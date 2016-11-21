بالفيديو: الشيخ حمد بن خليفة يعرض طاقية طفل في مزاد حفل خيري

صحيفة المرصد:قام سمو أمير قطر الأسبق الشيخ حمد بن خليفة ببادرة لطيفة في حفل عشاء روتا الخيري ، حيث أخذ طاقية الطفل غانم المفتاح من رأسه وعرضها للمزاد ، حيث بيعت بمبلغ ٣٥٠ ألف دولار، مايعادل أكثر من مليون و 300 ألف ريال .

ثم قام المشتري بإهداء الطاقية إلى أمير قطر الذي قام بدوره بإعادتها إلى الطفل غانم المفتاح .

ثم قدم سمو الأمير ساعته التي في يده للطفل غانم المفتاح في بادرة لطيفة وطيبة .

الجدير بالذكر أن الطفل غانم المفتاح أحد الأطفال القطريين ، والذي أصبح ظاهرة حقيقية بفضل قدراته التي يمتلكها واستطاع معها تحدي الإعاقة.