بيان سفارة المملكة بالقاهرة حول استمرار النهج العدواني لإيران تجاه المنطقة

صحيفة المرصد: أفاد بيان صادر عن سفارة المملكة في مصر، الأحد، أن المملكة “تؤكد أن إيران لا تزال مستمرة في نهجها العدواني تجاه المنطقة، وأن استمرار تدخلها فـي الشؤون الداخلية للدول العربية خلق حالة من التوتر وعدم الاستقرار”.
واعتبر البيان أن “ما يدور على الساحة اليمنية من فوضى وعدم استقرار ما هو إلا امتداد للتدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني، بهدف زعزعة أمنه واستقراره وإذكاء الطائفية البغيضة وإفشال للمساعي الدولية الرامية للوصول لتسوية الأزمة اليمنية، اسـتناداً لقرار مجلس الأمن 2216 (2015)” وفقاً لموقع cnn.
وأضاف البيان: “لايزال النظام في إيران بكل أسف مستمراً في دعمه للانقلابيين بتزويدهم بالأسلحة والخبراء العـسكريين والصواريخ (الزلزال)، الأمر الذي تسبب في خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وزيادة التوتر، إضافةً إلى المآسي التي يعاني منها الشعب اليمني بسبب تدخل النظام الإيرانـي في شؤون اليمن الداخلية بدعمه للانقلابيين وتشجعيهم”.
وتابع: “الاعتداءات على حدود المملكة وإطلاق الصواريخ على مُدنها من قِبَل الانقلابيين، ما كانت لتحدث لولا الدعم والتشجيع لهم من قِبَل النظام الإيراني، الأمر الذي وصل إلى تحريضهم لتهديد الملاحة الدولية في المنطقة، وإطلاقهم لصاروخ باليستي من محافظة صعده مستهدفاً منطقة مكة المكرمة، والذي نجحت قوات التحالف في اعتراضه على بُعد 65 كيلومترا من مكة المكرمة”.
واختم البيان بأن “المملكة تؤكد على حقها في الحفاظ على سيادتها وأمنها، وتدعو المجتمع الدولي للقيام بدوره ومسؤولياته تجاه ما يقوم به النظام في إيران من خلق حالة عدم الاستقرار في المنطقة، والاعتداء على دولها والتدخل في شؤونها الداخلية”.
تعليقات ( 21 )
ابوخالد الدمامايران المجوسيه الارهابيه صدر بحقهاعشرلت الادانات والبيانات ولازالت في اجرامها ، هي تحتاج قنبله نوويه تمسحها من الخريطه البشريه
؟؟هنا سيختفي قلم الرحااال والمحاميه والماااضي واشكالهم
مسمارللاسف ماعندك احد!! الدول ترى وتسمع فضائح المجوس واعتدائهم وتدخلاتهم لكن لا ارى لا اسمع لا اتكلم اصبح نظام دولي
رحم الله فقيد الأمة15 صدقت ورب الكعبة. هذا يزيدهم تجبر وعنجهيه واستعلا. وإعلامنا للأسف يخدمهم بهذا الشي .
رحم الله فقيد الأمةالحل. دك رأس الافعى. هذا هو الحل. أما حياة تسر الصديق وأما ممات يغيض العدا. ديننا الحنيف دين قوه . على الحالتين نحن بخير أما نصر أو شهاده وهذا هو المبتغى. دك رأس الأفعى دك رأس الأفعى دك رأس الا
معلم متقاعدالشكوى من إيران لن تفيد بل ستزيدها كبر وعنجهية . لابد من ضرب إيران من دول الجوار من باكستان وأفغانستان وتركيا والعراق وجورجيا وأرمينيا وأستخدام نفس أسلوبهم في تجنيد العصابات والأتباع .
محمدالجعيدالبركه في السيسي يدعم ايران وبشار . الحل هو فتح جبهات ضد ايران . فتح مصانع عربيه تنتج السلاح باي طريقه تكون . اما مصر الله يعوض المسلمين خير منها
ابو شنبلابد من المواجهه مع الروافض الي متي نسكت
إستشاري صحإتضح للجميع بما لايدع للشك أن مرسي لم يكن مع ايران وأنه كان مظلوم ، وأن السيسي هو الذي مع بشار وإيران فيا ترون هل إلى خروج من سبيل ؟...في نظري الأمر ليس بالسهل .
ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشدلماذا لا نزرع الاخوان المتصفوية في إيران ليفرقوا ملاليهم طرائق قددا
ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشد62 يالطيف.. ولاكن ولادوله عربيه قدرت تتدخل بشئون ايران اين الخلل ؟ (( ليس لدى الصفوية اخوان خونة مفرقون ))
إستشاري صحتعليق مخالف
العمدهالبيان رساله واضحه للشعب المصرى لفضح مواقف السيسى وحكومته لوقوفها مع ايران التى تحيك المؤمرات والفتن والقلاقل ضد العالم العربى والاسلامى عامه والسعوديه خاصه ولا زالوا مستمرون فى***
يالطيفالشي الي محيرني تتدخل في الدول العربيه كافة ولاكن ولادوله عربيه قدرت تتدخل بشئون ايران اين الخلل
غرم الله***دوله في العالم هي ايران دولة شر واحقاد متراكمه احفاد ابوللؤلؤه اللعين لايصدرون الا الشر بحميع انواعه مااحد عمل علاقه معهم وشاف الخير
علي العمريليش. الخارجيه. الان. له. مكتب. في. السفاره. في مصر
🐅Zayerلا مشكله. دع العالم تفهم موقفك من جمهورية الحقد والكره والبغضاء. خل أرض الكنانة و أحرارها يسمعون و يشنفون آذانهم بموقف مملكة الحزم ، لأن من تسنم الأمر في أرض الكنانة - أسفاً - بدأ يخلط الأوراق.
اليس مثل هذا البيان يجب أن يصدر من وزارة الخارجيةهل هناك لقاء او مناسبة تستدعي ان تصدر سفارتنا في القاهرة مثل هذا البيان الذي يجب أن يكون مصدره وزارة الخارجية.