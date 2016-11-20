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إحالة امرأة تلفظت على عضو هيئة بالرياض للادعاء – فيديو

20 نوفمبر, 2016 , 19:27 م
إحالة امرأة تلفظت على عضو هيئة بالرياض للادعاء – فيديو
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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ امرأة وهي تتلفظ على عضور هيئة بمنطقة الرياض.

من جانبه أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه إشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل المتضمن تلفظ امرأة على أحد رجال الهيئة، وبناءً على ما ورد من فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض, فقد تم إحضار المرأة وإحالة أوراقها لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص .



تعليقات ( 167 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 167
    20 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    عابر سبيل

    لاتلومونها.يلاحقون النساء من مكان لأخر.افصلوا النساء عن الرجال في الاسواق والمستشفيات.خصصوا مولات ومستشفيات للنساء واُخرى للرجال.بدال مطاردة النساء واحراجهن ولفت انظار الناس عليهن وفضحهن وتشويه سمعتهن.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 166
    20 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    الشهري

    الأكيد أنها ما تلفضت عليه من الباب للطاقة لكن بعض الناس يبتليك بنفسه حتى يخرجك عن طورك ثم يقعد يصيح ويلفق لك التهم حتى يبرر خطاه
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  3. 165
    20 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    الشهري

    إذا كانت الألفاظ تستوجب المحاسبة ، فكم واحد تلفظ عليه عضو الهيئة ؟ ، لكن على قول الشاعر : عين الرضاء عن كل عيب كليلةٍ .. وعين السخط تبدي لك المساويا / الله المستعان
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  4. 164
    20 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    انت -ياللي اسمك مبارك-لاتقول لنا شيء-حنا اللي نقول لك-أنطم ولاتعمم -اشوفك حاقد علينا -بس تسب فينا-كل تعليقاتك -ت***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 163
    20 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    مـ،ـاݛــے

    اعداء السنه اهل التقيه والخراب والفساد والانحلال ليه ماراحو لخبر بيان سفارة المملكة بالقاهرة حول استمرار النهج العدواني لإيران تجاه المنطقة لان الموضوع فيه ايران تتجنبونه
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  6. 162
    20 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    سالم..

    المفروض تقبلة النصح!.وقالت آسف!! كان انتهت السالفه!! ... .ومفروض عضو الهيئة يم شاف سيارتها كشخه! والسائق مواطن! .. كان ألقى تحية السلام.. ..سلام الله عليكم ياعربنا الأجواد...سلام ملحه وسكره فيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 161
    20 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    زائرee

    واللي صور بأي حق يصور الناس ومحارم الناس هل يقبلها على اهله . المفروض في عقاب صارم لمن يصور الناس .
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  8. 160
    20 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    مـ،ـاݛــے

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  9. 159
    20 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    ابو منصور

    رفع الصوت والتلفظ ببذيء الكلام فيه أكبر دلالة على التربية الرفيعة التي لقيتها هذه المرأة، ويدل على البيئة الطيبة الذي تعيش فيها، والأخلاق الحميدة،والحياء الذي نتمتع به وصدق من قال:كل إناء بما فيه ينضح
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 158
    20 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    بصراحه وبدون زعل

    رجال الهيئه جزاهم الله خير يريدون تطهير الاسواق من**
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  11. 157
    20 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    ماني حلو لكني ماني شين

    من اللي جاء وقال ان المرأة كانت توبخ شاب يعاكسها حسبي الله عليك يامن ترضى الظلم للهيئة
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  12. 156
    20 نوفمبر, 2016 , 22:54 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. شيعي برونزي و الرحااال و اسماء و ت126 و معلم متقاعد و الصريح جدا و ت 124 و لكل فعل ردة فعل و ت112 و المحامية و اخونجي
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  13. 155
    20 نوفمبر, 2016 , 22:46 م
    عدد التعليقات:5967

    الرحااال

    يلاحقها حتى سيارتها.**
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 154
    20 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    وحيد

    لو الموضوع عن دولة المجوس او عصابة حزب الات لما راينا رحااال وطقته يعلقون
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  15. 153
    20 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    الى داعش والروافض والليبرالية

    حقدكم واضح على الوطن هدفكم واحد نسال الله ان يجعل ماتخططون له في نحوركم
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  16. 152
    20 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    مستشارك

    للاسف رجال الهيئه جالسين يكرهون الناس والمجتمع فيهم الدين النصيحه والستر اعتبر المخطئ اخوك او اختك ليس النظام الحل مثل هذي الحاله خل المرأة تجي للهيئة وتعتذر ويقدم لها النصيحه وبذلك تكون كسبت المجتمع
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  17. 151
    20 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    ؟؟؟؟؟؟

    ياجماعه من طلع الرحااال وابومصلفح من الشبك ؟ 🤔😱😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  18. 150
    20 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    عبده تقي

    ** وانت ساكت ومالك **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 149
    20 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    ؟؟

    لاحظو خروج الحاقدين الحاقدات على الهيئه وفي أخبار أخرى يختفون ويدخلون جحورهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  20. 148
    20 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    شيعي برونزي

    تعليق 163 اتق الله في تعليقاتكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 147
    20 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    ابوفيصل

