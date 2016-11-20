صحيفة المرصد :اعتلى فريق الهلال الأول لكرة القدم صدارة دوري المحترفين بعد فوزه اليوم على ضيفه الرائد بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض لحساب الجولة التاسعة .
وسجل ياسر الشهراني التقدم للهلال بضربة رأسية مميزة (66)، إلا أن الرائد عاد ليعدل النتيجة عبر بانجورا عقب ذلك بدقيقتين فقط.
وتمكن المحترف ليو بوناتيني من تسجيل هدف التقدم الثاني للهلال بلمسة ذكية للكرة التي وصلته من ركلة ركنية لتسكن الشباك الرائدية . هذا وفي مباراة حفر الباطن حقق الأهلي فوزا صعبا على مضيفه الباطن 1 / 0 بعد أن سجل معتز هوساوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43.
بالفيديو :الهلال يتخطى الرائد بثنائية والأهلي يهزم الباطن بهدف دون مقابل
صحيفة المرصد :اعتلى فريق الهلال الأول لكرة القدم صدارة دوري المحترفين بعد فوزه اليوم على ضيفه الرائد بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض لحساب الجولة التاسعة .
تعليقات ( 23 )
ابوترباسمبروك للزعيم
قوطي نيفياوين بتروح يا فار ؟ , الاسد خلفك !
قوطي نيفياالطاقية اسمر عبر قصدي بسمة , كرر كثيرا صغير الرياض , احترم رأيك , انا مبسوط ان العالمي لم يتصدر الآن , امسكها يا المحلي الآن والوعد قدام .
ابو محمدتشكيله مثاليه للرائد دفاع جفين والفش يمين المولد ويسار العمري محاور الشريف ومورا والوسط السوادي جلمار وبنقورا ومهاجم صريح الشهري اذا اراد المدرب الفوز في بقية المباريات بدلا ما يخبص ويهدر النقاط
عدد التعليقات:14981
هيفاء @أسوء هلال. ،، منافس على البطولات. افضل هلال.......لا منافس له. 💙💙💙😂😂
عدد التعليقات:14981
هيفاء @النصر إذا فاز يخدم الهلال و إذا تعادل برضة يخدم الهلال اما اذ خسر. دحدر للسادس ويكون ضيف سهرتنا. 😂😂😂😂
عدد التعليقات:3679
ولدالشيوخالف مبروك لجماهير الزعيم..
عدد التعليقات:4395
العنيدحظ أوفرررر لرائد وجماهيره !!
عدد التعليقات:14981
هيفاء @حققننا المهم وجبنا النقاط ورجعت الصدارة لأهلها 💙💙💙💙ههههه
عدد التعليقات:14981
هيفاء @عوذه منك ي العنيد اذكر الله 😂😂😂
عدد التعليقات:14981
هيفاء @اوووووه ي هلالي. يبارك بحياتك ويحفظك ي بسمه. 💙💙💙💋💋
عدد التعليقات:4395
العنيداعوذبالله من قوة الحظ الملازم للزعاقنه منذ الأزل..حظه يكسر الصخور جعلهم للأردی يارب 👌🏼👌🏼👌🏼👌🏼👌🏼
اسمرعبرضحكتني صدارة الاتحاد وفرحة جماهيره وجماهير الفقر معاه .. علة الزعيم بقدوم هذا المدرب ولو أبقى على مدربه الاول لما تجرأ احد على الاقتراب من هلال الارض
ااببووححممووددمبروك لجماهير الهلال .. مباراة العالمي والزعيم هي لفك الارتباط .. وانفراد العالمي بالصدارة .. تذكروا كلامي !!
عدد التعليقات:14981
هيفاء @يبارك فيك ي الزعيمه. 💙💙💙
متصدر لاتكلمنيالحكم اثر على مباراة الهلال والرائد وكان بمكان الرائد الخروج على الاقل التعادل
ي و س فجن الملاعب تحترف كتم الانفاس من زاد هرجه سكتوه بجدارة
عدد التعليقات:6012
بسمهمبروووك هيفاء💙
عدد التعليقات:6012
بسمهصغير الرياض يهدي كبيرها الصدارة ، فييين نروح من جمايلكم ملاحظة:(٢٣ بطولة) 😬
عدد التعليقات:8129
الحرمانمبروك 💙💙
عدد التعليقات:14981
هيفاء @مبروك الفوز ي الزعيم. 💙💙
عدد التعليقات:6012
بسمهالف الف مبروووك يازعماء شباب وصبايا 💙