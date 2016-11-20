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“ثوري صدامي” و”يكفر الحكومات”.. معاصر لـ “مؤسس السرورية” يكشف ألغاز خلافه مع “الدوسري”

20 نوفمبر, 2016 , 21:36 م
“ثوري صدامي” و”يكفر الحكومات”.. معاصر لـ “مؤسس السرورية” يكشف ألغاز خلافه مع “الدوسري”
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صحيفة المرصد: كشف الشيخ عبد العزيز اليحيى، رئيس الهيئات السابق في القصيم والمهتم بالنشاط الديني والخيري، وهو أحد المعاصرين للشيخ محمد بن سرور زين العابدين، جزء مهم في حياة “بن سرور” رفيقه، مؤكدًا أن “مؤسس تيار السرورية” كان يسكن في منزل مجاور له في بريدة، وتكررت اللقاءات بينهما، خصوصًا مع ذهاب كلا منهما للصلاة في المسجد.

وأكد “اليحيى”، أن ارتباطه بـ “بن سرور” كان عن طريق الشيخ عبد الرحمن الدوسري والذي كان يتمتع بعلاقة طيبة بسرور، وذلك بحسب حوار أجراه “اليحيى” مع “العربية نت”.

وأوضح أنه كان متحفظا على الثقافة التي حاول توصيلها “بن سرور”، مشيرًا إلى أنها لم تعجبه، متابعًا: كان معظم عمله في الظل، ولم يعطي دروس بالمساجد، وإنما كان أتباعه يؤتوه داخل منزله ليتعلموا منه، واختلفت معه لأنه “ثوري صدامي”، كما أنه رفض أن أتولى وظيفة حكومة باعتبارها “غير جائزة”، وطالبه بأن يكون داعية ثوري.

وبحسب “اليحيي”، فإن هناك اتفاقًا بين الشيخ الدوسري ومحمد بن سرور، في الدمج بين منهج السلفية والإخوانية، واختلفا في رؤيتهما لـ “الفقه الجامد والحديث المختلف مع الفقه”، كما اختلف الشيخ الدوسري على حدة سرور، وعدم قبوله بأنصاف الحلول، وتصادمه مع الحكومات وتكفيره لها وهو الخط الثوري القطبي الذي تبناه محمد سرور بشعاريه “الحاكمية” و”الجاهلية”.

ويروي تفاصيل الخلاف الذي تسبب في خروج محمد سرور من جمعية الإصلاح ومغادرة الكويت، فيقول: “كان لا يرضى بأنصاف الحلول، حيث طلب منه عدم مهاجمة الكويت، لأنه بدارهم، ويبدو أنه رفض ذلك، فغادر الكويت”.

ويختتم “اليحيى” حديثه بإلقاء نظره على حياة “بن سرور” خصوصًا فيما يتعلق برأيه في الأشخاص اللذين يتولون مناصب مثل الشيخ “مناع قطان”، فيضيف اليحيى متحدثاً عن “بن سرور”: كان يسبه سباً عظيماً لأنه تولى منصبا، حيث كان مديرا للمعهد العالي للقضاء في السعودية، وكذلك محمد محمود الصواف أحد الدعاة العراقيين وكان مستشارا لدى الملك فيصل، والشيخ علي الطنطاوي درس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجميعهم تولوا مناصب وكان يرى أن هؤلاء خضعوا للدولة وكل من كان يجلس معه يقوم بالتحذير منهم.



تعليقات ( 88 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 88
    20 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    📙 ريما...زنوبه📙📒 حكومتنا مسلمة ومحرم الخروج عن الحاكم المسلم - والله ندري من غيرك ان المملكه مسلمة ومحرم الخروج عن الحاكم المسلم والتقيه ماعاد تنفع فانقلعي
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  2. 87
    20 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    الناقد

    الله يغفر لهم ويرحمهم . . كلهم في دار الحق عند رب العالمين هو من يحاسبهم ، ولا دخل للمخلوق في شؤون الخالق ،،
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  3. 86
    20 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    الناقد

    الله يغفر لهم ويرحمهم . . كلهم في دار الحق عند رب العالمين هو من يحاسبهم ، ولا دخل للمخلوق في شؤون الخالق ،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 85
    20 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    حبروك

    سبحان الله القائل :" ويحسبون أنهم على شيء.." شتم واتهام وتصنيف وتضليل ! علموا الناس ما ينفعهم..وما أكثر ما يحتاج الناس من الحق..فالله لن يسألهم عن محمد سرور
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  5. 84
    20 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    بسبس

