  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو: الشيخ حمد بن خليفة يعرض طاقية طفل في مزاد حفل خيري

21 نوفمبر, 2016 , 0:14 ص
بالفيديو: الشيخ حمد بن خليفة يعرض طاقية طفل في مزاد حفل خيري
  • 1٬332
  • 14
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:قام سمو أمير قطر الأسبق الشيخ حمد بن خليفة ببادرة لطيفة في حفل عشاء روتا الخيري ، حيث أخذ طاقية الطفل غانم المفتاح من رأسه وعرضها للمزاد ، حيث بيعت بمبلغ ٣٥٠ ألف دولار، مايعادل أكثر من مليون و 300 ألف ريال .

ثم قام المشتري بإهداء الطاقية إلى أمير قطر الذي قام بدوره بإعادتها إلى الطفل غانم المفتاح .

ثم قدم سمو الأمير ساعته التي في يده للطفل غانم المفتاح في بادرة لطيفة وطيبة .

الجدير بالذكر أن الطفل غانم المفتاح أحد الأطفال القطريين ، والذي أصبح ظاهرة حقيقية بفضل قدراته التي يمتلكها واستطاع معها تحدي الإعاقة.



تعليقات ( 14 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 2:16 ص

    الله يرحم أمير قطر السابق اللي مات قبل حوالي شهر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 2:06 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    ليه ما اعطيته 300 الف !مادام وصل ثمن طاقيتة لهذا السعر_ حتى لو أقل لو الف ريال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    777

    بعض الناس تعلق وهي ماتفهم السالفه أصلا فيهم جهل مركب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    بسبس

    الله يحفظه ويطول بعمره شخصيه محبوبه وقلبه يتسع للعالم بكبره الله يلبسه ثوب الصحه والعافيه يديم وملكه ويحفظه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  5. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    منتهي تاريخه

    اتوقع شخصية هلالية تعرض على الطفل شراء " طاقيته "دعماً للعمل الخيري (ᵔᴥᵔ)
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  6. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    ام عبدالرحمن

    هذه سنة حسنه وفعل مبارك ومبادرة خيرة من اهل قطر وشيوخها
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  7. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    بسبب قدرته على استرخاء ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    هنا لندن

    يقولون التبرع بيروح تعويضات***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    الاحساء

    هذا رزق من الله ويرزق الله من يشاء من غير حساب ... اللهم لا عتراض
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    قلم الحقيقه

    هو تبرع صريح وليبس مزاد
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  11. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    777

    اعمال خيريه رائعه يذهب ريعها للمحتاجين بوركت ياشيخ جعلها الله في موازين اعمالك
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  12. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    مواطن

    الحمد لله علي نعمة العقل فما حصل من أشد انواع***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    الدافور

    *** واعمل عليها المزاد ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    السلام عليكم

    اللهم لك الحمد على النعمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم