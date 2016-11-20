إحالة امرأة تلفظت على عضو هيئة بالرياض للادعاء – فيديو

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ امرأة وهي تتلفظ على عضور هيئة بمنطقة الرياض.

من جانبه أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه إشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل المتضمن تلفظ امرأة على أحد رجال الهيئة، وبناءً على ما ورد من فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض, فقد تم إحضار المرأة وإحالة أوراقها لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص .