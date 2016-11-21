بالفيديو: الشيخ حمد بن خليفة يعرض طاقية طفل في مزاد حفل خيري

صحيفة المرصد:قام سمو أمير قطر الأسبق الشيخ حمد بن خليفة ببادرة لطيفة في حفل عشاء روتا الخيري ، حيث أخذ طاقية الطفل غانم المفتاح من رأسه وعرضها للمزاد ، حيث بيعت بمبلغ ٣٥٠ ألف دولار، مايعادل أكثر من مليون و 300 ألف ريال .
ثم قام المشتري بإهداء الطاقية إلى أمير قطر الذي قام بدوره بإعادتها إلى الطفل غانم المفتاح .
ثم قدم سمو الأمير ساعته التي في يده للطفل غانم المفتاح في بادرة لطيفة وطيبة .
الجدير بالذكر أن الطفل غانم المفتاح أحد الأطفال القطريين ، والذي أصبح ظاهرة حقيقية بفضل قدراته التي يمتلكها واستطاع معها تحدي الإعاقة.
تعليقات ( 14 )
📒📙 ريما...Rima📙📒ليه ما اعطيته 300 الف !مادام وصل ثمن طاقيتة لهذا السعر_ حتى لو أقل لو الف ريال
777بعض الناس تعلق وهي ماتفهم السالفه أصلا فيهم جهل مركب
بسبسالله يحفظه ويطول بعمره شخصيه محبوبه وقلبه يتسع للعالم بكبره الله يلبسه ثوب الصحه والعافيه يديم وملكه ويحفظه
منتهي تاريخهاتوقع شخصية هلالية تعرض على الطفل شراء " طاقيته "دعماً للعمل الخيري (ᵔᴥᵔ)
ام عبدالرحمنهذه سنة حسنه وفعل مبارك ومبادرة خيرة من اهل قطر وشيوخها
هنا لندنيقولون التبرع بيروح تعويضات***
الاحساءهذا رزق من الله ويرزق الله من يشاء من غير حساب ... اللهم لا عتراض
قلم الحقيقههو تبرع صريح وليبس مزاد
777اعمال خيريه رائعه يذهب ريعها للمحتاجين بوركت ياشيخ جعلها الله في موازين اعمالك
مواطنالحمد لله علي نعمة العقل فما حصل من أشد انواع***
الدافور*** واعمل عليها المزاد ....
السلام عليكماللهم لك الحمد على النعمة