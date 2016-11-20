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الوليد بن طلال يحدد موعد فك ارتباط الدولار بالريال

20 نوفمبر, 2016 , 22:23 م
الوليد بن طلال يحدد موعد فك ارتباط الدولار بالريال
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صحيفة المرصد: كشف الأمير وليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، عن وجود نية مستقبلية محتملة لفك ارتباط الدولار بالريال، لافتًا – في حوار تليفزيوني أجراه مع “بلومبيرغ”- إلى أن هذا الأمر لم يكون مطروحًا قبل سنتين أو ثلاثة.

وأكد بن طلال، أن المملكة لديها احتياطات نقدية أجنبية وفيرة، وقدرة كبيرة على الاقتراض وهو أمر يكفيها لمدة 5 أعوام قادمة، ويجعل خطورة فك الارتباط غير مطروحة.

وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، نفى الأسبوع الماضي، وجود نية لفك الارتباط مع الدولار، مؤكدًا أن “المملكة تملك مستوى مريح جدًا من العملة الأجنبية”.



تعليقات ( 32 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 32
    20 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    شكل الامور** بينهم وهذا من باب**
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  2. 31
    20 نوفمبر, 2016 , 23:39 م

    شاوش

    من عقب ذيك المره مت عاد اصدق
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  3. 30
    20 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    صو

    💎💛عــــهــــــود💛💎 لو تم فك الارتباط تلك الحقبة لانهارت امبراطورية أمريكا ومشت مترنحة ثم سقطت طريحة تماماً ولكن-ههههههههه الحين الريال هو من سيسقط امريكا - انت يامستر وين***
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  4. 29
    20 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    باب الشمال

    من الصعب جدآ جدآ جدآ فك الارتباط بالدولار لانة تترتب عليها امور كبيرة وخاصة في اقتصاد البلد طيب اذا افترضنا جدلا فك الارتباط بالدولار قيمة الريال ستكون في النازل
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  5. 28
    20 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    عمر

    مثل توقعات الامير بهزيمة ترمب. ورجع في الأخير يبارك له عن طريق واسطة. ارتح زين فيه من يديرون هذي العلوم الله يعز ملكنا ونائبيه. واما انت يازينك...كمل.
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  6. 27
    20 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    كنكت

    جميع أموال الأثرياء بالدولار ويستحييييييل فك الإرتباط وسلامتكم
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  7. 26
    20 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    لو تم فك الارتباط تلك الحقبة لانهارت امبراطورية أمريكا ومشت مترنحة ثم سقطت طريحة تماماً ولكن 😔😔
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  8. 25
    20 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    بعد خراب مالطا ؟ لايفيد الآن بل ربما ضرّ لو كان إبّان عام ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ حينما كان اقتصاد أمريكا منهار تماماً بعد خوض حرب صعبة في العراق وارتفاع شديد للنفط مع برد قارس جداً خلال تلك الشتاءات القاسية
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  9. 24
    20 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    الناقد

    الدنيا كلها مدحدرة سواء فكوا الأرتباط . . أو . . لا !!
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  10. 23
    20 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    مرسيدس

    اقتصاد السعوديه يجب أن يكون مصدر لامستورد
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  11. 22
    20 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    زائر

    سلطان هادي ...لاتحاول ما الأمير معطيك فلس
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  12. 21
    20 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    أجامل أيامي

    من مساوئ الإعلام كل يتكلم على كيفه وفيمايخصه ومالايخصه ومايعرفه وما لايعرفه
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  13. 20
    20 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    بوعمامه سوده

    إذا نطق الحكيم فصدقوه فإن الحكم مانطق الحكيم 👍👍👌💪
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  14. 19
    20 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    يعني علشان فكيت ارتباطك مع ترامب تبي تفك ريالنا مع الدولار عجبي
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  15. 18
    20 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    سلطان هادي

    يابو خالد تكفاء تكفاء تكفاء تكفاء تكفاء تكفاء ..... مليون او يزيد قبل لا ينفك الدولار عن الريال ونصير مع الرجلين ... صيحة مواطن
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  16. 17
    20 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    ام خالد

    مدري يتكلم بصفته رجل أعمال أو وزير للماليه مادام موجود وزير للمالية ليه يتدخل في قراراتها ومعروف زي هذا القرار يعتبر مصيري ما يتخذ الأبعد دراسه
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  17. 16
    20 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    مبارك السبيعي

    من اكذب ما سمعت
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  18. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    سلطان هادي

    يابو خالد تكفاء تكفاء تكفاء تكفاء تكفاء تكفاء تكفاء مليون قبل لاينفك الدولار من الريال ونصير مع الرجلين وحنا الحين عند السويقات ... صيحة مواطن
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  19. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 22:53 م

    كوكا

    الوليد يفكر في مصلحته الخاصة فقط .. يأمل في ان ترتفع سوق الأسهم بشكل كبير في حال فك الارتباط .. التجار دائماً يفكرون في مصالحهم الخاصة على حساب المجتمع.
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  20. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    تعليق مخالف
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  21. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    خالد الجعيد

    فك الارتباط يذكرني باغنية لفتى رحيمة ( مع السلامة ازعج القلب فرقاك)
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  22. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    خالد الجعيد

    ان المملكة ولله الحمد قوية باقتصادها وبشعبها في ضل الحكومة الراشدة مستمدين قوتهم من الكتاب والسنة ولله الحمد والفضل
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  23. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    خالد الجعيد

    فك الارتباط صفعة للاقتصاد**
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  24. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    مرسيدس

    راح ينزل الريال اذا تم فك الارتباط بالدولار ويصبح زي الجنيه المصري إلا في حاله واحده اذا تم ارتباطه بالذهب أو الفضه أو الألماس
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  25. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    برحي 2017

    تعليق مخالف
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  26. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    سالم..

    ماتدري سموو الأمير يمكن تصير عملة الخليج موحده وتكون بالدولار الأمريكي. .. لاتستعجل سموو الامير...الله يزيدك من فضله واخواننا المواطنين والمقيمين وعموم المسلمين..
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  27. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    فنان شعبي قديم

    لاحول ولاقوة الا بالله ياالله **
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  28. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    Saad

    اعتقد مع نجاح رؤية ٢٠٣٠ في حالة نجاحها يتم بعد ذلك فك الارتباط اما قبلها معناها **
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  29. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    لقافة

    تعليق مخالف
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  30. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  31. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    ان شاء الله ينخفض **
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  32. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    ابو مشعلاني،،،،

    اهم شي الركادة و دراسة الموظوع لاتجيبون فينا العيد.
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