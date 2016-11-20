إعلامي سوري : حلب تباد على يد بوتين و الأسد بغطاء أممي قذر

صحيفة المرصد:استنكر الإعلامي السوري عمر مدنيه، الصمت العربي والدولي على الجرائم التي تتعرض لها مدينة حلب.

وقال “مدنية” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “حلب تُباد بسكوت العرب، حلب تتعرض للإبادة على يد بوتين والأسد بغطاء أممي قذر”.

وأفادت منظمات حقوقية دولية أن أغلب المستشفيات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية في مدينة حلب أصبحت خارج الخدمة بسبب القصف المدفعي والجوي الذي تقوم به القوات النظامية والطيران الروسي.