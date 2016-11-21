بالفيديو.. “فتاة” تروي قصة تعرضها للابتزاز.. والهيئة تحيلها للبحث الجنائي!

صحيفة المرصد: كشفت فتاة عن تعرضها للابتزاز من جانب فتاة أخرى استغلتها عبر تطبيق “سناب شات” الاجتماعي، وأخذت منها صور شخصية، وهددتها بفضحها ونشر صورها بين أفراد قبيلتها.

وقالت الفتاة في مداخلة ببرنامج “الثامنة”، إنها لجأت للهيئة واتصلت بها، لأن وضعها لا يسمح لها بالمثول للتحقيق، فردت الهيئة عليها، بضرورة التوجه للمباحث الجنائية لأن الابتزاز من فتاة وليست رجل.

وأكدت الفتاة أن المبتزة لجأت لذلك لكون الفتاة مقبلة على الخطوبة والزواج، وأنها لا تريد ذلك، فقامت بتصوير هاتفها عبر برنامج “سناب شات” وأخذ لقطات لها وهددتها بها.