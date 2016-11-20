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بالفيديو: بعدما حلف بطلاق زوجته .. مواطن يهدي صديقه قعودا بقيمة 600 ألف ريال وسلاح رشاش

20 نوفمبر, 2016 , 21:43 م
بالفيديو: بعدما حلف بطلاق زوجته .. مواطن يهدي صديقه قعودا بقيمة 600 ألف ريال وسلاح رشاش
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صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمواطن يقوم بإهداء صديقه بمناسبة زواجه قعودًا تصل قيمتها لـ 600 ألف ريال، حيثُ ظهر المواطن في الفيديو حاملاً سلاحًا ناريًا ويُقدم هديته ومن حوله الجميع يصفقون ويهللون.

ووصف متابعون ما قام به المواطن تجاه صديقه بـ “الهياط”، خصوصًا وأن حلف بطلاق زوجته، إذا لم يقبل صديقه الهدية!.

وعلق المغردون على الفيديو باستياء، حيثُ قال أحدهم إنه “هياط” و غرد الاخر بـ”هؤلاء من شوهوا سمعة الكرم والجود والنخوة، وينه عن الحمدي اللي بتبوك، عتق رقبه كانت نفعته بالآخرة”.

واعتبر مغرد أن هذا المشهد من علامات كفر النعمة، قائلاً: “الأسلحة وش لزومها؟ بيحارب؟، ويا ترى مرخص؟ والحلف بالطلاق.. وش ذنب المسكينة؟ أين شكر المنعم عز وجل؟!”.



تعليقات ( 64 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 64
    20 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    زائر

    لست معارض كون هذا الرجل اهدا صديقه تلك الهدايا وحتى لواعطاه دبل مااعطاه الرجل حر في ماله لكن ان يحلف بالطلاق وقعود مسيوم 6000 الف ورشاش لوكان صاحبنا ماهو مهايطي كان عطاها صديقه بعيد عن التباهي والناس.
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  2. 63
    20 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    مجبر رجل القعسي

    يايو فهد اطال الله في عمرك اوقف هالمهايطيه لايغضب الله علينا بسبب افعالهم هولاء السفهاء العقاب يعم والخير يخض حسبنا الله ونعم الوكيل عليه وعلى امثاله جعل هذه القعود مايمضي عليه اسبوع الا ونافق
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  3. 62
    20 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    ابو ابو

    مهايطي قعود مايسوى 3000 ريال كله هياط وتصوير ورشاش يرجعه بعد الحفل ههههه
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  4. 61
    20 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    سميرة

    والفساد في الارض فالحذر الحذر من ظلمها وقد اوصانا بها نبينا (ص ) فالمفروض ان ترفع عليك قضية لما اصابها من ظلم يا بطل فأنت لا تستاهلها .
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  5. 60
    20 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    سميرة

    والحقيقة انت بعيد كل البعد عن مسمي رجل زوجتك يا جاهل ام اولادك تزوجتها بكلمة الله وميثاقة الغليظ فتكون في بيتها بأعز جوار وامنع دمار وواجبك اكرامها وعقوقها او الاساءة لها مقرونا بالشرك بالله والفساد .
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  6. 59
    20 نوفمبر, 2016 , 23:17 م

    راعي بعارين وبط

    لاتعليق
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  7. 58
    20 نوفمبر, 2016 , 23:16 م

    سميرة

    اسمع يا جاهل مع الاسف هناك رجال يلبسون العقال وعقولهم خاويه وهم في الحقيقة اشباه رجال ولتعلم يا جاهل زوجتك ليست سلعة تجاهر بطلاقها امام الناس وتتفاخر بأنك رجل ليصفق لك يا بطل وهي غافلة تحتضن اطفالك
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  8. 57
    20 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    ليش مانشوف 600 الف تعطونها فقير يشتري له وعياله بيت
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 56
    20 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    الراصد

    خبيل ومهايطي سلاح ورشاش في زواج مالكم حل انتم ومهايطكم
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  10. 55
    20 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    خالد

    والله ما حبطنا الاهذه النماذج ...!! يطلق زوجته اهي وش ذنبها ،،..،، اللهم لاتؤخذنا بماعمل السفهاء منا
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  11. 54
    20 نوفمبر, 2016 , 23:11 م

    ليش مانشوف 600 الف تعطونها فقير يشتري له وعياله بيت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 53
    20 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    اذا شبعتوا اشكروا الله على نعمته
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  13. 52
    20 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    العاصي

    امين ياعاشق ***
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  14. 51
    20 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    الله لا يكثر من امثاله ؟ والله أنه يجينا وقت مانحصل اللقمه يامهايطيه بسبب كذبكم ونفاقكم حسبي الله على المنافقين
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  15. 50
    20 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    اسيرمصر

    المهم انها تصرفات تفشل وتعكس صورة سيئة جدا
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  16. 49
    20 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    مسافر ........

    هياط يتبعه طقاع
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 48
    20 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    سور برلين

    هديه واعطه خويه وش حشركم انتم مع العلم اللي قاعد يعلق ويهايط مايعرف سلوم العرب وتلقاه ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 47
    20 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    سعد الجميري

    طبعا هذا الهياط كما يقال لم يكن موجود ولكنه بعد ان صارعندهم تخمه من فلوس المواطنين التي ذهبت في الاسهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 46
    20 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    الدوسي

    ولازال الهياط مستمر
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  20. 45
    20 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    هياط ياشيخ او هذا ا**
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  21. 44
    20 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    يوسف الغامدي

    هياط يعني بعطيك الان ورجعها لي في عرسي او متفقين وبعد العرس يرجعها له
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  22. 43
    20 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    اسيرمصر

    ** وليس عريسا. والذي قدم القعود هديئة والرشاش هو مدير وكالة يعرب لابحاث و ارتياد الفضاء,
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  23. 42
    20 نوفمبر, 2016 , 22:53 م

    عُــــــــمـــــــــر

    الله يخف القاع منكم ولا يكثر عينتكم اكيد ماعنده مره
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  24. 41
    20 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    فنان شعبي قديم

    لو راح السجن وسأل عن اهل الديون ابو 15 الف و20 الف لأفرج عن 40 سجين لكن الله معمي بصايره عن الخير ولأجر .. ولكن من اجل النفخه الكذابه ومن أجل يسمع الصياح وسط الصاله كفو كفو وبعدها انفسهم حشوه انه اهبل
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  25. 40
    20 نوفمبر, 2016 , 22:45 م

    🐅

    هذه هدايا الرجال هل يريدون يهديه علبة حلاوه او باقة ورد ؟كان عملوا منه جماعته مسخره وهدايا القعدان والسلاح من علامات الرجولة والشجاعة والنخوة العربية الأصيلة فنقول له كفو رغم أننى لا أعرف من أين هو؟
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  26. 39
    20 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    أبو عبد الرحمن

    بكره العريس يبيعه في الحراج 1500 ريال بلا هياط
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  27. 38
    20 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    🐅

    هذا شأنه مع صديقه لو كتب صك بجميع ما يملك وسلمه له هو حر وهذه هديه لابد أن الرجل أخذ مقابلها واذا ما أخذ فسوف يعيدها له يوما ما فلهدية هى عبارة عن سلفه ثم ردها وهدية القعود والسلاح هى المتادوله عندهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 37
    20 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    فنان شعبي قديم

    ولازلت لاادخل منزلهم الى وفي يدي ما يبيض الوجه ويحبب القلوب في بعضها وانا اشهد الله واكررها على قد حالي .. اما من ناحية اقامة شقيقها لديك فثق انك تعزه وتحبه ولكن هداياك التي تجلبها لأنسابك ... يتبع
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  29. 36
    20 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    فنان شعبي قديم

    صف نفسك وقلبك وان كنت في ضائقه ماليه اخبر زوجتك عندما ترغبون في الذهاب لديهم وان المره القادمه سوف احضر معي مايبيض وجهك ولكن لاتكبر المسأله ترى الوضع بسيط والله انني بلغت من السن عتيا اخي الفاضل .يتبع
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  30. 35
    20 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    فنان شعبي قديم

    قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( تهادوا تحابوا ... انت في نفسك شيئ فكما ذكرت انهم بعيدون عنك ولست كل يوم او شهر في منزلهم فلى ضير من حمل هديه بسيطه والله لن تنقص منك بل تزيد في محبتك .... يتبع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 34
    20 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    فنان شعبي قديم

