بالفيديو.. “فتاة” تروي قصة تعرضها للابتزاز.. والهيئة تحيلها للبحث الجنائي!

صحيفة المرصد: كشفت فتاة عن تعرضها للابتزاز من جانب فتاة أخرى استغلتها عبر تطبيق “سناب شات” الاجتماعي، وأخذت منها صور شخصية، وهددتها بفضحها ونشر صورها بين أفراد قبيلتها.
وقالت الفتاة في مداخلة ببرنامج “الثامنة”، إنها لجأت للهيئة واتصلت بها، لأن وضعها لا يسمح لها بالمثول للتحقيق، فردت الهيئة عليها، بضرورة التوجه للمباحث الجنائية لأن الابتزاز من فتاة وليست رجل.
وأكدت الفتاة أن المبتزة لجأت لذلك لكون الفتاة مقبلة على الخطوبة والزواج، وأنها لا تريد ذلك، فقامت بتصوير هاتفها عبر برنامج “سناب شات” وأخذ لقطات لها وهددتها بها.
تعليقات ( 23 )
لاحياة لمن تناديهذه أخرت الثقة بالأصدقاء والصديقات ,في نفس الحلقة اتصل شاب على البرنامج يشتكي من تعرضه لأبتزاز من شاب اخر ,لو وجدو عقاب رادع للمبتزين والمبتزات كالتشهير والجلد والسجن10سنوات وغرامة انتهى الابتزاز
1Naserمساكين الهيئة الله يكون في عونهم .. ان تدخلوا قالوا ملاقيف وان تدخلوا قالوا ايش دخلهم ؟؟؟
زائرالله يهديك يا داوود الشريان
مـ،ـاݛــےتعليق مخالف
مـ،ـاݛــےخليك باستاذتك ايناس الدغيدي ونعم الاخلاق والسلوك الحمدلله انك واشكالك محجمه ولا بتشوهون صوره بلاد الحرمين علانيه
فريدة شوقيالله يديمهم على هالحال 🙊🙉🙈 لا ارى لا اسمع لا اتكلم هههه
مـ،ـاݛــے11 من كثر ماتشوفن من بلاوي صار عادي عندكم ******ليتها وقفت على الكشف المشتكيه متناقضة عندها برامج تواصل وكلها تحرر وزعلانه على صوره خوفا من انتشارها ماهو تدينا شف وين وصل بهن الحال
فريدة شوقي١١ // مو لازم اسوق دام فيه ليموزينات وسائقين **
مـ،ـاݛــے6 الهيئه موجوده غصب عن خشمك ومن وراه ودقي راسك باقرب جدار
عدد التعليقات:8138
الحرمانامراض نفسيه الله يصلح الحال ويهدينا جميعا
مـ،ـاݛــے6 خذي الكلام من النهاية "لن تقودي"
فريدة شوقيتعليق مخالف
رهف السلطانلو كشف الوجه مباح وشئ عادي ما كان احد يستخدم صور عادية للابتزاز ههههه بصراحة شي يضحك ابتزاز بصورة وجه انسان . تقاليد يجب ان تُباد
مـ،ـاݛــےتعليق مخالف
مـ،ـاݛــےليه يامبارك تنتقدنا وتتكلم ** تستنجد بالهيئه ***
راجي رحمة ربهالأجهزة خطيره والجيل متعلق بها والله يكفينا شر الاجهزه ويصلح لنا النيه والذرية زمن كثرت فيه الفتن مالنا الا الدعاء وربنا كريم اللهم اكفينا شر كل ذي شر واجعلنا أبناءنا من عبادك الصالحين المهتدين آمين
فريدة شوقيقصة ماتخش المخ كيف وحدة بالقائمة معاك ماتعرفينها وانتي تعرضين نفسك وتصورين وكيف ماتقبلين ** وتبين الهيئة هي تحلها هههه خذي الكلام من النهاية "لن تعودي"
معيضاعتقد انه لابد من ان يتحمل كلا من الفتيات والشباب مسئولية تصرفاته من الان وصاعدا ويتم التعامل مع مثل هذه القضايا من خلال الجهات الرسمية والمحاكم الشرعية فاخطاء الفتيات اكثر من اخطاء الشباب
مسماراعتقد انها فكره جدا ذكيه فهذ رد وبراءه من الفتاه الضحيه ومن خلال برنامج الثامنه فيما لو انتشرت****
فهدالسؤال ماهو دور المدارس من ناحية تعليم وتثقيف الطالب والطالبه من ناحية****
أبو مصلفح الرياضتعليق مخالف