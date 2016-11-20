إحالة امرأة تلفظت على عضو هيئة بالرياض للادعاء – فيديو

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ امرأة وهي تتلفظ على عضور هيئة بمنطقة الرياض.
من جانبه أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه إشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل المتضمن تلفظ امرأة على أحد رجال الهيئة، وبناءً على ما ورد من فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض, فقد تم إحضار المرأة وإحالة أوراقها لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص .
تعليقات ( 167 )
عابر سبيللاتلومونها.يلاحقون النساء من مكان لأخر.افصلوا النساء عن الرجال في الاسواق والمستشفيات.خصصوا مولات ومستشفيات للنساء واُخرى للرجال.بدال مطاردة النساء واحراجهن ولفت انظار الناس عليهن وفضحهن وتشويه سمعتهن.
الشهريالأكيد أنها ما تلفضت عليه من الباب للطاقة لكن بعض الناس يبتليك بنفسه حتى يخرجك عن طورك ثم يقعد يصيح ويلفق لك التهم حتى يبرر خطاه
الشهريإذا كانت الألفاظ تستوجب المحاسبة ، فكم واحد تلفظ عليه عضو الهيئة ؟ ، لكن على قول الشاعر : عين الرضاء عن كل عيب كليلةٍ .. وعين السخط تبدي لك المساويا / الله المستعان
مـ،ـاݛــےاعداء السنه اهل التقيه والخراب والفساد والانحلال ليه ماراحو لخبر بيان سفارة المملكة بالقاهرة حول استمرار النهج العدواني لإيران تجاه المنطقة لان الموضوع فيه ايران تتجنبونه
سالم..المفروض تقبلة النصح!.وقالت آسف!! كان انتهت السالفه!! ... .ومفروض عضو الهيئة يم شاف سيارتها كشخه! والسائق مواطن! .. كان ألقى تحية السلام.. ..سلام الله عليكم ياعربنا الأجواد...سلام ملحه وسكره فيه
زائرeeواللي صور بأي حق يصور الناس ومحارم الناس هل يقبلها على اهله . المفروض في عقاب صارم لمن يصور الناس .
مـ،ـاݛــےتعليق مخالف
ابو منصوررفع الصوت والتلفظ ببذيء الكلام فيه أكبر دلالة على التربية الرفيعة التي لقيتها هذه المرأة، ويدل على البيئة الطيبة الذي تعيش فيها، والأخلاق الحميدة،والحياء الذي نتمتع به وصدق من قال:كل إناء بما فيه ينضح
بصراحه وبدون زعلرجال الهيئه جزاهم الله خير يريدون تطهير الاسواق من**
ماني حلو لكني ماني شينمن اللي جاء وقال ان المرأة كانت توبخ شاب يعاكسها حسبي الله عليك يامن ترضى الظلم للهيئة
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. شيعي برونزي و الرحااال و اسماء و ت126 و معلم متقاعد و الصريح جدا و ت 124 و لكل فعل ردة فعل و ت112 و المحامية و اخونجي
عدد التعليقات:5967
الرحاااليلاحقها حتى سيارتها.**
وحيدلو الموضوع عن دولة المجوس او عصابة حزب الات لما راينا رحااال وطقته يعلقون
الى داعش والروافض والليبراليةحقدكم واضح على الوطن هدفكم واحد نسال الله ان يجعل ماتخططون له في نحوركم
مستشاركللاسف رجال الهيئه جالسين يكرهون الناس والمجتمع فيهم الدين النصيحه والستر اعتبر المخطئ اخوك او اختك ليس النظام الحل مثل هذي الحاله خل المرأة تجي للهيئة وتعتذر ويقدم لها النصيحه وبذلك تكون كسبت المجتمع
؟؟؟؟؟؟ياجماعه من طلع الرحااال وابومصلفح من الشبك ؟ 🤔😱😂
عبده تقي** وانت ساكت ومالك **
؟؟لاحظو خروج الحاقدين الحاقدات على الهيئه وفي أخبار أخرى يختفون ويدخلون جحورهم
شيعي برونزيتعليق 163 اتق الله في تعليقاتكم
ابوفيصلنحن في زمن عاصفة الحزم ( ابوفهد ) والحمدالله رب العالمين
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦مستحيل رجال الأمن ورجال الهيئة يوقفون أحد إلا إذا وجدوا عليه شبهة أو مخالفة
عدد التعليقات:5967
الرحااالنتمنى ان تهدى جميع سيارتهم الى الفقراء..وان تحول مبانيهم الى سكن للفقراء ايضا..عندها سيكون الفقيرا مسرورا اكثر من مشاهدتهم
عدد التعليقات:5967
الرحااالاتمنى اختصارهم الى شخصين فقط في كل مدينه..ويكونون في مكتب مثل مكتب العقار..واذا احد احتاجهم يذهبون اليه..مع العلم لا اظن ان فيه احد يحتاجهم في هذا الوقت..
(( سعودي ))****الرحال من وجه الارض من انت ومن تكون حتى تطالب؟ياضعيف
ابو مشعلاني،،،،**. تعرف انا بنت مين، نحن في عصر ابوفهد، لا احد فوق القانون. اهم شي ابوك لايجي يترجى الرجال يطلب التنازل و أن شال الله****
أبو مصلفح الرياضتعليق مخالف
(( سعودي ))أشش يارحااال يابو ريحه ويلا اذلف فارق ماحد طلب رأيك****
شيعي برونزيالبنت *** الله لايبلنا نوعيه غير محترمه
عدد التعليقات:5967
الرحااالمهما تكن المرأه..الدين علمنا ان نغض الابصار..فكيف بملاحقة امرأه حتى سيارتها..شي عجيب
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦مستحيل الشرطة والهيئة تعترض طريق أحد وتوقفه إلا بسبب مخالفه أو فعل مشين
عدد التعليقات:5967
الرحاااللماذا لايلغى هذا الجهاز..الشعب لايتقبل منهم اي شي يذكر..حتى من يؤيدهم..لو حصلت معاه مشكله معاهم سيقوم بنفس الفعل .. الغاءه مطلب..ف ميزانيته للفقراء ابرك واحسن
اسماءكلنا معاك يابنت الرجال لاتقلقي
عدد التعليقات:5967
الرحاااللكن لن نزيد عما قالته..فهي اوضحت مكان من كان يلاحقها
عدد التعليقات:5967
الرحااالواضح من ردها ..انها كانت تحت ضغط شديد..ومعروف عنهم يحبون ينرفزون الي امامهم حتى يخرج عن طوره ويتلفظ بحاجه غصب يقولها..لا اعلم اين الاحتساب الآن كما يدعون ؟
عالم > غريب ؟؟ عجيب !!١٢٦ تكلم عن نفسك ومن تعرفهم ولاتعمم على الجميع وأنت في تعليقك حكمت ع طول
شكراً لرجال الهيئة....وأتمنى من الشباب الغيور إبلاغ الهيئه عن أي فاسد وفاسدهمافيه دخان من غير نار ؟؟
شكراً لرجال الهيئة....وأتمنى من الشباب الغيور إبلاغ الهيئه عن أي فاسد وفاسدههذي واشكالها يحتاجن لتربية وتأديب حتى بعض المعلقين هنا يحتاجون لمن يؤدبهم
معلم متقاعدالفديو مجتزأ ولا يعلم ماذا سبق ماظهر به زلكن من خلال التجربة موظفي الهيئة لا يلتزمون بالأنظمة والقوانين التي تبلغ لهم من مراجعهم وهم يظنون أنهم فوق القانون ككل رجال الدين .
العنزيتدري وش اللي يقهرك ان عندنا بالسعوديه اذا صار خلاف بينك وبين شخص سوى امراه اورجل قال تعرف انا ولد مين والا بنت مين هياط على غير سنع
تعليق 103اي شيخ الله يهديك الشيخ له تعريف رسمي ولا يطلق هذا المسمى الا من شملهم الأمر السامي.
محمدالجعيدياناس الحريم تغيرو معاد فيهم خير. نصيه لاحد يامن الحريم من صفاتهن ****
ماجد الجهنيعشنا وشفنا
لكل فعل ردة فعللا يحق لنا ان نحكم على جزء من الواقعة لا بد من سماع الواقعة كاملة وشخصيا لا اتصور بأن المرأة سترفع صوتها بدون مبرر قد تكون محقة وقد تكون مخطئة لذلك لنرى ما ستتوصل اليه التحقيقات.
