صحيفة المرصد:كشف موقع «ميدل إيست أوبزرفر» في تقرير له كتبه سايمون هندرسون عن عدة وثائق حول ثروة تركي الدخيل كانت الأولى محفظة استثمارية في «الاستثمار كابيتال» بتاريخ 15 فبراير 2015.
ووفقا للموقع بلغت قيمة الاستثمار لدى الدخيل نحو 8.4 ملايين ريال سعودي، والوثيقة الثانية هي محفظة استثمارية أخرى في الاستثمار كابيتال أيضا بتاريخ 13 أغسطس 2015، والتي تبين أن قيمة استثمار الدخيل قد ارتفعت إلى ما يقرب من 94 مليون ريال سعودي أي أكثر من 11 ضعفا عما كانت عليه في وقت سابق من ستة أشهر فقط.
وثائق تكشف عن حجم ثروة الإعلامي تركي الدخيل
صحيفة المرصد:كشف موقع «ميدل إيست أوبزرفر» في تقرير له كتبه سايمون هندرسون عن عدة وثائق حول ثروة تركي الدخيل كانت الأولى محفظة استثمارية في «الاستثمار كابيتال» بتاريخ 15 فبراير 2015.
تعليقات ( 44 )
زمان العجايبقد قالها له محمد بن سلمان لاتخليني اقول كم عندك
متابع المرصداللهم بارك له فيما رزقته وارزقنا خيراً منه
himaالله يباركلو ويزيدو من فضلو.
مدير كبيرالمسبار للدراسات والبحوث والمقابله إياها .. واللي عمه جمل لاتشيل همه .. وتوه شاري له اللي هناك على ضفاف الخليج قصر في المغرب ومؤثثه من برياطانيا .. يالله وحنا 30 سنه نخدم في الدوله ولاعندي حتى صندقه
اسماءتعليق 26 صحيح وانا درست معي اخته في الجامعه فعلا كاشات
خالدتعليق مخالف
الشنفرهتعليق مخالف
زمن يخوفله رب بيسأله من اين لك وفيم انفقت وحلال ام حرام
يلدرمالآن حاربو الأرقام ودافعو عن دخيلكم
مشــعلاخوان الشياطين يحاولون تشويه صورة كل من وقف ضدهم . دائما اخبارهم تدل على قذارتهم وسوء نواياهم
صريحمن الطبيعي أن يكون مليونير والدة عديل الملك عبدالله رحمه الله ومتعب بن عبدالله ولد خالته لزم فلا نستغرب أن يكون مليونير
ابو محمد السيدالله سبحانه وتعالى هو الرزاق ومن اعطاه قادر يعطينا جميعا - السؤال الذي يطرح نفسه ( اصحاب المليارات لو اخرجوا زكاة اموالهم ) لمابقي فقير او محتاج في بلادي -علما أن بعض المواطنين لديه مليارات
اعلاميونا كلهم مريشونوبحاجة لدراسة وتحليل دقيق كيف حصلوا على تلك الثروات بينما الكادحون في مجالات الطب والتعليم والحرفية التي تقوم عليهم التنمية الكثير منهم لايملك منزلا
من أين لك هذااللهم ارزقنا بحلالك عن حرامك
ام عبدالرحمنالله يزيده ويبارك له في عمره وماله
الرازق في السماءالدخيل ابوه عديل الملك عبدالله رحمه الله وهو ابن خالة الأمير متعب بن عبدالله فمن الطبيعي يكون مليونير
ريما...Rimaتعليق مخالف
فنان شعبي قديمتركي الدخيل من يومه مليونير كونه من اسره ثريه ولاعجب في ذلك !! المشكله من اتت ثرواتهم من الفساد مابين لليله وضحاها اصبحوا من اهل الملايين
ريما...Rimaسبحان الله مايبون أحد ينتقدهم 👎**
🎀💫الله يبارك له -في رزقه -ناس ملاقيف -وش دخلكم -في حلاله -
📒📙 ريما...Rima📙📒انتم وثرواتكم بكرى راح نسمع انه صار ملياردير
الله يزيدهوانتم ويش دخلكم فيه
سائقاللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبك عمن سواك يارب
عدد التعليقات:937
ساميةماشاء الله الله يوفقه
قلم الحقيقهاقصد المبلغ الاول
قلم الحقيقهاي مواطن ** يملك هذا المبلغ
سعدمن اين لك هذا ؟
ناصر بن محمدمالقيتو الا ضحيه الصحوة طلعو التيرونات هاتو الفلوس اللي عليكم هههه
ابوسجى94مليون ريال الله يبارك له ان كان مصدرها حلال ويمحقها ان كانت غير ذلك
حمل بن بدر العربيالله يبارك ويزيد لبو عبدالله، ولكل رجال الصحافة والإعلام العرب، عندما يستقل الصحفي ماديا ويتحرر من ضغوط الحياة الإجتماعية فإنه يتحرر فكريا أيضا فيصدق أكثر ويبدع أكثر.أما سياسته فتلك ضرورات ووجهة نظر.
متواضعالله يرزقه ... واعتقد ان هذا سبب كافي يثبت انه وغيره لايناقشون هموم ومشاكل وفقر المواطنين في اطروحاتهم!!! وكل همهم الهيئة والترفيه ومثالب المشايخ فقط لاغير
ابو عقابيامل دخلنا في كذا محفظة وخسرنا
اعلم وش عندكاعلم وش عندك
مواطن ولكن ،،،،*** تبيني اقول للناس كم ثروتك ياتركي
حسينلاتخليني اقول كم عندك في التلفزيون🤔
اسماءيستاهل جابه من عرق جبينه
أزرق أبيضيرزق من يشاء
اللهم انا نعوذ بك من الفتن ..ويقول إن من الضعفاء الله **
غليصتعليق مخالف