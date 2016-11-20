وثائق تكشف عن حجم ثروة الإعلامي تركي الدخيل

صحيفة المرصد:كشف موقع «ميدل إيست أوبزرفر» في تقرير له كتبه سايمون هندرسون عن عدة وثائق حول ثروة تركي الدخيل كانت الأولى محفظة استثمارية في «الاستثمار كابيتال» بتاريخ 15 فبراير 2015.

ووفقا للموقع بلغت قيمة الاستثمار لدى الدخيل نحو 8.4 ملايين ريال سعودي، والوثيقة الثانية هي محفظة استثمارية أخرى في الاستثمار كابيتال أيضا بتاريخ 13 أغسطس 2015، والتي تبين أن قيمة استثمار الدخيل قد ارتفعت إلى ما يقرب من 94 مليون ريال سعودي أي أكثر من 11 ضعفا عما كانت عليه في وقت سابق من ستة أشهر فقط.