    نحن في زمن عاصفة الحزم ( ابوفهد ) والحمدالله رب العالمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 146
    20 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    مستحيل رجال الأمن ورجال الهيئة يوقفون أحد إلا إذا وجدوا عليه شبهة أو مخالفة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  23. 145
    20 نوفمبر, 2016 , 22:33 م
    عدد التعليقات:5967

    الرحااال

    نتمنى ان تهدى جميع سيارتهم الى الفقراء..وان تحول مبانيهم الى سكن للفقراء ايضا..عندها سيكون الفقيرا مسرورا اكثر من مشاهدتهم
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  24. 144
    20 نوفمبر, 2016 , 22:31 م
    عدد التعليقات:5967

    الرحااال

    اتمنى اختصارهم الى شخصين فقط في كل مدينه..ويكونون في مكتب مثل مكتب العقار..واذا احد احتاجهم يذهبون اليه..مع العلم لا اظن ان فيه احد يحتاجهم في هذا الوقت..
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  25. 143
    20 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    (( سعودي ))

    ****الرحال من وجه الارض من انت ومن تكون حتى تطالب؟ياضعيف
    لا يعجبني(10) اعجبني(6)
  26. 142
    20 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    ابو مشعلاني،،،،

    **. تعرف انا بنت مين، نحن في عصر ابوفهد، لا احد فوق القانون. اهم شي ابوك لايجي يترجى الرجال يطلب التنازل و أن شال الله****
    لا يعجبني(11) اعجبني(2)
  27. 141
    20 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    أبو مصلفح الرياض

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  28. 140
    20 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    (( سعودي ))

    أشش يارحااال يابو ريحه ويلا اذلف فارق ماحد طلب رأيك****
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  29. 139
    20 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    شيعي برونزي

    البنت *** الله لايبلنا نوعيه غير محترمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 138
    20 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    الله أكبر ذهب الحياء من كان هذا أسلوبه في الطريق العام فكيف يكون داخل بيته وفي تربية الجيل الذي يطلع من تحت يديه عليكم بالتواضع والابتعاد عن الأنا فالرجل يهمه المحافظة عليك وعلى شرفك يا بنت الأكرمي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 137
    20 نوفمبر, 2016 , 22:23 م
    عدد التعليقات:5967

    الرحااال

    مهما تكن المرأه..الدين علمنا ان نغض الابصار..فكيف بملاحقة امرأه حتى سيارتها..شي عجيب
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  32. 136
    20 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    مستحيل الشرطة والهيئة تعترض طريق أحد وتوقفه إلا بسبب مخالفه أو فعل مشين
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  33. 135
    20 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    الله أكبر ذهب الحياء من كان هذا أسلوبه في الطريق العام فكيف يكون داخل بيته وفي تربية الجيل الذي يطلع من تحت يديه عليكم بالتواضع والابتعاد عن الأنا فالرجل يهمه المحافظة عليك وعلى شرفك يا بنت الأكرمي
    لا يعجبني(9) اعجبني(2)
  34. 134
    20 نوفمبر, 2016 , 22:22 م
    عدد التعليقات:5967

    الرحااال

    لماذا لايلغى هذا الجهاز..الشعب لايتقبل منهم اي شي يذكر..حتى من يؤيدهم..لو حصلت معاه مشكله معاهم سيقوم بنفس الفعل .. الغاءه مطلب..ف ميزانيته للفقراء ابرك واحسن
    لا يعجبني(11) اعجبني(15)
  35. 133
    20 نوفمبر, 2016 , 22:21 م

    اسماء

    كلنا معاك يابنت الرجال لاتقلقي
    لا يعجبني(10) اعجبني(21)
  36. 132
    20 نوفمبر, 2016 , 22:20 م
    عدد التعليقات:5967

    الرحااال

    لكن لن نزيد عما قالته..فهي اوضحت مكان من كان يلاحقها
    لا يعجبني(10) اعجبني(10)
  37. 131
    20 نوفمبر, 2016 , 22:18 م
    عدد التعليقات:5967

    الرحااال

    واضح من ردها ..انها كانت تحت ضغط شديد..ومعروف عنهم يحبون ينرفزون الي امامهم حتى يخرج عن طوره ويتلفظ بحاجه غصب يقولها..لا اعلم اين الاحتساب الآن كما يدعون ؟
    لا يعجبني(14) اعجبني(10)
  38. 130
    20 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    عالم > غريب ؟؟ عجيب !!

