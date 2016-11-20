كشف تفاصيل جديدة في جريمة قتل مواطنة على يد خادمتها بالساطور في مكة

صحيفة المرصد:في جريمة شنيعة هزت أهالي حي الشرائع في مكة المكرمة أقدمت خادمة فلبينية على قتل مواطنة بساطور .

وقالت مصادر مقربة للقتيلة وفقاً لموقع ”عين اليوم” إن الخادمة نحرت القتيلة أثناء صلاة زوجها وأولادها الظهر في المسجد وعند عودتهم وجد الأبناء والدتهم مضرجة في دمائها وقد لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأضافت المصادر أن الخادمة هربت بعدما ألقت بملابسها وعليها آثار دماء خلف المنزل، مشيرة إلى أن المواطنة مشهود لها بحسن الخلق، ولم يمض سوى فترة قصيرة على استقدام الخادمة.

ومازالت الجهات الأمنية تحقق مع خادمة أخرى مكفولة بالمنزل نفسه وتبحث عن الخادمة القاتلة.