ماجد الجهنيهاذي تربية*** قالت انا بنت مين أقول. روحي الله يستر عليك
ابن عدوهابي أفهم وش وضع الخ الي وقف يحمل الغراض عند السياره مله دور كنتم خير أمه أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
اللهم لاتؤاخذنا بالسفهاءياهملاني 81 أنت من يجب الحجر عليك..وتذكر قول الله : ((كنتم خير أمة أخرجت للناس))
حسبنا الله ونعم الوكيلتضحكون على مين من يحاسبها حسابها فقط عند الله
💎🎀سُندُسعموماً الله يهدي الجميع.
الهاشميمصير الغنمة ع رجال الدين بتزول زادكم الله تقاً ونصراً ع *** المجتمع
الراصدقليلة تربيه وتربية ***سلط الله عليها
تأبط شراًربط الاسلام بتصرفات موظف هيئة يستلم راتب ..فيه خلط وكهنوتية اذا له حق بياخذه حاله حال موظف البريد..الجميع كرامته محفوظه با القانون
المحاميةأنصح هذه المرأة برفع ** في أمر خاص ضد هذا الشخص. الدولة وضعت للهيئة قوانين و حدود و عليه أن يلتزم بها. هذا الشخص معتدي و مخالف للأنظمة و عليه أن يتحمل تبعات تهوره. لا مفر من إلغاء الهيئة
اخونجيتبنّى بعض رجال الهيئة فكرة خطيرة تقوم على أنّ الأصل في أحوال الناس هو سوء السلوك ، وهذا ضد القاعدة التي تقول : " إنّ ما يكون في مجتمع المسلمين محمول على الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد" .
الشايبلسنا ضد عمل الهيئه لكن ضد بعض تصرفاتهم الفرديه .. لماذا يطارد امرأه في السوق والله عيب وغلط وحتى لو اخطأت الستر هو المطلوب مالم تكن المعصيه فيها مجاهره يجب ان يكونوا لحمايه النساء وليس التصيد للأخطاء
الصريح جداالله يهديهم بس وش يبون بالحرمه
ابو الفكراللحين من الضحيه هل هو رجل الهيئه ام المرأه؟
ابن البلداذا لم يوقر أهل الصلاح والتقى والمحتسبون الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر فنخشى أن تصيبنا من الله تعالى عقوبة. ربنا لاتؤخذنا بما فعل السفهاء منا
فهد العنزيننتظر نتائج التحقيق ، يمكن يكون رجل وليس أنثى ، لأن الصوت مرتفع جداً وغير أنثوي ،لذلك نريد التأكد لإن معروف الأنثى العربيه بحياءها وخجلها وثقافتها وإطلاعها وإعتزازها بهويتها التي يُرِيدون أن ينزعوها
عدد التعليقات:1643
بلادي زويناأذا أنعدام الحياء من الاأنسان فتوقع منه أي فعل او كلام مخالف
العم عااااااااااايضليه ترفع صوتها على الشيخ ؟ أكيد نصحها حسبي الله عليها وعلى من فلتها ***في الأسواق
خالدوين ماتروح باي موضوع والله لافضحك وافضح معرفاتك الى ما تتوب وتعرف ان الله حق او الله ياخذك ويرح المسلمين من شرك
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. المحامية و الهمداني
خالداللهم عليك بقلم الكذب والبهتان اللهم اقطع لسانه وشتت شمله وجمد الدم في عروقه اللهم اقطع نسلة وافضحه على الملاء اللهم زلزل الارض من تحتة اللهم اجعله اية لمن خلفة اللهم ابتليه باشد الامراض فتكا امين
ع . الحربيالشرهة ما هي عليها الشرهة على اللي ما عرف يربيها
سواق وايت مويةمن أسباب العقوبات الآلهية ترك شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبداية الان إنخفاض الرواتب وكثرة القتل وخطر الحرب الذي أصبح الكثير يتخوف منه .
