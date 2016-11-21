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أغرب جريمة في مصر .. طلبت وجبة سمك لعشيقها .. وعندما وصل” الديليفري ” كانت المفاجأة !

21 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص
أغرب جريمة في مصر .. طلبت وجبة سمك لعشيقها .. وعندما وصل” الديليفري ” كانت المفاجأة !
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صحيفة المرصد: كشفت المباحث المصرية، تفاصيل قضية من أغرب قضايا القتل، بعد مرور 3 أشهر تقريبًا عليها، حيث تم اكتشاف سيدة مقتولة بمنزلها في حي فيصل بالجيزة جنوب القاهرة.

وتفصيلاً، تبين أن وراء الواقعة هو نجل القتيلة، والذي بكى بكاءً شديدًا وشارك في تشييع جثمانها، وذلك لإبعاد الأنظار عنه، وأكد المتهم للمباحث التي تجري معه التحقيقات أن دافع الجريمة هو “الشرف”.

وأمام المباحث، قال المتهم، إنه يعمل في محل أسماك، وطلب منه مديره بأن يقوم بتوصيل وجبة إلى أحد الشقق السكنية بفيصل لكونه من سكان المنطقة، وعندما ذهب إلى العنوان تأكد أنه العنوان التي تسكن فيه والدته، رغم أنها أبلغته بأنها مسافرة.

وأضاف: عندما فتح الباب وجدت شخصًا غريبًا، فوقعت بيننا مناوشات، وأخذته وذهبت إلى المأذون، لكن الأمر لم يتم لأنه لم يمر على والدتي 90 يومًا منذ انفصالها عن زوجها الأخير، وفي اليوم التالي، جئت إلى منزلها وضربتها على رأسها وخنقتها وأدعيت أنني وجدتها مقتولة.



تعليقات ( 8 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 2:42 ص

    ضمير الناس

    كان ذبحت السمك على الطريقه الاسلاميه هو السبب***
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  2. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    جنوبية..🌻🌻

    هي أول من قتلته وقتلت قلب ولدها وجرحت كرامته وأثارت غيرته ايش يصير لو صبرت لين انتهت عدتها وهو استسلم للشيطان وقتلها اكيد هذه مو اول مرة الله يمهل للعبد لكن مايهمل
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  3. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    عزام

    قصص يشيب منها المولود أخبرتهم بأنها مسافرة ويجدها ابنها في الشقه بصحبت رجل غريب ... لماذا لم تقتل الرجل وقتلت أمك المفروض الاثنين سوا سوا احيا اموات وبعدها إعدام بس برجوله
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  4. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 1:19 ص

    والله قهر

    الحمد لله اولا و آخراً لايوجد تعليق
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  5. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    شر البلية مايضحك

    يالطيف اكيد تزوجت****ماهي عارفه الدين وضحكوا عليها قالولها يجوز في الاسلام زي واحد ***اعرفه
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  6. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص

    حمل بن بدر العربي

    لكنك قاتل!!أنت قاتل ولن ينفعك أمام الله والقانون لأنك لم تقم الحجة على أمك بالزنا، كنت أترك حسابها لله سبحانه وهذا أفضل من قتلها على الشبهة.
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  7. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    شيعي برونزي

    الان حيجوون العنترييون بتعليقاتهم العنصريه ياااااااااااالله شدوا حيلكم
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  8. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    لا حول ولا قوة الا بالله
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