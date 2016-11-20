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إعلامي سوري : حلب تباد على يد بوتين و الأسد بغطاء أممي قذر

20 نوفمبر, 2016 , 19:17 م
إعلامي سوري : حلب تباد على يد بوتين و الأسد بغطاء أممي قذر
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صحيفة المرصد:استنكر الإعلامي السوري عمر مدنيه، الصمت العربي والدولي على الجرائم التي تتعرض لها مدينة حلب.

وقال “مدنية” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “حلب تُباد بسكوت العرب، حلب تتعرض للإبادة على يد بوتين والأسد بغطاء أممي قذر”.

وأفادت منظمات حقوقية دولية أن أغلب المستشفيات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية في مدينة حلب أصبحت خارج الخدمة بسبب القصف المدفعي والجوي الذي تقوم به القوات النظامية والطيران الروسي.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    أبو بِس

    الله يجمعهم في الدرك الأسفل إن شاء الله مع فرعون.
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  2. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    زائرابوفواز

    قل والله مادرينا نحن( السنه )عن لاباده لي حلب وان كان لابادة صحيح السنه مايرضون وبي يزعلون زعل قوي بس خبرهم ترانا مشغولين ذا لأيام مدارس والبرد على لابواب ونبي نكشت ونبي ندور الزبيدي مشغولين شغل
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  3. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    الفقر ذبحني

    لانامت اعين الجبناء
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  4. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 21:33 م

    إستشاري صح

    يا الله ليس وراء الله مشتكى يا الله . الطف بأهل حلب وانتقم من بوتين وبشار وجندهم إنك أنت القوي العزيز .
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  5. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 21:29 م

    المسعودي

    وش تبغاهم يسوون شي طبيعي بيقصفونهم الروس اذا المندوب المصري حق السيسي صوت مع روسيا كيف تبغا يكون لنا احترام وهيبه امام الروس واحنا نوقف ضد بعض
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  6. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 21:03 م

    ربي الله

    اللهم يامن لا تضيع عنده الودائع نستودعك الشام واهلها .
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  7. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 20:40 م

    شاعر عربي

    ونارٌ الكفر للإسلام ِتلتهبُ فنت من حقدها اطفالُها حلبُ اللّهم نصرك الذي وعدت اللهم نصرك الذي وعدت اللهم نصرك الذي وعدت
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  8. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 20:27 م

    وكذلك ايران وحزب الشيطان شركاء بالجريمة
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  9. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 20:25 م

    ناصر بن محمد

    فعلا السعودية وقطر فقط من وقفت وبقية العرب***
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  10. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    كلمة حق

    مابه عرب يوم جاء وقت الجد لم يعد إلا السعوديه تحارب على جميع الجبهات جميع الدول تقتل في السنه وام الدنيا تدعمهم على شان السياحه سيضل التاريخ **** الى يوم الدين على تخاذل العرب والمسلمين عار وخزي
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