البنك المصري الخليجي يرفع الدولار إلى أعلى سعر منذ تعويم الجنيه

صحيفة المرصد:سجل الدولار الأمريكي بالبنك المصري الخليجي خلال تعاملات اليوم الأحد بمصر ، 17 جنيها للشراء و18 جنيها للبيع، وذلك وفقًا لبيانات صادرة عن البنك.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن تعويم الجنيه في الثالث من شهر نوفمبر الجاري، وترك الحرية للبنوك لتحديد سعر الصرف بدون تدخلات.

فيما قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن البنوك استطاعت أن تجمع نحو 3 مليارات دولار منذ بداية التعويم.