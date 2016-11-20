  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بيان سفارة المملكة بالقاهرة حول استمرار النهج العدواني لإيران تجاه المنطقة

20 نوفمبر, 2016 , 20:22 م
بيان سفارة المملكة بالقاهرة حول استمرار النهج العدواني لإيران تجاه المنطقة
  • 2٬282
  • 21
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: أفاد بيان صادر عن سفارة المملكة في مصر، الأحد، أن المملكة “تؤكد أن إيران لا تزال مستمرة في نهجها العدواني تجاه المنطقة، وأن استمرار تدخلها فـي الشؤون الداخلية للدول العربية خلق حالة من التوتر وعدم الاستقرار”.

واعتبر البيان أن “ما يدور على الساحة اليمنية من فوضى وعدم استقرار ما هو إلا امتداد للتدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني، بهدف زعزعة أمنه واستقراره وإذكاء الطائفية البغيضة وإفشال للمساعي الدولية الرامية للوصول لتسوية الأزمة اليمنية، اسـتناداً لقرار مجلس الأمن 2216 (2015)” وفقاً لموقع cnn.

وأضاف البيان: “لايزال النظام في إيران بكل أسف مستمراً في دعمه للانقلابيين بتزويدهم بالأسلحة والخبراء العـسكريين والصواريخ (الزلزال)، الأمر الذي تسبب في خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وزيادة التوتر، إضافةً إلى المآسي التي يعاني منها الشعب اليمني بسبب تدخل النظام الإيرانـي في شؤون اليمن الداخلية بدعمه للانقلابيين وتشجعيهم”.

وتابع: “الاعتداءات على حدود المملكة وإطلاق الصواريخ على مُدنها من قِبَل الانقلابيين، ما كانت لتحدث لولا الدعم والتشجيع لهم من قِبَل النظام الإيراني، الأمر الذي وصل إلى تحريضهم لتهديد الملاحة الدولية في المنطقة، وإطلاقهم لصاروخ باليستي من محافظة صعده مستهدفاً منطقة مكة المكرمة، والذي نجحت قوات التحالف في اعتراضه على بُعد 65 كيلومترا من مكة المكرمة”.

واختم البيان بأن “المملكة تؤكد على حقها في الحفاظ على سيادتها وأمنها، وتدعو المجتمع الدولي للقيام بدوره ومسؤولياته تجاه ما يقوم به النظام في إيران من خلق حالة عدم الاستقرار في المنطقة، والاعتداء على دولها والتدخل في شؤونها الداخلية”.



تعليقات ( 21 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    20 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    ابوخالد الدمام

    ايران المجوسيه الارهابيه صدر بحقهاعشرلت الادانات والبيانات ولازالت في اجرامها ، هي تحتاج قنبله نوويه تمسحها من الخريطه البشريه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 20
    20 نوفمبر, 2016 , 23:09 م

    ؟؟

    هنا سيختفي قلم الرحااال والمحاميه والماااضي واشكالهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  3. 19
    20 نوفمبر, 2016 , 23:09 م

    مسمار

    للاسف ماعندك احد!! الدول ترى وتسمع فضائح المجوس واعتدائهم وتدخلاتهم لكن لا ارى لا اسمع لا اتكلم اصبح نظام دولي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 18
    20 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    رحم الله فقيد الأمة

    15 صدقت ورب الكعبة. هذا يزيدهم تجبر وعنجهيه واستعلا. وإعلامنا للأسف يخدمهم بهذا الشي .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 17
    20 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    رحم الله فقيد الأمة

    الحل. دك رأس الافعى. هذا هو الحل. أما حياة تسر الصديق وأما ممات يغيض العدا. ديننا الحنيف دين قوه . على الحالتين نحن بخير أما نصر أو شهاده وهذا هو المبتغى. دك رأس الأفعى دك رأس الأفعى دك رأس الا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 16
    20 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    انا مستغرب ليش العرب مااحد تكلم الا دول التحالف ايران تريد زعزعه الامن في الدول العربيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    معلم متقاعد

    الشكوى من إيران لن تفيد بل ستزيدها كبر وعنجهية . لابد من ضرب إيران من دول الجوار من باكستان وأفغانستان وتركيا والعراق وجورجيا وأرمينيا وأستخدام نفس أسلوبهم في تجنيد العصابات والأتباع .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    محمدالجعيد

    البركه في السيسي يدعم ايران وبشار . الحل هو فتح جبهات ضد ايران . فتح مصانع عربيه تنتج السلاح باي طريقه تكون . اما مصر الله يعوض المسلمين خير منها
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  9. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    ابو شنب

    لابد من المواجهه مع الروافض الي متي نسكت
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    إستشاري صح

    إتضح للجميع بما لايدع للشك أن مرسي لم يكن مع ايران وأنه كان مظلوم ، وأن السيسي هو الذي مع بشار وإيران فيا ترون هل إلى خروج من سبيل ؟...في نظري الأمر ليس بالسهل .
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  11. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    اما ايران الا جايبه خير اللهم احفظ وطني الغالي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 21:30 م

    ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشد

    لماذا لا نزرع الاخوان المتصفوية في إيران ليفرقوا ملاليهم طرائق قددا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    ولاية الفقيه (( بنت عمة )) ولاية المرشد

    62 يالطيف.. ولاكن ولادوله عربيه قدرت تتدخل بشئون ايران اين الخلل ؟ (( ليس لدى الصفوية اخوان خونة مفرقون ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 21:27 م

    إستشاري صح

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 21:17 م

    العمده

    البيان رساله واضحه للشعب المصرى لفضح مواقف السيسى وحكومته لوقوفها مع ايران التى تحيك المؤمرات والفتن والقلاقل ضد العالم العربى والاسلامى عامه والسعوديه خاصه ولا زالوا مستمرون فى***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    يالطيف

    الشي الي محيرني تتدخل في الدول العربيه كافة ولاكن ولادوله عربيه قدرت تتدخل بشئون ايران اين الخلل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 21:03 م

    غرم الله

    ***دوله في العالم هي ايران دولة شر واحقاد متراكمه احفاد ابوللؤلؤه اللعين لايصدرون الا الشر بحميع انواعه مااحد عمل علاقه معهم وشاف الخير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 20:44 م

    علي العمري

    ليش. الخارجيه. الان. له. مكتب. في. السفاره. في مصر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    🐅Zayer

    لا مشكله. دع العالم تفهم موقفك من جمهورية الحقد والكره والبغضاء. خل أرض الكنانة و أحرارها يسمعون و يشنفون آذانهم بموقف مملكة الحزم ، لأن من تسنم الأمر في أرض الكنانة - أسفاً - بدأ يخلط الأوراق.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  20. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 20:32 م

    شكرا لسفارتنا بالقاهرة الله يجزاكم كل خير هذا الكلام الصدق اللي يقهر اذناب إيران ومايبونك تصرح وتقول الحق
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  21. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 20:27 م

    اليس مثل هذا البيان يجب أن يصدر من وزارة الخارجية

    هل هناك لقاء او مناسبة تستدعي ان تصدر سفارتنا في القاهرة مثل هذا البيان الذي يجب أن يكون مصدره وزارة الخارجية.
    لا يعجبني(4) اعجبني(5)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم