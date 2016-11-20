الوليد بن طلال يحدد موعد فك ارتباط الدولار بالريال

صحيفة المرصد: كشف الأمير وليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، عن وجود نية مستقبلية محتملة لفك ارتباط الدولار بالريال، لافتًا – في حوار تليفزيوني أجراه مع “بلومبيرغ”- إلى أن هذا الأمر لم يكون مطروحًا قبل سنتين أو ثلاثة.
وأكد بن طلال، أن المملكة لديها احتياطات نقدية أجنبية وفيرة، وقدرة كبيرة على الاقتراض وهو أمر يكفيها لمدة 5 أعوام قادمة، ويجعل خطورة فك الارتباط غير مطروحة.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، نفى الأسبوع الماضي، وجود نية لفك الارتباط مع الدولار، مؤكدًا أن “المملكة تملك مستوى مريح جدًا من العملة الأجنبية”.
تعليقات ( 32 )
شاوشمن عقب ذيك المره مت عاد اصدق
صو💎💛عــــهــــــود💛💎 لو تم فك الارتباط تلك الحقبة لانهارت امبراطورية أمريكا ومشت مترنحة ثم سقطت طريحة تماماً ولكن-ههههههههه الحين الريال هو من سيسقط امريكا - انت يامستر وين***
باب الشمالمن الصعب جدآ جدآ جدآ فك الارتباط بالدولار لانة تترتب عليها امور كبيرة وخاصة في اقتصاد البلد طيب اذا افترضنا جدلا فك الارتباط بالدولار قيمة الريال ستكون في النازل
عمرمثل توقعات الامير بهزيمة ترمب. ورجع في الأخير يبارك له عن طريق واسطة. ارتح زين فيه من يديرون هذي العلوم الله يعز ملكنا ونائبيه. واما انت يازينك...كمل.
كنكتجميع أموال الأثرياء بالدولار ويستحييييييل فك الإرتباط وسلامتكم
💎💛عــــهــــــود💛💎لو تم فك الارتباط تلك الحقبة لانهارت امبراطورية أمريكا ومشت مترنحة ثم سقطت طريحة تماماً ولكن 😔😔
💎💛عــــهــــــود💛💎بعد خراب مالطا ؟ لايفيد الآن بل ربما ضرّ لو كان إبّان عام ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ حينما كان اقتصاد أمريكا منهار تماماً بعد خوض حرب صعبة في العراق وارتفاع شديد للنفط مع برد قارس جداً خلال تلك الشتاءات القاسية
الناقدالدنيا كلها مدحدرة سواء فكوا الأرتباط . . أو . . لا !!
مرسيدساقتصاد السعوديه يجب أن يكون مصدر لامستورد
زائرسلطان هادي ...لاتحاول ما الأمير معطيك فلس
أجامل أياميمن مساوئ الإعلام كل يتكلم على كيفه وفيمايخصه ومالايخصه ومايعرفه وما لايعرفه
بوعمامه سودهإذا نطق الحكيم فصدقوه فإن الحكم مانطق الحكيم 👍👍👌💪
سلطان هادييابو خالد تكفاء تكفاء تكفاء تكفاء تكفاء تكفاء ..... مليون او يزيد قبل لا ينفك الدولار عن الريال ونصير مع الرجلين ... صيحة مواطن
ام خالدمدري يتكلم بصفته رجل أعمال أو وزير للماليه مادام موجود وزير للمالية ليه يتدخل في قراراتها ومعروف زي هذا القرار يعتبر مصيري ما يتخذ الأبعد دراسه
مبارك السبيعيمن اكذب ما سمعت
سلطان هادييابو خالد تكفاء تكفاء تكفاء تكفاء تكفاء تكفاء تكفاء مليون قبل لاينفك الدولار من الريال ونصير مع الرجلين وحنا الحين عند السويقات ... صيحة مواطن
كوكاالوليد يفكر في مصلحته الخاصة فقط .. يأمل في ان ترتفع سوق الأسهم بشكل كبير في حال فك الارتباط .. التجار دائماً يفكرون في مصالحهم الخاصة على حساب المجتمع.
خالد الجعيدفك الارتباط يذكرني باغنية لفتى رحيمة ( مع السلامة ازعج القلب فرقاك)
خالد الجعيدان المملكة ولله الحمد قوية باقتصادها وبشعبها في ضل الحكومة الراشدة مستمدين قوتهم من الكتاب والسنة ولله الحمد والفضل
خالد الجعيدفك الارتباط صفعة للاقتصاد**
مرسيدسراح ينزل الريال اذا تم فك الارتباط بالدولار ويصبح زي الجنيه المصري إلا في حاله واحده اذا تم ارتباطه بالذهب أو الفضه أو الألماس
برحي 2017تعليق مخالف
سالم..ماتدري سموو الأمير يمكن تصير عملة الخليج موحده وتكون بالدولار الأمريكي. .. لاتستعجل سموو الامير...الله يزيدك من فضله واخواننا المواطنين والمقيمين وعموم المسلمين..
فنان شعبي قديملاحول ولاقوة الا بالله ياالله **
Saadاعتقد مع نجاح رؤية ٢٠٣٠ في حالة نجاحها يتم بعد ذلك فك الارتباط اما قبلها معناها **
لقافةتعليق مخالف
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
ابو مشعلاني،،،،اهم شي الركادة و دراسة الموظوع لاتجيبون فينا العيد.