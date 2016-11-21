أغرب جريمة في مصر .. طلبت وجبة سمك لعشيقها .. وعندما وصل” الديليفري ” كانت المفاجأة !

صحيفة المرصد: كشفت المباحث المصرية، تفاصيل قضية من أغرب قضايا القتل، بعد مرور 3 أشهر تقريبًا عليها، حيث تم اكتشاف سيدة مقتولة بمنزلها في حي فيصل بالجيزة جنوب القاهرة.

وتفصيلاً، تبين أن وراء الواقعة هو نجل القتيلة، والذي بكى بكاءً شديدًا وشارك في تشييع جثمانها، وذلك لإبعاد الأنظار عنه، وأكد المتهم للمباحث التي تجري معه التحقيقات أن دافع الجريمة هو “الشرف”.

وأمام المباحث، قال المتهم، إنه يعمل في محل أسماك، وطلب منه مديره بأن يقوم بتوصيل وجبة إلى أحد الشقق السكنية بفيصل لكونه من سكان المنطقة، وعندما ذهب إلى العنوان تأكد أنه العنوان التي تسكن فيه والدته، رغم أنها أبلغته بأنها مسافرة.

وأضاف: عندما فتح الباب وجدت شخصًا غريبًا، فوقعت بيننا مناوشات، وأخذته وذهبت إلى المأذون، لكن الأمر لم يتم لأنه لم يمر على والدتي 90 يومًا منذ انفصالها عن زوجها الأخير، وفي اليوم التالي، جئت إلى منزلها وضربتها على رأسها وخنقتها وأدعيت أنني وجدتها مقتولة.