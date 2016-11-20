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بالفيديو : النصر يهزم الاتحاد بهدف دون مقابل

20 نوفمبر, 2016 , 22:09 م
بالفيديو : النصر يهزم الاتحاد بهدف دون مقابل
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صحيفة المرصد :حقق النصر فوزاً غالياً على مضيفه الاتحاد بهدفٍ دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري جميل للمحترفين، أحرز الباراغوياني فيكتور أيالا الهدف الأول للنصر من ضربة ركنية نفذها مباشرها في شباك الاتحاد عند الدقيقة 14 من الشوط الأول.



تعليقات ( 28 )

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  1. 28
    20 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    نصراوي للنخاع

    الف مبروووووك فووووز العالمي@@
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  2. 27
    20 نوفمبر, 2016 , 23:28 م
    عدد التعليقات:6012

    بسمه

    يا اتحادي ارسلك مندوبي يجيب الصدارة لي على طبق من ذهب ههههههه مشكلة الاصفرين😈
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  3. 26
    20 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    ابو محمد

    الاتحاد بذه التشكيله لن تنافس لاعبين للاسف لعب حواري صغار العلياني والسميري و الثويني الاتحاد اكبر من هذه المسويات يكفي العام ضيعهم الخراع و قاسم و....الخ .وضاع الدوري لاعبين برواتب ضعيفه ضيعوا الاتي
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  4. 25
    20 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    جاسم

    اشغلونا الاتهاديه روح الاتحاد وروح الاتحاد ماهزمكم الا عشاء العكايشي وعشاء المولد 😂
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  5. 24
    20 نوفمبر, 2016 , 23:17 م

    عيصو

    مبرووووك للنصر وهاردلك للاتحاد
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  6. 23
    20 نوفمبر, 2016 , 23:17 م

    جاسم

    اسمر عبر ههههههههه
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  7. 22
    20 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    قوطي نيفيا

    العالمي يلحق المنديالي بالاهلي , وووووووووينك يالمحلي ؟ دووووورك قرب !
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  8. 21
    20 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    ع . الحربي

    وما زال العالمي يسير ***
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  9. 20
    20 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    ع . الحربي

    ** السنافر العالمي فاز غصبا عنكم على فكرة العالمي فاز على الكبير العميد الاتحاد على ملعب الجوهرة اللي ** على ارضكم وبين جمهوركم 2 _ 0 ولا نسيتوها
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  10. 19
    20 نوفمبر, 2016 , 22:55 م
    عدد التعليقات:3679

    ولدالشيوخ

    الف مبروك لجماهير العالمي..
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  11. 18
    20 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    اسمرعبر

    احسن شي لما يكون فيه احد يخدمك وانت عايش متربع على عرش الصدارة ..
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  12. 17
    20 نوفمبر, 2016 , 22:52 م
    عدد التعليقات:4395

    العنيد

    دحدوحه // قولي قسم ياالله قولي قسم
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  13. 16
    20 نوفمبر, 2016 , 22:52 م
    عدد التعليقات:3679

    ولدالشيوخ

    الف مبروك لجماهير العالمي..
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  14. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    مبروك
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  15. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 22:46 م
    عدد التعليقات:354

    الديدحان

    اعتقد ان الحكم اعطى الاصيفر الصغير هديه مع عرض مجاني . مبروك للاتحاد للمستوى الجميل .
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  16. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    حامض حلو

    الفوز للنصر والتبريكات هلالية
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  17. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    نايف

    عالمي يفوز على مونديالي .. مبروك الصداره ياعالمي
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  18. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 22:36 م
    عدد التعليقات:4395

    العنيد

    جميع جماهير الزعيق👌🏼👌🏼👌🏼👌🏼👌🏼👈
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  19. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    اسمرعبر

    احسن شي لما يكون عندك احد يخدمك وانت ملك متربع على الصدارة ..
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  20. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 22:28 م
    عدد التعليقات:6012

    بسمه

    صغير الرياض يهدي كبيرها الصدارة ، فييين نروح من جمايلكم ملاحظة:(٢٣ بطولة) 😬
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  21. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    متصدر لاتكلمني

    مستوى العالمي متصاعد والله بس يكفينى حكام المحلي متصدر لاتكلمني
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  22. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    قوطي نيفيا

    العالمي , يلحق المنديالي بالملكي , وووووووووووووووينك يا محلي ؟
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  23. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 22:20 م
    عدد التعليقات:4395

    العنيد

    فوز مستحق يالعالمي .. شيعان وخالد الغامدي .. اشكركم من العمممق .. ولا يهوون الشيخ ايالا .. شيخ ولد شيخ واهديه شيله ماخذ حقه بدق خشووم ..
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  24. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 22:18 م
    عدد التعليقات:4395

    العنيد

    الف الف مبروك لكل عالمي وعالميه الفوز وفالنا الدوري يارب.. وهاردلك لكبير جده العميد
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  25. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    تركي2

    الحقيقة مستوي الدوري قسم بالله ضعيف جدا يفشل لا فية تكتيك ولا فية وفره أهداف ولا فية لمحات فنية ولا فية لاعبين سوبر والله جاد الدوري تعبااان مره
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  26. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    نصراوي شرقاوي

    ألف مبروك يا عالمي
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  27. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    ااببووححمموودد

    مبروك لجمهور الشمس .. اللي بعده !
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  28. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 22:11 م
    عدد التعليقات:354

    الديدحان

    شكرا للحكم وشكرا للاعبين الاتحاد .
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