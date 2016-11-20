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بالفيديو :الهلال يتخطى الرائد بثنائية والأهلي يهزم الباطن بهدف دون مقابل

20 نوفمبر, 2016 , 22:19 م
بالفيديو :الهلال يتخطى الرائد بثنائية والأهلي يهزم الباطن بهدف دون مقابل
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صحيفة المرصد :اعتلى فريق الهلال الأول لكرة القدم صدارة دوري المحترفين بعد فوزه اليوم على ضيفه الرائد بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض لحساب الجولة التاسعة .
وسجل ياسر الشهراني التقدم للهلال بضربة رأسية مميزة (66)، إلا أن الرائد عاد ليعدل النتيجة عبر بانجورا عقب ذلك بدقيقتين فقط.
وتمكن المحترف ليو بوناتيني من تسجيل هدف التقدم الثاني للهلال بلمسة ذكية للكرة التي وصلته من ركلة ركنية لتسكن الشباك الرائدية . هذا وفي مباراة حفر الباطن حقق الأهلي فوزا صعبا على مضيفه الباطن 1 / 0 بعد أن سجل معتز هوساوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43.



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 23
    20 نوفمبر, 2016 , 23:39 م

    ابوترباس

    مبروك للزعيم
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  2. 22
    20 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    قوطي نيفيا

    وين بتروح يا فار ؟ , الاسد خلفك !
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  3. 21
    20 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    قوطي نيفيا

    الطاقية اسمر عبر قصدي بسمة , كرر كثيرا صغير الرياض , احترم رأيك , انا مبسوط ان العالمي لم يتصدر الآن , امسكها يا المحلي الآن والوعد قدام .
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  4. 20
    20 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    ابو محمد

    تشكيله مثاليه للرائد دفاع جفين والفش يمين المولد ويسار العمري محاور الشريف ومورا والوسط السوادي جلمار وبنقورا ومهاجم صريح الشهري اذا اراد المدرب الفوز في بقية المباريات بدلا ما يخبص ويهدر النقاط
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  5. 19
    20 نوفمبر, 2016 , 23:01 م
    عدد التعليقات:14981

    هيفاء @

    أسوء هلال. ،، منافس على البطولات. افضل هلال.......لا منافس له. 💙💙💙😂😂
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  6. 18
    20 نوفمبر, 2016 , 22:56 م
    عدد التعليقات:14981

    هيفاء @

    النصر إذا فاز يخدم الهلال و إذا تعادل برضة يخدم الهلال اما اذ خسر. دحدر للسادس ويكون ضيف سهرتنا. 😂😂😂😂
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  7. 17
    20 نوفمبر, 2016 , 22:51 م
    عدد التعليقات:3679

    ولدالشيوخ

    الف مبروك لجماهير الزعيم..
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  8. 16
    20 نوفمبر, 2016 , 22:50 م
    عدد التعليقات:4395

    العنيد

    حظ أوفرررر لرائد وجماهيره !!
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  9. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 22:48 م
    عدد التعليقات:14981

    هيفاء @

    حققننا المهم وجبنا النقاط ورجعت الصدارة لأهلها 💙💙💙💙ههههه
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  10. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 22:44 م
    عدد التعليقات:14981

    هيفاء @

    عوذه منك ي العنيد اذكر الله 😂😂😂
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  11. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 22:43 م
    عدد التعليقات:14981

    هيفاء @

    اوووووه ي هلالي. يبارك بحياتك ويحفظك ي بسمه. 💙💙💙💋💋
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  12. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 22:43 م
    عدد التعليقات:4395

    العنيد

    اعوذبالله من قوة الحظ الملازم للزعاقنه منذ الأزل..حظه يكسر الصخور جعلهم للأردی يارب 👌🏼👌🏼👌🏼👌🏼👌🏼
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  13. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    اسمرعبر

    ضحكتني صدارة الاتحاد وفرحة جماهيره وجماهير الفقر معاه .. علة الزعيم بقدوم هذا المدرب ولو أبقى على مدربه الاول لما تجرأ احد على الاقتراب من هلال الارض
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  14. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    استغرب من الرائد ليه ما طلب حكام اجانب في الكلاسيكو مع الهلال
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  15. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    ااببووححمموودد

    مبروك لجماهير الهلال .. مباراة العالمي والزعيم هي لفك الارتباط .. وانفراد العالمي بالصدارة .. تذكروا كلامي !!
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  16. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 22:31 م
    عدد التعليقات:14981

    هيفاء @

    يبارك فيك ي الزعيمه. 💙💙💙
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  17. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    متصدر لاتكلمني

    الحكم اثر على مباراة الهلال والرائد وكان بمكان الرائد الخروج على الاقل التعادل
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  18. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    ي و س ف

    جن الملاعب تحترف كتم الانفاس من زاد هرجه سكتوه بجدارة
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  19. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 22:26 م
    عدد التعليقات:6012

    بسمه

    مبروووك هيفاء💙
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  20. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 22:26 م
    عدد التعليقات:6012

    بسمه

    صغير الرياض يهدي كبيرها الصدارة ، فييين نروح من جمايلكم ملاحظة:(٢٣ بطولة) 😬
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  21. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 22:24 م
    عدد التعليقات:8129

    الحرمان

    مبروك 💙💙
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  22. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 22:22 م
    عدد التعليقات:14981

    هيفاء @

    مبروك الفوز ي الزعيم. 💙💙
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  23. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 22:21 م
    عدد التعليقات:6012

    بسمه

    الف الف مبروووك يازعماء شباب وصبايا 💙
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