    ١٢٦ تكلم عن نفسك ومن تعرفهم ولاتعمم على الجميع وأنت في تعليقك حكمت ع طول
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  39. 129
    20 نوفمبر, 2016 , 22:14 م

    شكراً لرجال الهيئة....وأتمنى من الشباب الغيور إبلاغ الهيئه عن أي فاسد وفاسده

    مافيه دخان من غير نار ؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  40. 128
    20 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    شكراً لرجال الهيئة....وأتمنى من الشباب الغيور إبلاغ الهيئه عن أي فاسد وفاسده

    هذي واشكالها يحتاجن لتربية وتأديب حتى بعض المعلقين هنا يحتاجون لمن يؤدبهم
    لا يعجبني(10) اعجبني(14)
  41. 127
    20 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    معلم متقاعد

    الفديو مجتزأ ولا يعلم ماذا سبق ماظهر به زلكن من خلال التجربة موظفي الهيئة لا يلتزمون بالأنظمة والقوانين التي تبلغ لهم من مراجعهم وهم يظنون أنهم فوق القانون ككل رجال الدين .
    لا يعجبني(2) اعجبني(10)
  42. 126
    20 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    نحن جميعا في المجتمع مندفعين للأسف. يمكن رجل الهيئة مخطئ أهو بشر زيي وزيك. ويأكل مضغوط ومشاوي وموب معصوم من الشيطان لا تستبقوا الأحداث. هناك أمور في الموضوع خافية عنا جميعا. ممكن أهو الغلطان انتبهوا
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  43. 125
    20 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    العنزي

    تدري وش اللي يقهرك ان عندنا بالسعوديه اذا صار خلاف بينك وبين شخص سوى امراه اورجل قال تعرف انا ولد مين والا بنت مين هياط على غير سنع
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  44. 124
    20 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    تعليق 103

    اي شيخ الله يهديك الشيخ له تعريف رسمي ولا يطلق هذا المسمى الا من شملهم الأمر السامي.
    لا يعجبني(6) اعجبني(9)
  45. 123
    20 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    محمدالجعيد

    ياناس الحريم تغيرو معاد فيهم خير. نصيه لاحد يامن الحريم من صفاتهن ****
    لا يعجبني(20) اعجبني(5)
  46. 122
    20 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    ماجد الجهني

    عشنا وشفنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 121
    20 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    لكل فعل ردة فعل

    لا يحق لنا ان نحكم على جزء من الواقعة لا بد من سماع الواقعة كاملة وشخصيا لا اتصور بأن المرأة سترفع صوتها بدون مبرر قد تكون محقة وقد تكون مخطئة لذلك لنرى ما ستتوصل اليه التحقيقات.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  48. 120
    20 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    ماجد الجهني

    هاذي تربية*** قالت انا بنت مين أقول. روحي الله يستر عليك
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  49. 119
    20 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    ابن عدوه

    ابي أفهم وش وضع الخ الي وقف يحمل الغراض عند السياره مله دور كنتم خير أمه أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 118
    20 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    اللهم لاتؤاخذنا بالسفهاء

    ياهملاني 81 أنت من يجب الحجر عليك..وتذكر قول الله : ((كنتم خير أمة أخرجت للناس))
    لا يعجبني(6) اعجبني(7)
  51. 117
    20 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    تضحكون على مين من يحاسبها حسابها فقط عند الله
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  52. 116
    20 نوفمبر, 2016 , 21:44 م

    💎🎀سُندُس

    عموماً الله يهدي الجميع.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 115
    20 نوفمبر, 2016 , 21:43 م

    الهاشمي

    مصير الغنمة ع رجال الدين بتزول زادكم الله تقاً ونصراً ع *** المجتمع
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  54. 114
    20 نوفمبر, 2016 , 21:41 م

    الراصد

    قليلة تربيه وتربية ***سلط الله عليها
    لا يعجبني(16) اعجبني(3)
  55. 113
    20 نوفمبر, 2016 , 21:32 م

    تأبط شراً

    ربط الاسلام بتصرفات موظف هيئة يستلم راتب ..فيه خلط وكهنوتية اذا له حق بياخذه حاله حال موظف البريد..الجميع كرامته محفوظه با القانون
    لا يعجبني(4) اعجبني(7)
  56. 112
    20 نوفمبر, 2016 , 21:30 م

    لست ضد عمل الهيئه بل باالعكس انا ضد التصرفات المستفزه من اي شخص يمثل جهة رسميه للمواطن ماتلفظت عليه الا من قهر اكيد اسمعها كلام قهرها عموما بكره تتضح الحقيقه
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  57. 111
    20 نوفمبر, 2016 , 21:27 م

    المحامية

    أنصح هذه المرأة برفع ** في أمر خاص ضد هذا الشخص. الدولة وضعت للهيئة قوانين و حدود و عليه أن يلتزم بها. هذا الشخص معتدي و مخالف للأنظمة و عليه أن يتحمل تبعات تهوره. لا مفر من إلغاء الهيئة
    لا يعجبني(8) اعجبني(15)
  58. 110
    20 نوفمبر, 2016 , 21:26 م

    اخونجي

    تبنّى بعض رجال الهيئة فكرة خطيرة تقوم على أنّ الأصل في أحوال الناس هو سوء السلوك ، وهذا ضد القاعدة التي تقول : " إنّ ما يكون في مجتمع المسلمين محمول على الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد" .
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  59. 109
    20 نوفمبر, 2016 , 21:20 م

    الشايب

    لسنا ضد عمل الهيئه لكن ضد بعض تصرفاتهم الفرديه .. لماذا يطارد امرأه في السوق والله عيب وغلط وحتى لو اخطأت الستر هو المطلوب مالم تكن المعصيه فيها مجاهره يجب ان يكونوا لحمايه النساء وليس التصيد للأخطاء
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  60. 108
    20 نوفمبر, 2016 , 21:17 م

