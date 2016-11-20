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وثائق تكشف عن حجم ثروة الإعلامي تركي الدخيل

20 نوفمبر, 2016 , 23:48 م
وثائق تكشف عن حجم ثروة الإعلامي تركي الدخيل
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صحيفة المرصد:كشف موقع «ميدل إيست أوبزرفر» في تقرير له كتبه سايمون هندرسون عن عدة وثائق حول ثروة تركي الدخيل كانت الأولى محفظة استثمارية في «الاستثمار كابيتال» بتاريخ 15 فبراير 2015.
ووفقا للموقع بلغت قيمة الاستثمار لدى الدخيل نحو 8.4 ملايين ريال سعودي، والوثيقة الثانية هي محفظة استثمارية أخرى في الاستثمار كابيتال أيضا بتاريخ 13 أغسطس 2015، والتي تبين أن قيمة استثمار الدخيل قد ارتفعت إلى ما يقرب من 94 مليون ريال سعودي أي أكثر من 11 ضعفا عما كانت عليه في وقت سابق من ستة أشهر فقط.



تعليقات ( 44 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 44
    21 نوفمبر, 2016 , 2:26 ص

    الرازق في السماء والحاسد في الارض والله يرزقنا طاعته ورضاه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 43
    21 نوفمبر, 2016 , 2:21 ص

    زمان العجايب

    قد قالها له محمد بن سلمان لاتخليني اقول كم عندك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 42
    21 نوفمبر, 2016 , 2:16 ص

    متابع المرصد

    اللهم بارك له فيما رزقته وارزقنا خيراً منه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 41
    21 نوفمبر, 2016 , 2:13 ص

    hima

    الله يباركلو ويزيدو من فضلو.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 40
    21 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص

    مدير كبير

    المسبار للدراسات والبحوث والمقابله إياها .. واللي عمه جمل لاتشيل همه .. وتوه شاري له اللي هناك على ضفاف الخليج قصر في المغرب ومؤثثه من برياطانيا .. يالله وحنا 30 سنه نخدم في الدوله ولاعندي حتى صندقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 39
    21 نوفمبر, 2016 , 1:52 ص

    اسماء

    تعليق 26 صحيح وانا درست معي اخته في الجامعه فعلا كاشات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 38
    21 نوفمبر, 2016 , 1:42 ص

    خالد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 37
    21 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص

    الشنفره

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 36
    21 نوفمبر, 2016 , 1:27 ص

    زمن يخوف

    له رب بيسأله من اين لك وفيم انفقت وحلال ام حرام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 35
    21 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    يلدرم

    الآن حاربو الأرقام ودافعو عن دخيلكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 34
    21 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    مشــعل

    اخوان الشياطين يحاولون تشويه صورة كل من وقف ضدهم . دائما اخبارهم تدل على قذارتهم وسوء نواياهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 33
    21 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص

    صريح

    من الطبيعي أن يكون مليونير والدة عديل الملك عبدالله رحمه الله ومتعب بن عبدالله ولد خالته لزم فلا نستغرب أن يكون مليونير
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  13. 32
    21 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    ابو محمد السيد

    الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ومن اعطاه قادر يعطينا جميعا - السؤال الذي يطرح نفسه ( اصحاب المليارات لو اخرجوا زكاة اموالهم ) لمابقي فقير او محتاج في بلادي -علما أن بعض المواطنين لديه مليارات
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  14. 31
    21 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    اعلاميونا كلهم مريشون

    وبحاجة لدراسة وتحليل دقيق كيف حصلوا على تلك الثروات بينما الكادحون في مجالات الطب والتعليم والحرفية التي تقوم عليهم التنمية الكثير منهم لايملك منزلا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 30
    21 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    من أين لك هذا

    اللهم ارزقنا بحلالك عن حرامك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 29
    21 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    ام عبدالرحمن

    الله يزيده ويبارك له في عمره وماله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 28
    21 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    الرازق في السماء

    الدخيل ابوه عديل الملك عبدالله رحمه الله وهو ابن خالة الأمير متعب بن عبدالله فمن الطبيعي يكون مليونير
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  18. 27
    21 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    ريما...Rima

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 26
    21 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    فنان شعبي قديم

    تركي الدخيل من يومه مليونير كونه من اسره ثريه ولاعجب في ذلك !! المشكله من اتت ثرواتهم من الفساد مابين لليله وضحاها اصبحوا من اهل الملايين
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  20. 25
    21 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    ريما...Rima

    سبحان الله مايبون أحد ينتقدهم 👎**
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 24
    21 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    🎀💫

    الله يبارك له -في رزقه -ناس ملاقيف -وش دخلكم -في حلاله -
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 23
    21 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    ما الذي يعنيه مصروف الجيب من وجهة نظر تربوية ؟ هل يجب أن نعطي مصروف الجيب لأولادنا ؟ وإذا كان الجواب “نعم”، متى ولماذا ؟ بما أنه لا يوجد قواعد واضحة في هذا ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 22
    21 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    انتم وثرواتكم بكرى راح نسمع انه صار ملياردير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 21
    21 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    الله يزيده

    وانتم ويش دخلكم فيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 20
    21 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    سائق

    اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبك عمن سواك يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 19
    21 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص
    عدد التعليقات:937

    سامية

    ماشاء الله الله يوفقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 18
    21 نوفمبر, 2016 , 0:14 ص

    قلم الحقيقه

    اقصد المبلغ الاول
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  28. 17
    21 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص

    قلم الحقيقه

    اي مواطن ** يملك هذا المبلغ
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  29. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص

    سعد

    من اين لك هذا ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    ناصر بن محمد

    مالقيتو الا ضحيه الصحوة طلعو التيرونات هاتو الفلوس اللي عليكم هههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    ابوسجى

    94مليون ريال الله يبارك له ان كان مصدرها حلال ويمحقها ان كانت غير ذلك
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  32. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    حمل بن بدر العربي

    الله يبارك ويزيد لبو عبدالله، ولكل رجال الصحافة والإعلام العرب، عندما يستقل الصحفي ماديا ويتحرر من ضغوط الحياة الإجتماعية فإنه يتحرر فكريا أيضا فيصدق أكثر ويبدع أكثر.أما سياسته فتلك ضرورات ووجهة نظر.
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  33. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    متواضع

    الله يرزقه ... واعتقد ان هذا سبب كافي يثبت انه وغيره لايناقشون هموم ومشاكل وفقر المواطنين في اطروحاتهم!!! وكل همهم الهيئة والترفيه ومثالب المشايخ فقط لاغير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    جابها من التطبيل والاخبار المغلوطة بقناته اللي تحرف الاخبار
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  35. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    ابو عقاب

    يامل دخلنا في كذا محفظة وخسرنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  36. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    الله يرزقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    اعلم وش عندك

    اعلم وش عندك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    مواطن ولكن ،،،،

    *** تبيني اقول للناس كم ثروتك ياتركي
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  39. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    حسين

    لاتخليني اقول كم عندك في التلفزيون🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  40. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    اسماء

    يستاهل جابه من عرق جبينه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  41. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    ونعم الرجل تركي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    أزرق أبيض

    يرزق من يشاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    اللهم انا نعوذ بك من الفتن ..

    ويقول إن من الضعفاء الله **
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  44. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    غليص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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