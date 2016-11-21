“القصبي” يعتذر عن المشاركة في “عرب جوت تالنت” ويكشف عن السبب!

صحيفة المرصد: قال الفنان ناصر القصبي، اليوم الأحد، إنه اعتذر عن المشاركة في برنامج المواهب “عرب جوت تالنت”، في موسمه الخامس.
وأكد القصبي أن اعتذاره جاء نتيجة انشغاله بالعديد من الأعمال الدرامية خلال الفترة القادمة، ومنها مسلسل “العاصوف”، وهو ما يجعل وقته ضيقًا.
يذكر أن برنامج المواهب من المقرر عرض موسمه الجديد خلال مطلع العام، وصورت أولى حلقاته بحضور لجنة تحكيم مكونة من الفنانة نجوى كرم، والفنان أحمد حلمي، والإعلامي علي جابر.
تعليقات ( 22 )
لاوجود لزمرة الاخونجيه والصحونجيهبالتوفيق لابو راكان فنان مبدع ومخلص في عمله
💎💛عــــهــــــود💛💎لاأتابع برامج وضيعة
مشــعلتعليق مخالف
📒📙 ريما...Rima📙📒طاش ماطاش باجزاءه القديمة كان جميل تمثيلهم ومضحك ___اللحين تمثيله للأسف صار** ليت تمثل عن ليس فقط عن داعش بل أيضا عن اذناب إيران
جنوبية..🌻🌻خسسسسسسارة هو الي محلي البرنامج الباقي ثقيلين دم معا احترامي لهم
أسماءأحسن والله تعليقاته للمتسابقين ماتعجبني بس الغريب نجوى معهم على أساس اعتذرت
محب الوطننصيحه لأخواني المسلمين / الدنيا فانيه وشوف الناس تموت قدامكم والسرى على من الله اعلم انتبهوا لدينكم لايغرنكم بالله الغرور كل شي ارجعوا الى ماقاله الرسول صلى الله عليه وسلم واهل العلم والله يوفق
زائرهيا خساااااااااره
تعليق 10القصبي قدم رساله تخص الداخل وتوضح للمجتمع خطورة داعش ، بنسبه لحزب بليس وإيران وغيرها ، فهذي أمور سياسية مسؤلة عنها الدولة وليس ناصر القصبي ( كلمة حق تقال ابو ركان شخص قدم لنا الكثير وشكرا له .
فريدة شوقيالقصبي توج بجائزة عالمية من اعظم بلد يهتم بالفن وهذا تاج على راس كل مواطن
طبل سامريماااش ..مناورة لزيادة الاجر :)
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام الذي حرم الترفيه والسرور والبهجة والكوميدا والمسلسلات والبرامج وكل ما يتعلق بزينة هذه الدنيا الزائلة .. وأنشاء الله مشايخنا يتصدوا لهذه الفتن بفتاوي التحريم والمنع
علي.. ألقصبي يصر على أن الإرهاب من السنة فقط .. ولا يتعرض لما يمارسه حزب الشيطان وإيران والعراق وروسيا .. وغيرها ..لو تعرض لهم صار طائفياً .. ولن يتم تكريمه .. عمل ما يرضيهم على حساب عقيدته إن كان سنيا !
صبحيالله اكبر ذا الشغل ذلحين تصنيع قنابل نوويه ولا طيارات حربيه كلها شغل في غضب الله عزوجل مع القناة الهابطة والمعروفه ام بي سي.
حسبنا الله ونعم الوكيلالى *** التاريخ
شيعي برونزيياحبي لك ياناصر انشهد انك ذيب زمانك الله الله ياناصر فقدناك
عدد التعليقات:937
ساميةبرنامج Arabs Got Talent نسختنا العربية وهو موجود في كل بلدان العالم ويسمى حسب البلد الموجود فيه برنامج رائع يُظهِر ويكتشف المواهب الجديدة .
عدد التعليقات:937
ساميةخساره والله الفنان الكبير الأستاذ ☀️ناصر القصبي☀️كان معطي طعم للبرنامج بس دامه مشغول فالله يعينه ويوفقه ننتظر العاصوف بفارغ الصبر .
الامانةنبت هكذا
🎀💫ياشين التقليد -كل برامجهم الظاهر -تقليد في تقليد-
أبو مصلفح الرياضأهني قناة طش ام طش على ماتقوم به من ترفيه للعرب والمسلمين لأن الترفيه يحفز خلايا الدم فيزيد من التفكير والتحليل المنطقي المواكب للعمل الميداني بصماتكم موجودة في كل بيت عربي جوزيتم خيرا أنتم ومن دعمكم
اسمرعبريارب تعصف يالقصبي باللي على بالي وما تخلي منهم احد مثل ما عصفتهم بسيلفي وطاش