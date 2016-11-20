كشف تفاصيل جديدة في جريمة قتل مواطنة على يد خادمتها بالساطور في مكة

صحيفة المرصد:في جريمة شنيعة هزت أهالي حي الشرائع في مكة المكرمة أقدمت خادمة فلبينية على قتل مواطنة بساطور .
وقالت مصادر مقربة للقتيلة وفقاً لموقع ”عين اليوم” إن الخادمة نحرت القتيلة أثناء صلاة زوجها وأولادها الظهر في المسجد وعند عودتهم وجد الأبناء والدتهم مضرجة في دمائها وقد لفظت أنفاسها الأخيرة.
وأضافت المصادر أن الخادمة هربت بعدما ألقت بملابسها وعليها آثار دماء خلف المنزل، مشيرة إلى أن المواطنة مشهود لها بحسن الخلق، ولم يمض سوى فترة قصيرة على استقدام الخادمة.
ومازالت الجهات الأمنية تحقق مع خادمة أخرى مكفولة بالمنزل نفسه وتبحث عن الخادمة القاتلة.
تعليقات ( 11 )
نداء ورجاء من أخوكم المواطن إلى المواطنين والمواطنات من الأباء والامهاتأتمنى الاستغناء عن الخادمات يكفي منهن الجرائم وقتل وسرقة وسحر وبلاوي سوداء
💎💛عــــهــــــود💛💎الله يرحمها وياليت الحريم يتعظون
عدد التعليقات:3679
ولدالشيوخنسأل الله القوي العزيز لها ولموتانا الرحمه والمغفره وجميع موتى المسلمين..
الامانة؟؟؟ هل نجح الأمريكيون بالفعل في أن يضحكوا على 2 مليار مسلم وعربي وجعلوهم يشربوا طوال السنين **..
ابو مشعلاني،،،،ياتون من بلادهم بالأمراض النفسية و البعض يجبرون على السفر للعمل و تكون الظحية هم من المال الوطن. لاحد يجي يقول سول معامله بعضهم عايشة افضل من عيشة ديرتها باظعاف مظاعفة ولاكنها بلاويهم هي السبب.
الموطن ضحية استقدام العمالة المنزليةكل معرض لمشكلة مع عاملته المنزلية ولكن بالأسلوب الادارى الان لا تقبلها شرطه ولا إيواء الخادمات ، يفترض ان يكون هناك إيواء للخادمات لدى مكاتب الشركات الاستقدام حسب إمكانياتهم ويتولون الإيواء والسفر
وزارة العمل غير قابلة للتطوير الاستقدامترك الحبل على الغارب وتفضيل مصالح خاصة على مصلحة وطن اكبر خطاء لماذا إنشئت شركات الاستقدام ووضع لها لؤائح متطورة منذ ست سنوات ولم تفعل السبب ارضاء مكاتب الاستقدام الفاشلة وهذه النتيجْة
حمل بن بدر العربيفيليبينية،هندية،حبشية،إندونيسية،بنغالية،ومؤخرا فيتنامية،وهلمجر،لماذا لا تعمد وزارة العمل لفتح الباب لإستقدام العاملات المنزليات من بعض الدول العربية الفقيرة والكبيرة؟اللغة الواحدة تزرع المودة بسرعة.
محمدالجعيداكيد فيه سبب يعني الخادمه ماجت من الفلبين تقتل او تسوي جريمه هدفها هو المال . الله العالم بالخفايا
علي العمريحسن الخلق. كلمه. حلوه. بس. لكل فعل ردته. فعل. هذا. قانون.