    لاتستوجب كل هذا التذمر من زوجتك وهنا اسألك بالله لوكانت زوجتك كلما ذهبت لأهلك وبيدها شيئ الا يفرحون اهلك وهم يعلمون ان تلك الأموال منك ولكن هذا الواقع فالهديه تقرب الأنفس وتحببهم فيك اكثر ..... يتبع
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  32. 33
    20 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    حمل بن بدر العربي

    عدة قواسمٌ مشتركة بين كل التعليقات وهي:تحكم الغيرة وإدعاء الحرص على أموال الغير،وبغض المودة بين الأصدقاء،لعل العريس كان قد أهدى صديقه هدية أثمن،فردها له اليوم،دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله.مبروك أخي
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  33. 32
    20 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    سعد محمد عبدالله

    نبي كاش والا شيك مصدق 😆😆😆😆
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  34. 31
    20 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    فنان شعبي قديم

    ولكن مرؤه لااستطيع ان ادخل عليهم وانا يدي خاويه لوكان عليه لما احضرت شيئ ولكن كماقلت مرؤه ولست كل يوم لديهم وكذلك من أجل زوجتي وام ابنائي فابتصرفي هذا تعلم بقدرها وقدر اهلها في قلبي هذه امور ..يتبع
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  35. 30
    20 نوفمبر, 2016 , 22:20 م
    عدد التعليقات:15504

    قلم الحقيقه

    شيء طيب جدآ أن تهدي أخوك ولد عمك صديق ماتجود به نفسك لكن الشيء الغير مستحب هو أن تتباهى بما تفعله أمام الناس الحاضرين. وكأنك تريد من هذا الفعل المدح لك أمام الناس والله شاهدو فلان أعطى وفلان أهدى.
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  36. 29
    20 نوفمبر, 2016 , 22:20 م

    خيال

    أكشن يادوري
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  37. 28
    20 نوفمبر, 2016 , 22:20 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    كان اعطاه سيارة لكزس وباع قعوده بمعرفته!؟!. ركبه جميل ويمكن قعوده ما يجيب 2000. يجب أن يُسأل كل مهايط من اين لك هذا؟.... أنا لا تغرني الطيالس والحلي .. كم في الطيالس من سقيم أجربِ... اللهم سترك ورضاك.
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  38. 27
    20 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    ليبرالي

    اللهم لاتكثرهم على وجه الارض خساره المال عند هذي الاشكال اللهم افرق بينناوبين اهل التبذير والرياء عبادة الوجوه المفروض الدوله تعمل لهم غرامات وسجن حتي يعرف ربه لنه مو عارف قدر النعمه
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  39. 26
    20 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    هذه الصداقه الحقيقيه

    هذه هي الصداقه الحقيقه البعض يملك الملايين لو جاءه صديق اومحتاج اوضيف اوحد من اقاربه محتاج مااعاطاه ولاشي
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  40. 25
    20 نوفمبر, 2016 , 22:16 م
    عدد التعليقات:15504

    قلم الحقيقه

    طيب كان بعت القعود بــــــ 600,000 ألف ريال وجبت الدراهم كاش وسلمتها لصديقك بدلآ من رفع صوتك وتكرار قيمته حتى الأصمخ اللي مايسمع سمع والأعمى اللي مايشوف شاف الرشاش وهذا كله دلالة على التباهي عمل فلان.
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  41. 24
    20 نوفمبر, 2016 , 22:14 م

    عبدالعزيز الشمري

    والله مايقدر يمد ٥٠ الف هالنصاب ... لو بيبيع القعود مايجيب له ٥ الاف
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  42. 23
    20 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    عبدالعزيز الشمري

    هذا دجال ... كان معطيه ٢٠٠ الف تكفيه عن هالكذبه
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  43. 22
    20 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    شيعي برونزي

    وش فيها عااااااااااااااااااااااااااد دراهمه حر فيها اعوزبالله من الحسد
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  44. 21
    20 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    عبدالعزيز الشمري

    الله يمحق هالاشكال
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  45. 20
    20 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    سلطان هادي

