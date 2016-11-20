بالفيديو : النصر يهزم الاتحاد بهدف دون مقابل

صحيفة المرصد :حقق النصر فوزاً غالياً على مضيفه الاتحاد بهدفٍ دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري جميل للمحترفين، أحرز الباراغوياني فيكتور أيالا الهدف الأول للنصر من ضربة ركنية نفذها مباشرها في شباك الاتحاد عند الدقيقة 14 من الشوط الأول.
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تعليقات ( 28 )
نصراوي للنخاعالف مبروووووك فووووز العالمي@@
عدد التعليقات:6012
بسمهيا اتحادي ارسلك مندوبي يجيب الصدارة لي على طبق من ذهب ههههههه مشكلة الاصفرين😈
ابو محمدالاتحاد بذه التشكيله لن تنافس لاعبين للاسف لعب حواري صغار العلياني والسميري و الثويني الاتحاد اكبر من هذه المسويات يكفي العام ضيعهم الخراع و قاسم و....الخ .وضاع الدوري لاعبين برواتب ضعيفه ضيعوا الاتي
جاسماشغلونا الاتهاديه روح الاتحاد وروح الاتحاد ماهزمكم الا عشاء العكايشي وعشاء المولد 😂
عيصومبرووووك للنصر وهاردلك للاتحاد
جاسماسمر عبر ههههههههه
قوطي نيفياالعالمي يلحق المنديالي بالاهلي , وووووووووينك يالمحلي ؟ دووووورك قرب !
ع . الحربيوما زال العالمي يسير ***
ع . الحربي** السنافر العالمي فاز غصبا عنكم على فكرة العالمي فاز على الكبير العميد الاتحاد على ملعب الجوهرة اللي ** على ارضكم وبين جمهوركم 2 _ 0 ولا نسيتوها
عدد التعليقات:3679
ولدالشيوخالف مبروك لجماهير العالمي..
اسمرعبراحسن شي لما يكون فيه احد يخدمك وانت عايش متربع على عرش الصدارة ..
عدد التعليقات:4395
العنيددحدوحه // قولي قسم ياالله قولي قسم
عدد التعليقات:3679
ولدالشيوخالف مبروك لجماهير العالمي..
عدد التعليقات:354
الديدحاناعتقد ان الحكم اعطى الاصيفر الصغير هديه مع عرض مجاني . مبروك للاتحاد للمستوى الجميل .
حامض حلوالفوز للنصر والتبريكات هلالية
نايفعالمي يفوز على مونديالي .. مبروك الصداره ياعالمي
عدد التعليقات:4395
العنيدجميع جماهير الزعيق👌🏼👌🏼👌🏼👌🏼👌🏼👈
اسمرعبراحسن شي لما يكون عندك احد يخدمك وانت ملك متربع على الصدارة ..
عدد التعليقات:6012
بسمهصغير الرياض يهدي كبيرها الصدارة ، فييين نروح من جمايلكم ملاحظة:(٢٣ بطولة) 😬
متصدر لاتكلمنيمستوى العالمي متصاعد والله بس يكفينى حكام المحلي متصدر لاتكلمني
قوطي نيفياالعالمي , يلحق المنديالي بالملكي , وووووووووووووووينك يا محلي ؟
عدد التعليقات:4395
العنيدفوز مستحق يالعالمي .. شيعان وخالد الغامدي .. اشكركم من العمممق .. ولا يهوون الشيخ ايالا .. شيخ ولد شيخ واهديه شيله ماخذ حقه بدق خشووم ..
عدد التعليقات:4395
العنيدالف الف مبروك لكل عالمي وعالميه الفوز وفالنا الدوري يارب.. وهاردلك لكبير جده العميد
تركي2الحقيقة مستوي الدوري قسم بالله ضعيف جدا يفشل لا فية تكتيك ولا فية وفره أهداف ولا فية لمحات فنية ولا فية لاعبين سوبر والله جاد الدوري تعبااان مره
نصراوي شرقاويألف مبروك يا عالمي
ااببووححممووددمبروك لجمهور الشمس .. اللي بعده !
عدد التعليقات:354
الديدحانشكرا للحكم وشكرا للاعبين الاتحاد .