قال تعالى :(15) وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16)
الحقيقة ؟الطيور على أشباهها تقع
متعبخنبوقة المحامية ابو معرفات ما تستحي رجل ذكر وداخل باسمان حريم معندك احساس بالرجولة لهدرجة متانث رد الله كيدك بنحرك
المئويةما دام فيه أمر بمعروف ونهي عن منكر فنحن بخير والحمد لله
سواق وايت مويةماتعرضه الفضائيحات ( وفي مقدمتها MBC ) من مسلسلات هابطة وفاسدة مثل التركية والكورية والهندية والأسوأ الخليجية هي سبب تدني ورداءة أخلاق هذا الجيل
منى ~أنا معها .. اللقافه مو زينه .. أكيد كان يلاحقها مو راضي ينقلع .. انصح وتوكل
هزا واسة كبيييييرمافي مسكل هزا واسطة كبير بكرة أنا زكر إنتا
راحو الطيبينربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
تركيالهئية باقية الى قيام الساعة والا مو عاجبة يلم عفشة ويروح عند جماعته في طهران
سواق وايت مويةالمرأة الملتزمة بدينها واخلاقها عندما تنصحها فإنها إما تسكت او تقول ( جزاك الله خير ) ( وذلك ينطبق على الرجل ) أما غير الملتزمة فللأسف يكون ردها سيء لأنها تكره كل محتسب ناصح بسبب ضعف الوازع الديني.
راحو الطيبينوقرن في بيوتكن
راحو الطيبينيا الله وين الحشمة وين الحيا وين الخوف من الله
محقإلى المحامية مادريتي وين مقبله
سواق وايت مويةالتربية لها دور وبعض الأباء مهمل في تربية أبناء و ( بناته ) لدرجة إنه لايهتم بكثرة خروجها مع ( السائق ) !!
أبو عبد الله الغامديمن الطبيعي أن تفقد هيئة الأمر بالمعروف هيبتها .. فما بين ليلة وضحاها أصحبو مُجرد مُخبرين في الشوارع ، بعد أن كانوا قوة تُرعب كل مُفسد .
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. المحامية
الهمدانيجهاز الهيئه يجب الحجر عليه تصرف ميزانيه عليه بلا فائدة الهيئة غير موجدة في عصر النبوة ولا في عهد الخلفاء جب ايقافهم عند حدهم
الحقيقة ؟ان الدين منصور
إن الباطل كان زهوقاالله أكبر
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. ناصر عبدالله و اسمرعبر ت2 و الشايب و الدوله منعت
المحاميةبالرغم من تنظيم عمل الهيئة و تقليل صلاحياتهم إلا أنهم يصرون على إستفزاز الناس و التدخل في خصوصياتهم. ما يفعله هذا الشخص يعتبر تحرشاً يستحق المحاسبة و العقاب. نطالب بإلغاء الهيئة بشكل تام.
الحقيقة ؟صدقت يا خالد
الحقيقة ؟الحق يعلو ولا يعلى عليه
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. كوكو و فاااااهم و ت47 و قلم الحقيقه و علي العمري و التعريف الوظيفي و الماااااضي2030 و والله عيب و عبيد و سفران و وليد
عدد التعليقات:15504
قلم الحقيقه***. شكله وقع بين أيدي سيدة حديدية ذات نفوذ قوي والحق معها دون شك لملاحقته لها دون مبرر شرعي لقافة لاأكثر.
الحقيقة ؟أن الصراع قائم بين الحق والباطل إلى قيام الساعة
مدرياسألوا الله العافية يامن تؤيدون فعل هذه المسكينة لكم عوراة تتمنون ان لايفضحكم الله بهن . قابلت اشخاص يتمنون ان لم يولد لهم بنات من الفضيحة بل ان بعضهم هم بالقتل
الحقيقة ؟أشم رائحة كريهة تنبعث ممن يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف
مدرياسألوا الله العافية يامن تؤيدون فعل هذه المسكينة لكم عوراة تتمنون ان لايفضحكم الله بهن . قابلت اشخاص يتمنون ان لم يولد لهم بنات من الفضيحة بل ان بعضهم هم بالقتل
وسط المجتمعجمال الارض في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... ولكن العدو لا يعجبه هذا والعياذ بالله
إستشاري صحهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عسى الله يعزها كم طوعت من عاصي ، وكم طوعت من غدار ، وكم علمت من جاهل وكم ردعت من مجرم.
وسط المجتمعمن يحب الفضيلة ويكره الرذيلة يدعوا لرجال الهيئة بالتوفيق والسداد
سعوديقول الشاعر: والأمهات إذا ماكن في سفه.... فاحكم على الجيل أن النقص حاديه ( إذا الأم سفيهه كيف يطلعون عيالها )
إستشاري صحعصا الهيئة كم طوعت من عاصي .