    الصريح جدا

    الله يهديهم بس وش يبون بالحرمه
    لا يعجبني(1) اعجبني(16)
  61. 107
    20 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    ابو الفكر

    اللحين من الضحيه هل هو رجل الهيئه ام المرأه؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 106
    20 نوفمبر, 2016 , 21:08 م

    ابن البلد

    اذا لم يوقر أهل الصلاح والتقى والمحتسبون الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر فنخشى أن تصيبنا من الله تعالى عقوبة. ربنا لاتؤخذنا بما فعل السفهاء منا
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  63. 105
    20 نوفمبر, 2016 , 21:06 م

    فهد العنزي

    ننتظر نتائج التحقيق ، يمكن يكون رجل وليس أنثى ، لأن الصوت مرتفع جداً وغير أنثوي ،لذلك نريد التأكد لإن معروف الأنثى العربيه بحياءها وخجلها وثقافتها وإطلاعها وإعتزازها بهويتها التي يُرِيدون أن ينزعوها
    لا يعجبني(11) اعجبني(6)
  64. 104
    20 نوفمبر, 2016 , 21:03 م
    عدد التعليقات:1643

    بلادي زوينا

    أذا أنعدام الحياء من الاأنسان فتوقع منه أي فعل او كلام مخالف
    لا يعجبني(15) اعجبني(5)
  65. 103
    20 نوفمبر, 2016 , 20:59 م

    العم عااااااااااايض

    ليه ترفع صوتها على الشيخ ؟ أكيد نصحها حسبي الله عليها وعلى من فلتها ***في الأسواق
    لا يعجبني(12) اعجبني(5)
  66. 102
    20 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    خالد

    وين ماتروح باي موضوع والله لافضحك وافضح معرفاتك الى ما تتوب وتعرف ان الله حق او الله ياخذك ويرح المسلمين من شرك
    لا يعجبني(9) اعجبني(6)
  67. 101
    20 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. المحامية و الهمداني
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  68. 100
    20 نوفمبر, 2016 , 20:54 م

    خالد

    اللهم عليك بقلم الكذب والبهتان اللهم اقطع لسانه وشتت شمله وجمد الدم في عروقه اللهم اقطع نسلة وافضحه على الملاء اللهم زلزل الارض من تحتة اللهم اجعله اية لمن خلفة اللهم ابتليه باشد الامراض فتكا امين
    لا يعجبني(12) اعجبني(13)
  69. 99
    20 نوفمبر, 2016 , 20:53 م

    ع . الحربي

    الشرهة ما هي عليها الشرهة على اللي ما عرف يربيها
    لا يعجبني(11) اعجبني(5)
  70. 98
    20 نوفمبر, 2016 , 20:52 م

    سواق وايت موية

    من أسباب العقوبات الآلهية ترك شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبداية الان إنخفاض الرواتب وكثرة القتل وخطر الحرب الذي أصبح الكثير يتخوف منه .
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  71. 97
    20 نوفمبر, 2016 , 20:52 م

    قال تعالى :

    (15) وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16)
    لا يعجبني(7) اعجبني(3)
  72. 96
    20 نوفمبر, 2016 , 20:51 م

    الحقيقة ؟

    الطيور على أشباهها تقع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 95
    20 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    متعب

    خنبوقة المحامية ابو معرفات ما تستحي رجل ذكر وداخل باسمان حريم معندك احساس بالرجولة لهدرجة متانث رد الله كيدك بنحرك
    لا يعجبني(20) اعجبني(4)
  74. 94
    20 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    المئوية

    ما دام فيه أمر بمعروف ونهي عن منكر فنحن بخير والحمد لله
    لا يعجبني(10) اعجبني(4)
  75. 93
    20 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    سواق وايت موية

    ماتعرضه الفضائيحات ( وفي مقدمتها MBC ) من مسلسلات هابطة وفاسدة مثل التركية والكورية والهندية والأسوأ الخليجية هي سبب تدني ورداءة أخلاق هذا الجيل
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  76. 92
    20 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    منى ~

    أنا معها .. اللقافه مو زينه .. أكيد كان يلاحقها مو راضي ينقلع .. انصح وتوكل
    لا يعجبني(9) اعجبني(17)
  77. 91
    20 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    هزا واسة كبييييير

    مافي مسكل هزا واسطة كبير بكرة أنا زكر إنتا
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  78. 90
    20 نوفمبر, 2016 , 20:47 م

    راحو الطيبين

    ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  79. 89
    20 نوفمبر, 2016 , 20:47 م

    تركي

    الهئية باقية الى قيام الساعة والا مو عاجبة يلم عفشة ويروح عند جماعته في طهران
    لا يعجبني(10) اعجبني(5)
  80. 88
    20 نوفمبر, 2016 , 20:46 م

    سواق وايت موية

    المرأة الملتزمة بدينها واخلاقها عندما تنصحها فإنها إما تسكت او تقول ( جزاك الله خير ) ( وذلك ينطبق على الرجل ) أما غير الملتزمة فللأسف يكون ردها سيء لأنها تكره كل محتسب ناصح بسبب ضعف الوازع الديني.
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  81. 87
    20 نوفمبر, 2016 , 20:46 م

