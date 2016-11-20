بالفيديو: بعدما حلف بطلاق زوجته .. مواطن يهدي صديقه قعودا بقيمة 600 ألف ريال وسلاح رشاش

صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمواطن يقوم بإهداء صديقه بمناسبة زواجه قعودًا تصل قيمتها لـ 600 ألف ريال، حيثُ ظهر المواطن في الفيديو حاملاً سلاحًا ناريًا ويُقدم هديته ومن حوله الجميع يصفقون ويهللون.

ووصف متابعون ما قام به المواطن تجاه صديقه بـ “الهياط”، خصوصًا وأن حلف بطلاق زوجته، إذا لم يقبل صديقه الهدية!.

وعلق المغردون على الفيديو باستياء، حيثُ قال أحدهم إنه “هياط” و غرد الاخر بـ”هؤلاء من شوهوا سمعة الكرم والجود والنخوة، وينه عن الحمدي اللي بتبوك، عتق رقبه كانت نفعته بالآخرة”.

واعتبر مغرد أن هذا المشهد من علامات كفر النعمة، قائلاً: “الأسلحة وش لزومها؟ بيحارب؟، ويا ترى مرخص؟ والحلف بالطلاق.. وش ذنب المسكينة؟ أين شكر المنعم عز وجل؟!”.