    بنظري أي كلام او اشاعه تطلق على شخص بعد موته غير منصفه لانه غير موجود ولايستطيع الرد وشكرا
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  6. 83
    20 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    ريما...Rima

    قطبي سروري.. اخونجي **
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  7. 82
    20 نوفمبر, 2016 , 23:09 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    هل فكرت أن تترك وظيفتك الحكومية لعلة سرورية ؟!!!!
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  8. 81
    20 نوفمبر, 2016 , 23:09 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    وش معنى ثوري صدامي اكيد هو مع الثورات على الحاكم المسلم ويؤيد صدام حسبي الله ونعم الوكيل
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  9. 80
    20 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
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  10. 79
    20 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    حكومتنا مسلمة ومحرم الخروج عن الحاكم المسلم
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  11. 78
    20 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    63 ابو منصور ...المسمى (يحي) فمن أنت؟! لم نسمع بك قبلاً؟ ولم نقرأ لك شيئاً مفيدا (( وهل قرأت لسرور ما أفادك وأنار طريقك ؟ !!!
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  12. 77
    20 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    وليه مابلغت عن ابن سرور ومايقول وهو حي هذا خطر حتى الدروس يلقيها بالبيت
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  13. 76
    20 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    1Naser

    الخبر عن العربية نت كيف اصدقه .. إذا كان هو كما يزعمون انه يكفر الحكومات الاسلامية فسروا لي كيف زار السفير السعودي في قطر مكان العزاء وقدم لاهله واجب العزاء وهو يمثل خادم الحرمين وحكومته !!!!!!!!!
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  14. 75
    20 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    ما قيل في سرور حيا أكثر مما سيقال فيه بعد الممات
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  15. 74
    20 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    وأستغرب من دعاة مالت قلوبهم لسرورهم
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  16. 73
    20 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    56 محب الهيئة.. الرجال في دار الحق (( قصدك في الدار الآخرة من فيها جنة ونار ))
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  17. 72
    20 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    56 محب الهيئة الرجال في دار الحق (( كلا الدارين حق ))
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  18. 71
    20 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    ابو منصور

    طيب فينك أبها المسمى (يحي) عن هذا الكلام قبل وفاة الشيخ؟! بعد أن دهب الى ربٍّ غفور قمت تغتابه، وتكذب عليه رحمه الله..على أية حال كان ملء السمع والبصر فمن أنت؟! لم نسمع بك قبلاً؟ ولم نقرأ لك شيئاً مفيدا
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  19. 70
    20 نوفمبر, 2016 , 22:56 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    وكان أتباعه يؤتوه داخل منزله ليتعلموا منه (( عامل نفسه في دعوة سرية )) اليس هذا منهج الاخوان في السرية والتخفي بدعوتهم الضالة ؟!!
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  20. 69
    20 نوفمبر, 2016 , 22:53 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    ***رأي آخر في سرور لا ينسجم مع رأي علمائنا ؟!!!!!
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  21. 68
    20 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    سرور كفر دولتنا جهارا في حرب الخليج
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  22. 67
    20 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    محمد سرور صاحب كتاب : ” منهج الأنبياء في الدعوة ”

    55 محب الهيئة الرجال في دار الحق (( قد قيل ما قيل فيه وهو على قيد الحياة فما يقال فيه ليس بجديد ))
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  23. 66
    20 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    ( ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ) ... لابأس عليك .
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  24. 65
    20 نوفمبر, 2016 , 22:45 م

    محمد سرور صاحب كتاب : ” منهج الأنبياء في الدعوة ”

    الشيخ صالح الفوزان يقول في سرور وكتبه ::: أن هناك أناس يزهدون في تدريس العقيدة ، ويزهدون في كتب السلف ويزهدون في مؤلفات أئمة الإسلام ، ، هذا القائل من ((((((((((( ** )))))))))
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  25. 64
    20 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    محمد سرور صاحب كتاب : ” منهج الأنبياء في الدعوة ”

    فضيلة الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني يقول في ما ورد في كتب سرور من مخالفات ((وهل يقول هذا مسلم !!))
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  26. 63
    20 نوفمبر, 2016 , 22:39 م

    محمد سرور صاحب كتاب : ” منهج الأنبياء في الدعوة ”

