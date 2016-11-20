“ثوري صدامي” و”يكفر الحكومات”.. معاصر لـ “مؤسس السرورية” يكشف ألغاز خلافه مع “الدوسري”

صحيفة المرصد: كشف الشيخ عبد العزيز اليحيى، رئيس الهيئات السابق في القصيم والمهتم بالنشاط الديني والخيري، وهو أحد المعاصرين للشيخ محمد بن سرور زين العابدين، جزء مهم في حياة “بن سرور” رفيقه، مؤكدًا أن “مؤسس تيار السرورية” كان يسكن في منزل مجاور له في بريدة، وتكررت اللقاءات بينهما، خصوصًا مع ذهاب كلا منهما للصلاة في المسجد.
وأكد “اليحيى”، أن ارتباطه بـ “بن سرور” كان عن طريق الشيخ عبد الرحمن الدوسري والذي كان يتمتع بعلاقة طيبة بسرور، وذلك بحسب حوار أجراه “اليحيى” مع “العربية نت”.
وأوضح أنه كان متحفظا على الثقافة التي حاول توصيلها “بن سرور”، مشيرًا إلى أنها لم تعجبه، متابعًا: كان معظم عمله في الظل، ولم يعطي دروس بالمساجد، وإنما كان أتباعه يؤتوه داخل منزله ليتعلموا منه، واختلفت معه لأنه “ثوري صدامي”، كما أنه رفض أن أتولى وظيفة حكومة باعتبارها “غير جائزة”، وطالبه بأن يكون داعية ثوري.
وبحسب “اليحيي”، فإن هناك اتفاقًا بين الشيخ الدوسري ومحمد بن سرور، في الدمج بين منهج السلفية والإخوانية، واختلفا في رؤيتهما لـ “الفقه الجامد والحديث المختلف مع الفقه”، كما اختلف الشيخ الدوسري على حدة سرور، وعدم قبوله بأنصاف الحلول، وتصادمه مع الحكومات وتكفيره لها وهو الخط الثوري القطبي الذي تبناه محمد سرور بشعاريه “الحاكمية” و”الجاهلية”.
ويروي تفاصيل الخلاف الذي تسبب في خروج محمد سرور من جمعية الإصلاح ومغادرة الكويت، فيقول: “كان لا يرضى بأنصاف الحلول، حيث طلب منه عدم مهاجمة الكويت، لأنه بدارهم، ويبدو أنه رفض ذلك، فغادر الكويت”.
ويختتم “اليحيى” حديثه بإلقاء نظره على حياة “بن سرور” خصوصًا فيما يتعلق برأيه في الأشخاص اللذين يتولون مناصب مثل الشيخ “مناع قطان”، فيضيف اليحيى متحدثاً عن “بن سرور”: كان يسبه سباً عظيماً لأنه تولى منصبا، حيث كان مديرا للمعهد العالي للقضاء في السعودية، وكذلك محمد محمود الصواف أحد الدعاة العراقيين وكان مستشارا لدى الملك فيصل، والشيخ علي الطنطاوي درس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجميعهم تولوا مناصب وكان يرى أن هؤلاء خضعوا للدولة وكل من كان يجلس معه يقوم بالتحذير منهم.
تعليقات ( 88 )
الناقدالله يغفر لهم ويرحمهم . . كلهم في دار الحق عند رب العالمين هو من يحاسبهم ، ولا دخل للمخلوق في شؤون الخالق ،،
الناقدالله يغفر لهم ويرحمهم . . كلهم في دار الحق عند رب العالمين هو من يحاسبهم ، ولا دخل للمخلوق في شؤون الخالق ،،
حبروكسبحان الله القائل :" ويحسبون أنهم على شيء.." شتم واتهام وتصنيف وتضليل ! علموا الناس ما ينفعهم..وما أكثر ما يحتاج الناس من الحق..فالله لن يسألهم عن محمد سرور
بسبسبنظري أي كلام او اشاعه تطلق على شخص بعد موته غير منصفه لانه غير موجود ولايستطيع الرد وشكرا
ريما...Rimaقطبي سروري.. اخونجي **
سروري المنهج قطبي المنبتهل فكرت أن تترك وظيفتك الحكومية لعلة سرورية ؟!!!!
📒📙 ريما...Rima📙📒وش معنى ثوري صدامي اكيد هو مع الثورات على الحاكم المسلم ويؤيد صدام حسبي الله ونعم الوكيل
سروري المنهج قطبي المنبتوكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
📒📙 ريما...Rima📙📒حكومتنا مسلمة ومحرم الخروج عن الحاكم المسلم
سروري المنهج قطبي المنبت63 ابو منصور ...المسمى (يحي) فمن أنت؟! لم نسمع بك قبلاً؟ ولم نقرأ لك شيئاً مفيدا (( وهل قرأت لسرور ما أفادك وأنار طريقك ؟ !!!
📒📙 ريما...Rima📙📒وليه مابلغت عن ابن سرور ومايقول وهو حي هذا خطر حتى الدروس يلقيها بالبيت
1Naserالخبر عن العربية نت كيف اصدقه .. إذا كان هو كما يزعمون انه يكفر الحكومات الاسلامية فسروا لي كيف زار السفير السعودي في قطر مكان العزاء وقدم لاهله واجب العزاء وهو يمثل خادم الحرمين وحكومته !!!!!!!!!
سروري المنهج قطبي المنبتما قيل في سرور حيا أكثر مما سيقال فيه بعد الممات
سروري المنهج قطبي المنبتوأستغرب من دعاة مالت قلوبهم لسرورهم
سروري المنهج قطبي المنبت56 محب الهيئة.. الرجال في دار الحق (( قصدك في الدار الآخرة من فيها جنة ونار ))
سروري المنهج قطبي المنبت56 محب الهيئة الرجال في دار الحق (( كلا الدارين حق ))
ابو منصورطيب فينك أبها المسمى (يحي) عن هذا الكلام قبل وفاة الشيخ؟! بعد أن دهب الى ربٍّ غفور قمت تغتابه، وتكذب عليه رحمه الله..على أية حال كان ملء السمع والبصر فمن أنت؟! لم نسمع بك قبلاً؟ ولم نقرأ لك شيئاً مفيدا
سروري المنهج قطبي المنبتوكان أتباعه يؤتوه داخل منزله ليتعلموا منه (( عامل نفسه في دعوة سرية )) اليس هذا منهج الاخوان في السرية والتخفي بدعوتهم الضالة ؟!!
سروري المنهج قطبي المنبت***رأي آخر في سرور لا ينسجم مع رأي علمائنا ؟!!!!!
سروري المنهج قطبي المنبتسرور كفر دولتنا جهارا في حرب الخليج
محمد سرور صاحب كتاب : ” منهج الأنبياء في الدعوة ”55 محب الهيئة الرجال في دار الحق (( قد قيل ما قيل فيه وهو على قيد الحياة فما يقال فيه ليس بجديد ))
محمد سرور صاحب كتاب : ” منهج الأنبياء في الدعوة ”الشيخ صالح الفوزان يقول في سرور وكتبه ::: أن هناك أناس يزهدون في تدريس العقيدة ، ويزهدون في كتب السلف ويزهدون في مؤلفات أئمة الإسلام ، ، هذا القائل من ((((((((((( ** )))))))))
محمد سرور صاحب كتاب : ” منهج الأنبياء في الدعوة ”فضيلة الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني يقول في ما ورد في كتب سرور من مخالفات ((وهل يقول هذا مسلم !!))
محمد سرور صاحب كتاب : ” منهج الأنبياء في الدعوة ”سئل الامام بن باز عن (حكم بيع كتاب منهج الأنبياء في الدعوة ) لسرور ؟؟ الجواب : إن كان فيه هذا ما يجوز بيعه يجب تمزيقه
محب الهيئةالرجال في دار الحق وإنت بدار الباطل ليش ما تكلمت عنه في حياته.
