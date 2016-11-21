بالصور: تفريغ حمولة رمل على طفل بتبوك

صحيفة المرصد: تسبَّب لهو طفل بتبوك مساء اليوم خلف معدة نقل الرمل “قلاب” في إصابته باختناق نتيجة احتجازه داخل أكوام الرمل بعد تفريغها عليه، قبل أن يتمكن الدفاع المدني بتبوك من إنقاذه، بعد رش مياه لزيادة تماسك الرمل؛ لتسهل عملية استخراجه.

ووفقا لموقع سبق قال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، النقيب عبد العزيز الشمري، أنه فور تلقي البلاغ تم تحريك فِرق الإنقاذ إلى الموقع، واتضح عند الوصول أن الطفل محتجز داخل الرمل الناعم الصعب إزاحته.

وأضاف الشمري بأنه تم رش مياه لزيادة تماسك الرمل، ولتسهيل إنقاذه، وتم إخراج الطفل من قِبل فرقة الدفاع المدني، ونقله إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر وهو بصحة جيدة. مشيرًا إلى أنه تم إيقاع مخالفة على صاحب المؤسسة نتيجة إهمال العامل في اشتراطات السلامة، وعدم التأكد من خلو الموقع من الموجودين، وعدم عمل سياج تحذيري قبل إنزال كمية الرمل، وتحويله إلى لجنة النظر في مخالفات الدفاع المدني.

وذكر المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك، أن حالة الطفل البالغ من العمر 7 سنوات بعد نقله مستقرة، وكان يعاني اختناقًا نتيجة الأتربة، وقد قُدمت له الخدمات الطبية الطارئة، ونُقل لمستشفى الملك خالد المدني.

