القبض على الخادمة قاتلة كفيلتها بساطور في ” الحرم المكي “

صحيفة المرصد:أوضح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي أن مركز الشرائع بشرطة العاصمة المقدسة تلقى بلاغا اليوم (الأحد) يفيد بوجود قضية قتل امرأة داخل منزلها، وبانتقال رجال الضبط الجنائي إلى موقع الحادثة برفق المختصين من الجهات ذات العلاقة، تبين من خلال إجراءات الاستدلال الأولية تعرض مواطنة في العقد الخامس من العمر لعدة طعنات بالة حادة (ساطور) من قبل عاملة منزلية آسيوية الجنسية في العقد الثالث من العمر، ولاذت بالفرار إلى جهة غير معلومة، وخلال فترة زمنية وجيزة تم القبض عليها وإيقافها تمهيدا لإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية.
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تعليقات ( 7 )
عزامالخادمات قنابل موقته في المنازل ولكن حب الفشخرة و الترزز هو سبب وجود الخادمات عندهم اكثر من خادمة الله يرحم المقتولة و يلعن القاتلة
سعودي ،،جنسية اسيوية أوغيرها هذا لايهم.وتعودنا على التستر عليهم؟لكن الأهم(قطع رأسها)
زائرمايضيع الدم ان شالله
أبو مصلفح الرياضتعليق مخالف
أبو مصلفح الرياضلاتحقرن صغيرا في مخاصمة إن العصيدة من علوم اليمانية