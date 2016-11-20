بالصور : وزير الثقافة والإعلام يدشّن الخدمات الإلكترونية للوزارة

صحيفة المرصد-واس:دشّن معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي اليوم بالمركز الإعلامي بمقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض الخدمات الإلكترونية للوزارة سعيا من الوزارة إلى مواكبة التطورات الحديثة والاعتماد على تقنية المعلومات في تسيير جميع أعمالها والتوجه إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية.

وأقيم حفل بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عزف السلام الملكي.

بعد ذلك ألقى المشرف العام الدكتور عبدالله بن إبراهيم العثمان كلمة على تقنية المعلومات بوزارة الثقافة والإعلام .

وقدّم العثمان الشكر إلى معالي الوزير الدكتور عادل الطريفي الذي تابع هذه المشاريع لحظة بلحظة وقدم الدعم اللازم، منوهاً إلى أن هذه الخدمات تم إنشاؤها على أيدي الشباب السعودي من منسوبي تقنية المعلومات بوزارة الثقافة والإعلام.

و بعد ذلك شاهد معالي الوزير والحضور عرضا مرئيًّا عن الخدمات الإلكترونية الجديدة وشرحًا للخدمات قدمه مستشار معالي وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي للوزارة هاني الغفيلي، و التي تشمل نظام التراخيص الإعلامية، و يستهدف جميع الرخص الإعلامية التي تصدرها الوزارة، ومنها خدمات التسجيل لإصدار رخص جديدة وتجديد رخص قديمة، ومتابعة العملية إلكترونيا بالكامل منذ الطلب، ومرحلة التحقق من الوثائق واعتمادها حتى إجراء عملية الدفع الإلكتروني “إذا كانت الرخصة تتطلب هذا الإجراء”, ومن ثم إصدار أو تجديد الرخصة، ويصاحب تلك الإجراءات إشعار المستفيد عبر رسائل الجوال القصيرة.

كما تحتوي الخدمات الجديدة على نظام الفعاليات والمعارض الفنية، الذي يهدف إلى إصدار ترخيص للفعاليات التي تقام في مختلف مناطق المملكة وتشمل جميع المعلومات والشروط التي يجب توافرها، ومنها مجموعة من الإجراءات والخطوات الإلكترونية، كمخاطبة وإشراك الجهات الداخلية والخارجية, التي توفر للمستفيد واجهة يستطيع من خلالها متابعة طلبه عن طريق أسهل وأسرع الوسائل، إضافة إلى بعض الخدمات الاستعلامية التي تساعد على معرفة حالة طلبه دون حاجة لمراجعة مبنى الوزارة.

و تتضمن خدمة رفع المخالفات الإعلامية، إذ تقدم خدمة الإبلاغ عن المخالفات الإعلامية وتمر بمرحلة التحقق والمطابقة إلكترونيا للمدعي والمدعى عليه، وفي حال استيفاء المستندات اللازمة يتم تحويلها كقضية لدى اللجان المعنية، ويوفر هذا النظام العديد من الخدمات، التي تشمل “تبليغ مواعيد الجلسات والأحكام في حال صدورها والاستعلام عن حالة الدعوى وأي ملاحظات تخصها”.