عدد التعليقات:15504
قلم الحقيقهمسكين عيونه تطالع ماكله القهر يتمنى أيام زمان مع جمسه وربعه اطرد لاتطرد الحق لاتلحق هههه.خلاص يالحبيب انتهى عهدك وولى زمانك . وقف محلك ولاتقرب خطوة واحدة.اتصل فقط وعيونك تشاهد وهي تتحرك وتخليك خلفها.
.. سعودي ..باين عليها ****من ألفاظها وهذي تربية العلمانيين ****
مدريقبل كانت الهيئة تستر امور كثيرة اما الآن حدث ولاحرج من انكشاف اسرار عوائل وافتضاح خبايا يتمنى اصحابها انها عند الهيئة ولم تستلمها اقسام الشرط .مثل المراءة من الشرطة للتحقيق للقضاء للامارة للسجن.
وراد ورادوالله ما انتم بسيطين يالهيئة !
&كتكوتي&يكفي إهانة لها وذل وصغار أنها أحيلت لهيئة التحقيق والادعاء العام رغما عنها ورغما عن أنفها وستلقى جزأها بإذن الله تعالى.
&كتكوتي&يكفي إهانة لها وذل وصغار أنها أحيلت لهيئة التحقيق والادعاء العام رغما عنها ورغما عن أنفها وستلقى جزأها بإذن الله تعالى.
ارز 👊 نجدالموضوع الان عند السلطات فيهم الخير والبركة ولا يحتاج الموضوع لقيل وقال
كوكومع هذه المرأة القوية التي أوقفت هذا العضو أستطيع ان اعتبر المرأة السعودية اجمل امرأة بالعالم
..سعودي..أعان الله رجال الهيئة على هؤلاء الفاسدين والفاسدات والعلمانية الاقصائيين المنحرفين
سلطان هاديوين علا الله يارايح وين. خلوها تحتها ذيب المحاني محسن
عدد التعليقات:191
فاااااهميعني هذول الى الحين وهم يراكضون وراء الحريم في الاسواق ههههههه
روح الجنوبالله يطعني عنكم يا الهيئة انتم تاج راسي فدييييييييتكم
بشائر الخيرصورة من غير تحية لكل ***ومحب للرذيلة والفحش والفواحش
علي العمريتعليق ٤٢ قصدك. ***الارض
عدد التعليقات:15504
قلم الحقيقهلكن بحول الله أن هذه السعودية سند قوي جدآ لأخواتها السعوديات واضح أنها من أهل القوة والنفوذ بالحق لا بالباطل وعليه سوف تلقن هذا الذي يطاردها من مكان لآخر درسآ لن ينساه.بدلالةأنه خاف منها عندما شاهدها.
علي العمريالي. متي. نترك. هولا. يشوه. الدين. خلونه. نكته. للعالم. تجسس. وملاحقه. الناس. اي. دين. او مذهب. هذا باين. انه أمره. كبيره في. السن. اي. يبغه. منه. هذا. يبغه. تالبس. نقاب عين. واحده مثل. كابول
وسط المجتمعجمال الارض في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
شنتق ليله شنتق ليلةسلوا أنفسكم بحلم تعليق الهيئة ونفسوا عن ما أصابكم يا من عاقبتكم الهيئة ؛ الحمد لله والشكر الهيئة شغالين ويبلغون وينظفون البلد وعملهم تنظم وصارت الشرطة تنفذ تعليماتهم ويقبض على كل مفسد وريحوا أنفسهم
التعريف الوظيفياطارد حريم بالسوق. والله فشله
Ksbتعليق مخالف
خالدما عاد فيه حريم
الناصرعلموها الادب صورة لكل فاسد
الماااااضي2030الى 22 .هيئتك بلا فاعليه..انت من يموت بغيظه
الماااااضي2030الى 17 هيئتك بلا فاعليه..انت من يموت بغيظه
الامانةعَظَّمَناهُن وَوَصَفَناهُن فَوْقَ قَدْرِهِن وهذه النتيجة.
علي***الی معاها ليش دوره ما يسكت ***قل الرجال وحسفاه
مفهوم المخالفةاسمعوا كلام عمكم معيض
والله عيبتلاحق حرمة. صراحة استحي لو حتى بأساعدها اخجل. اللي اختشوا ماتوا. مالهم ذروة
الماااااضي2030المفروض يحال عضو الهيئه الى هيئة التحقيق ﻷنه يطاردها الى ان وصلت سيارتها
شافيمشاكل و انفتحت ابوابه على الجميع نصدق من ونكذب من القلب يتعصر الم بما حل بنا عليكم بكثر الاستغفار والهادي الله الخطاء و الغلط مرفوض من الجميع سوا فرد من جهه حكوميه او مواطن او مواطنه او مقيم تسامحوا
اسمر عير كبير مرة ههههههالى أصحاب الشعادة اللبراليون والعلمانيون المتسابقون بالتعليقات الفاشلة التي مثل وجيههم موتوا بغيظكم الهيئة باقية وستبلغ عنكم ويقفطونكم واحد ورى الشاني هههههه
عدد التعليقات:15504
قلم الحقيقهسابقآ كانو يطاردون النساء السعوديات من مكان الى آخر حتى يلقون القبض عليهم من خلال جموسهم وأنياب الفيل التي يركبونها على مقدماتها. الآن وقف مكانك ولاتقرب خطوة واحدة أو تمد يدك.عندك شيء اتصل على الشرطة.
فهد العنزيبصراحه حتى صوتهاا رجولي ، الله يعين على هالنوع من البنات
لن نكون أعزة إلا بشعيرة الحسبةأنسب كلمة لهذا الموقف ( (الله أكبر) ) فهي الكلمة التي تثلج صدور الغيورين وتغيض الأعداء والغوغائيين
الماااااضي2030خلاص انتهى زمان السحل والجمبزه
عبيدبايت حق تحشر خشمك بمواضيع اكبر منك لا انت محرم للمرأة ولا انت مسئول بالداخلية لأجل تطالب وتشترط على مجتمع ****
علي العمريالله. يفكنا. منهم.
سفرانتعجبني وقفته عند حده الظاهر انه نسى دوره وهو التبليغ عند مشاهدة الخطأ اما ملاحق الناس فهذا اللي يقولون عليه ذهب مع الريح
العم معيضقلع الله هذي الوجيه .. قليلة حيا هي ومن يشجعها ..الله يطهر البلد من هالأشكال ..***
الدوله منعتاحنا نعرف انه الدوله منعت الهيعه من التصرف العشوائي ولا تقوم بإجراء من نفسها وهذا واقف عند الشيخه يسوي ايش .هذا بحد ذاته مأخذ عليه بيمسك فيه المحامي وهو مخالفة أنظمة الدوله والتعدي على الاوامر
عدد التعليقات:15504
قلم الحقيقهحمدآ لله لم يتم القاء القبض عليها وايداعها السجن أو التوقيف من قبل رجال الأمن رعاهم الله وانما تم احالة أوراق قضيتها الى هيئة التحقيق والادعاء العام وهناك سوف تخرج كامل الحقائق معها ضد هذا العضو.
وليدرجت مشاكل الهيئة من جديد الله يعين المجتمع عليهم
الماااااضي2030بعد تعليق الهيئه انتهت المشاكل وأرتاح المواطنين من غثاهم..يجب محاسبة هذا العضو ﻷنه لم يلتزم بقرار تعليق الهيئه
علي العمريليش. يلاحقها ليش. ما. بلغ. الشرطه. يبغه. يستعبدون الناس. بسم. الدين. والمذهب. في. اي. قرن.نا لحق. الناس. والنساه. عند. الاسواق نطالب. في. الغاه
ناصر عبداللهيستفزون الناس
الشايبوش اللي موديه عندها ..؟؟
العابرالروافض هم من يكرهون رجال الهيئة و يقولون بأي حق
علي العمريباي. حق. يعتدي. علي. المرا. بسم. الدين. حتي. في. الشورع. لم يسلم. الناس. منهم.
اسمرعبرليه يلاحقها وش يبي فيها وحدة داخلة مول تجاري تشتري وتطلع ليه تضايقونها الله يهديكم
غييييوووورررراللهم أعز الهيئة ورجالها اللهم سددهم ووفقهم جنبهم الزلل اللهم مكن للهيئة ورجالها في البلاد اللهم انصرهم على من عاداهم اللهم اجعل مهابة الهيئة تملأ قلوب الناس اللهم آمين