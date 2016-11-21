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بالفيديو.. “فتاة” تروي قصة تعرضها للابتزاز.. والهيئة تحيلها للبحث الجنائي!

21 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص
بالفيديو.. “فتاة” تروي قصة تعرضها للابتزاز.. والهيئة تحيلها للبحث الجنائي!
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صحيفة المرصد: كشفت فتاة عن تعرضها للابتزاز من جانب فتاة أخرى استغلتها عبر تطبيق “سناب شات” الاجتماعي، وأخذت منها صور شخصية، وهددتها بفضحها ونشر صورها بين أفراد قبيلتها.

وقالت الفتاة في مداخلة ببرنامج “الثامنة”، إنها لجأت للهيئة واتصلت بها، لأن وضعها لا يسمح لها بالمثول للتحقيق، فردت الهيئة عليها، بضرورة التوجه للمباحث الجنائية لأن الابتزاز من فتاة وليست رجل.

وأكدت الفتاة أن المبتزة لجأت لذلك لكون الفتاة مقبلة على الخطوبة والزواج، وأنها لا تريد ذلك، فقامت بتصوير هاتفها عبر برنامج “سناب شات” وأخذ لقطات لها وهددتها بها.



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 23
    21 نوفمبر, 2016 , 1:57 ص

    لاحياة لمن تنادي

    هذه أخرت الثقة بالأصدقاء والصديقات ,في نفس الحلقة اتصل شاب على البرنامج يشتكي من تعرضه لأبتزاز من شاب اخر ,لو وجدو عقاب رادع للمبتزين والمبتزات كالتشهير والجلد والسجن10سنوات وغرامة انتهى الابتزاز
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  2. 22
    21 نوفمبر, 2016 , 1:39 ص

    1Naser

    مساكين الهيئة الله يكون في عونهم .. ان تدخلوا قالوا ملاقيف وان تدخلوا قالوا ايش دخلهم ؟؟؟
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  3. 21
    21 نوفمبر, 2016 , 1:27 ص

    زائر

    الله يهديك يا داوود الشريان
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  4. 20
    21 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    مـ،ـاݛــے

    تعليق مخالف
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  5. 19
    21 نوفمبر, 2016 , 1:07 ص

    مـ،ـاݛــے

    خليك باستاذتك ايناس الدغيدي ونعم الاخلاق والسلوك الحمدلله انك واشكالك محجمه ولا بتشوهون صوره بلاد الحرمين علانيه
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  6. 18
    21 نوفمبر, 2016 , 1:05 ص

    6 - باقيه غصب عنك ورغم انفك
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  7. 17
    21 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص

    فريدة شوقي

    الله يديمهم على هالحال 🙊🙉🙈 لا ارى لا اسمع لا اتكلم هههه
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  8. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص

    مـ،ـاݛــے

    11 من كثر ماتشوفن من بلاوي صار عادي عندكم ******ليتها وقفت على الكشف المشتكيه متناقضة عندها برامج تواصل وكلها تحرر وزعلانه على صوره خوفا من انتشارها ماهو تدينا شف وين وصل بهن الحال
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  9. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    فريدة شوقي

    ١١ // مو لازم اسوق دام فيه ليموزينات وسائقين **
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  10. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 0:56 ص

    مـ،ـاݛــے

    6 الهيئه موجوده غصب عن خشمك ومن وراه ودقي راسك باقرب جدار
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  11. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص
    عدد التعليقات:8138

    الحرمان

    امراض نفسيه الله يصلح الحال ويهدينا جميعا
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  12. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    مـ،ـاݛــے

    6 خذي الكلام من النهاية "لن تقودي"
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  13. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    فريدة شوقي

    تعليق مخالف
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  14. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    رهف السلطان

    لو كشف الوجه مباح وشئ عادي ما كان احد يستخدم صور عادية للابتزاز ههههه بصراحة شي يضحك ابتزاز بصورة وجه انسان . تقاليد يجب ان تُباد
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  15. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 0:45 ص

    مـ،ـاݛــے

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    مـ،ـاݛــے

    ليه يامبارك تنتقدنا وتتكلم ** تستنجد بالهيئه ***
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  17. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    راجي رحمة ربه

    الأجهزة خطيره والجيل متعلق بها والله يكفينا شر الاجهزه ويصلح لنا النيه والذرية زمن كثرت فيه الفتن مالنا الا الدعاء وربنا كريم اللهم اكفينا شر كل ذي شر واجعلنا أبناءنا من عبادك الصالحين المهتدين آمين
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  18. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    فريدة شوقي

    قصة ماتخش المخ كيف وحدة بالقائمة معاك ماتعرفينها وانتي تعرضين نفسك وتصورين وكيف ماتقبلين ** وتبين الهيئة هي تحلها هههه خذي الكلام من النهاية "لن تعودي"
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  19. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    معيض

    اعتقد انه لابد من ان يتحمل كلا من الفتيات والشباب مسئولية تصرفاته من الان وصاعدا ويتم التعامل مع مثل هذه القضايا من خلال الجهات الرسمية والمحاكم الشرعية فاخطاء الفتيات اكثر من اخطاء الشباب
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  20. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    مسمار

    اعتقد انها فكره جدا ذكيه فهذ رد وبراءه من الفتاه الضحيه ومن خلال برنامج الثامنه فيما لو انتشرت****
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  21. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    فهد

    السؤال ماهو دور المدارس من ناحية تعليم وتثقيف الطالب والطالبه من ناحية****
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  22. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 0:14 ص

    أبو مصلفح الرياض

    تعليق مخالف
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  23. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 0:14 ص

    النساء ناقصات دين وعقل
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