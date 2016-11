ترامب يدرس ترشيح ” الكلب المجنون ” لوزارة الدفاع .. و رومني للخارجية

صحيفة المرصد:أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأحد، أنه يدرس ترشيح الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس لوزارة الدفاع، فيما أكد نائب الرئيس المنتخب مايك بينس أنه يجري دراسة ترشيح ميت رومني، الذي خاض سباق البيت الأبيض عن الحزب الجمهوري في عام 2012، لوزارة الخارجية.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، قال ترامب: “الجنرال جيمس (الكلب المجنون) ماتيس، الذي ندرس ترشيحه وزيرا للدفاع، كان مثيرا للإعجاب أمس، إنه جنرال حقيقي” وفقاً لموقع CNN .

والتقى ترامب وماتيس، السبت، لأكثر من ساعة في نيوجيرسي وفقا لما قاله مصدر مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب.

وعمل جنرال البحرية الأمريكية المتقاعد، المعروف بلقب “الكلب المجنون”، في أفغانستان عام 2001، مع انطلاق الحرب الأمريكية هناك، كما كان قائدا لقوات المارينز في معركة الفلوجة بالعراق عام 2004. وأثار ماتيس موجة من الجدل الحاد في عام 2005 عندما قال أمام تجمع للجنود إنه “من الممتع إطلاق النار على بعض الأشخاص”.

وتولى قيادة القيادة المركزية الأمريكية في عام 2010، وهي منصب جعله مسؤولا عن جميع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. ويشتهر ماتيس كذلك بمعارضته وانتقاداته الحادة للاتفاق النووي مع إيران.

من جانبه، قال مايك بينس نائب الرئيس المنتخب إن ترامب “يشعر بامتنان كبير لحضور رومني، لقد كان اجتماعهما جيدا، وكان تبادل الحديث صريحا ودافئا”، وأضاف: “أعلم أنه يتم دراسة ترشيحه وزيرا للخارجية الأمريكية بالإضافة إلى أمريكيين مميزين آخرين”، وذلك في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”.

General James "Mad Dog" Mattis, who is being considered for Secretary of Defense, was very impressive yesterday. A true General's General!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 20, 2016