بالفيديو :الهلال يتخطى الرائد بثنائية والأهلي يهزم الباطن بهدف دون مقابل

صحيفة المرصد :اعتلى فريق الهلال الأول لكرة القدم صدارة دوري المحترفين بعد فوزه اليوم على ضيفه الرائد بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض لحساب الجولة التاسعة .

وسجل ياسر الشهراني التقدم للهلال بضربة رأسية مميزة (66)، إلا أن الرائد عاد ليعدل النتيجة عبر بانجورا عقب ذلك بدقيقتين فقط.

وتمكن المحترف ليو بوناتيني من تسجيل هدف التقدم الثاني للهلال بلمسة ذكية للكرة التي وصلته من ركلة ركنية لتسكن الشباك الرائدية . هذا وفي مباراة حفر الباطن حقق الأهلي فوزا صعبا على مضيفه الباطن 1 / 0 بعد أن سجل معتز هوساوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43.