    راحو الطيبين

    وقرن في بيوتكن
    لا يعجبني(9) اعجبني(2)
  82. 86
    20 نوفمبر, 2016 , 20:44 م

    راحو الطيبين

    يا الله وين الحشمة وين الحيا وين الخوف من الله
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  83. 85
    20 نوفمبر, 2016 , 20:44 م

    محق

    إلى المحامية مادريتي وين مقبله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  84. 84
    20 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    سواق وايت موية

    التربية لها دور وبعض الأباء مهمل في تربية أبناء و ( بناته ) لدرجة إنه لايهتم بكثرة خروجها مع ( السائق ) !!
    لا يعجبني(10) اعجبني(2)
  85. 83
    20 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    أبو عبد الله الغامدي

    من الطبيعي أن تفقد هيئة الأمر بالمعروف هيبتها .. فما بين ليلة وضحاها أصحبو مُجرد مُخبرين في الشوارع ، بعد أن كانوا قوة تُرعب كل مُفسد .
    لا يعجبني(10) اعجبني(1)
  86. 82
    20 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. المحامية
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  87. 81
    20 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    الهمداني

    جهاز الهيئه يجب الحجر عليه تصرف ميزانيه عليه بلا فائدة الهيئة غير موجدة في عصر النبوة ولا في عهد الخلفاء جب ايقافهم عند حدهم
    لا يعجبني(6) اعجبني(18)
  88. 80
    20 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    الحقيقة ؟

    ان الدين منصور
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  89. 79
    20 نوفمبر, 2016 , 20:40 م

    إن الباطل كان زهوقا

    الله أكبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  90. 78
    20 نوفمبر, 2016 , 20:38 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. ناصر عبدالله و اسمرعبر ت2 و الشايب و الدوله منعت
    لا يعجبني(6) اعجبني(4)
  91. 77
    20 نوفمبر, 2016 , 20:36 م

    المحامية

    بالرغم من تنظيم عمل الهيئة و تقليل صلاحياتهم إلا أنهم يصرون على إستفزاز الناس و التدخل في خصوصياتهم. ما يفعله هذا الشخص يعتبر تحرشاً يستحق المحاسبة و العقاب. نطالب بإلغاء الهيئة بشكل تام.
    لا يعجبني(7) اعجبني(20)
  92. 76
    20 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    الحقيقة ؟

    صدقت يا خالد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  93. 75
    20 نوفمبر, 2016 , 20:34 م

    الحقيقة ؟

    الحق يعلو ولا يعلى عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  94. 74
    20 نوفمبر, 2016 , 20:33 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. كوكو و فاااااهم و ت47 و قلم الحقيقه و علي العمري و التعريف الوظيفي و الماااااضي2030 و والله عيب و عبيد و سفران و وليد
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  95. 73
    20 نوفمبر, 2016 , 20:33 م
    عدد التعليقات:15504

    قلم الحقيقه

    ***. شكله وقع بين أيدي سيدة حديدية ذات نفوذ قوي والحق معها دون شك لملاحقته لها دون مبرر شرعي لقافة لاأكثر.
    لا يعجبني(7) اعجبني(8)
  96. 72
    20 نوفمبر, 2016 , 20:32 م

    الحقيقة ؟

    أن الصراع قائم بين الحق والباطل إلى قيام الساعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  97. 71
    20 نوفمبر, 2016 , 20:30 م

    مدري

    اسألوا الله العافية يامن تؤيدون فعل هذه المسكينة لكم عوراة تتمنون ان لايفضحكم الله بهن . قابلت اشخاص يتمنون ان لم يولد لهم بنات من الفضيحة بل ان بعضهم هم بالقتل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  98. 70
    20 نوفمبر, 2016 , 20:29 م

    الحقيقة ؟

    أشم رائحة كريهة تنبعث ممن يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  99. 69
    20 نوفمبر, 2016 , 20:29 م

    مدري

    اسألوا الله العافية يامن تؤيدون فعل هذه المسكينة لكم عوراة تتمنون ان لايفضحكم الله بهن . قابلت اشخاص يتمنون ان لم يولد لهم بنات من الفضيحة بل ان بعضهم هم بالقتل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  100. 68
    20 نوفمبر, 2016 , 20:28 م

    وسط المجتمع

    جمال الارض في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... ولكن العدو لا يعجبه هذا والعياذ بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  101. 67
    20 نوفمبر, 2016 , 20:23 م

    إستشاري صح

    هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عسى الله يعزها كم طوعت من عاصي ، وكم طوعت من غدار ، وكم علمت من جاهل وكم ردعت من مجرم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  102. 66
    20 نوفمبر, 2016 , 20:22 م

    وسط المجتمع

    من يحب الفضيلة ويكره الرذيلة يدعوا لرجال الهيئة بالتوفيق والسداد
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  103. 65
    20 نوفمبر, 2016 , 20:21 م

    سعود

    يقول الشاعر: والأمهات إذا ماكن في سفه.... فاحكم على الجيل أن النقص حاديه ( إذا الأم سفيهه كيف يطلعون عيالها )
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  104. 64
    20 نوفمبر, 2016 , 20:19 م

    إستشاري صح

    عصا الهيئة كم طوعت من عاصي .
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  105. 63
    20 نوفمبر, 2016 , 20:18 م
    عدد التعليقات:15504