    سئل الامام بن باز عن (حكم بيع كتاب منهج الأنبياء في الدعوة ) لسرور ؟؟ الجواب : إن كان فيه هذا ما يجوز بيعه يجب تمزيقه
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  27. 62
    20 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    محب الهيئة

    الرجال في دار الحق وإنت بدار الباطل ليش ما تكلمت عنه في حياته.
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  28. 61
    20 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    محمد سرور صاحب كتاب : ” منهج الأنبياء في الدعوة ”

    (( الامام بن باز )) في قول محمد سرور: كتب العقيدة كلها جفاء ، لأنها أحاديث ونصوصٌ وأحكام ((( يقول ابن باز فإذا كان يصف القرآن والسنة بأنه جفاء فهذه ردة عن الإسلام ، نسأل الله العافية )))
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  29. 60
    20 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  30. 59
    20 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    سالم..

    دام هذه علومه....فالحمد لله إنه مات .... ..ونحن أهل الجزيرة في غنا عنه وأامثاله عندنا من العلماء الربانيين الثقاة فيهم الكفاية..ولله الحمد .. شكرا جزيل للشيخ اليحي على الإيضاح. والله أكبر*-^
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  31. 58
    20 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    وش فيكم
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  32. 57
    20 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    شي لايعنيني

    وبعدين وش صار
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  33. 56
    20 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    السروري لا يقبل الوظائف الحكومية ؟!! أغلب خوارج العصر تركوا وظائفهم الحكومية قبل التحاقهم لداعش والقاعدة
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  34. 55
    20 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    قيل وقال وكثرة سؤال
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  35. 54
    20 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    قلم التقيه سبحان الله حتى ملامح وجه هذا السروري الهالك قريبة جدآ من ملامح ***
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  36. 53
    20 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    السروري لا يقبل الوظائف الحكومية ؟!! وإن قبلها قبلها على مضض لتحقيق غايته
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  37. 52
    20 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    مع زاتك

    انا يسأل سؤال..لكل من معه عقل..فقط.ليش الواحد يتبع الأفكار المنحرفه.ويكون نعجه منقاده للمستشيخ الفلاني.منهجنا كتاب الله وسنه نبيه..الولي الفلاني المعمم الفلاني.المستشيخ الفلاني ..سؤال يحتاج إلى اجابه؟
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  38. 51
    20 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    تعليق مخالف
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  39. 50
    20 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    هل حان الوقت لنتبرأ من السرورية ؟!! أم نحتاج بعض الوقت ؟!
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  40. 49
    20 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    عريفي مبسبس

    فينك ماتكلمت من زمان ولا تنسى ابنائكم اللي مع القاعدة وداعش
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  41. 48
    20 نوفمبر, 2016 , 22:22 م
    عدد التعليقات:13351

    برق الحرم

    (((قد _يئس _الشيطان أن ((يعبد)) فيها .... فانبرى يطلب تفريق العشيرةْ.....((بالحزبية_المقيته)).....فاحذروا أن يوقد الشيطان فيكم لهب التحريش يا أهل الجزيرةْ))))))
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  42. 47
    20 نوفمبر, 2016 , 22:21 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    السروري لا يقبل الوظائف الحكومية ؟!! بل يحرم العمل في الحكومة لأنه إن لم يكفرها يرى ضلالها !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 46
    20 نوفمبر, 2016 , 22:20 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    السروري لا يقبل الوظائف الحكومية ؟!! وإن قبلها قبلها على مضض لتحقيق غايته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 45
    20 نوفمبر, 2016 , 22:19 م
    عدد التعليقات:13351

    برق الحرم

    ((((((((الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها)))))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 44
    20 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    كما أنه رفض أن أتولى وظيفة حكومة باعتبارها “غير جائزة”، وطالبه بأن يكون داعية ثوري.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 43
    20 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    معلم متقاعد

    يا كثر الشيوخ ويا قل بركتهم . أصبح لدينا شيخين لكل مواطن والباقي في الطريق العالم يخرج علماء ونحن نخرج شيوخ يعيشون على حساب المجتمع كالديدان الطفيلة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  47. 42
    20 نوفمبر, 2016 , 22:18 م
    عدد التعليقات:15504

    قلم الحقيقه

    سبحان الله حتى ملامح وجه هذا السروري الهالك قريبة جدآ من ملامح الشيعة الصفويين من غضب الله عليه وعليهم معه.
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  48. 41
    20 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    لم يجدفي الكويت مقومات السلفية المتشددة ليشكل خلطته المخلوطه
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  49. 40
    20 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    سنونو

