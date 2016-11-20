بيان سفارة المملكة بالقاهرة حول استمرار النهج العدواني لإيران تجاه المنطقة

صحيفة المرصد: أفاد بيان صادر عن سفارة المملكة في مصر، الأحد، أن المملكة “تؤكد أن إيران لا تزال مستمرة في نهجها العدواني تجاه المنطقة، وأن استمرار تدخلها فـي الشؤون الداخلية للدول العربية خلق حالة من التوتر وعدم الاستقرار”.

واعتبر البيان أن “ما يدور على الساحة اليمنية من فوضى وعدم استقرار ما هو إلا امتداد للتدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني، بهدف زعزعة أمنه واستقراره وإذكاء الطائفية البغيضة وإفشال للمساعي الدولية الرامية للوصول لتسوية الأزمة اليمنية، اسـتناداً لقرار مجلس الأمن 2216 (2015)” وفقاً لموقع cnn.

وأضاف البيان: “لايزال النظام في إيران بكل أسف مستمراً في دعمه للانقلابيين بتزويدهم بالأسلحة والخبراء العـسكريين والصواريخ (الزلزال)، الأمر الذي تسبب في خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وزيادة التوتر، إضافةً إلى المآسي التي يعاني منها الشعب اليمني بسبب تدخل النظام الإيرانـي في شؤون اليمن الداخلية بدعمه للانقلابيين وتشجعيهم”.

وتابع: “الاعتداءات على حدود المملكة وإطلاق الصواريخ على مُدنها من قِبَل الانقلابيين، ما كانت لتحدث لولا الدعم والتشجيع لهم من قِبَل النظام الإيراني، الأمر الذي وصل إلى تحريضهم لتهديد الملاحة الدولية في المنطقة، وإطلاقهم لصاروخ باليستي من محافظة صعده مستهدفاً منطقة مكة المكرمة، والذي نجحت قوات التحالف في اعتراضه على بُعد 65 كيلومترا من مكة المكرمة”.

واختم البيان بأن “المملكة تؤكد على حقها في الحفاظ على سيادتها وأمنها، وتدعو المجتمع الدولي للقيام بدوره ومسؤولياته تجاه ما يقوم به النظام في إيران من خلق حالة عدم الاستقرار في المنطقة، والاعتداء على دولها والتدخل في شؤونها الداخلية”.