    قلم الحقيقه

    مسكين عيونه تطالع ماكله القهر يتمنى أيام زمان مع جمسه وربعه اطرد لاتطرد الحق لاتلحق هههه.خلاص يالحبيب انتهى عهدك وولى زمانك . وقف محلك ولاتقرب خطوة واحدة.اتصل فقط وعيونك تشاهد وهي تتحرك وتخليك خلفها.
    لا يعجبني(9) اعجبني(17)
  106. 62
    20 نوفمبر, 2016 , 20:18 م

    فعلا فيه ناس تستغل الموضوع ضد الهيئة وهم لايعرفون سبب المشكلة بس ضد الهيئة وبس ولايسألون عن سبب ولا يسمعون من الطرفين نعوذبالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  107. 61
    20 نوفمبر, 2016 , 20:18 م

    .. سعودي ..

    باين عليها ****من ألفاظها وهذي تربية العلمانيين ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  108. 60
    20 نوفمبر, 2016 , 20:18 م

    اذكر «إذ أوى الفتية إلى الكهف» جمع فتى وهو الشاب الكامل، خائفين على إيمانهم من قومهم الكفار «فقالوا ربنا آتنا من لدنك» من قبلك «رحمة وهيئ» ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  109. 59
    20 نوفمبر, 2016 , 20:17 م

    مدري

    قبل كانت الهيئة تستر امور كثيرة اما الآن حدث ولاحرج من انكشاف اسرار عوائل وافتضاح خبايا يتمنى اصحابها انها عند الهيئة ولم تستلمها اقسام الشرط .مثل المراءة من الشرطة للتحقيق للقضاء للامارة للسجن.
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  110. 58
    20 نوفمبر, 2016 , 20:15 م

    وراد وراد

    والله ما انتم بسيطين يالهيئة !
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  111. 57
    20 نوفمبر, 2016 , 20:15 م

    &كتكوتي&

    يكفي إهانة لها وذل وصغار أنها أحيلت لهيئة التحقيق والادعاء العام رغما عنها ورغما عن أنفها وستلقى جزأها بإذن الله تعالى.
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  112. 56
    20 نوفمبر, 2016 , 20:14 م

    &كتكوتي&

    يكفي إهانة لها وذل وصغار أنها أحيلت لهيئة التحقيق والادعاء العام رغما عنها ورغما عن أنفها وستلقى جزأها بإذن الله تعالى.
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  113. 55
    20 نوفمبر, 2016 , 20:14 م

    ارز 👊 نجد

    الموضوع الان عند السلطات فيهم الخير والبركة ولا يحتاج الموضوع لقيل وقال
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  114. 54
    20 نوفمبر, 2016 , 20:14 م

    كوكو

    مع هذه المرأة القوية التي أوقفت هذا العضو أستطيع ان اعتبر المرأة السعودية اجمل امرأة بالعالم
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  115. 53
    20 نوفمبر, 2016 , 20:14 م

    ..سعودي..

    أعان الله رجال الهيئة على هؤلاء الفاسدين والفاسدات والعلمانية الاقصائيين المنحرفين
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  116. 52
    20 نوفمبر, 2016 , 20:12 م

    يجونك الروافض يستخدمون مصطلح الاخونج كتقيه ويقصدون اهل السنه لكن موتو بغيضكم السنه باقيه رغم انوفكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  117. 51
    20 نوفمبر, 2016 , 20:12 م

    سلطان هادي

    وين علا الله يارايح وين. خلوها تحتها ذيب المحاني محسن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  118. 50
    20 نوفمبر, 2016 , 20:12 م

    ان شاء الله حالات قليلة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  119. 49
    20 نوفمبر, 2016 , 20:10 م
    عدد التعليقات:191

    فاااااهم

    يعني هذول الى الحين وهم يراكضون وراء الحريم في الاسواق ههههههه
    لا يعجبني(8) اعجبني(3)
  120. 48
    20 نوفمبر, 2016 , 20:09 م

    روح الجنوب

    الله يطعني عنكم يا الهيئة انتم تاج راسي فدييييييييتكم
    لا يعجبني(2) اعجبني(8)
  121. 47
    20 نوفمبر, 2016 , 20:07 م

    ليه تحيلونها لتحقيق ؟ خلوها تاخذ راحتها هي وغيرها
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  122. 46
    20 نوفمبر, 2016 , 20:06 م

    بشائر الخير

    صورة من غير تحية لكل ***ومحب للرذيلة والفحش والفواحش
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  123. 45
    20 نوفمبر, 2016 , 20:05 م

    علي العمري

    تعليق ٤٢ قصدك. ***الارض
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  124. 44
    20 نوفمبر, 2016 , 20:05 م
    عدد التعليقات:15504

    قلم الحقيقه

    لكن بحول الله أن هذه السعودية سند قوي جدآ لأخواتها السعوديات واضح أنها من أهل القوة والنفوذ بالحق لا بالباطل وعليه سوف تلقن هذا الذي يطاردها من مكان لآخر درسآ لن ينساه.بدلالةأنه خاف منها عندما شاهدها.
    لا يعجبني(14) اعجبني(17)
  125. 43
    20 نوفمبر, 2016 , 20:03 م

    علي العمري

    الي. متي. نترك. هولا. يشوه. الدين. خلونه. نكته. للعالم. تجسس. وملاحقه. الناس. اي. دين. او مذهب. هذا باين. انه أمره. كبيره في. السن. اي. يبغه. منه. هذا. يبغه. تالبس. نقاب عين. واحده مثل. كابول
    لا يعجبني(10) اعجبني(10)
  126. 42
    20 نوفمبر, 2016 , 20:02 م

    وسط المجتمع

    جمال الارض في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    لا يعجبني(5) اعجبني(16)
  127. 41
    20 نوفمبر, 2016 , 20:01 م

    شنتق ليله شنتق ليلة

    سلوا أنفسكم بحلم تعليق الهيئة ونفسوا عن ما أصابكم يا من عاقبتكم الهيئة ؛ الحمد لله والشكر الهيئة شغالين ويبلغون وينظفون البلد وعملهم تنظم وصارت الشرطة تنفذ تعليماتهم ويقبض على كل مفسد وريحوا أنفسهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(6)
  128. 40
    20 نوفمبر, 2016 , 20:01 م

    ربنا آتنا من لدنك رحمة وهئ لنا من أمرنا رشدا
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  129. 39
    20 نوفمبر, 2016 , 19:59 م

    اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت واصرف عنا شر ماقضيت فانك تقضي بالحق ولايقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد ولك الشكر على ماأعطيت لااله الاأنت سبحانك اني كنت من الظالمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  130. 38
    20 نوفمبر, 2016 , 19:59 م

    التعريف الوظيفي

    اطارد حريم بالسوق. والله فشله
    لا يعجبني(7) اعجبني(5)
  131. 37
    20 نوفمبر, 2016 , 19:59 م

    Ksb

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  132. 36
    20 نوفمبر, 2016 , 19:58 م

    ألم يقل لكن رسول الله خلقن من ضلع أعوج
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  133. 35
    20 نوفمبر, 2016 , 19:58 م

    خالد

    ما عاد فيه حريم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  134. 34
    20 نوفمبر, 2016 , 19:58 م

    الناصر

    علموها الادب صورة لكل فاسد
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  135. 33
    20 نوفمبر, 2016 , 19:56 م

    الماااااضي2030

    الى 22 .هيئتك بلا فاعليه..انت من يموت بغيظه
    لا يعجبني(5) اعجبني(5)
  136. 32
    20 نوفمبر, 2016 , 19:56 م

    قلم الخريطه سابقآ كانو يطاردون النساء السعوديات من مكان الى آخر حتى يلقون القبض عليهم من خلال جموسهم وأنياب الفيل التي يركبونها على مقدماتها - غصبا عنك باقون
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  137. 31
    20 نوفمبر, 2016 , 19:54 م

    الماااااضي2030

    الى 17 هيئتك بلا فاعليه..انت من يموت بغيظه
    لا يعجبني(4) اعجبني(7)
  138. 30
    20 نوفمبر, 2016 , 19:54 م

    الامانة

    عَظَّمَناهُن وَوَصَفَناهُن فَوْقَ قَدْرِهِن وهذه النتيجة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  139. 29
    20 نوفمبر, 2016 , 19:54 م

    علي

    ***الی معاها ليش دوره ما يسكت ***قل الرجال وحسفاه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  140. 28
    20 نوفمبر, 2016 , 19:54 م

    مفهوم المخالفة

    اسمعوا كلام عمكم معيض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  141. 27
    20 نوفمبر, 2016 , 19:54 م

    ملاحظه ستجدون تعدد المعرفات في هذه المواضيع بالذات ولا يخفى على عاقل ان غالبها تعود لشخص واحد
    لا يعجبني(7) اعجبني(5)
  142. 26
    20 نوفمبر, 2016 , 19:53 م

    والله عيب

    تلاحق حرمة. صراحة استحي لو حتى بأساعدها اخجل. اللي اختشوا ماتوا. مالهم ذروة
    لا يعجبني(5) اعجبني(5)
  143. 25
    20 نوفمبر, 2016 , 19:53 م

    الماااااضي2030

    المفروض يحال عضو الهيئه الى هيئة التحقيق ﻷنه يطاردها الى ان وصلت سيارتها
    لا يعجبني(7) اعجبني(4)
  144. 24
    20 نوفمبر, 2016 , 19:53 م

    شافي

    مشاكل و انفتحت ابوابه على الجميع نصدق من ونكذب من القلب يتعصر الم بما حل بنا عليكم بكثر الاستغفار والهادي الله الخطاء و الغلط مرفوض من الجميع سوا فرد من جهه حكوميه او مواطن او مواطنه او مقيم تسامحوا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  145. 23
    20 نوفمبر, 2016 , 19:52 م

    الله اكبر ، الله يعز الدوله،،، قال ايش قال انا بنت مين !!! والله انتي بنت واحد***
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  146. 22
    20 نوفمبر, 2016 , 19:51 م