    هو من أسس التيار السروري الموازي للقطبي وكلاهما من الإخوان المسلمون والذي كان من نتائجهم مآسمي بالصحوه والتي غيرت مفهوم المجتمع السعودي المتسامح فانتشرت الأشرطة الدينية وأصبح التكفير وتصنيف المجتمع
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  50. 39
    20 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    معلم متقاعد

    يا كثر الشيوخ ويا قل بركتهم . أصبح لدينا شيخين لكل مواطن والباقي في الطريق العالم يخرج علماء ونحن نخرج شيوخ يعيشون على حساب المجتمع كالديدان الطفيلة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 38
    20 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    خروج محمد سرور من جمعية الإصلاح وغادر الكويت (( لم يجد البيئة المناسبة ليخلط منهجه فيها فتناسب الكويتين ))
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  52. 37
    20 نوفمبر, 2016 , 22:14 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    هل سيكفر سرور مرسي كما كفر غيره من الحكام
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  53. 36
    20 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    نحن المسلمون نجني ثمرات ضلال منهج سرور وقطب الاخوان
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  54. 35
    20 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    الامانة

    ماذا تنتظرون حتى يدخل الرافضه والكفار والمنافقين بيوتنا ويستحلونها
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  55. 34
    20 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    هناك اتفاقًا بين الشيخ الدوسري ومحمد بن سرور، في الدمج بين منهج السلفية والإخوانية ((( لتقديم خلطة دينية سرورية ))) تناسب البيئة
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  56. 33
    20 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    العربية أن تعرف أكثر

    الدولة الاسلامية في سيناء وفي العراق والشام (( وصف محبب لقناة الجزيرة ))
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  57. 32
    20 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    لابد من العمل مع العلـــم. العلم بلا عمل هو حجة على المرء،. ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود. لأنه عرف الحق وتركه عن بصيرة،. فجمع بذلك بين علم العلماء. وعمل السفهاء
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  58. 31
    20 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    لهذا نجد خوارج العصر اﻹخونج والروافض يكرهون قناة العربيه ﻻنها تمثل السعودية وﻻنها فضحتهم باﻷدلة والشهود
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 30
    20 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    العربية أن تعرف أكثر

    24 نبينا وصف لنا الخوارج بأنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويصومون ويصلون أكثر منا // وش لخبط عقول عيالنا الا هالصفات التي انخدعوا بها من خوارج عصرنا ودعاتهم وحاملي منهجهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 29
    20 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    أول من بارك الخميني علي السلطة هم اﻹخوان المسلمين وأول من بايع الخامني اﻹخوان وأول شئ فعله مرسي يوم تولي السلطة إرسال بعثة ﻹيران ﻷخذ بركته وإرسال الشباب لقم وأكبر معسكر تدريبي للإخوان في إيران
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  61. 28
    20 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    العربية أن تعرف أكثر

    شكرا ((((((( العربية )))))) لقد عرفنا الكثير
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  62. 27
    20 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    العربية أن تعرف أكثر

    وأكد “اليحيى”،... بحسب حوار أجراه “اليحيى” مع (((العربية نت )))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 26
    20 نوفمبر, 2016 , 22:02 م
    عدد التعليقات:15504

    قلم الحقيقه

    حسبي الله عليه ونعم الوكيل قي هالسروري المنحرف الهالك عدو بلادنا وحكومتنا الرشيدة نصرها وأيدها الله وفوق ذلك كان يأكل من خيراتها ويفترش أرضها ويلتحف سمائها.لكن ماعليهم شرهة هذا ديدنهم الغدر والخيانة.
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  64. 25
    20 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    لماذا مناهج الاخوان وتيارته المنبثقة من ** (( تدندن على )) “الحاكمية” و”الجاهلية”
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 24
    20 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    نبينا وصف لنا الخوارج بأنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويصومون ويصلون أكثر منا ولكن يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميه وأنهم يقتلون أهل اﻹسﻻم ويتركون أهل اﻷوثان وأنهم دعاة على أبواب جهنم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 23
    20 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    سوط الحق