    ايه تسلم ياراع القعود وبيض الله وجهه.. اما انتم يا الضعيفين ماتسوقون دجاجه ماعندك ماعند جدتي. هاذي علوم النشاما والريجيل
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  46. 19
    20 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    رجعوهم للبر مو كفو تحضر ذَا الاشكال والله مانتطور وهالفئة متواجدة بمجتمعنا
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  47. 18
    20 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    سندس كم مره ركبتي القعود
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 17
    20 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    Ksb

    يا عمي الله يقرفكم والله الناس فيها الي كافيها وانتوا انشغلتوا ب كفر النعم عسى الي بلاكم يعافينا لا حول ولا قوه الى بالله كفر بالنعم و انحطاط اخلاقي للجيل هذا قله تربيه عقوق بالوالدين قله في الدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  49. 16
    20 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    💎🎀سُندُس

    “600 ألف ريال” ولا إن شاء الله مليار ضعها ف ظرف📩وسلمها إياه ف يده يعني مافيه داعي "للتصوير" وكأنك تقول "شوفوني"
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  50. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    فنان شعبي قديم

    ذكروني بمسلسل (( أم احديجان )) ومسلسل (( أم كامل ))
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  51. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    هالاشكال والله مايهمهم الا المهايط ولا يقدر يروح للمعرس ويعطيه الهدية بدون تصوير واستعراض قدام الناس والكاميرات لكن وش نقول معروفين هالفئة مايتكاثرو بمجتمع الا رجعوه مية سنة للخلف
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  52. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 22:02 م
    عدد التعليقات:14981

    هيفاء @

    ههههههههه
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  53. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    عاشق الضباب

    اللهم إن كان ماقام به هذا الرجل يريد به سمعة ورياء فجعل الفقر بين عينيه عاجلا غير آجل.
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  54. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    💎🎀سُندُس

    ي2 مهما كانت معزته وغلاه الهدية "بمعناها" وليس بقيمتها .. لاتسرف ولوكنت ع نهر جارً... وهذا يعتبر "تبذير" وأنت تعرف رب العالمين بماذا شبه المبذرين.
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  55. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    العنزي

    يجيب على الدوله إلقاء القبض على هؤلاء اسوه بشلل التفحيط واليو ناو لأنهم أساءوا لسمعه البلد ومن الناحيه الدينه يحجر على اموالهم لأنهم سفهاء
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  56. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    ابو تركي

    متى بيتخلص المجتمع من ها الاشكال
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  57. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    كلمة حق

    خريط سريط الاشكال هذا ودك يسجن ويصير عليه سابقه تسمى هياط
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  58. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    💎🎀سُندُس

    المرة هذي قعود والمرة الجاية منقية وهلم جرا .. "هياط" ف مناسبة تتكرر يومياً منذ مئات السنين.
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  59. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    احمد

    صاحب القعود\ كذاب اسعار القعدان طايحه وما يزيد سعره العادل عن 4000 ريال لكن هو يحط سعر من راسه لو قال بمليون مو مشكله كلمه في الهواء اما 600 الف يستريح بس زمن الهياط والمهايطيه ولى الى غير رجعه
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  60. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    ما الذي نراه

    سلاح متبادل وكأنه لعبة هل وصل بنا الهياط الى هذا المستوى هل تتابع الجهات الأمنية ما هو موجود بين هؤلاء. إذا اردنا أمنا مستتبا فالسلاح يجب أن يبقى بيد رجال الأمن أما هؤلاء فألف لاء فهذا هو الخطر بعينه.
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  61. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 21:50 م

    محمدالجعيد

    عطيته جزله ويمكن يعز الرجال بالعكس تدل على الاخوة بينهم طيبه
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  62. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    💎🎀سُندُس

    تراه زواج مو أختراع ولاحدث غير مسبوق يعني مافيه داعي "للهياط" أنت كنت ولابد مهدي ترى الهدية ( بمعناها ) مو بقيمتها ........................................... ربنا لاتؤاخذنا بما فعل "السفهاء" منا.
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  63. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    كفو

    هذا في الصومال يسمونه اقوى واجود انواع العفاااااااااااااااااااااااااق بعد أكل 20 بيضه ملسوقه
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  64. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    وجهة نظر

    ويعود مسلسل الهياط من جديد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

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