النيابة المصرية : السيسي و ولي العهد تعرضا لمحاولة اغتيال .. وهؤلاء من حاولوا تنفيذ العملية

صحيفة المرصد – وكالات:قالت النيابة المصرية الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، إن “الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعرض لمحاولتي اغتيال، إحداهما أثناء أدائه العمرة في 2014، وكانت تستهدف مسؤولاً سعودياً معه”، بحسب ما ذكرته وكالة “الأناضول”.
وقالت مصادر قضائية لوكالة “رويترز”، إن “النائب العام المصري أحال 292 متشددا للقضاء العسكري، أثبتت التحقيقات أن بعضهم حاولوا اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما حاول آخرون اغتيال ولي العهد الأمير محمد بن نايف”.
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات السعودية على ما جاء في بيان النيابة المصرية حتى الساعة 16 بتوقيت غرينتش.
“تابعون لداعش”
وأضافت المصادر أن “المتهمين تابعون لجماعة ولاية سيناء، التي تنشط في محافظة شمال سيناء، والتي بايعت تنظيم داعش في 2014، وأنهم أعضاء في 22 خلية في الجماعة”.
وقال مصدر إن “المتهمين وهم مصريون نفذوا 19 عملية حاول بعضهم خلال إحداها اغتيال السيسي العام الماضي في الحرم المكي، أثناء أدائه العمرة كما حاول آخرون اغتياله في مصر”.
وأضاف أن “بعض المتهمين استهدفوا الأمير محمد بن نايف، بعد أن رصدوا مهبطاً لطائرات الهليكوبتر خاصاً بالأسرة الملكية السعودية”.
وأضاف أن من بين العمليات التي اتهموا بها اغتيال ثلاثة قضاة في مدينة العريش، عاصمة شمال سيناء، خلال انتخابات مجلس النواب، وهجمات ضد الجيش والشرطة في المحافظة المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة.
وتابع أن 151 من المتهمين محبوسون، وأن سبعة أخلي سبيلهم، بينما صدرت أوامر ضبط وإحضار للباقين.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن “66 من المتهمين أدلوا باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات التي استمرت 18 شهراً”.
تعليقات ( 30 )
sar-al-saمالم تعلنه حكومتنا الرشيده والمنصوره بمشئه الله الخوض فيه متعب الا ان الاعداء يزدادون بزياده المستقدم والقادم من الاجانب منهم والخطر يتعاظم بوجودهم بيننا دون اضطرار ملح لوجودهم ونحن اكثر من ٢٠ مليون
سالم..حفظك الله سمووو ولي العهد..وأطال بعمرك.. ...القلوب تحبك♡ والألسن تدعوا الله لك♥♡بأن يحفظك الله♡♥.. .. . دعواتي وتحياتي لسموه الكريم
كلمة حقالمصريين ** * يصدقهم في الدنيا. الدوله و الاعلام حق النظام* احترامه و مصدقيته.
ابوشيخهتعليق مخالف
❤️ محب صدام حسين ❤️الله يحفظ أسد السنة الامير محمد بن نايف .
الوردة البيضاءاتعليق مخالف
ابوشيخهتعليق مخالف
مواطنحفظ الله سموو ولي العهد..وبسم الله عليه...أستودعناه الله. أنه يحفظه بعينه التي لاتنام.. .. وأما السيسي...آسف ماعليه حسوفه مصر مليئة بالسيسيين.. ..وأما محمد بن نايف فهو واحد أسد لن نجد احسن منه.
رحم الله فقيد الأمةتعليق مخالف
شيعي برونزياللهم احفظ البطل السيسي
مواطنآه على مصر العروبه امجاد يا وطن امجاد
كلنا فداء للوطنغريبه ماطلعت الشماعه ايران
ماجد الجهنيم تمشي علينا ي سيسي
زائرسبحان الله شكل السيسي***
ماجد الجهنيم تمشي علينا ي سيسي
حيله لتصفيه المعارضه المصريهتعليق مخالف
الوردة البيضاءما قدرتة علي حرب اليمن هتقدرة علي الجيش المصري الجيش الاول في الشرق الوسط رقم ١٢ عالميآ اكيد انت معتوه انتو مرعوبين من ايران
الطير المسافرابو شليخه انت مريض نفسي الله يعافيك
الغامديالسيسي *** ويعيش مرسي
ابوشيخهعزيزي لا تصدق المصريين واتمنا أن لا تكون مثل ربعنا الى يقولون أن المصريين وصل عددهم 80 مليون والمهبل صدقوا والله يـ عزيزي سلطان لو نجتمع عيال حرتنا نعطل ونهلك الجيش المصري هذه الحقيقة ما عندك أحد
سعودي وافتخرررريااارب استودعتك حكامنا الكرام فأحفظهم من كل شر وسوء...ودمت يااوطني شوكة في حلوق كل متربص ومفسد...
ابو فهد الشهريالله يطول بعمر ولي العهد ويحفظه ، ** السيسي اليوم قبل بكره ليتها جت فيه ابو رز حبيب الروس وايران مسافه السكه ثلاجه المويا ييييييه عومت الجنيه هههههه
سبحان اللهوجهان اﻹرهاب إيران والإخوان المسلمين متشابهان في الفتنة والتحريض والثورات واﻹغتياﻻت يقتلون المسلمين ويتركون الكفار ويدمرون بلدان المسلمين ويتركون بلدان الكفار ومحسوبين علينا كمسلمين وهم المنافقين حقا
ابوشيخهتعليق مخالف
سلطان هاديمايقدر مايقدر يخساء ويعقب المصري الاخونجي ... وأما المصري المعتدل يكرم..
محمدطيب والسيسي***
عمحاوله الا غتيال مرتبه يعيش الامير محممد بن سلمان
علي العمريمصر. ههههههههه مسافته السكه.