محمد سرور صاحب كتاب : ” منهج الأنبياء في الدعوة ”(( الامام بن باز )) في قول محمد سرور: كتب العقيدة كلها جفاء ، لأنها أحاديث ونصوصٌ وأحكام ((( يقول ابن باز فإذا كان يصف القرآن والسنة بأنه جفاء فهذه ردة عن الإسلام ، نسأل الله العافية )))
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
سالم..دام هذه علومه....فالحمد لله إنه مات .... ..ونحن أهل الجزيرة في غنا عنه وأامثاله عندنا من العلماء الربانيين الثقاة فيهم الكفاية..ولله الحمد .. شكرا جزيل للشيخ اليحي على الإيضاح. والله أكبر*-^
شي لايعنينيوبعدين وش صار
سروري المنهج قطبي المنبتالسروري لا يقبل الوظائف الحكومية ؟!! أغلب خوارج العصر تركوا وظائفهم الحكومية قبل التحاقهم لداعش والقاعدة
سروري المنهج قطبي المنبتالسروري لا يقبل الوظائف الحكومية ؟!! وإن قبلها قبلها على مضض لتحقيق غايته
مع زاتكانا يسأل سؤال..لكل من معه عقل..فقط.ليش الواحد يتبع الأفكار المنحرفه.ويكون نعجه منقاده للمستشيخ الفلاني.منهجنا كتاب الله وسنه نبيه..الولي الفلاني المعمم الفلاني.المستشيخ الفلاني ..سؤال يحتاج إلى اجابه؟
سروري المنهج قطبي المنبتهل حان الوقت لنتبرأ من السرورية ؟!! أم نحتاج بعض الوقت ؟!
عريفي مبسبسفينك ماتكلمت من زمان ولا تنسى ابنائكم اللي مع القاعدة وداعش
عدد التعليقات:13351
برق الحرم(((قد _يئس _الشيطان أن ((يعبد)) فيها .... فانبرى يطلب تفريق العشيرةْ.....((بالحزبية_المقيته)).....فاحذروا أن يوقد الشيطان فيكم لهب التحريش يا أهل الجزيرةْ))))))
سروري المنهج قطبي المنبتالسروري لا يقبل الوظائف الحكومية ؟!! بل يحرم العمل في الحكومة لأنه إن لم يكفرها يرى ضلالها !!
سروري المنهج قطبي المنبتالسروري لا يقبل الوظائف الحكومية ؟!! وإن قبلها قبلها على مضض لتحقيق غايته
عدد التعليقات:13351
برق الحرم((((((((الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها)))))))))
سروري المنهج قطبي المنبتكما أنه رفض أن أتولى وظيفة حكومة باعتبارها “غير جائزة”، وطالبه بأن يكون داعية ثوري.
معلم متقاعديا كثر الشيوخ ويا قل بركتهم . أصبح لدينا شيخين لكل مواطن والباقي في الطريق العالم يخرج علماء ونحن نخرج شيوخ يعيشون على حساب المجتمع كالديدان الطفيلة.
عدد التعليقات:15504
قلم الحقيقهسبحان الله حتى ملامح وجه هذا السروري الهالك قريبة جدآ من ملامح الشيعة الصفويين من غضب الله عليه وعليهم معه.
سروري المنهج قطبي المنبتلم يجدفي الكويت مقومات السلفية المتشددة ليشكل خلطته المخلوطه
سنونوهو من أسس التيار السروري الموازي للقطبي وكلاهما من الإخوان المسلمون والذي كان من نتائجهم مآسمي بالصحوه والتي غيرت مفهوم المجتمع السعودي المتسامح فانتشرت الأشرطة الدينية وأصبح التكفير وتصنيف المجتمع
معلم متقاعديا كثر الشيوخ ويا قل بركتهم . أصبح لدينا شيخين لكل مواطن والباقي في الطريق العالم يخرج علماء ونحن نخرج شيوخ يعيشون على حساب المجتمع كالديدان الطفيلة.
