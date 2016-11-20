بالفيديو: بعدما حلف بطلاق زوجته .. مواطن يهدي صديقه قعودا بقيمة 600 ألف ريال وسلاح رشاش

صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمواطن يقوم بإهداء صديقه بمناسبة زواجه قعودًا تصل قيمتها لـ 600 ألف ريال، حيثُ ظهر المواطن في الفيديو حاملاً سلاحًا ناريًا ويُقدم هديته ومن حوله الجميع يصفقون ويهللون.
ووصف متابعون ما قام به المواطن تجاه صديقه بـ “الهياط”، خصوصًا وأن حلف بطلاق زوجته، إذا لم يقبل صديقه الهدية!.
وعلق المغردون على الفيديو باستياء، حيثُ قال أحدهم إنه “هياط” و غرد الاخر بـ”هؤلاء من شوهوا سمعة الكرم والجود والنخوة، وينه عن الحمدي اللي بتبوك، عتق رقبه كانت نفعته بالآخرة”.
واعتبر مغرد أن هذا المشهد من علامات كفر النعمة، قائلاً: “الأسلحة وش لزومها؟ بيحارب؟، ويا ترى مرخص؟ والحلف بالطلاق.. وش ذنب المسكينة؟ أين شكر المنعم عز وجل؟!”.
تعليقات ( 64 )
زائرلست معارض كون هذا الرجل اهدا صديقه تلك الهدايا وحتى لواعطاه دبل مااعطاه الرجل حر في ماله لكن ان يحلف بالطلاق وقعود مسيوم 6000 الف ورشاش لوكان صاحبنا ماهو مهايطي كان عطاها صديقه بعيد عن التباهي والناس.
مجبر رجل القعسييايو فهد اطال الله في عمرك اوقف هالمهايطيه لايغضب الله علينا بسبب افعالهم هولاء السفهاء العقاب يعم والخير يخض حسبنا الله ونعم الوكيل عليه وعلى امثاله جعل هذه القعود مايمضي عليه اسبوع الا ونافق
ابو ابومهايطي قعود مايسوى 3000 ريال كله هياط وتصوير ورشاش يرجعه بعد الحفل ههههه
سميرةوالفساد في الارض فالحذر الحذر من ظلمها وقد اوصانا بها نبينا (ص ) فالمفروض ان ترفع عليك قضية لما اصابها من ظلم يا بطل فأنت لا تستاهلها .
سميرةوالحقيقة انت بعيد كل البعد عن مسمي رجل زوجتك يا جاهل ام اولادك تزوجتها بكلمة الله وميثاقة الغليظ فتكون في بيتها بأعز جوار وامنع دمار وواجبك اكرامها وعقوقها او الاساءة لها مقرونا بالشرك بالله والفساد .
راعي بعارين وبطلاتعليق
سميرةاسمع يا جاهل مع الاسف هناك رجال يلبسون العقال وعقولهم خاويه وهم في الحقيقة اشباه رجال ولتعلم يا جاهل زوجتك ليست سلعة تجاهر بطلاقها امام الناس وتتفاخر بأنك رجل ليصفق لك يا بطل وهي غافلة تحتضن اطفالك
الراصدخبيل ومهايطي سلاح ورشاش في زواج مالكم حل انتم ومهايطكم
خالدوالله ما حبطنا الاهذه النماذج ...!! يطلق زوجته اهي وش ذنبها ،،..،، اللهم لاتؤخذنا بماعمل السفهاء منا
العاصيامين ياعاشق ***
اسيرمصرالمهم انها تصرفات تفشل وتعكس صورة سيئة جدا
مسافر ........هياط يتبعه طقاع
سور برلينهديه واعطه خويه وش حشركم انتم مع العلم اللي قاعد يعلق ويهايط مايعرف سلوم العرب وتلقاه ***
سعد الجميريطبعا هذا الهياط كما يقال لم يكن موجود ولكنه بعد ان صارعندهم تخمه من فلوس المواطنين التي ذهبت في الاسهم
الدوسيولازال الهياط مستمر
يوسف الغامديهياط يعني بعطيك الان ورجعها لي في عرسي او متفقين وبعد العرس يرجعها له
اسيرمصر** وليس عريسا. والذي قدم القعود هديئة والرشاش هو مدير وكالة يعرب لابحاث و ارتياد الفضاء,
عُــــــــمـــــــــرالله يخف القاع منكم ولا يكثر عينتكم اكيد ماعنده مره
فنان شعبي قديملو راح السجن وسأل عن اهل الديون ابو 15 الف و20 الف لأفرج عن 40 سجين لكن الله معمي بصايره عن الخير ولأجر .. ولكن من اجل النفخه الكذابه ومن أجل يسمع الصياح وسط الصاله كفو كفو وبعدها انفسهم حشوه انه اهبل
🐅هذه هدايا الرجال هل يريدون يهديه علبة حلاوه او باقة ورد ؟كان عملوا منه جماعته مسخره وهدايا القعدان والسلاح من علامات الرجولة والشجاعة والنخوة العربية الأصيلة فنقول له كفو رغم أننى لا أعرف من أين هو؟
أبو عبد الرحمنبكره العريس يبيعه في الحراج 1500 ريال بلا هياط
🐅هذا شأنه مع صديقه لو كتب صك بجميع ما يملك وسلمه له هو حر وهذه هديه لابد أن الرجل أخذ مقابلها واذا ما أخذ فسوف يعيدها له يوما ما فلهدية هى عبارة عن سلفه ثم ردها وهدية القعود والسلاح هى المتادوله عندهم
فنان شعبي قديمولازلت لاادخل منزلهم الى وفي يدي ما يبيض الوجه ويحبب القلوب في بعضها وانا اشهد الله واكررها على قد حالي .. اما من ناحية اقامة شقيقها لديك فثق انك تعزه وتحبه ولكن هداياك التي تجلبها لأنسابك ... يتبع
فنان شعبي قديمصف نفسك وقلبك وان كنت في ضائقه ماليه اخبر زوجتك عندما ترغبون في الذهاب لديهم وان المره القادمه سوف احضر معي مايبيض وجهك ولكن لاتكبر المسأله ترى الوضع بسيط والله انني بلغت من السن عتيا اخي الفاضل .يتبع
فنان شعبي قديمقال رسول الله صل الله عليه وسلم ( تهادوا تحابوا ... انت في نفسك شيئ فكما ذكرت انهم بعيدون عنك ولست كل يوم او شهر في منزلهم فلى ضير من حمل هديه بسيطه والله لن تنقص منك بل تزيد في محبتك .... يتبع
فنان شعبي قديملاتستوجب كل هذا التذمر من زوجتك وهنا اسألك بالله لوكانت زوجتك كلما ذهبت لأهلك وبيدها شيئ الا يفرحون اهلك وهم يعلمون ان تلك الأموال منك ولكن هذا الواقع فالهديه تقرب الأنفس وتحببهم فيك اكثر ..... يتبع
حمل بن بدر العربيعدة قواسمٌ مشتركة بين كل التعليقات وهي:تحكم الغيرة وإدعاء الحرص على أموال الغير،وبغض المودة بين الأصدقاء،لعل العريس كان قد أهدى صديقه هدية أثمن،فردها له اليوم،دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله.مبروك أخي
سعد محمد عبداللهنبي كاش والا شيك مصدق 😆😆😆😆
فنان شعبي قديمولكن مرؤه لااستطيع ان ادخل عليهم وانا يدي خاويه لوكان عليه لما احضرت شيئ ولكن كماقلت مرؤه ولست كل يوم لديهم وكذلك من أجل زوجتي وام ابنائي فابتصرفي هذا تعلم بقدرها وقدر اهلها في قلبي هذه امور ..يتبع
عدد التعليقات:15504
قلم الحقيقهشيء طيب جدآ أن تهدي أخوك ولد عمك صديق ماتجود به نفسك لكن الشيء الغير مستحب هو أن تتباهى بما تفعله أمام الناس الحاضرين. وكأنك تريد من هذا الفعل المدح لك أمام الناس والله شاهدو فلان أعطى وفلان أهدى.
خيالأكشن يادوري
شاآآآايب من جبل عسيركان اعطاه سيارة لكزس وباع قعوده بمعرفته!؟!. ركبه جميل ويمكن قعوده ما يجيب 2000. يجب أن يُسأل كل مهايط من اين لك هذا؟.... أنا لا تغرني الطيالس والحلي .. كم في الطيالس من سقيم أجربِ... اللهم سترك ورضاك.
ليبرالياللهم لاتكثرهم على وجه الارض خساره المال عند هذي الاشكال اللهم افرق بينناوبين اهل التبذير والرياء عبادة الوجوه المفروض الدوله تعمل لهم غرامات وسجن حتي يعرف ربه لنه مو عارف قدر النعمه
هذه الصداقه الحقيقيههذه هي الصداقه الحقيقه البعض يملك الملايين لو جاءه صديق اومحتاج اوضيف اوحد من اقاربه محتاج مااعاطاه ولاشي
عدد التعليقات:15504
قلم الحقيقهطيب كان بعت القعود بــــــ 600,000 ألف ريال وجبت الدراهم كاش وسلمتها لصديقك بدلآ من رفع صوتك وتكرار قيمته حتى الأصمخ اللي مايسمع سمع والأعمى اللي مايشوف شاف الرشاش وهذا كله دلالة على التباهي عمل فلان.
عبدالعزيز الشمريوالله مايقدر يمد ٥٠ الف هالنصاب ... لو بيبيع القعود مايجيب له ٥ الاف
عبدالعزيز الشمريهذا دجال ... كان معطيه ٢٠٠ الف تكفيه عن هالكذبه
شيعي برونزيوش فيها عااااااااااااااااااااااااااد دراهمه حر فيها اعوزبالله من الحسد
عبدالعزيز الشمريالله يمحق هالاشكال
سلطان هاديايه تسلم ياراع القعود وبيض الله وجهه.. اما انتم يا الضعيفين ماتسوقون دجاجه ماعندك ماعند جدتي. هاذي علوم النشاما والريجيل
Ksbيا عمي الله يقرفكم والله الناس فيها الي كافيها وانتوا انشغلتوا ب كفر النعم عسى الي بلاكم يعافينا لا حول ولا قوه الى بالله كفر بالنعم و انحطاط اخلاقي للجيل هذا قله تربيه عقوق بالوالدين قله في الدين
💎🎀سُندُس“600 ألف ريال” ولا إن شاء الله مليار ضعها ف ظرف📩وسلمها إياه ف يده يعني مافيه داعي "للتصوير" وكأنك تقول "شوفوني"
فنان شعبي قديمذكروني بمسلسل (( أم احديجان )) ومسلسل (( أم كامل ))
عدد التعليقات:14981
هيفاء @ههههههههه
عاشق الضباباللهم إن كان ماقام به هذا الرجل يريد به سمعة ورياء فجعل الفقر بين عينيه عاجلا غير آجل.
💎🎀سُندُسي2 مهما كانت معزته وغلاه الهدية "بمعناها" وليس بقيمتها .. لاتسرف ولوكنت ع نهر جارً... وهذا يعتبر "تبذير" وأنت تعرف رب العالمين بماذا شبه المبذرين.
العنزييجيب على الدوله إلقاء القبض على هؤلاء اسوه بشلل التفحيط واليو ناو لأنهم أساءوا لسمعه البلد ومن الناحيه الدينه يحجر على اموالهم لأنهم سفهاء
ابو تركيمتى بيتخلص المجتمع من ها الاشكال
كلمة حقخريط سريط الاشكال هذا ودك يسجن ويصير عليه سابقه تسمى هياط
💎🎀سُندُسالمرة هذي قعود والمرة الجاية منقية وهلم جرا .. "هياط" ف مناسبة تتكرر يومياً منذ مئات السنين.
احمدصاحب القعود\ كذاب اسعار القعدان طايحه وما يزيد سعره العادل عن 4000 ريال لكن هو يحط سعر من راسه لو قال بمليون مو مشكله كلمه في الهواء اما 600 الف يستريح بس زمن الهياط والمهايطيه ولى الى غير رجعه
ما الذي نراهسلاح متبادل وكأنه لعبة هل وصل بنا الهياط الى هذا المستوى هل تتابع الجهات الأمنية ما هو موجود بين هؤلاء. إذا اردنا أمنا مستتبا فالسلاح يجب أن يبقى بيد رجال الأمن أما هؤلاء فألف لاء فهذا هو الخطر بعينه.
محمدالجعيدعطيته جزله ويمكن يعز الرجال بالعكس تدل على الاخوة بينهم طيبه
💎🎀سُندُستراه زواج مو أختراع ولاحدث غير مسبوق يعني مافيه داعي "للهياط" أنت كنت ولابد مهدي ترى الهدية ( بمعناها ) مو بقيمتها ........................................... ربنا لاتؤاخذنا بما فعل "السفهاء" منا.
كفوهذا في الصومال يسمونه اقوى واجود انواع العفاااااااااااااااااااااااااق بعد أكل 20 بيضه ملسوقه
وجهة نظرويعود مسلسل الهياط من جديد