البنك المصري الخليجي يرفع الدولار إلى أعلى سعر منذ تعويم الجنيه

صحيفة المرصد:سجل الدولار الأمريكي بالبنك المصري الخليجي خلال تعاملات اليوم الأحد بمصر ، 17 جنيها للشراء و18 جنيها للبيع، وذلك وفقًا لبيانات صادرة عن البنك.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن تعويم الجنيه في الثالث من شهر نوفمبر الجاري، وترك الحرية للبنوك لتحديد سعر الصرف بدون تدخلات.
فيما قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن البنوك استطاعت أن تجمع نحو 3 مليارات دولار منذ بداية التعويم.
تعليقات ( 6 )
شيعي برونزيانشا الله ماترو ح الجنيه ياحبي لمصر
استغفراللهسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صلى وسلم على نبينا محمد سبحانك لا إله الاانت انا كنا من الظالمين لااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شي قدير
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
صايل ولد بو صايلالجنيهات ف الثلاجة شوفوا وراء الميه و راح تلاقوا مليارات الجنيهات و كلامي هذا أكيد كلام ما هو جديد ..
محمدالله يزيده كمان بالسوق السودة ب 20 جنيه للدولار
حساويراح فيها الجنيه يارجاله