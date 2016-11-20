الوليد بن طلال يحدد موعد فك ارتباط الدولار بالريال

صحيفة المرصد: كشف الأمير وليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، عن وجود نية مستقبلية محتملة لفك ارتباط الدولار بالريال، لافتًا – في حوار تليفزيوني أجراه مع “بلومبيرغ”- إلى أن هذا الأمر لم يكون مطروحًا قبل سنتين أو ثلاثة.

وأكد بن طلال، أن المملكة لديها احتياطات نقدية أجنبية وفيرة، وقدرة كبيرة على الاقتراض وهو أمر يكفيها لمدة 5 أعوام قادمة، ويجعل خطورة فك الارتباط غير مطروحة.

وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، نفى الأسبوع الماضي، وجود نية لفك الارتباط مع الدولار، مؤكدًا أن “المملكة تملك مستوى مريح جدًا من العملة الأجنبية”.