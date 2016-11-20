بالفيديو : النصر يهزم الاتحاد بهدف دون مقابل

صحيفة المرصد :حقق النصر فوزاً غالياً على مضيفه الاتحاد بهدفٍ دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري جميل للمحترفين، أحرز الباراغوياني فيكتور أيالا الهدف الأول للنصر من ضربة ركنية نفذها مباشرها في شباك الاتحاد عند الدقيقة 14 من الشوط الأول.