“القصبي” يعتذر عن المشاركة في “عرب جوت تالنت” ويكشف عن السبب!

صحيفة المرصد: قال الفنان ناصر القصبي، اليوم الأحد، إنه اعتذر عن المشاركة في برنامج المواهب “عرب جوت تالنت”، في موسمه الخامس.

وأكد القصبي أن اعتذاره جاء نتيجة انشغاله بالعديد من الأعمال الدرامية خلال الفترة القادمة، ومنها مسلسل “العاصوف”، وهو ما يجعل وقته ضيقًا.

يذكر أن برنامج المواهب من المقرر عرض موسمه الجديد خلال مطلع العام، وصورت أولى حلقاته بحضور لجنة تحكيم مكونة من الفنانة نجوى كرم، والفنان أحمد حلمي، والإعلامي علي جابر.