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ترامب يدرس ترشيح ” الكلب المجنون ” لوزارة الدفاع .. و رومني للخارجية

20 نوفمبر, 2016 , 23:39 م
ترامب يدرس ترشيح ” الكلب المجنون ” لوزارة الدفاع .. و رومني للخارجية
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صحيفة المرصد:أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأحد، أنه يدرس ترشيح الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس لوزارة الدفاع، فيما أكد نائب الرئيس المنتخب مايك بينس أنه يجري دراسة ترشيح ميت رومني، الذي خاض سباق البيت الأبيض عن الحزب الجمهوري في عام 2012، لوزارة الخارجية.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، قال ترامب: “الجنرال جيمس (الكلب المجنون) ماتيس، الذي ندرس ترشيحه وزيرا للدفاع، كان مثيرا للإعجاب أمس، إنه جنرال حقيقي” وفقاً لموقع CNN .

والتقى ترامب وماتيس، السبت، لأكثر من ساعة في نيوجيرسي وفقا لما قاله مصدر مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب.

وعمل جنرال البحرية الأمريكية المتقاعد، المعروف بلقب “الكلب المجنون”، في أفغانستان عام 2001، مع انطلاق الحرب الأمريكية هناك، كما كان قائدا لقوات المارينز في معركة الفلوجة بالعراق عام 2004. وأثار ماتيس موجة من الجدل الحاد في عام 2005 عندما قال أمام تجمع للجنود إنه “من الممتع إطلاق النار على بعض الأشخاص”.

وتولى قيادة القيادة المركزية الأمريكية في عام 2010، وهي منصب جعله مسؤولا عن جميع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. ويشتهر ماتيس كذلك بمعارضته وانتقاداته الحادة للاتفاق النووي مع إيران.

من جانبه، قال مايك بينس نائب الرئيس المنتخب إن ترامب “يشعر بامتنان كبير لحضور رومني، لقد كان اجتماعهما جيدا، وكان تبادل الحديث صريحا ودافئا”، وأضاف: “أعلم أنه يتم دراسة ترشيحه وزيرا للخارجية الأمريكية بالإضافة إلى أمريكيين مميزين آخرين”، وذلك في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    زائر

    اللهم عليك بهذه الكلاب اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا فإنهم لا يعجزونك
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  2. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    الشيباني

    كلهم كلاب مجنن
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  3. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    🎀💫

    اللي في الوسط -يبدوأنه جيمس مات -الكلب المجنون -كنه - الاسرائيلي شارون -الله يكفيناهم بما يشاء .
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  4. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    جابر

    شغلهم واضح زي افلام كرتون
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  5. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    جابر

    هولاء ناوين علينا افهموا ويمشون على برتكولات وترامب تم انتخابه وزمرته تم اختيارهم بعد ان قام اوباما بالمطلوب وهو اعطاء ايران اذن بالدخول بالمنطقه وارسال صناديق فيها مليارات الدولارات بالمقابل استنزاف
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  6. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    ابو محمد السيد

    اللهم ان كانوا يريدون بالأمة الإسلامية شرا . اللهم سلط عليهم من يذلهم - اللهم واكفنا شرورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم
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  7. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    جابر

    ان قايله من 10 شهور ان ترامب هو الرئيس القادم لامركا وانه رجل مرحله شغل استخبارات وصهيونيه لاغير وهدفه تمزيق الملف النووي لايران واقحام السعوديه بحرب مع ايران بعد ان تم استنزاف السعوديه باليمن
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  8. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    بدوي

    مابين ترامب والسيد جيف والله يالربع الوضع مخيف ( جيف وزير العدل ) الله يكفينا شرهم
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  9. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 0:01 ص

    عندما ترى رئيس وزراء اليابان يهرول الى نيويورك ويقابل ترامب قبل استلامه السلطه تعرف مدى الرعب الذي يملكه هذا الشخص
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  10. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    للجميع

    جورج بوش الذي اطاح بدولتين بعد 11 سبتمبر بسبب المتطرفين يعود من جديد لكن بوجه اخر اكثر شراسه
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  11. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    هذا الرئيس الي يقدح من رأسه ماهو اوباما
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