أفريقيا جنوب الصحراء بين القتلى بسبب القصف العشوائى. “