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“القصبي” يعتذر عن المشاركة في “عرب جوت تالنت” ويكشف عن السبب!

21 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص
“القصبي” يعتذر عن المشاركة في “عرب جوت تالنت” ويكشف عن السبب!
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صحيفة المرصد: قال الفنان ناصر القصبي، اليوم الأحد، إنه اعتذر عن المشاركة في برنامج المواهب “عرب جوت تالنت”، في موسمه الخامس.

وأكد القصبي أن اعتذاره جاء نتيجة انشغاله بالعديد من الأعمال الدرامية خلال الفترة القادمة، ومنها مسلسل “العاصوف”، وهو ما يجعل وقته ضيقًا.

يذكر أن برنامج المواهب من المقرر عرض موسمه الجديد خلال مطلع العام، وصورت أولى حلقاته بحضور لجنة تحكيم مكونة من الفنانة نجوى كرم، والفنان أحمد حلمي، والإعلامي علي جابر.



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 22
    21 نوفمبر, 2016 , 2:36 ص

    لاوجود لزمرة الاخونجيه والصحونجيه

    بالتوفيق لابو راكان فنان مبدع ومخلص في عمله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  2. 21
    21 نوفمبر, 2016 , 2:20 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    لاأتابع برامج وضيعة
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  3. 20
    21 نوفمبر, 2016 , 2:20 ص

    مشــعل

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 19
    21 نوفمبر, 2016 , 1:58 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    طاش ماطاش باجزاءه القديمة كان جميل تمثيلهم ومضحك ___اللحين تمثيله للأسف صار** ليت تمثل عن ليس فقط عن داعش بل أيضا عن اذناب إيران
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 18
    21 نوفمبر, 2016 , 1:37 ص

    جنوبية..🌻🌻

    خسسسسسسارة هو الي محلي البرنامج الباقي ثقيلين دم معا احترامي لهم
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  6. 17
    21 نوفمبر, 2016 , 1:28 ص

    أسماء

    أحسن والله تعليقاته للمتسابقين ماتعجبني بس الغريب نجوى معهم على أساس اعتذرت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    محب الوطن

    نصيحه لأخواني المسلمين / الدنيا فانيه وشوف الناس تموت قدامكم والسرى على من الله اعلم انتبهوا لدينكم لايغرنكم بالله الغرور كل شي ارجعوا الى ماقاله الرسول صلى الله عليه وسلم واهل العلم والله يوفق
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  8. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 1:16 ص

    زائره

    يا خساااااااااره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    تعليق 10

    القصبي قدم رساله تخص الداخل وتوضح للمجتمع خطورة داعش ، بنسبه لحزب بليس وإيران وغيرها ، فهذي أمور سياسية مسؤلة عنها الدولة وليس ناصر القصبي ( كلمة حق تقال ابو ركان شخص قدم لنا الكثير وشكرا له .
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  10. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 1:07 ص

    فريدة شوقي

    القصبي توج بجائزة عالمية من اعظم بلد يهتم بالفن وهذا تاج على راس كل مواطن
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  11. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص

    طبل سامري

    ماااش ..مناورة لزيادة الاجر :)
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  12. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 1:00 ص

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام الذي حرم الترفيه والسرور والبهجة والكوميدا والمسلسلات والبرامج وكل ما يتعلق بزينة هذه الدنيا الزائلة .. وأنشاء الله مشايخنا يتصدوا لهذه الفتن بفتاوي التحريم والمنع
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  13. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    علي

    .. ألقصبي يصر على أن الإرهاب من السنة فقط .. ولا يتعرض لما يمارسه حزب الشيطان وإيران والعراق وروسيا .. وغيرها ..لو تعرض لهم صار طائفياً .. ولن يتم تكريمه .. عمل ما يرضيهم على حساب عقيدته إن كان سنيا !
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  14. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 0:57 ص

    صبحي

    الله اكبر ذا الشغل ذلحين تصنيع قنابل نوويه ولا طيارات حربيه كلها شغل في غضب الله عزوجل مع القناة الهابطة والمعروفه ام بي سي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 0:56 ص

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    الى *** التاريخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص

    شيعي برونزي

    ياحبي لك ياناصر انشهد انك ذيب زمانك الله الله ياناصر فقدناك
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  17. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص
    عدد التعليقات:937

    سامية

    برنامج Arabs Got Talent نسختنا العربية وهو موجود في كل بلدان العالم ويسمى حسب البلد الموجود فيه برنامج رائع يُظهِر ويكتشف المواهب الجديدة .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  18. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص
    عدد التعليقات:937

    سامية

    خساره والله الفنان الكبير الأستاذ ☀️ناصر القصبي☀️كان معطي طعم للبرنامج بس دامه مشغول فالله يعينه ويوفقه ننتظر العاصوف بفارغ الصبر .
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  19. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    الامانة

    نبت هكذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    🎀💫

    ياشين التقليد -كل برامجهم الظاهر -تقليد في تقليد-
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    أبو مصلفح الرياض

    أهني قناة طش ام طش على ماتقوم به من ترفيه للعرب والمسلمين لأن الترفيه يحفز خلايا الدم فيزيد من التفكير والتحليل المنطقي المواكب للعمل الميداني بصماتكم موجودة في كل بيت عربي جوزيتم خيرا أنتم ومن دعمكم
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  22. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    اسمرعبر

    يارب تعصف يالقصبي باللي على بالي وما تخلي منهم احد مثل ما عصفتهم بسيلفي وطاش
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