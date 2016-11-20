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كشف تفاصيل جديدة في جريمة قتل مواطنة على يد خادمتها بالساطور في مكة

20 نوفمبر, 2016 , 21:17 م
كشف تفاصيل جديدة في جريمة قتل مواطنة على يد خادمتها بالساطور في مكة
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صحيفة المرصد:في جريمة شنيعة هزت أهالي حي الشرائع في مكة المكرمة أقدمت خادمة فلبينية على قتل مواطنة بساطور .
وقالت مصادر مقربة للقتيلة وفقاً لموقع ”عين اليوم” إن الخادمة نحرت القتيلة أثناء صلاة زوجها وأولادها الظهر في المسجد وعند عودتهم وجد الأبناء والدتهم مضرجة في دمائها وقد لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأضافت المصادر أن الخادمة هربت بعدما ألقت بملابسها وعليها آثار دماء خلف المنزل، مشيرة إلى أن المواطنة مشهود لها بحسن الخلق، ولم يمض سوى فترة قصيرة على استقدام الخادمة.

ومازالت الجهات الأمنية تحقق مع خادمة أخرى مكفولة بالمنزل نفسه وتبحث عن الخادمة القاتلة.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    نداء ورجاء من أخوكم المواطن إلى المواطنين والمواطنات من الأباء والامهات

    أتمنى الاستغناء عن الخادمات يكفي منهن الجرائم وقتل وسرقة وسحر وبلاوي سوداء
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  2. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    الله يرحمها وياليت الحريم يتعظون
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  3. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 23:10 م
    عدد التعليقات:3679

    ولدالشيوخ

    نسأل الله القوي العزيز لها ولموتانا الرحمه والمغفره وجميع موتى المسلمين..
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  4. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    الامانة

    ؟؟؟ هل نجح الأمريكيون بالفعل في أن يضحكوا على 2 مليار مسلم وعربي وجعلوهم يشربوا طوال السنين **..
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  5. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    ابو مشعلاني،،،،

    ياتون من بلادهم بالأمراض النفسية و البعض يجبرون على السفر للعمل و تكون الظحية هم من المال الوطن. لاحد يجي يقول سول معامله بعضهم عايشة افضل من عيشة ديرتها باظعاف مظاعفة ولاكنها بلاويهم هي السبب.
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  6. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    الموطن ضحية استقدام العمالة المنزلية

    كل معرض لمشكلة مع عاملته المنزلية ولكن بالأسلوب الادارى الان لا تقبلها شرطه ولا إيواء الخادمات ، يفترض ان يكون هناك إيواء للخادمات لدى مكاتب الشركات الاستقدام حسب إمكانياتهم ويتولون الإيواء والسفر
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  7. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    وزارة العمل غير قابلة للتطوير الاستقدام

    ترك الحبل على الغارب وتفضيل مصالح خاصة على مصلحة وطن اكبر خطاء لماذا إنشئت شركات الاستقدام ووضع لها لؤائح متطورة منذ ست سنوات ولم تفعل السبب ارضاء مكاتب الاستقدام الفاشلة وهذه النتيجْة
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  8. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    حمل بن بدر العربي

    فيليبينية،هندية،حبشية،إندونيسية،بنغالية،ومؤخرا فيتنامية،وهلمجر،لماذا لا تعمد وزارة العمل لفتح الباب لإستقدام العاملات المنزليات من بعض الدول العربية الفقيرة والكبيرة؟اللغة الواحدة تزرع المودة بسرعة.
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  9. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 21:53 م

    محمدالجعيد

    اكيد فيه سبب يعني الخادمه ماجت من الفلبين تقتل او تسوي جريمه هدفها هو المال . الله العالم بالخفايا
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  10. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 21:44 م

    علي العمري

    حسن الخلق. كلمه. حلوه. بس. لكل فعل ردته. فعل. هذا. قانون.
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  11. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 21:43 م

    الله يرحمها. ويصبر. ذويها. الحين يجون الاجانب. يتهمون المواطنه
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