سروري المنهج قطبي المنبتخروج محمد سرور من جمعية الإصلاح وغادر الكويت (( لم يجد البيئة المناسبة ليخلط منهجه فيها فتناسب الكويتين ))
سروري المنهج قطبي المنبتهل سيكفر سرور مرسي كما كفر غيره من الحكام
سروري المنهج قطبي المنبتنحن المسلمون نجني ثمرات ضلال منهج سرور وقطب الاخوان
الامانةماذا تنتظرون حتى يدخل الرافضه والكفار والمنافقين بيوتنا ويستحلونها
سروري المنهج قطبي المنبتهناك اتفاقًا بين الشيخ الدوسري ومحمد بن سرور، في الدمج بين منهج السلفية والإخوانية ((( لتقديم خلطة دينية سرورية ))) تناسب البيئة
العربية أن تعرف أكثرالدولة الاسلامية في سيناء وفي العراق والشام (( وصف محبب لقناة الجزيرة ))
العربية أن تعرف أكثر24 نبينا وصف لنا الخوارج بأنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويصومون ويصلون أكثر منا // وش لخبط عقول عيالنا الا هالصفات التي انخدعوا بها من خوارج عصرنا ودعاتهم وحاملي منهجهم
العربية أن تعرف أكثرشكرا ((((((( العربية )))))) لقد عرفنا الكثير
العربية أن تعرف أكثروأكد “اليحيى”،... بحسب حوار أجراه “اليحيى” مع (((العربية نت )))
عدد التعليقات:15504
قلم الحقيقهحسبي الله عليه ونعم الوكيل قي هالسروري المنحرف الهالك عدو بلادنا وحكومتنا الرشيدة نصرها وأيدها الله وفوق ذلك كان يأكل من خيراتها ويفترش أرضها ويلتحف سمائها.لكن ماعليهم شرهة هذا ديدنهم الغدر والخيانة.
سروري المنهج قطبي المنبتلماذا مناهج الاخوان وتيارته المنبثقة من ** (( تدندن على )) “الحاكمية” و”الجاهلية”
سوط الحقعاش في قطر ويقبض راتبا ومنزلا من حكومة قطر ولم يتعرض قطر بسوء,ولكن هذا السروري الضال والذي عاش بداية في السعودية ونال من خيرها الكثير،تعرض للسعودية وحكامها بشكل سافر عندما غادرها .. ويترحمون عليه؟؟
سروري المنهج قطبي المنبتهل عرفت الاخوان هذا اليوم ؟!!
سروري المنهج قطبي المنبت( سرور اخوان قطب البنا ) وكم من الأبناء خرجوا من *
سروري المنهج قطبي المنبتالخط الثوري القطبي الذي تبناه محمد سرور بشعاريه “الحاكمية” و”الجاهلية”.
سوط الحقالسرورية فكر تكفير ضال لا شك في ذلك وهذا المنهج خرج من رحم التنظيم الدولي للاخوان ,وكل الحركات الاسلاموية التكفيرية خرجت من عباءتهموالتاريخ يثبت ذلك؟لاحظوا يحرم العمل الحكومي وهو يتلقى راتبه من الدولة
الامانةقال: نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته الذين حُرموا الصدقة وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس ) فمفهوم أهل البيت يتضمن أيضاً آل عباس وابن عبد المطلب وآل عقيل بن أبي طالب وآل جعفر بن أبي طالب
سروري المنهج قطبي المنبت32 نسب آل بيت ؟!! محمد سرور زين العابدين (( لا يكون لديك رغبة في الحاق نسبه بآل البيت ؟!! ))
مو قلنا هيئةتحمل نفس الفكر وهذا مايطبق بالشارع. فالتملص بينهما لن يغير شيئ. القضاء على هالجهاز اولاً.
الامانةخلصنا من سي محمد سرور زين العابدين جلنا عمو عبدالعزيز اليحيي
سروري المنهج قطبي المنبتعدم قبوله بأنصاف الحلول، وتصادمه مع الحكومات وتكفيره لها وهو الخط الثوري القطبي الذي تبناه محمد سرور بشعاريه “الحاكمية” و”الجاهلية”.
سبحان اللههكذا هم خوارج العصر اﻹخوان المسلمين واحزابهم السروريه وداعش والقاعدة ومئات اﻷسماء كلما ينزلون مكانا أفسدوه وأفسدوا عقول الناس منهجهم تكفير الحاكم والمحكوم وتحليل دماؤهم وأموالهم واعراضهم والربيع العبر
سروري المنهج قطبي المنبت“ثوري صدامي” و”يكفر الحكومات”..
سروري المنهج قطبي المنبتالشيخ عبد العزيز اليحيى شاهد على عصر سرور
سروري المنهج قطبي المنبتوتشكيله للتيار السروري في 1385هـ.
سروري المنهج قطبي المنبتمحمد سرور زين العابدين، مؤسس السرورية (( وتقلون من هم السرورية ؟!! ))
سروري المنهج قطبي المنبتهذا ما كتب في الخبر وليس ما أقول !!
يزيد آل معيطخلصنا من سي محمد زين العابدين يجيلنا عمو عبدالعزيز اليحيي