    عاش في قطر ويقبض راتبا ومنزلا من حكومة قطر ولم يتعرض قطر بسوء,ولكن هذا السروري الضال والذي عاش بداية في السعودية ونال من خيرها الكثير،تعرض للسعودية وحكامها بشكل سافر عندما غادرها .. ويترحمون عليه؟؟
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  67. 22
    20 نوفمبر, 2016 , 21:59 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    هل عرفت الاخوان هذا اليوم ؟!!
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  68. 21
    20 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    ( سرور اخوان قطب البنا ) وكم من الأبناء خرجوا من *
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 20
    20 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    خوارج العصر اﻹخوان المسلمين شقائق الروافض ظاهرهم التدين وشعاراتهم اﻹسﻻم ويختفون وراء اﻹصﻻح وباطنهم الفتنة والثورات والتكفير واﻹستعانة بمنظمات اليهود ومقاصدهم السلطة والمال والشهرة والنساء
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  70. 19
    20 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    الخط الثوري القطبي الذي تبناه محمد سرور بشعاريه “الحاكمية” و”الجاهلية”.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 18
    20 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    سوط الحق

    السرورية فكر تكفير ضال لا شك في ذلك وهذا المنهج خرج من رحم التنظيم الدولي للاخوان ,وكل الحركات الاسلاموية التكفيرية خرجت من عباءتهموالتاريخ يثبت ذلك؟لاحظوا يحرم العمل الحكومي وهو يتلقى راتبه من الدولة
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  72. 17
    20 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    الامانة

    قال: نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته الذين حُرموا الصدقة وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس ) فمفهوم أهل البيت يتضمن أيضاً آل عباس وابن عبد المطلب وآل عقيل بن أبي طالب وآل جعفر بن أبي طالب
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  73. 16
    20 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    32 نسب آل بيت ؟!! محمد سرور زين العابدين (( لا يكون لديك رغبة في الحاق نسبه بآل البيت ؟!! ))
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  74. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 21:53 م

    مو قلنا هيئة

    تحمل نفس الفكر وهذا مايطبق بالشارع. فالتملص بينهما لن يغير شيئ. القضاء على هالجهاز اولاً.
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  75. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 21:53 م

    الامانة

    خلصنا من سي محمد سرور زين العابدين جلنا عمو عبدالعزيز اليحيي
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  76. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    عدم قبوله بأنصاف الحلول، وتصادمه مع الحكومات وتكفيره لها وهو الخط الثوري القطبي الذي تبناه محمد سرور بشعاريه “الحاكمية” و”الجاهلية”.
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  77. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    سبحان الله

    هكذا هم خوارج العصر اﻹخوان المسلمين واحزابهم السروريه وداعش والقاعدة ومئات اﻷسماء كلما ينزلون مكانا أفسدوه وأفسدوا عقول الناس منهجهم تكفير الحاكم والمحكوم وتحليل دماؤهم وأموالهم واعراضهم والربيع العبر
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  78. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    ويدخل في مسمى أهل البيت أيضاً آل الحارث بن عبد المطلب
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  79. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    يوم راح قطر. هل هاجم الحكومه القطريه و القرضاوي وغيرهم. من اصحاب المناصب في الحكومه القطريه وهل هي كافره و. السفاره الصهيونيه و قوات الامريكيه في قطر__تكلم. عنها. او لا احد ( يجاوب على)
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  80. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 21:50 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    “ثوري صدامي” و”يكفر الحكومات”..
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  81. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 21:50 م

    ؟ قال: نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته الذين حُرموا الصدقة وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس ) فمفهوم أهل البيت يتضمن أيضاً آل عباس وابن عبد المطلب وآل عقيل بن أبي طالب وآل جعفر بن أبي طالب
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  82. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    الشيخ عبد العزيز اليحيى شاهد على عصر سرور
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  83. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    وتشكيله للتيار السروري في 1385هـ.
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  84. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    نسب آل بيت النبي صلى الله عليه و سلم نسبُ آلِ بيتِ النبي صَلَّى الله عليه وسلم: الأَهْل "الآل" لغة: أَهل الرجل وأَهْلُ الدار، قال ابن سيده: أَهْل الرجل عَشِيرتُه وذَوُو قُرْباه والجمع أَهْلون ...
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  85. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    محمد سرور زين العابدين، مؤسس السرورية (( وتقلون من هم السرورية ؟!! ))
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  86. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    سروري المنهج قطبي المنبت

    هذا ما كتب في الخبر وليس ما أقول !!
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  87. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    يزيد آل معيط

    خلصنا من سي محمد زين العابدين يجيلنا عمو عبدالعزيز اليحيي
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  88. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 21:42 م

    مافهمت شي شسالفه
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