    اسمر عير كبير مرة هههههه

    الى أصحاب الشعادة اللبراليون والعلمانيون المتسابقون بالتعليقات الفاشلة التي مثل وجيههم موتوا بغيظكم الهيئة باقية وستبلغ عنكم ويقفطونكم واحد ورى الشاني هههههه
    لا يعجبني(6) اعجبني(6)
  147. 21
    20 نوفمبر, 2016 , 19:50 م
    عدد التعليقات:15504

    قلم الحقيقه

    سابقآ كانو يطاردون النساء السعوديات من مكان الى آخر حتى يلقون القبض عليهم من خلال جموسهم وأنياب الفيل التي يركبونها على مقدماتها. الآن وقف مكانك ولاتقرب خطوة واحدة أو تمد يدك.عندك شيء اتصل على الشرطة.
    لا يعجبني(15) اعجبني(18)
  148. 20
    20 نوفمبر, 2016 , 19:50 م

    فهد العنزي

    بصراحه حتى صوتهاا رجولي ، الله يعين على هالنوع من البنات
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  149. 19
    20 نوفمبر, 2016 , 19:49 م

    لن نكون أعزة إلا بشعيرة الحسبة

    أنسب كلمة لهذا الموقف ( (الله أكبر) ) فهي الكلمة التي تثلج صدور الغيورين وتغيض الأعداء والغوغائيين
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  150. 18
    20 نوفمبر, 2016 , 19:48 م

    الماااااضي2030

    خلاص انتهى زمان السحل والجمبزه
    لا يعجبني(5) اعجبني(5)
  151. 17
    20 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    المرأة على روزرايز من بيحولها للتحقيق !!
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  152. 16
    20 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    عبيد

    بايت حق تحشر خشمك بمواضيع اكبر منك لا انت محرم للمرأة ولا انت مسئول بالداخلية لأجل تطالب وتشترط على مجتمع ****
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  153. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    علي العمري

    الله. يفكنا. منهم.
    لا يعجبني(6) اعجبني(4)
  154. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    عَظَّمَناهُن وَوَصَفَناهُن فَوْقَ قَدْرِهِن فذلك النتيجة .
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  155. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 19:44 م

    سفران

    تعجبني وقفته عند حده الظاهر انه نسى دوره وهو التبليغ عند مشاهدة الخطأ اما ملاحق الناس فهذا اللي يقولون عليه ذهب مع الريح
    لا يعجبني(9) اعجبني(5)
  156. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 19:43 م

    العم معيض

    قلع الله هذي الوجيه .. قليلة حيا هي ومن يشجعها ..الله يطهر البلد من هالأشكال ..***
    لا يعجبني(10) اعجبني(8)
  157. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 19:43 م

    الدوله منعت

    احنا نعرف انه الدوله منعت الهيعه من التصرف العشوائي ولا تقوم بإجراء من نفسها وهذا واقف عند الشيخه يسوي ايش .هذا بحد ذاته مأخذ عليه بيمسك فيه المحامي وهو مخالفة أنظمة الدوله والتعدي على الاوامر
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  158. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 19:41 م
    عدد التعليقات:15504

    قلم الحقيقه

    حمدآ لله لم يتم القاء القبض عليها وايداعها السجن أو التوقيف من قبل رجال الأمن رعاهم الله وانما تم احالة أوراق قضيتها الى هيئة التحقيق والادعاء العام وهناك سوف تخرج كامل الحقائق معها ضد هذا العضو.
    لا يعجبني(12) اعجبني(14)
  159. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 19:41 م

    وليد

    رجت مشاكل الهيئة من جديد الله يعين المجتمع عليهم
    لا يعجبني(6) اعجبني(4)
  160. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 19:41 م

    الماااااضي2030

    بعد تعليق الهيئه انتهت المشاكل وأرتاح المواطنين من غثاهم..يجب محاسبة هذا العضو ﻷنه لم يلتزم بقرار تعليق الهيئه
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  161. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 19:40 م

    علي العمري

    ليش. يلاحقها ليش. ما. بلغ. الشرطه. يبغه. يستعبدون الناس. بسم. الدين. والمذهب. في. اي. قرن.نا لحق. الناس. والنساه. عند. الاسواق نطالب. في. الغاه
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  162. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 19:39 م

    ناصر عبدالله

    يستفزون الناس
    لا يعجبني(7) اعجبني(4)
  163. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 19:37 م

    الشايب

    وش اللي موديه عندها ..؟؟
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  164. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 19:36 م

    العابر

    الروافض هم من يكرهون رجال الهيئة و يقولون بأي حق
    لا يعجبني(13) اعجبني(13)
  165. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 19:34 م

    علي العمري

    باي. حق. يعتدي. علي. المرا. بسم. الدين. حتي. في. الشورع. لم يسلم. الناس. منهم.
    لا يعجبني(14) اعجبني(11)
  166. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 19:33 م

    اسمرعبر

    ليه يلاحقها وش يبي فيها وحدة داخلة مول تجاري تشتري وتطلع ليه تضايقونها الله يهديكم
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  167. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 19:32 م

    غييييوووورررر

    اللهم أعز الهيئة ورجالها اللهم سددهم ووفقهم جنبهم الزلل اللهم مكن للهيئة ورجالها في البلاد اللهم انصرهم على من عاداهم اللهم اجعل مهابة الهيئة تملأ قلوب الناس اللهم آمين
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